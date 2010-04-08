APEXSTRIKE AI — Expert Advisor intelligent pour XAUUSD (MT5)

ApexStrike AI est un Expert Advisor professionnel pour MetaTrader 5, conçu pour les traders qui recherchent un système propre, sélectif et basé sur des règles pour trader XAUUSD (Or).

L’EA utilise une logique adaptative interne qui analyse le comportement du prix, la volatilité et la confirmation directionnelle, et n’opère que lorsque le marché présente un profil plus structuré.

Sans Grid

Sans Martingale

Exécution stable sur brokers ECN et VPS

Logique de Trading

ApexStrike AI a été développé pour éviter les entrées aléatoires et le sur-trading. Il fonctionne uniquement lorsque le marché présente :

Une activation claire de la volatilité

Une progression de prix cohérente

Une confirmation de la force directionnelle

Un comportement de marché favorable

Gestion du Risque

Stop loss fixe

Trailing intelligent (si les conditions le permettent)

Gestion flexible des lots (fixe ou dynamique)

Signal en direct

https://www.mql5.com/en/signals/2344696

Spécifications Techniques

Symbole recommandé : XAUUSD (Or)

Unité de temps idéale : M30

Dépôt minimum : 200 USD

Dépôt recommandé : 300 USD+

Levier minimum : 1:50

Compatible ECN, VPS et comptes d’évaluation

Sans grid / sans martingale / sans récupération agressive

Notes Importantes