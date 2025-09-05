SInalTradeEA Telegam To MT5
- Utilitys
- Angelo Marcelo Serafin
- Version: 4.9
- Aktualisiert: 5 September 2025
- Aktivierungen: 10
SinalTradeEA Telegram To MT5
SinalTradeEA ist ein vollständig automatisierter Expert Advisor, der Handelssignale direkt in MetaTrader 5 integriert.
Er ermöglicht präzise Orderausführung und bietet vollständige Kontrolle über Einstiege, Ausstiege und Risikomanagement.
Hauptfunktionen
-
Direkte Integration von Telegram-Signalen oder externen Signalquellen.
-
Vollautomatische Orderausführung.
-
Intelligente Take-Profit- und Stop-Loss-Verwaltung mit mehreren Modi.
-
Erweiterte Risiko- und Lotgrößen-Strategien.
-
Unterstützt mehrere Währungspaare und Assets in MT5.
-
Schutzmechanismen gegen Slippage, hohen Spread und Drawdown.
Detaillierte Parameter
Take-Profit-Modi
-
TP_MODE_AUTO → TP aus dem Signal.
-
TP_MODE_MANUAL → Manuelle TP-Einstellungen.
-
TP_MODE_HYBRID → Priorisiert Signal-TP, nutzt bei Bedarf manuelle TP.
Orderkommentare
-
COMMENT_FROM_SIGNAL → Kommentar aus dem Signal.
-
COMMENT_MANUAL → Benutzerdefinierter Kommentar.
Lotverteilung
-
LOT_EQUAL_DIVISION → Gleichmäßige Verteilung.
-
LOT_PERCENTAGE_BASED → Prozentuale Verteilung.
-
LOT_RISK_WEIGHTED → Risikobasierte Verteilung.
-
LOT_FIXED_PER_TP → Feste Lotgröße pro TP.
Risikomanagement-Modi
-
RISK_MODE_FIXED_LOT → Feste Lotgröße.
-
RISK_MODE_PERCENT_BALANCE → Prozent des Kontostands.
-
RISK_MODE_PERCENT_EQUITY → Prozent des Eigenkapitals.
-
RISK_MODE_AUTO → Automatisches adaptives Risikomanagement.
Handelszeiteinstellungen
-
Konfigurierbare Handelssitzungen.
-
Option zur Deaktivierung während wichtiger Nachrichtenereignisse.
Stop-Loss und Schutzfunktionen
-
Automatischer oder manueller SL.
-
Spread-Filter.
-
Slippage-Schutz.
-
Globaler Drawdown-Schutz.
Debug-Modus
-
EnableDebugMode → Aktiviert detaillierte Logs.
Vorteile
-
Vollständige Automatisierung der Signalausführung.
-
Beseitigt Emotionen im Handel.
-
Erhöht die Disziplin und Konsistenz.
-
Anpassbar für konservative oder aggressive Strategien.
Fazit
SinalTradeEA V4.7 ist eine umfassende Lösung zur sicheren und effizienten Automatisierung von Handelssignalen in MT5.
Wichtig: Kontaktieren Sie uns nach dem Kauf für Installationshinweise.