ApexStrike AI

APEXSTRIKE AI — Asesor Experto Inteligente para XAUUSD (MT5)

ApexStrike AI es un Expert Advisor profesional para MetaTrader 5, diseñado para traders que buscan un sistema limpio, selectivo y basado en reglas para operar XAUUSD (Oro) con escenarios de alta probabilidad.

El EA utiliza una lógica adaptativa interna que evalúa el comportamiento del precio, las condiciones de volatilidad y la confirmación direccional, operando solo cuando el mercado muestra un movimiento más estructurado.

Sin Grid
Sin Martingale
Diseñado para ejecución estable en brokers ECN y VPS

Lógica de Operación

ApexStrike AI fue desarrollado para evitar entradas aleatorias y sobreoperar. Opera solo cuando el mercado presenta:

  • Activación clara de volatilidad

  • Progresión de precio consistente

  • Confirmación de fuerza direccional

  • Comportamiento favorable del mercado

Control de Riesgo

  • Stop loss fijo

  • Trailing inteligente (cuando las condiciones lo permiten)

  • Gestión de lote flexible (fijo o dinámico)

Señal en vivo
https://www.mql5.com/en/signals/2344696

Especificaciones Técnicas

  • Símbolo recomendado: XAUUSD (Oro)

  • Timeframe ideal: M30

  • Depósito mínimo: 200 USD

  • Depósito recomendado: 300 USD+

  • Apalancamiento mínimo: 1:50

  • Compatible con ECN, VPS y cuentas de evaluación

  • Sin grid / sin martingale / sin recuperación agresiva

Notas Importantes

  • El stop loss es esencial

  • Es normal no tener operaciones algunos días

  • Spread y ejecución pueden afectar resultados


Productos recomendados
Ratio X MLAI
Mauricio Vellasquez
Asesores Expertos
Ratio X MLAI 2.0 - Asesor Experto de IA Multicapa para MetaTrader 5 Ratio X MLAI 2.0 es un Asesor Experto para MetaTrader 5 de nivel profesional, totalmente automatizado y basado en IA , diseñado para operadores experimentados que exigen una lógica robusta, un control disciplinado del riesgo y adaptabilidad a diferentes condiciones de mercado. El EA combina el análisis técnico clásico , la acción del precio , el filtrado de la volatilidad , los modelos de aprendizaje automático integrados y una
SLTrailingATR
Motohiro Umehara
Asesores Expertos
SLTrailingATR - Guía del usuario Visión general SLTrailingATR es un Asesor Experto de gestión de riesgo profesional que gestiona automáticamente Stop Loss para sus posiciones existentes utilizando ATR de marco de tiempo M1 . Lo hará: Establecer automáticamente un Stop Loss inicial Trail Stop Loss como el comercio se mueve a su favor Nunca moverá el Stop Loss en contra de su posición Este EA NO abre operaciones . Funciona perfectamente con operaciones manuales, servicios de señales y cualqu
Momentum AI XAU
Ng Chu En
5 (3)
Asesores Expertos
COMPRE UNA VEZ, activación GRATUITA vinculada a 2 números de cuenta reales, póngase en contacto conmigo después de la compra para su regalo. Grandes ofertas~ ¡¡¡¡!!!! ¡¡¡¡ÚLTIMA COPIA A ESTE PRECIO !!!! Este EA sólo se vende en MQL5, todos los demás clones visto con precio más barato en otros sitios son falsificaciones y no puede funcionar como el original. Haga su diligencia y no creen en la ganancia inesperada. Señal en vivo: https://www.fxblue.com/users/ncemt5_ea (pasado) https://www.fxblue.c
Watermark Centralized
Ronnie Ferreira Silva
3.67 (3)
Indicadores
Marca de agua centralizada Agrega una marca de agua centrada con el nombre del activo y el período elegido. Es posible anular el tipo de fuente, el tamaño de fuente, el color de fuente y el carácter separador. La marca de agua se coloca detrás de las velas, sin perturbar la visualización. Tiene centrado automático si se cambia el tamaño de la ventana. Espero que este indicador te ayude, buen trading ;)
FREE
Day Trade ou Swing Trade com base no Inside Bar
Rodrigo Oliveira Malaquias
Asesores Expertos
La Inside Bar e one es una formación de vela de inversión/continuación, y es uno de los patrones de velas más negociados. Robot F1 le permite configurar diferentes estrategias de trading, Day Trade o swing trade, basadas en la Inside Bar como punto de partida. Este patrón sólo requiere dos velas para realizarse. Robot F1 utiliza este patrón extremadamente eficiente para identificar oportunidades de trading. Para hacer más efectivas las operaciones, cuenta con indicadores que pueden ser config
Atlas Fluxo Quant
Thiago Alves Monteiro
Asesores Expertos
