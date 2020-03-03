Super Wall Street Index Us30
- Experten
- Tiago Oliveira Silva
- Version: 1.0
- Aktivierungen: 10
Empfohlene Kontoeinstellungen
-
Timeframe: M1 oder M5
-
Maximaler Spread: 50
-
Kontotyp: Hedge
-
Kursstellen: 1
-
Empfohlene Einzahlung: 500 USD
-
Empfohlene Broker: Pepperstone, IC Markets Raw
Wall Street US30 ist ein fortschrittlicher Trading-Roboter (Expert Advisor), der speziell für den Handel mit dem Index US30 (Dow Jones Industrial Average) entwickelt wurde.
Er ist für Scalping optimiert und nutzt schnelle und häufige Kursbewegungen.
Der EA bietet drei Betriebsmodi, die durch Ändern des Parameters „false“ auf „true“ aktiviert werden können:
-
Konservativer Modus
-
Moderater Modus
-
Aggressiver Modus (inklusive Hochfrequenzhandel)
Je nach maximalem Spread Ihres Brokers können kleine Anpassungen erforderlich sein.Hauptmerkmale von Wall Street US30
1. Hochpräzises Scalping
Schnelle und genaue Verarbeitung mikroskopischer Preisbewegungen – ideal für kurzfristigen Handel.
2. Erweiterte technische Analyse
Kombiniert Indikatoren, Preisformationen und komplexe algorithmische Logik, um optimale Ein- und Ausstiegspunkte zu finden.
3. Intelligentes Risikomanagement
Die Positionsgröße wird automatisch anhand des gewählten Risikoprozents berechnet, um das Kapital vor starken Marktbewegungen zu schützen.
4. Vollständig automatisierter Handel
Der EA öffnet und schließt Trades ohne Eingreifen des Traders und nutzt jede Handelsmöglichkeit.
5. Umfangreiche Backtests
Getestet unter verschiedenen Marktbedingungen – stabil und zuverlässig.
6. Hohe Kompatibilität
Unterstützt verschiedene Broker und Plattformen, die den US30 anbieten.Risikomanagement – Ryan-Jones-Methode
Der Roboter verwendet das bekannte Ryan Jones Risk Management, welches Stabilität und kontinuierliches Wachstum des Kontos fördert.
Hauptelemente:
-
Positionsgröße basiert auf Risiko
– kein fester Betrag, sondern ein Prozentsatz des aktuellen Kontostands.
-
Dynamische Anpassung
– wächst das Konto, steigen die Positionsgrößen; sinkt es, reduzieren sie sich.
-
Schutz bei Verlustserien
– Begrenzung des Risikos pro Trade verhindert tiefe Drawdowns.
-
Anpassung an Marktvolatilität
– bei instabilen Märkten wird das Risiko automatisch reduziert.
Ideal für schnelle Strategien wie Scalping.Spezialfunktionen des Roboters
1. HFT – Hochfrequenzhandelsmodus
Ermöglicht viele Trades in kurzer Zeit und nutzt kleinste Preisbewegungen.
2. Hedger Order – Absicherungssystem
Öffnet Gegenpositionen zur Risikoabsicherung oder bei potenziellen Trendwechseln.
3. Neuronales Netzwerk
Trainierte Modelle erkennen versteckte Preisstrukturen und passen sich Marktveränderungen an.Verwendete Indikatoren
|Indikator
|Beschreibung
|Anwendung
|RSI
|Misst die Stärke der Preisbewegung
|Filter für Überkauf/Überverkauf
|Envelopes
|Bänder um den gleitenden Durchschnitt
|Bestimmung von Extremzonen
|Predictor
|Preisrichtungsprognose
|Trendbestätigung
|Bull/Bear Power
|Stärke von Käufern/Verkäufern
|Marktpressuren
|Volatility
|Kerzenausdehnung
|Einschätzung der Dynamik
|Buyer/Seller Pressure
|Kauf-/Verkaufsdruck
|Erkennen von Umkehrpunkten
|Neural Network 1
|Analyse komplexer Muster
|Kernlogik der Strategie
|Neural Network 2
|Richtungsvorhersage
|Bestätigung des ersten Netzwerks
|Ryan Jones Ratio
|Risikomanagementformel
|Optimierung der Positionsgröße
IC Markets
-
Echte ECN
-
Spread: 0.8–1.5
-
Blitzschnelle Ausführung (Equinix NY)
-
VPS verfügbar
-
Sehr niedriger Slippage
Pepperstone
-
ECN (Razor)
-
Spread: 1.0–2.0
-
Geringe Latenz
-
VPS-Integration
FTMO (Prop-Firma)
-
Kein Broker
-
Hervorragende Handelsbedingungen
-
Kontrollierte Ausführungsumgebung
Eightcap
-
ECN/STP
-
Spread: 1.0–2.5
-
Schnelle Ausführung
Global Prime
-
Hohe Transparenz
-
Faire Spreads
-
Gut geeignet für Scalping
-
Market Maker / Dealing Desk
-
Hohe feste Spreads
-
Requotes und Verzögerungen
-
Hoher Slippage
Vor dem Live-Trading:
-
Testen Sie den EA auf einem ECN-Demokonto
-
Prüfen Sie Latenz, realen Spread und Slippage
-
Nutzen Sie einen VPS mit minimaler Verzögerung