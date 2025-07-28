Pin Bar mt5

PINBAR-BESCHREIBUNG:
Der Pin-Bar-EA nutzt einen Multi-Strategie-Ansatz, der Pin-Bar-Trading mit Trendfolge- und Mean-Reversion-Techniken kombiniert. Ein Pin-Bar ist eine Art Candlestick, der eine scharfe Umkehr und Ablehnung des Kurses signalisiert. Er ist durch einen langen Schwanz gekennzeichnet, der als „Schatten“ oder „Docht“ bezeichnet wird. Der Schwanz des Pin-Bars zeigt den abgelehnten Kursbereich an und impliziert, dass sich der Kurs weiterhin entgegen der vom Schwanz angezeigten Richtung bewegt. Ein bärischer Pin-Bar signalisiert mit einem langen oberen Schwanz die Ablehnung höherer Kurse und impliziert einen kurzfristigen Kursrückgang. Ein bullischer Pin-Bar signalisiert mit einem langen unteren Schwanz die Ablehnung niedrigerer Kurse und impliziert einen kurzfristigen Kursanstieg.

Der EA nutzt technische Analysen, um Pin-Bar-Candlestick-Muster in verschiedenen Zeiträumen zu identifizieren. Er verfügt über konfigurierbare Parameter zur Anpassung der Sensitivität, sodass Händler den Erkennungsprozess je nach Marktlage optimieren können. Der Pin-Bar-EA hilft Ihnen, Ihre Handelsziele effizient und präzise zu erreichen.
Empfohlene Paare: Alle Hauptpaare wie eurusd, audusd, gbpusd, nzdusd sowie Nebenpaare wie audcad, nzdcad, eurnzd und eurcad, einschließlich xauusd im M15-Zeitrahmen.

Echtzeitergebnisse können hier eingesehen werden.

Einstellungen und Handbuch hier

EINSTELLUNGEN

Neue Serie eröffnen – Ein/Aus beim Beginn einer neuen Orderserie.
Start Lots – Start Lot.
Trade Buy – Dem Berater den Kauf erlauben.
Trade Sell – Dem Berater den Verkauf erlauben.
Hedge verwenden – Erlaubt dem Berater den Handel in beide Richtungen (Kauf und Verkauf). Falls deaktiviert, nur in eine Handelsrichtung.
Money Management verwenden – Automatische Lot-Berechnung ein-/ausschalten.
Autolot. Freie Marge für jedes 0,01 Lot – Höhe der freien Marge für die Eröffnung jedes 0,01 Lots.
Lot-Multiplikator – Lot-Multiplikator für die folgenden Orders.
TP – Take Profit in Pips.
SL – Stop Loss in Pips ab der ersten Order.
Trail Start – Aktivierung eines Trailing Stops.
Trail Step – Abstand vom Kurs bei Aktivierung eines Trailing Stops.
DD-Reduktionsalgorithmus – Algorithmus zur Drawdown-Reduktion, wenn die letzte Order mit Gewinn mit der ersten Orderserie mit Verlust geschlossen wird.
Ordernummer für den DD-Reduktionsalgorithmus – ab welcher Order der Drawdown-Reduktionsalgorithmus aktiviert wird.
Prozentualer Gewinn für den DD-Reduktionsalgorithmus – Prozentsatz des Gewinns beim Schließen von Orders im Drawdown-Reduktionsmodus.
Magic – ist eine spezielle Zahl, die der EA seinen Orders zuweist.
Fixe Distanz – Fester Abstand zwischen Orders
Dynamische Orderdistanz – Ab welcher Order wird die dynamische Distanz angewendet?
Dynamische Distanz – Startwert der dynamischen Distanz.
Distanzmultiplikator – Multiplikator der dynamischen Distanz.
Start-/Endstunde – Zeitpunkt der Eröffnung der ersten Order.
Maximale Lotgröße – Maximale Lotgröße.
Maximaler Spread – Maximaler Spread für den Berater.


Bewertungen 9
bouledefeux
1500
bouledefeux 2025.12.03 03:57 
 

Я от всего сердца благодарю Василия Струкова за то, что он разработал и предложил сообществу трейдеров все свои замечательные инструменты (индикаторы и советник). Сегодня я хочу дать показания. Как и многие трейдеры, я стремлюсь увеличить свой торговый капитал, чтобы прокормить свою семью и жить достойно. За несколько лет я потратил много денег на покупку торговых инструментов. Некоторые из них-серьезные инструменты, другие-пустая трата денег. Как и в любой профессии, мы истощаем себя, если у нас нет подходящих инструментов. Инструменты, предлагаемые Василием Струковым, - это ювелирные изделия, они великолепны, они действительно помогают гораздо яснее видеть в торговле , они имеют очень большое значение précision...et они действительно помогают нам увеличивать наш капитал. Но я хотел бы подчеркнуть, что у вас в руках могут быть лучшие инструменты, но если вас не учили, если вы не научитесь ими пользоваться и если вы не узнаете или не научитесь, в каких условиях и условиях их использовать, у вас возникнет соблазн сказать что инструменты не работают. Благодаря инструментам Василия Струкова я понял и осознал, особенно для советника Pin Bar, важность использования этого советника на VPS, предлагающем оптимальную скорость; я понял важность правильной настройки его платформы Metatrader. Чтобы стать хорошим трейдером, нужно иметь правильные инструменты, и я повторяю это еще раз, потому что они этого вполне заслуживают : инструменты Василия Струкова превосходны. Необходимо прочитать руководство пользователя и провести серьезную и тщательную исследовательскую работу, чтобы выяснить, каковы наилучшие настройки лучших VPS, какие настройки лучше всего применять в Metatrader, чтобы максимально использовать такие инструменты, как инструменты Василия Струкова. В заключение я хочу сказать большое спасибо Василию Струкову. Искренне и от всего сердца.

Marco Engstermann
10988
Marco Engstermann 2025.11.13 10:12 
 

Works very well, Thank you

Aleksandr Davydov
487
Aleksandr Davydov 2025.10.13 14:30 
 

I like this advisor. Results vary across different brokers, but it works.