AtlasFluxoQuant EA - Autónomo v1.19 Descripción Comercial AtlasFluxoQuant EA es un Asesor Experto revolucionario para MetaTrader 5, desarrollado por Atlas Quant para traders que buscan autonomía y precisión en sus operaciones. Esta versión autónoma (v1.19) representa el pináculo de la evolución en la automatización del trading, combinando técnicas avanzadas de análisis con gestión profesional de riesgos, todo en un único archivo sin dependencias externas. Tecnología Autónoma Exclusiva A difer
ZigZag SMC MT5
Kallebe Lins De Oliveira Santos
Indicadores
El indicador ZigZag SMC/SMT para MT5 es la herramienta ideal para los traders que desean identificar con precisión máximos y mínimos basándose en los conceptos avanzados de Smart Money Concepts (SMC) y Smart Money Trap (SMT). Beneficios principales: Identificación automática de máximos y mínimos estratégicos. Basado en conceptos utilizados por traders institucionales. Ideal para analizar liquidez, estructura del mercado y manipulación. Fácil de usar: simplemente agréguelo al gráfico
FREE
Liquid Pours Xtreme
POPEY GROUP S.A.C.S.
3.67 (3)
Asesores Expertos
Liquid Pours Xtreme EA Liquid Pours Xtreme EA automatiza entradas basadas en ventanas de liquidez y está diseñado para traders que priorizan dos cosas: paz mental (control del riesgo) y probabilidad (reglas claras y repetibles) . No busca “dinero fácil”; busca operar con disciplina, límites y gestión automática. Qué hace (en 10 segundos) Opera únicamente en 2 ventanas horarias configurables , enfocadas en momentos clave de liquidez. Cada operación se abre SIEMPRE con Stop Loss y Take Profit . G
Gold Soverient H4
Arockia Dinesh Babu
Asesores Expertos
Especificaciones comerciales: Símbolo: XAUUSD (Oro) Marco temporal: H4 (Necesario para un rendimiento óptimo) Estrategia: Swing Trading / Seguimiento de Tendencias Depósito Mínimo : $1000 (Recomendado para una correcta gestión del riesgo) Tamaño del Lote: 0.01 - En el plazo de un año, todo su capital inicial fue retirado en su totalidad, y desde entonces, el EA ha estado operando exclusivamente con fondos de beneficios solamente, sin ninguna exposición al saldo original. - El precio actual de $5
MetaFlex Trader
Diego De Cesaro
Asesores Expertos
MetaFlex Trader - ¡El robot definitivo para un trading inteligente y optimizado! MetaFlex Trader es un robot de alto rendimiento diseñado para los traders que buscan operaciones inteligentes, flexibles y altamente configurables. Equipado con una potente combinación de indicadores técnicos y sistemas avanzados de gestión de riesgos, MetaFlex Trader ofrece un enfoque robusto y adaptable al mercado, permitiendo optimizaciones personalizadas para maximizar sus resultados. Características princi
Safe FX Scalping
Sydashrf Syf Aldyn Almrshdy
3 (20)
Asesores Expertos
Safe FX Scalping SFS: Experimente el Scalping Forex Automatizado con SFS - Un Asesor Experto Fiable que Utiliza una Estrategia de Ruptura de Momento Sistematizada, Operaciones de Alta Calidad y Técnicas Avanzadas de Gestión del Dinero . ¡¡!! Sin manipulación de backtest, sin ajuste de backtest, es una estrategia legítima de asesor experto en Forex con resultados reales. Revolucionar su comercio con nuestro robot de comercio altamente eficaz. Nuestro robot de comercio está diseñado específicament
Super Wall Street Index Us30
Tiago Oliveira Silva
Asesores Expertos
WALL STREET INDEX US30 Configuraciones recomendadas para la cuenta Timeframe: M1 o M5 Spread máximo: 50 Tipo de cuenta: Hedge Dígitos de cotización: 1 Depósito recomendado: 500 USD Brókers recomendados: Pepperstone, IC Markets Raw Descripción del Expert Advisor Wall Street US30 es un robot de trading avanzado (Expert Advisor) diseñado específicamente para operar el índice US30 (Dow Jones Industrial Average) . Está optimizado para el scalping, aprovechando los rápidos y frecuentes movimientos de
Luna AI Pro MT5
Profalgo Limited
5 (1)
Asesores Expertos
Promoción de lanzamiento: Solo 1 copias disponibles a 399$ Precio final: 2000$ Solo se venderá un número limitado de copias de este EA. Libere el poder de la inteligencia artificial y lleve sus operaciones a alturas sin precedentes con   Luna AI Pro EA   , el robot de operaciones "media inversa" más avanzado del mercado. Diseñado para atender tanto a operadores experimentados como a principiantes, este sistema de vanguardia impulsado por IA está equipado con una amplia gama de funciones para o
Thanos PRO
Omega J Msigwa
Asesores Expertos
Construido utilizando modelos modernos de aprendizaje automático como y redes neuronales profundas, este EA es una obra maestra para detectar señales de trading en NASDAQ y abrir operaciones con mayor precisión. Este robot de trading fue entrenado para el símbolo NASDAQ , no esperes que funcione correctamente y ofrezca resultados similares para otros símbolos. Requisitos Broker:    Cualquier Broker, preferiblemente ECN/spread cero Tipo de cuenta: Hedging Apalancamiento:   a partir de 1:200 Dep
