ApexStrike AI

APEXSTRIKE AI — Smarter Expert Advisor für XAUUSD (MT5)

ApexStrike AI ist ein professioneller Expert Advisor für MetaTrader 5, entwickelt für Trader, die ein sauberes, selektives und regelbasiertes Handelssystem für XAUUSD (Gold) suchen.

Der EA verwendet eine interne adaptive Logik, die Preisverhalten, Volatilitätsbedingungen und Richtungsbestätigung bewertet und nur in strukturierten Marktphasen handelt.

Kein Grid
Kein Martingale
Stabile Ausführung auf ECN Brokern und VPS

Handelslogik

ApexStrike AI wurde entwickelt, um zufällige Einstiege und Overtrading zu vermeiden. Er arbeitet nur, wenn der Markt folgende Bedingungen zeigt:

  • Klare Volatilitätsaktivierung

  • Konsistente Kursfortschritte

  • Bestätigung der Richtungsstärke

  • Günstiges Marktverhalten

Risikokontrolle

  • Fester Stop-Loss

  • Intelligentes Trailing (wenn Bedingungen passen)

  • Flexible Lot-Größe (fix oder dynamisch)

Live Signal
https://www.mql5.com/en/signals/2344696

Technische Daten

  • Empfohlenes Symbol: XAUUSD (Gold)

  • Idealer Zeitrahmen: M30

  • Mindestguthaben: 200 USD

  • Empfohlenes Guthaben: 300 USD+

  • Mindesthebel: 1:50

  • Kompatibel mit ECN, VPS und Evaluationskonten

  • Kein Grid / kein Martingale / keine aggressive Erholung

Wichtige Hinweise

  • Stop-Loss ist ein wesentlicher Teil der Strategie

  • Tage ohne Trades sind aufgrund der Selektivität normal

  • Spread und Ausführung können die Ergebnisse beeinflussen


