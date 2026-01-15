APEXSTRIKE AI — XAUUSD 스마트 EA (MT5)

ApexStrike AI는 MetaTrader 5용 전문 자동매매 EA로, XAUUSD(골드)에서 깔끔하고 선택적인 규칙 기반 매매를 원하는 트레이더를 위해 개발되었습니다.

EA는 가격 움직임, 변동성 조건, 방향성 확인을 평가하는 적응형 로직을 사용하며, 시장이 구조적으로 움직이는 구간에서만 거래합니다.

그리드 없음

마틴게일 없음

ECN 브로커 및 VPS에서 안정적인 실행

거래 로직

ApexStrike AI는 무작위 진입과 과도한 거래를 피하도록 설계되었습니다. 아래 조건이 충족될 때만 거래합니다:

변동성 활성화가 명확할 때

가격 진행이 안정적일 때

방향 강도가 확인될 때

시장 상황이 유리할 때

리스크 관리

고정 손절(Stop Loss)

조건에 따른 스마트 트레일링

유연한 로트 설정(고정 또는 동적)

실시간 시그널

https://www.mql5.com/en/signals/2344696

기술 사양

추천 종목: XAUUSD(골드)

권장 시간봉: M30

최소 예치금: 200 USD

권장 예치금: 300 USD+

최소 레버리지: 1:50

ECN, VPS 및 평가 계정 환경 지원

그리드 없음 / 마틴게일 없음 / 공격적 회복 없음

중요 안내