Risk Guard Pro
Muniz Machado Thiago
Asesores Expertos
RiskGuard PRO - Defensa inteligente para operadores serios en EURJPY M15 RiskGuard PRO es un Asesor Experto de alto rendimiento diseñado exclusivamente para el par EURJPY en el marco temporal M15 , con un enfoque total en la preservación del capital, la gestión avanzada del riesgo y la ejecución estratégica de múltiples enfoques operativos . A diferencia de los EAs tradicionales, RiskGuard PRO ha sido desarrollado con tecnología propia y arquitectura inteligente , capaz de operar con seguridad
SP500 Opening Range Pro
Manuel De Huerta De La Cruz
Asesores Expertos
SP500 Opening Range Pro MT5 Trading Automatizado Profesional para el S&P 500 SP500 Opening Range Pro MT5 es un Asesor Experto automatizado profesional para MetaTrader 5, diseñado para operar el índice S&P 500 (US500) durante la sesión de Nueva York mediante una estrategia de ruptura del rango de apertura (Opening Range) y entradas por retroceso. El sistema busca aprovechar la volatilidad inicial del mercado tras la apertura de Nueva York, utilizando un enfoque estructurado y basado en reglas qu
Weltrix
Guilherme Jose Mattes
4.8 (10)
Asesores Expertos
Presentamos Weltrix – La solución definitiva para operar Oro (XAUUSD) PRECIO $499 – LUEGO -> $1999 USD IMPORTANT: USE THE EA ONLY WITH THIS SET FILES:  DOWNLOAD  (UPDATE V2.0 - 08.01.2026)  LIVE Set2 Live USER GUIDE  (Update for V2.0) Siete estrategias probadas. Un EA poderoso. Rendimiento consistente. Alta actividad de trading. Lo que NO encontrará en este EA: Operaciones flotantes a largo plazo Sistema de cuadrícula (grid) Martingale Estrategias sobreoptimizadas Backtests manipulados Al comb
TrendMaster 4X
Burak Enes Aydin
Asesores Expertos
TrendMaster 4X es un avanzado robot de trading diseñado para operar en el par USD/JPY utilizando un marco temporal de 1 hora. Utiliza cuatro indicadores de tendencia diferentes para analizar la dirección del mercado e identificar posibles oportunidades comerciales. El tamaño del lote está optimizado para operar con 0,1 lotes por cada 1.000 $ de saldo, lo que garantiza un enfoque de riesgo estructurado. TrendMaster 4X ayuda a automatizar las decisiones comerciales basadas en una estrategia de seg
Sniper Major
JETINVEST
5 (1)
Asesores Expertos
El EA utiliza la volatilidad, el diferencial, la frecuencia y el momento para decidir cuándo operar. El EA usa el método de Órdenes Limitadas para abrir Posiciones. En este caso, el Deslizamiento será como mucho positivo al ejecutar las entradas. El EA utiliza la lógica Trailing Take Profit, ya que el enfoque del sistema es ganar dinero mientras protege su capital. La mayoría de las operaciones se cierran rápidamente, como un disparo fuerte de un francotirador. Principales características No u
Sniper Fx EA
Fernando De Paljla Silva
Asesores Expertos
Sniper Fx Utiliza una confluencia de varios indicadores con la lectura de la acción del precio para identificar patrones específicos y generar señales de entrada al mercado . Esta configuración la suelen utilizar los traders profesionales. En todo el mundo. Si quieres un EA seguro, Sniper Fx es para ti. Sniper Fx no utiliza IA, martingala ni Grid, no hace milagros, pero es seguro. Los resultados Las imágenes aquí presentadas son de (fuera de muestra), por lo tanto mucho más confiables, Además, i
Marca Dagua
Erison Francisco De Sales
3 (1)
Indicadores
Añade una marca de agua con el nombre del activo que se negocia. Se puede ajustar el tamaño de la fuente y el color del texto. Probado con varios activos B3 y Forex Añadir al gráfico y configurar según sea necesario. Si tiene algún problema, no dude en comunicárnoslo y lo solucionaremos lo antes posible. ______________________________
FREE
Form Desi
Maryna Shulzhenko
Asesores Expertos
Diseñador de formularios : Bot de comercio avanzado para los mercados de divisas y criptodivisas Form Designer representa el último avance en tecnología de trading automatizado diseñado para funcionar de forma óptima tanto en el mercado Forex como en el de Criptodivisas (con brokers compatibles). Esta herramienta altamente eficaz tiene capacidades únicas, por lo que es un asistente indispensable para los comerciantes. Principales características y ventajas : Multidivisa: Form Designer soporta
SniperBot EURUSD
JETINVEST
5 (1)
Asesores Expertos
