SInalTradeEA Telegam To MT5

SinalTradeEA Telegram To MT5

SinalTradeEA ist ein vollständig automatisierter Expert Advisor, der Handelssignale direkt in MetaTrader 5 integriert.

Er ermöglicht präzise Orderausführung und bietet vollständige Kontrolle über Einstiege, Ausstiege und Risikomanagement.

Hauptfunktionen

Direkte Integration von Telegram-Signalen oder externen Signalquellen.

Vollautomatische Orderausführung.

Intelligente Take-Profit- und Stop-Loss-Verwaltung mit mehreren Modi.

Erweiterte Risiko- und Lotgrößen-Strategien.

Unterstützt mehrere Währungspaare und Assets in MT5.

Schutzmechanismen gegen Slippage, hohen Spread und Drawdown.

Detaillierte Parameter

Take-Profit-Modi

TP_MODE_AUTO → TP aus dem Signal.

TP_MODE_MANUAL → Manuelle TP-Einstellungen.

TP_MODE_HYBRID → Priorisiert Signal-TP, nutzt bei Bedarf manuelle TP.

Orderkommentare

COMMENT_FROM_SIGNAL → Kommentar aus dem Signal.

COMMENT_MANUAL → Benutzerdefinierter Kommentar.

Lotverteilung

LOT_EQUAL_DIVISION → Gleichmäßige Verteilung.

LOT_PERCENTAGE_BASED → Prozentuale Verteilung.

LOT_RISK_WEIGHTED → Risikobasierte Verteilung.

LOT_FIXED_PER_TP → Feste Lotgröße pro TP.

Risikomanagement-Modi

RISK_MODE_FIXED_LOT → Feste Lotgröße.

RISK_MODE_PERCENT_BALANCE → Prozent des Kontostands.

RISK_MODE_PERCENT_EQUITY → Prozent des Eigenkapitals.

RISK_MODE_AUTO → Automatisches adaptives Risikomanagement.

Handelszeiteinstellungen

Konfigurierbare Handelssitzungen.

Option zur Deaktivierung während wichtiger Nachrichtenereignisse.

Stop-Loss und Schutzfunktionen

Automatischer oder manueller SL.

Spread-Filter.

Slippage-Schutz.

Globaler Drawdown-Schutz.

Debug-Modus

EnableDebugMode → Aktiviert detaillierte Logs.

Vorteile

Vollständige Automatisierung der Signalausführung.

Beseitigt Emotionen im Handel.

Erhöht die Disziplin und Konsistenz.

Anpassbar für konservative oder aggressive Strategien.

Fazit

SinalTradeEA V4.7 ist eine umfassende Lösung zur sicheren und effizienten Automatisierung von Handelssignalen in MT5.

Wichtig: Kontaktieren Sie uns nach dem Kauf für Installationshinweise.