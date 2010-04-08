APEXSTRIKE AI — Smarter Expert Advisor für XAUUSD (MT5)

ApexStrike AI ist ein professioneller Expert Advisor für MetaTrader 5, entwickelt für Trader, die ein sauberes, selektives und regelbasiertes Handelssystem für XAUUSD (Gold) suchen.

Der EA verwendet eine interne adaptive Logik, die Preisverhalten, Volatilitätsbedingungen und Richtungsbestätigung bewertet und nur in strukturierten Marktphasen handelt.

Kein Grid

Kein Martingale

Stabile Ausführung auf ECN Brokern und VPS

Handelslogik

ApexStrike AI wurde entwickelt, um zufällige Einstiege und Overtrading zu vermeiden. Er arbeitet nur, wenn der Markt folgende Bedingungen zeigt:

Klare Volatilitätsaktivierung

Konsistente Kursfortschritte

Bestätigung der Richtungsstärke

Günstiges Marktverhalten

Risikokontrolle

Fester Stop-Loss

Intelligentes Trailing (wenn Bedingungen passen)

Flexible Lot-Größe (fix oder dynamisch)

Live Signal

https://www.mql5.com/en/signals/2344696

Technische Daten

Empfohlenes Symbol: XAUUSD (Gold)

Idealer Zeitrahmen: M30

Mindestguthaben: 200 USD

Empfohlenes Guthaben: 300 USD+

Mindesthebel: 1:50

Kompatibel mit ECN, VPS und Evaluationskonten

Kein Grid / kein Martingale / keine aggressive Erholung

Wichtige Hinweise