El EA utiliza la volatilidad, el diferencial, la frecuencia y el momento para decidir cuándo operar. El EA usa el método de Órdenes Limitadas para abrir Posiciones. En este caso, el Deslizamiento será como mucho positivo al ejecutar las entradas. El EA utiliza la lógica Trailing Take Profit, ya que el enfoque del sistema es ganar dinero mientras protege su capital. La mayoría de las operaciones se cierran rápidamente, como un disparo fuerte de un francotirador. Principales características No u
RandomChoice
Aleksei Lesnikov
5 (1)
Asesores Expertos
Experto capaz de generar beneficios abriendo posiciones aleatoriamente. Muestra buenos resultados en operaciones a largo plazo - en marcos temporales desde H12. Características Modo totalmente automático disponible. Las posiciones se abren aleatoriamente. Se aplica Martingala - si la posición anterior cerró con pérdida, la actual se abre con un volumen que compensa esa pérdida. Parámetros Modo - Modo de operación del Experto: Automático - automatizado (recomendado); Manual - manual. En el modo
FREE
Reversion Trend Tracker
Arthur Wesley Oliveira Leite
Asesores Expertos
Asesor experto que busca inversiones de tendencias altamente rentables. Se recomienda su uso para periodos de hasta 30 minutos. Puede utilizarse para índices, futuros y acciones. Su configuración es muy intuitiva. Se obtienen resultados superiores en operaciones swing-trade. Pero también se obtienen excelentes resultados en operaciones de day-trading. Las pruebas se realizaron para plazos de 5, 10, 15, 20 y 30 minutos. En las operaciones day-trade, diariamente, en la última hora, se cierran toda
GoldWay EA II
Oleksandr Myrhorodskyi
Asesores Expertos
GoldWay EA II es un nuevo Asesor Experto para MetaTrader 5 construido sobre un nuevo motor de trading GoldWay . No se trata de un parche de una versión anterior, sino de una nueva arquitectura: un núcleo HTF + complementos LTF controlados , gestión de posiciones por etapas (hasta 3 tramos), objetivos de toma de beneficios HTF/LTF independientes, automatización del punto de equilibrio y un flujo de trabajo de salida avanzado basado en indicadores. Señal en directo: https://www.mql5.com/en/signals
Golden Scalper M15
Fabriel Henrique Dosta Silva
Asesores Expertos
Nombre del producto: Golden Scalper M15 Descripción: El Golden Scalper M15 es un robot de comercio automatizado desarrollado para operar en el par XAU/USD, utilizando gráficos de 15 minutos (M15). Aplica una combinación de indicadores técnicos para identificar oportunidades de entrada y salida, ofreciendo un enfoque equilibrado entre riesgo y retorno, centrado en la eficiencia de las operaciones. Características de funcionamiento: - Por Moedas: XAU/USD - Período: M15 - Indicadores Utilizados:
BtcGoldEA
Istvan Nyulaszi
Asesores Expertos
BTCUSDT y XAUUSD EA M1 DESCUENTO -14 Beneficio mensual 50-100-500-1000 Usted también necesitará el archivo SET para la versión demo ¡¡¡!!! Para los conjuntos, texto me en Telegram ¡¡¡!!! Telegram para % DESCUENTO S y PROMOCIONES , y más información: h ttps:// t.me/ForxMarci Sólo MT5 Req : 100$ de saldo mínimo Apalancamiento mínimo 1:200 Perfecta conexión a internet o VPS. ¡Una vez que usted tiene estos, usted está listo para ir! Después de la compra PM mí en TG También recibirá el código f
VolumeHedger
OMG FZE LLC
4.9 (39)
Asesores Expertos
VolumeHedger EA [ Señales en Vivo ]  ,  [ Mi Canal ]   ,  [ Archivos Set ]  ,   [ Blog ]   , [ Uso de IA ]  ,  [ PDF Guide ] Cuentas recomendadas: Standard de alto apalancamiento, ECN, Raw; Cent; Prop firm (FTMO, etc.) El desarrollador de este EA ha demostrado su profesionalismo a través de la calidad de sus otros robots. Con Volume Hedger EA  Gracias a la capacidad de definir una estrategia de entrada usando un Indicador Personalizado, ¡ya no necesitarás comprar EAs adicionales! Este EA es un
Boom Rocket
Cairo Neto Sergio Ndava
Asesores Expertos
Este Asesor Experto está diseñado exclusivamente para operar en el mercado Boom en el marco temporal de 1 minuto. Opera únicamente en la dirección de venta, centrándose en salidas precisas en momentos específicos en el tiempo. A diferencia de los típicos robots de señales, este EA no genera alertas de compra/venta, sino que ejecuta operaciones basándose en una estrategia bien definida para aprovechar los movimientos de los precios durante los retrocesos del mercado. Características principales:
Los compradores de este producto también adquieren
Quantum Queen MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.98 (396)
Asesores Expertos
