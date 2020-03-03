Super Wall Street Index Us30

WALL STREET INDEX US30


Empfohlene Kontoeinstellungen

  • Timeframe: M1 oder M5

  • Maximaler Spread: 50

  • Kontotyp: Hedge

  • Kursstellen: 1

  • Empfohlene Einzahlung: 500 USD

  • Empfohlene Broker: Pepperstone, IC Markets Raw

Überblick über den Expert Advisor

Wall Street US30 ist ein fortschrittlicher Trading-Roboter (Expert Advisor), der speziell für den Handel mit dem Index US30 (Dow Jones Industrial Average) entwickelt wurde.
Er ist für Scalping optimiert und nutzt schnelle und häufige Kursbewegungen.

Der EA bietet drei Betriebsmodi, die durch Ändern des Parameters „false“ auf „true“ aktiviert werden können:

  1. Konservativer Modus

  2. Moderater Modus

  3. Aggressiver Modus (inklusive Hochfrequenzhandel)

Je nach maximalem Spread Ihres Brokers können kleine Anpassungen erforderlich sein.

Hauptmerkmale von Wall Street US30

1. Hochpräzises Scalping

Schnelle und genaue Verarbeitung mikroskopischer Preisbewegungen – ideal für kurzfristigen Handel.

2. Erweiterte technische Analyse

Kombiniert Indikatoren, Preisformationen und komplexe algorithmische Logik, um optimale Ein- und Ausstiegspunkte zu finden.

3. Intelligentes Risikomanagement

Die Positionsgröße wird automatisch anhand des gewählten Risikoprozents berechnet, um das Kapital vor starken Marktbewegungen zu schützen.

4. Vollständig automatisierter Handel

Der EA öffnet und schließt Trades ohne Eingreifen des Traders und nutzt jede Handelsmöglichkeit.

5. Umfangreiche Backtests

Getestet unter verschiedenen Marktbedingungen – stabil und zuverlässig.

6. Hohe Kompatibilität

Unterstützt verschiedene Broker und Plattformen, die den US30 anbieten.

Risikomanagement – Ryan-Jones-Methode

Der Roboter verwendet das bekannte Ryan Jones Risk Management, welches Stabilität und kontinuierliches Wachstum des Kontos fördert.

Hauptelemente:

  1. Positionsgröße basiert auf Risiko
    – kein fester Betrag, sondern ein Prozentsatz des aktuellen Kontostands.

  2. Dynamische Anpassung
    – wächst das Konto, steigen die Positionsgrößen; sinkt es, reduzieren sie sich.

  3. Schutz bei Verlustserien
    – Begrenzung des Risikos pro Trade verhindert tiefe Drawdowns.

  4. Anpassung an Marktvolatilität
    – bei instabilen Märkten wird das Risiko automatisch reduziert.

Ideal für schnelle Strategien wie Scalping.

Spezialfunktionen des Roboters

1. HFT – Hochfrequenzhandelsmodus

Ermöglicht viele Trades in kurzer Zeit und nutzt kleinste Preisbewegungen.

2. Hedger Order – Absicherungssystem

Öffnet Gegenpositionen zur Risikoabsicherung oder bei potenziellen Trendwechseln.

3. Neuronales Netzwerk

Trainierte Modelle erkennen versteckte Preisstrukturen und passen sich Marktveränderungen an.

Verwendete Indikatoren
Indikator Beschreibung Anwendung
RSI Misst die Stärke der Preisbewegung Filter für Überkauf/Überverkauf
Envelopes Bänder um den gleitenden Durchschnitt Bestimmung von Extremzonen
Predictor Preisrichtungsprognose Trendbestätigung
Bull/Bear Power Stärke von Käufern/Verkäufern Marktpressuren
Volatility Kerzenausdehnung Einschätzung der Dynamik
Buyer/Seller Pressure Kauf-/Verkaufsdruck Erkennen von Umkehrpunkten
Neural Network 1 Analyse komplexer Muster Kernlogik der Strategie
Neural Network 2 Richtungsvorhersage Bestätigung des ersten Netzwerks
Ryan Jones Ratio Risikomanagementformel Optimierung der Positionsgröße
Beste Broker für US30-Scalping

IC Markets

  • Echte ECN

  • Spread: 0.8–1.5

  • Blitzschnelle Ausführung (Equinix NY)

  • VPS verfügbar

  • Sehr niedriger Slippage

Pepperstone

  • ECN (Razor)

  • Spread: 1.0–2.0

  • Geringe Latenz

  • VPS-Integration

FTMO (Prop-Firma)

  • Kein Broker

  • Hervorragende Handelsbedingungen

  • Kontrollierte Ausführungsumgebung

Eightcap

  • ECN/STP

  • Spread: 1.0–2.5

  • Schnelle Ausführung

Global Prime

  • Hohe Transparenz

  • Faire Spreads

  • Gut geeignet für Scalping

Zu vermeiden:

  • Market Maker / Dealing Desk

  • Hohe feste Spreads

  • Requotes und Verzögerungen

  • Hoher Slippage

Abschließende Empfehlung

Vor dem Live-Trading:

  1. Testen Sie den EA auf einem ECN-Demokonto

  2. Prüfen Sie Latenz, realen Spread und Slippage

  3. Nutzen Sie einen VPS mit minimaler Verzögerung

