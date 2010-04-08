APEXSTRIKE AI — Asesor Experto Inteligente para XAUUSD (MT5)

ApexStrike AI es un Expert Advisor profesional para MetaTrader 5, diseñado para traders que buscan un sistema limpio, selectivo y basado en reglas para operar XAUUSD (Oro) con escenarios de alta probabilidad.

El EA utiliza una lógica adaptativa interna que evalúa el comportamiento del precio, las condiciones de volatilidad y la confirmación direccional, operando solo cuando el mercado muestra un movimiento más estructurado.

Sin Grid

Sin Martingale

Diseñado para ejecución estable en brokers ECN y VPS

Lógica de Operación

ApexStrike AI fue desarrollado para evitar entradas aleatorias y sobreoperar. Opera solo cuando el mercado presenta:

Activación clara de volatilidad

Progresión de precio consistente

Confirmación de fuerza direccional

Comportamiento favorable del mercado

Control de Riesgo

Stop loss fijo

Trailing inteligente (cuando las condiciones lo permiten)

Gestión de lote flexible (fijo o dinámico)

Señal en vivo

https://www.mql5.com/en/signals/2344696

Especificaciones Técnicas

Símbolo recomendado: XAUUSD (Oro)

Timeframe ideal: M30

Depósito mínimo: 200 USD

Depósito recomendado: 300 USD+

Apalancamiento mínimo: 1:50

Compatible con ECN, VPS y cuentas de evaluación

Sin grid / sin martingale / sin recuperación agresiva

Notas Importantes