¡Hola, traders! Soy   la Reina Cuántica   , la joya de la corona de todo el ecosistema Cuántico y el Asesor Experto mejor valorado y más vendido en la historia de MQL5. Con una trayectoria comprobada de más de 20 meses de trading en vivo, me he ganado mi lugar como la Reina indiscutible del XAUUSD. ¿Mi especialidad? ORO. ¿Mi misión? Ofrecer resultados comerciales consistentes, precisos e inteligentes, una y otra vez. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the
AI Gold Sniper MT5
Ho Tuan Thang
4.85 (27)
Asesores Expertos
SEÑAL EN VIVO CON CUENTA DE TRADING REAL: MT4 por defecto (Más de 7 meses de trading en vivo): https://www.mql5.com/en/signals/2329380 IC Markets MT5 (Más de 5 meses de trading en vivo): https://www.mql5.com/en/signals/2340132 Canal de trading con EA de Forex en MQL5: Únete a mi canal de MQL5 para estar al día de mis últimas noticias. Mi comunidad de más de 14.000 miembros en MQL5 . ¡SOLO QUEDAN 3 COPIAS DE 10 A $399! Después de eso, el precio subirá a $499. El EA se venderá en cantidades li
CryonX EA MT5
Solomon Din
4.29 (17)
Asesores Expertos
Cryon X-9000 — Sistema de Trading Autónomo con Núcleo Analítico Cuántico SEÑAL REAL:  https://www.mql5.com/en/signals/2347543 Hoy en día, muchos traders manipulan los resultados ejecutando sus Expert Advisors en cuentas cent o con saldos muy pequeños , lo cual demuestra en realidad que no confían en sus propios sistemas . Este señal, en cambio, opera en una cuenta real de 20.000 USD . Refleja una inversión de capital auténtica y ofrece un rendimiento transparente , sin amplificaciones artificia
Quantum King EA
Bogdan Ion Puscasu
5 (101)
Asesores Expertos
Quantum King EA: Poder inteligente, perfeccionado para cada trader IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Precio especial de lanzamiento Señal en vivo:       HAGA CLIC AQUÍ Versión MT4:   HAGA CLIC AQUÍ Canal de Quantum King:       Haga clic aquí ***¡Compra Quantum King MT5 y podrás obtener Quantum StarMan gratis!*** ¡Pregunta en privado para más detalles! Gobierna   tus operaciones con precisión y
AI Gold Trading MT5
Ho Tuan Thang
5 (14)
Asesores Expertos
SEÑAL EN VIVO CON CUENTA DE TRADING REAL: Configuración predeterminada: https://www.mql5.com/en/signals/2344271 Canal de trading de Forex EA en MQL5: Únete a mi canal de MQL5 para estar al día de mis últimas noticias. Mi comunidad de más de 14 000 miembros en MQL5. ¡SOLO QUEDAN 3 COPIAS DE 10 A $399! Después de eso, el precio subirá a $499. El EA se venderá en cantidades limitadas para garantizar los derechos de todos los clientes que lo hayan adquirido. AI Gold Trading aprovecha el modelo ava
Zenox
PETER OMER M DESCHEPPER
4.67 (21)
Asesores Expertos
Cada vez que la señal en vivo aumente un 10%, el precio se incrementará para mantener la exclusividad de Zenox y proteger la estrategia. El precio final será de $2,999. Señal en Vivo Cuenta de IC Markets, ¡vea el rendimiento en vivo por usted mismo como prueba! Descargar manual de usuario (Inglés) Zenox es un robot de trading multipar con IA de vanguardia que sigue las tendencias y diversifica el riesgo en dieciséis pares de divisas. Años de desarrollo dedicado han dado como resultado un potent
Nova Gold X
Hicham Chergui
2.68 (28)
Asesores Expertos
Nota importante: Para garantizar total transparencia, estoy proporcionando acceso a la cuenta de inversor real vinculada a este EA, lo que le permite monitorear su rendimiento en vivo sin manipulación alguna. En solo 5 días, todo el capital inicial fue retirado por completo, y desde entonces, el EA ha estado operando exclusivamente con fondos de ganancias, sin ninguna exposición al saldo original. El precio actual de $199 es una oferta de lanzamiento limitada, y se incrementará después de vende
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.87 (497)
Asesores Expertos
Presentando       Quantum Emperor EA   , el innovador asesor experto en MQL5 que está transformando la forma de operar con el prestigioso par GBPUSD. Desarrollado por un equipo de comerciantes experimentados con experiencia comercial de más de 13 años. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Compra Quantum Emperor EA y podrás obtener Quantum StarMan   gratis.*** Pregunta en privado para más detalles. Señal
Golden Hen EA
Taner Altinsoy
5 (15)
Asesores Expertos
Visión General Golden Hen EA es un Asesor Experto (Expert Advisor) diseñado específicamente para XAUUSD . Opera combinando nueve estrategias comerciales independientes, cada una activada por diferentes condiciones de mercado y marcos temporales (M5, M30, H2, H4, H6, H12, W1). El EA está diseñado para gestionar sus entradas y filtros automáticamente. La lógica central del EA se centra en identificar señales específicas. Golden Hen EA no utiliza técnicas de cuadrícula (grid), martingala o promedi
