ApexStrike AI
- Experts
- Angelo Marcelo Serafin
- Version: 1.0
- Activations: 10
APEXSTRIKE AI — Expert Advisor intelligent pour XAUUSD (MT5)
ApexStrike AI est un Expert Advisor professionnel pour MetaTrader 5, conçu pour les traders qui recherchent un système propre, sélectif et basé sur des règles pour trader XAUUSD (Or).
L’EA utilise une logique adaptative interne qui analyse le comportement du prix, la volatilité et la confirmation directionnelle, et n’opère que lorsque le marché présente un profil plus structuré.
Sans Grid
Sans Martingale
Exécution stable sur brokers ECN et VPS
Logique de Trading
ApexStrike AI a été développé pour éviter les entrées aléatoires et le sur-trading. Il fonctionne uniquement lorsque le marché présente :
-
Une activation claire de la volatilité
-
Une progression de prix cohérente
-
Une confirmation de la force directionnelle
-
Un comportement de marché favorable
Gestion du Risque
-
Stop loss fixe
-
Trailing intelligent (si les conditions le permettent)
-
Gestion flexible des lots (fixe ou dynamique)
Signal en direct
https://www.mql5.com/en/signals/2344696
Spécifications Techniques
-
Symbole recommandé : XAUUSD (Or)
-
Unité de temps idéale : M30
-
Dépôt minimum : 200 USD
-
Dépôt recommandé : 300 USD+
-
Levier minimum : 1:50
-
Compatible ECN, VPS et comptes d’évaluation
-
Sans grid / sans martingale / sans récupération agressive
Notes Importantes
-
Le stop loss est essentiel
-
Certains jours sans trades sont normaux
-
Le spread et l’exécution peuvent influencer les résultats