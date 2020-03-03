Super Wall Street Index Us30





Empfohlene Kontoeinstellungen

Timeframe: M1 oder M5

Maximaler Spread: 50

Kontotyp: Hedge

Kursstellen: 1

Empfohlene Einzahlung: 500 USD

Empfohlene Broker: Pepperstone, IC Markets Raw

Wall Street US30 ist ein fortschrittlicher Trading-Roboter (Expert Advisor), der speziell für den Handel mit dem Index US30 (Dow Jones Industrial Average) entwickelt wurde.

Er ist für Scalping optimiert und nutzt schnelle und häufige Kursbewegungen.

Der EA bietet drei Betriebsmodi, die durch Ändern des Parameters „false“ auf „true“ aktiviert werden können:

Konservativer Modus Moderater Modus Aggressiver Modus (inklusive Hochfrequenzhandel)

Je nach maximalem Spread Ihres Brokers können kleine Anpassungen erforderlich sein.

1. Hochpräzises Scalping

Schnelle und genaue Verarbeitung mikroskopischer Preisbewegungen – ideal für kurzfristigen Handel.

2. Erweiterte technische Analyse

Kombiniert Indikatoren, Preisformationen und komplexe algorithmische Logik, um optimale Ein- und Ausstiegspunkte zu finden.

3. Intelligentes Risikomanagement

Die Positionsgröße wird automatisch anhand des gewählten Risikoprozents berechnet, um das Kapital vor starken Marktbewegungen zu schützen.

4. Vollständig automatisierter Handel

Der EA öffnet und schließt Trades ohne Eingreifen des Traders und nutzt jede Handelsmöglichkeit.

5. Umfangreiche Backtests

Getestet unter verschiedenen Marktbedingungen – stabil und zuverlässig.

6. Hohe Kompatibilität

Unterstützt verschiedene Broker und Plattformen, die den US30 anbieten.

Der Roboter verwendet das bekannte Ryan Jones Risk Management, welches Stabilität und kontinuierliches Wachstum des Kontos fördert.

Hauptelemente:

Positionsgröße basiert auf Risiko

– kein fester Betrag, sondern ein Prozentsatz des aktuellen Kontostands. Dynamische Anpassung

– wächst das Konto, steigen die Positionsgrößen; sinkt es, reduzieren sie sich. Schutz bei Verlustserien

– Begrenzung des Risikos pro Trade verhindert tiefe Drawdowns. Anpassung an Marktvolatilität

– bei instabilen Märkten wird das Risiko automatisch reduziert.

Ideal für schnelle Strategien wie Scalping.

1. HFT – Hochfrequenzhandelsmodus

Ermöglicht viele Trades in kurzer Zeit und nutzt kleinste Preisbewegungen.

2. Hedger Order – Absicherungssystem

Öffnet Gegenpositionen zur Risikoabsicherung oder bei potenziellen Trendwechseln.

3. Neuronales Netzwerk

Trainierte Modelle erkennen versteckte Preisstrukturen und passen sich Marktveränderungen an.

Indikator Beschreibung Anwendung RSI Misst die Stärke der Preisbewegung Filter für Überkauf/Überverkauf Envelopes Bänder um den gleitenden Durchschnitt Bestimmung von Extremzonen Predictor Preisrichtungsprognose Trendbestätigung Bull/Bear Power Stärke von Käufern/Verkäufern Marktpressuren Volatility Kerzenausdehnung Einschätzung der Dynamik Buyer/Seller Pressure Kauf-/Verkaufsdruck Erkennen von Umkehrpunkten Neural Network 1 Analyse komplexer Muster Kernlogik der Strategie Neural Network 2 Richtungsvorhersage Bestätigung des ersten Netzwerks Ryan Jones Ratio Risikomanagementformel Optimierung der Positionsgröße

IC Markets

Echte ECN

Spread: 0.8–1.5

Blitzschnelle Ausführung (Equinix NY)

VPS verfügbar

Sehr niedriger Slippage

Pepperstone

ECN (Razor)

Spread: 1.0–2.0

Geringe Latenz

VPS-Integration

FTMO (Prop-Firma)

Kein Broker

Hervorragende Handelsbedingungen

Kontrollierte Ausführungsumgebung

Eightcap

ECN/STP

Spread: 1.0–2.5

Schnelle Ausführung

Global Prime

Hohe Transparenz

Faire Spreads

Gut geeignet für Scalping

Market Maker / Dealing Desk

Hohe feste Spreads

Requotes und Verzögerungen

Hoher Slippage