Goldwave EA MT5
Shengzu Zhong
4.5 (8)
Asesores Expertos
Señal en vivo (cuenta real) IC MARKETS： https://www.mql5.com/en/signals/2339082?source=Site+Signals+My   Este EA utiliza la misma lógica y las mismas reglas de ejecución que la señal de trading real verificada mostrada en MQL5. Cuando se utiliza con los ajustes recomendados y optimizados , y con un broker ECN / RAW spread de buena reputación , el comportamiento en trading real debería reflejar de forma cercana el rendimiento y la estructura de la señal en vivo. Tenga en cuenta que los resultad
Mad Turtle
Gennady Sergienko
4.52 (77)
Asesores Expertos
Símbolo XAUUSD (Oro/Dólar) Período (marco temporal) H1-M15 (cualquiera) Soporte para operación única SÍ Depósito mínimo 500 USD (o equivalente en otra moneda) Compatible con cualquier bróker SÍ (compatible con cotizaciones de 2 o 3 dígitos, cualquier moneda de cuenta, símbolo o GMT) Funciona sin configuración previa SÍ Si te interesa el tema del aprendizaje automático, suscríbete al canal: ¡Suscribirse! Características Clave del Proyecto Mad Turtle: Aprendizaje Automático Real Este Asesor Exp
Vortex Turbo EA
Stanislav Tomilov
5 (5)
Asesores Expertos
Vortex Turbo — “Intercambia la tormenta — controla el Vórtice” Vortex Turbo representa la siguiente etapa evolutiva del trading inteligente: un desarrollo único que fusiona una arquitectura de IA de vanguardia, lógica de mercado adaptativa y un control preciso del riesgo. Basado en principios algorítmicos probados, integra múltiples estrategias en un ecosistema unificado de alta velocidad, impulsado por un nuevo nivel de inteligencia predictiva. Diseñado como un experto en scalping para el oro
NTRon 2OOO
Konstantin Freize
4.16 (19)
Asesores Expertos
Estrategia de Trading Híbrida para XAUUSD – Combinación de Sentimiento de Noticias y Desequilibrio del Libro de Órdenes Esta estrategia combina dos enfoques de trading poco utilizados pero altamente efectivos en un sistema híbrido desarrollado exclusivamente para operar XAUUSD (Oro) en el gráfico de 30 minutos . Mientras que los Asesores Expertos convencionales suelen depender de indicadores predefinidos o patrones gráficos básicos, este sistema se basa en un modelo inteligente de acceso al merc
Aura Ultimate EA
Stanislav Tomilov
4.78 (92)
Asesores Expertos
Aura Ultimate: la cúspide del comercio de redes neuronales y el camino hacia la libertad financiera. Aura Ultimate es el siguiente paso evolutivo en la familia Aura: una síntesis de arquitectura de IA de vanguardia, inteligencia adaptativa al mercado y precisión con control de riesgos. Basada en el ADN probado de Aura Black Edition y Aura Neuron, va más allá, fusionando sus fortalezas en un ecosistema unificado multiestrategia, a la vez que introduce una capa completamente nueva de lógica pred
Ultimate Pulse
Clifton Creath
5 (5)
Asesores Expertos
señal en directo https://www.mql5.com/en/signals/2347626?source=Site+Señales+Mi Canal público https://www.mql5.com/en/channels/ultimatepulse Último Pulso ****5 copias restantes a este precio**** Visión General Ultimate Pulse es un Asesor Experto diseñado para extraer beneficios del movimiento natural del mercado. Toma beneficios de cada posición individualmente o en cuadrículas dependiendo de las condiciones. Simple, metódico, eficaz. Optimizado para XAUUSD (Oro) en el marco de tiempo de 30 min
The Gold Reaper MT5
Profalgo Limited
4.47 (89)
Asesores Expertos
¡PROP FIRME LISTO!   (   descargar SETFILE   ) WARNING : ¡Solo quedan unas pocas copias al precio actual! Precio final: 990$ Obtenga 1 EA gratis (para 2 cuentas comerciales) -> contácteme después de la compra Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal ¡Bienvenido al Segador de Oro! Basado en el exitoso Goldtrade Pro, este EA ha sido diseñado para ejecutarse en múltiples períodos de tiempo al mismo tiempo y tiene la opción de establecer la frecuencia de
HTTP ea
Yury Orlov
5 (9)
Asesores Expertos
How To Trade Pro (HTTP) EA — un asesor de trading profesional para operar con cualquier activo sin martingala ni redes del autor con más de 25 años de experiencia. La mayoría de los asesores top trabajan con oro en ascenso. Lucen brillantes en las pruebas... mientras el oro sube. Pero ¿qué pasa cuando el trend se agota? ¿Quién protegerá tu depósito? HTTP EA no cree en el crecimiento eterno — se adapta al mercado cambiante y está diseñado para diversificar ampliamente tu cartera de inversión y pr
