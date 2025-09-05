SInalTradeEA Telegam To MT5

SinalTradeEA Telegram To MT5

SinalTradeEA ist ein vollständig automatisierter Expert Advisor, der Handelssignale direkt in MetaTrader 5 integriert.
Er ermöglicht präzise Orderausführung und bietet vollständige Kontrolle über Einstiege, Ausstiege und Risikomanagement.

Hauptfunktionen

  • Direkte Integration von Telegram-Signalen oder externen Signalquellen.

  • Vollautomatische Orderausführung.

  • Intelligente Take-Profit- und Stop-Loss-Verwaltung mit mehreren Modi.

  • Erweiterte Risiko- und Lotgrößen-Strategien.

  • Unterstützt mehrere Währungspaare und Assets in MT5.

  • Schutzmechanismen gegen Slippage, hohen Spread und Drawdown.

Detaillierte Parameter

Take-Profit-Modi

  • TP_MODE_AUTO → TP aus dem Signal.

  • TP_MODE_MANUAL → Manuelle TP-Einstellungen.

  • TP_MODE_HYBRID → Priorisiert Signal-TP, nutzt bei Bedarf manuelle TP.

Orderkommentare

  • COMMENT_FROM_SIGNAL → Kommentar aus dem Signal.

  • COMMENT_MANUAL → Benutzerdefinierter Kommentar.

Lotverteilung

  • LOT_EQUAL_DIVISION → Gleichmäßige Verteilung.

  • LOT_PERCENTAGE_BASED → Prozentuale Verteilung.

  • LOT_RISK_WEIGHTED → Risikobasierte Verteilung.

  • LOT_FIXED_PER_TP → Feste Lotgröße pro TP.

Risikomanagement-Modi

  • RISK_MODE_FIXED_LOT → Feste Lotgröße.

  • RISK_MODE_PERCENT_BALANCE → Prozent des Kontostands.

  • RISK_MODE_PERCENT_EQUITY → Prozent des Eigenkapitals.

  • RISK_MODE_AUTO → Automatisches adaptives Risikomanagement.

Handelszeiteinstellungen

  • Konfigurierbare Handelssitzungen.

  • Option zur Deaktivierung während wichtiger Nachrichtenereignisse.

Stop-Loss und Schutzfunktionen

  • Automatischer oder manueller SL.

  • Spread-Filter.

  • Slippage-Schutz.

  • Globaler Drawdown-Schutz.

Debug-Modus

  • EnableDebugMode → Aktiviert detaillierte Logs.

Vorteile

  • Vollständige Automatisierung der Signalausführung.

  • Beseitigt Emotionen im Handel.

  • Erhöht die Disziplin und Konsistenz.

  • Anpassbar für konservative oder aggressive Strategien.

Fazit
SinalTradeEA V4.7 ist eine umfassende Lösung zur sicheren und effizienten Automatisierung von Handelssignalen in MT5.

Wichtig: Kontaktieren Sie uns nach dem Kauf für Installationshinweise.


Lot calculator tool MT5
Ernestas Kvedaras
3.67 (3)
Utilitys
Eine stabilere MetaTrader 4 Version ist hier verfügbar: Lot Calculator Tool . Dieses Tool hilft Ihnen, das Risiko automatisch zu berechnen und zu verwalten, Aufträge bequem visuell zu platzieren, Aufträge zu planen, Stops nachzuziehen, sie in die Gewinnschwelle zu verschieben und vieles mehr. Funktionen Platzieren Sie Markt- oder Pending-Orders mit Hilfe von verschiebbaren Linien Aufträge einplanen Berechnen und begrenzen Sie das Risiko mit verschiedenen Methoden Aktuellen Spread sehen Zeit bi
