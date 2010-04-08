ApexStrike AI
- Asesores Expertos
- Angelo Marcelo Serafin
- Versión: 1.0
- Activaciones: 10
APEXSTRIKE AI — Asesor Experto Inteligente para XAUUSD (MT5)
ApexStrike AI es un Expert Advisor profesional para MetaTrader 5, diseñado para traders que buscan un sistema limpio, selectivo y basado en reglas para operar XAUUSD (Oro) con escenarios de alta probabilidad.
El EA utiliza una lógica adaptativa interna que evalúa el comportamiento del precio, las condiciones de volatilidad y la confirmación direccional, operando solo cuando el mercado muestra un movimiento más estructurado.
Sin Grid
Sin Martingale
Diseñado para ejecución estable en brokers ECN y VPS
Lógica de Operación
ApexStrike AI fue desarrollado para evitar entradas aleatorias y sobreoperar. Opera solo cuando el mercado presenta:
-
Activación clara de volatilidad
-
Progresión de precio consistente
-
Confirmación de fuerza direccional
-
Comportamiento favorable del mercado
Control de Riesgo
-
Stop loss fijo
-
Trailing inteligente (cuando las condiciones lo permiten)
-
Gestión de lote flexible (fijo o dinámico)
Señal en vivo
https://www.mql5.com/en/signals/2344696
Especificaciones Técnicas
-
Símbolo recomendado: XAUUSD (Oro)
-
Timeframe ideal: M30
-
Depósito mínimo: 200 USD
-
Depósito recomendado: 300 USD+
-
Apalancamiento mínimo: 1:50
-
Compatible con ECN, VPS y cuentas de evaluación
-
Sin grid / sin martingale / sin recuperación agresiva
Notas Importantes
-
El stop loss es esencial
-
Es normal no tener operaciones algunos días
-
Spread y ejecución pueden afectar resultados