AI Forex Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.52 (66)
Asesores Expertos
AI Forex Robot - El futuro del trading automatizado. AI Forex Robot está impulsado por un sistema de Inteligencia Artificial de última generación basado en una red neuronal híbrida LSTM Transformer, diseñada específicamente para analizar los movimientos de precios XAUUSD y EURUSD en el mercado Forex. El sistema analiza estructuras complejas de mercado, adapta su estrategia en tiempo real y toma decisiones basadas en datos con un alto nivel de precisión. AI Forex Robot es un sistema moderno, tota
Aura Black Edition MT5
Stanislav Tomilov
4.37 (51)
Asesores Expertos
Aura Black Edition es un EA totalmente automatizado diseñado para operar solo con ORO. El experto mostró resultados estables en XAUUSD en el período 2011-2020. No se utilizan métodos peligrosos de gestión del dinero, ni martingala, ni cuadrícula ni scalp. Adecuado para cualquier condición de bróker. EA entrenado con un perceptrón multicapa La red neuronal (MLP) es una clase de red neuronal artificial (ANN) de retroalimentación. El término MLP se usa de manera ambigua, a veces de manera vaga para
Pivot Killer
BLODSALGO LIMITED
4.63 (24)
Asesores Expertos
Crecimiento a Largo Plazo. Consistencia. Resiliencia. Pivot Killer EA no es un sistema de ganancias rápidas, sino un algoritmo de trading profesional diseñado para hacer crecer tu cuenta de manera sostenible a largo plazo . Desarrollado exclusivamente para XAUUSD (ORO) , Pivot Killer es el resultado de años de investigación, pruebas y desarrollo disciplinado. Su filosofía es simple: la consistencia vence a la suerte . Este sistema ha sido puesto a prueba en distintos ciclos de mercado, cambios d
Ultimate Breakout System
Profalgo Limited
5 (29)
Asesores Expertos
IMPORTANTE   : Este paquete solo se venderá al precio actual para un número muy limitado de copias.    El precio subirá a 1499$ muy rápido.    ¡+100 estrategias incluidas   y más por venir! BONIFICACIÓN   : Por un precio de $999 o superior -> ¡elige  5     de mis otros EA gratis!  TODOS LOS ARCHIVOS CONFIGURADOS GUÍA COMPLETA DE CONFIGURACIÓN Y OPTIMIZACIÓN GUÍA DE VIDEO SEÑALES EN VIVO REVISIÓN (de terceros) ¡Bienvenido al SISTEMA DE BREAKOUT DEFINITIVO! Me complace presentar el Ultimate Bre
The ORB Master
Profalgo Limited
4.88 (24)
Asesores Expertos
PROP FIRM READY!  PROMOCIÓN DE LANZAMIENTO: ¡NÚMERO MUY LIMITADO DE COPIAS DISPONIBLES AL PRECIO ACTUAL! Precio final: 990$ Desde $349: ¡Elige 1 EA gratis! (para un máximo de 2 cuentas comerciales) Oferta combinada definitiva     ->     haga clic aquí ÚNETE AL GRUPO PÚBLICO:   Haz clic aquí   LIVE RESULTS REVISIÓN INDEPENDIENTE Bienvenido a "The ORB Master"   :   Tu ventaja en las rupturas de rango de apertura Descubra el poder de la estrategia Opening Range Breakout (ORB) con ORB Master EA
Quantum Baron
Bogdan Ion Puscasu
4.79 (39)
Asesores Expertos
EA de Quantum Baron Hay una razón por la que al petróleo se le llama oro negro, y ahora, con Quantum Baron EA, puede acceder a él con una precisión y confianza inigualables. Diseñado para dominar el mundo de alto octanaje de XTIUSD (petróleo crudo) en el gráfico M30, Quantum Baron es su arma definitiva para subir de nivel y operar con precisión de élite. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. con descuen
Vortex Gold EA
Stanislav Tomilov
5 (31)
Asesores Expertos
Vortex - su inversión en el futuro El Asesor Experto Vortex Gold EA creado específicamente para operar con oro (XAU/USD) en la plataforma Metatrader. Construido utilizando indicadores propios y algoritmos secretos del autor, este EA emplea una estrategia de trading integral diseñada para capturar movimientos rentables en el mercado del oro. Los componentes clave de su estrategia incluyen indicadores clásicos como el CCI y el Indicador Parabólico, que trabajan juntos para señalar con precisión l
Quantum StarMan
Bogdan Ion Puscasu
4.87 (104)
Asesores Expertos
Hola a todos, déjenme presentarme: Soy   Quantum StarMan,   el miembro más electrizante y fresco de la familia   Quantum EAs   . Soy un asesor experto (EA) multidivisa totalmente automatizado con la capacidad de gestionar hasta 5 pares dinámicos:   AUDUSD, EURAUD, EURUSD, GBPUSD y USDCAD   . Con la máxima precisión y una responsabilidad inquebrantable, llevaré tu trading al siguiente nivel. Y lo mejor de todo: no utilizo estrategias Martingala. En su lugar, utilizo un sofisticado sistema de cu
Neptune EA MT5
