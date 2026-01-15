ApexStrike AI

APEXSTRIKE AI — XAUUSD 스마트 EA (MT5)

ApexStrike AI는 MetaTrader 5용 전문 자동매매 EA로, XAUUSD(골드)에서 깔끔하고 선택적인 규칙 기반 매매를 원하는 트레이더를 위해 개발되었습니다.

EA는 가격 움직임, 변동성 조건, 방향성 확인을 평가하는 적응형 로직을 사용하며, 시장이 구조적으로 움직이는 구간에서만 거래합니다.

그리드 없음
마틴게일 없음
ECN 브로커 및 VPS에서 안정적인 실행

거래 로직

ApexStrike AI는 무작위 진입과 과도한 거래를 피하도록 설계되었습니다. 아래 조건이 충족될 때만 거래합니다:

  • 변동성 활성화가 명확할 때

  • 가격 진행이 안정적일 때

  • 방향 강도가 확인될 때

  • 시장 상황이 유리할 때

리스크 관리

  • 고정 손절(Stop Loss)

  • 조건에 따른 스마트 트레일링

  • 유연한 로트 설정(고정 또는 동적)

실시간 시그널
https://www.mql5.com/en/signals/2344696

기술 사양

  • 추천 종목: XAUUSD(골드)

  • 권장 시간봉: M30

  • 최소 예치금: 200 USD

  • 권장 예치금: 300 USD+

  • 최소 레버리지: 1:50

  • ECN, VPS 및 평가 계정 환경 지원

  • 그리드 없음 / 마틴게일 없음 / 공격적 회복 없음

중요 안내

  • 손절은 전략의 필수 요소입니다

  • 선택적 전략이므로 거래가 없는 날도 정상입니다

  • 스프레드 및 체결 환경에 따라 결과가 달라질 수 있습니다


Dominion Gold
Angelo Marcelo Serafin
4.25 (4)
Experts
Dominion Gold EA Dominion Gold EA 는 MetaTrader 5 플랫폼에서 XAUUSD(금) 거래를 위해 개발된 Expert Advisor로, 뉴욕 거래 세션 동안 운용되도록 설계되었습니다. 가격 행동 분석과 사전에 정의된 가격 수준의 돌파 를 기반으로 거래를 수행합니다. 본 EA는 뉴욕 세션 개장 이전에 형성되는 특정 시장 조건을 기준으로 거래를 실행하며, 변동성이 높아지는 조건이 감지될 때 진입합니다. 전략은 각 사이클당 하나의 방향성 포지션만 운용하도록 설계되었으며, 보류 주문은 자동으로 관리됩니다. EA에는 연속적인 손실 이후 로트 크기를 통제된 방식으로 조정할 수 있는 선택적 손실 회복 메커니즘 이 포함되어 있습니다. 회복과 관련된 모든 매개변수(배수 및 최대 회복 단계 수 포함)는 사용자가 완전히 설정할 수 있습니다. 정확한 시간 동기화를 위해 Dominion Gold EA는 브로커 서버 시간 자동 감지(Auto GMT) 기능을 제공하며, Strat
Ultron Conflux
Angelo Marcelo Serafin
5 (1)
Experts
Ultron Conflux – 개요 Ultron Conflux는 1분(M1) 타임프레임에서만 작동하도록 설계된 자동매매 Expert Advisor입니다. 볼린저 밴드와 스토캐스틱 오실레이터라는 두 가지 기술지표의 컨플루언스를 활용하여 명확하고 객관적인 규칙에 기반한 정밀한 매매 기회를 포착합니다. 시스템은 완전 자동이며 마틴게일, 그리드, 헤지 방식을 사용하지 않아 매우 안정적이고 통제된 리스크 관리가 가능합니다. 모든 리스크 매개변수는 트레이더의 성향에 맞게 자유롭게 조정할 수 있습니다. 기술 정보 추천 종목: EURGBP, EURUSD, GBPUSD, USDJPY, USDCHF, EURJPY, XAUUSD — 최적화된 세트 파일은 개인 메시지로 요청 가능합니다. 운영 타임프레임: M1 (필수) 백테스트 모드: 1분 OHLC (추천) 최소 입금: 100 USD (200+ 추천) 최소 레버리지: 1:50 추천 계정 유형: Standard 추천 브로커: 저스프레드 Standard
SInalTradeEA Telegam To MT5
Angelo Marcelo Serafin
유틸리티
SinalTradeEA Telegram To MT5 SinalTradeEA는 거래 신호를 MetaTrader 5에 직접 연동하기 위해 설계된 완전 자동화 EA입니다. 정확한 주문 실행과 더불어 진입, 청산, 리스크 관리에 대한 완전한 제어를 제공합니다. 주요 기능 Telegram 신호 또는 외부 신호 연동. 완전 자동 주문 실행. 다양한 모드의 TP/SL 스마트 관리. 고급 로트 및 리스크 관리 기능. MT5의 여러 통화쌍 및 자산 지원. 슬리피지, 스프레드 상승, 드로우다운 보호. 상세 파라미터 TP 모드 TP_MODE_AUTO → 신호에서 제공된 TP 사용. TP_MODE_MANUAL → 수동 TP 설정. TP_MODE_HYBRID → 신호 TP를 우선 사용. 주문 코멘트 COMMENT_FROM_SIGNAL → 신호에서 제공된 코멘트 사용. COMMENT_MANUAL → 사용자 정의 코멘트. 로트 분배 전략 LOT_EQUAL_DIVISION → equal 분배. LOT_PERCE
