APEXSTRIKE AI — Smarter Expert Advisor für XAUUSD (MT5)
ApexStrike AI ist ein professioneller Expert Advisor für MetaTrader 5, entwickelt für Trader, die ein sauberes, selektives und regelbasiertes Handelssystem für XAUUSD (Gold) suchen.
Der EA verwendet eine interne adaptive Logik, die Preisverhalten, Volatilitätsbedingungen und Richtungsbestätigung bewertet und nur in strukturierten Marktphasen handelt.
Kein Grid
Kein Martingale
Stabile Ausführung auf ECN Brokern und VPS
Handelslogik
ApexStrike AI wurde entwickelt, um zufällige Einstiege und Overtrading zu vermeiden. Er arbeitet nur, wenn der Markt folgende Bedingungen zeigt:
Klare Volatilitätsaktivierung
Konsistente Kursfortschritte
Bestätigung der Richtungsstärke
Günstiges Marktverhalten
Risikokontrolle
Fester Stop-Loss
Intelligentes Trailing (wenn Bedingungen passen)
Flexible Lot-Größe (fix oder dynamisch)
Live Signal
https://www.mql5.com/en/signals/2344696
Technische Daten
Empfohlenes Symbol: XAUUSD (Gold)
Idealer Zeitrahmen: M30
Mindestguthaben: 200 USD
Empfohlenes Guthaben: 300 USD+
Mindesthebel: 1:50
Kompatibel mit ECN, VPS und Evaluationskonten
Kein Grid / kein Martingale / keine aggressive Erholung
Wichtige Hinweise
Stop-Loss ist ein wesentlicher Teil der Strategie
Tage ohne Trades sind aufgrund der Selektivität normal
Spread und Ausführung können die Ergebnisse beeinflussen