Handelsspezifikationen:

Symbol: XAUUSD (Gold)

XAUUSD (Gold) Zeitrahmen: H4 (erforderlich für optimale Leistung)

H4 (erforderlich für optimale Leistung) Strategie: Swing Trading / Trendfolge

Swing Trading / Trendfolge Mindesteinlage: $1000 (empfohlen für ein angemessenes Risikomanagement)

$1000 (empfohlen für ein angemessenes Risikomanagement) Losgröße: 0.01

- Innerhalb eines Jahres wurde Ihr gesamtes Anfangskapital vollständig abgezogen, und seither handelt der EA ausschließlich mit Gewinnmitteln, ohne dass das ursprüngliche Guthaben belastet wird.

- Der derzeitige Preis von $599 ist ein begrenztes Einführungsangebot und wird nach dem Verkauf von 20 Exemplaren oder bei der Veröffentlichung des nächsten Updates erhöht.



Wenn Sie Ihr Exemplar jetzt erwerben, haben Sie unabhängig von zukünftigen Preiserhöhungen lebenslangen Zugang zu diesem ermäßigten Preis.

Nach dem Kauf von Gold Soverient H4 wenden Sie sich bitte direkt an mich, um die optimierten Einstellungen und den vollständigen Setup-Support zu erhalten.

Wir empfehlen, Gold (XAUUSD) auf dem 4-H-Zeitrahmen (H4) zu handeln, um die beste Balance zwischen Signalgenauigkeit und Risikomanagement zu erreichen.