Kalinskie Gilliam
5 (12)
Asesores Expertos
Neptuno: Un EA que sigue la tendencia del oro Un sistema profesional de seguimiento de tendencias diseñado para XAUUSD. Adjuntar a un solo gráfico con cualquier marco de tiempo - Neptune gestiona sus propios marcos de tiempo internos. Neptune identifica entradas de alta probabilidad usando confirmación multifactorial, luego protege las ganancias con salidas adaptables. Diseñado para los operadores que quieren una ventaja real y no trucos. El precio especial de lanzamiento termina pronto! El prec
SmartChoise
Gabriel Costin Floricel
4.22 (72)
Asesores Expertos
SmartChoise EA – Sistema de Trading Potenciado por Red Neuronal para XAU/USD (Oro) en el Marco de Tiempo M1 El manual de usuario está disponible en el enlace de mi página de perfil — contiene explicaciones detalladas de todos los ajustes y opciones. En el canal de Telegram también puedes encontrar varias cuentas que ejecutan SmartChoise con diferentes saldos, niveles de riesgo y configuraciones. Es una excelente manera de ver el rendimiento real del EA en múltiples corredores y condiciones. Prec
Argos Rage
Aleksandar Prutkin
4.59 (27)
Asesores Expertos
Un nuevo paso adelante | Precisión impulsada por IA encuentra la lógica del mercado Con Argos Rage , se introduce un nuevo nivel de automatización en el trading, impulsado por un sistema DeepSeek AI integrado que analiza el comportamiento del mercado en tiempo real. Si bien se basa en las fortalezas de Argos Fury, este EA sigue un camino estratégico diferente: más flexibilidad, una interpretación más amplia y una mayor interacción con el mercado. Live Signal Marco temporal: M30 Apalancamiento
Autorithm AI
Zaha Feiz
4.21 (14)
Asesores Expertos
Autorithm AI Descripción Técnica AUTORITHM es un sistema de trading avanzado impulsado por inteligencia artificial, diseñado para MetaTrader 5, que implementa 10 capas especializadas de IA para un análisis integral del mercado. El Asesor Experto utiliza algoritmos sofisticados de IA que trabajan en armonía para procesar datos de mercado, identificar oportunidades de negociación y ejecutar operaciones con protocolos inteligentes de gestión de riesgos. [guide line]       [SET FILES] Característic
Golden Mirage mt5
Michela Russo
4.74 (35)
Asesores Expertos
¡Stock limitado al precio actual! Precio final: $1999 --> PROMO: Desde $299 --> El precio subirá cada 5 compras, próximo precio : $399 Golden Mirage es un robusto robot de comercio de oro diseñado para los comerciantes que valoran la fiabilidad, simplicidad y rendimiento de nivel profesional. Impulsado por una combinación probada de indicadores RSI, Media Móvil, ADX y Nivel Alto/Bajo , Golden Mirage ofrece señales de alta calidad y operaciones totalmente automatizadas en el marco temporal M5 pa
Otros productos de este autor
Dominion Gold
Angelo Marcelo Serafin
4.25 (4)
Asesores Expertos
Dominion Gold EA Dominion Gold EA es un Expert Advisor desarrollado para el símbolo XAUUSD (Oro) en MetaTrader 5 , diseñado para operar durante la sesión de Nueva York , utilizando análisis del comportamiento del precio y rupturas de niveles previamente definidos . El EA ejecuta operaciones basadas en condiciones específicas del mercado identificadas antes de la apertura de la sesión de Nueva York, cuando pueden detectarse condiciones de mayor volatilidad. La estrategia está estructurada para op
Ultron Conflux
Angelo Marcelo Serafin
5 (1)
Asesores Expertos
Ultron Conflux – Descripción General Ultron Conflux es un Asesor Experto diseñado para operar exclusivamente en el marco temporal de 1 minuto (M1). Aplica la confluencia de dos indicadores técnicos — Bandas de Bollinger y Oscilador Estocástico — para identificar oportunidades precisas basadas en reglas claras y objetivas. El sistema es totalmente automático y no utiliza martingala, grid ni hedging, garantizando una exposición al riesgo disciplinada y controlada. Todos los parámetros de riesgo p
SInalTradeEA Telegam To MT5
Angelo Marcelo Serafin
Utilidades
SinalTradeEA Telegram To MT5 SinalTradeEA es un Asesor Experto totalmente automatizado diseñado para integrar señales de trading directamente en MetaTrader 5. Ejecuta operaciones con precisión y ofrece control total sobre entradas, salidas y gestión del riesgo. Tanto principiantes como traders avanzados pueden beneficiarse de su precisión, flexibilidad y seguridad. Características Principales Integración directa con señales de Telegram o fuentes externas. Ejecución totalmente automatizada. Gesti
Filtro:
No hay comentarios
Respuesta al comentario