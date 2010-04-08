ApexStrike AI

APEXSTRIKE AI — XAUUSD için Akıllı Expert Advisor (MT5)

ApexStrike AI, MetaTrader 5 için geliştirilmiş profesyonel bir Expert Advisor’dır. XAUUSD (Altın) üzerinde temiz, seçici ve kurallara dayalı bir işlem yaklaşımı isteyen yatırımcılar için tasarlanmıştır.

EA, fiyat davranışını, volatilite koşullarını ve yön doğrulamasını değerlendiren uyarlanabilir bir iç mantık kullanır ve yalnızca piyasa daha yapılandırılmış hareket gösterdiğinde işlem açar.

Grid yok
Martingale yok
ECN brokerlar ve VPS ortamlarında stabil çalışma

İşlem Mantığı

ApexStrike AI rastgele girişleri ve aşırı işlemi önlemek için geliştirilmiştir. Yalnızca piyasa şu koşulları gösterdiğinde çalışır:

  • Volatilitenin net şekilde aktifleşmesi

  • Tutarlı fiyat ilerlemesi

  • Yön gücü doğrulaması

  • Uygun piyasa davranışı

Risk Kontrolü

  • Sabit stop loss

  • Akıllı trailing (koşullar uygunsa)

  • Esnek lot yönetimi (sabit veya dinamik)

Canlı sinyal
https://www.mql5.com/en/signals/2344696

Teknik Özellikler

  • Önerilen sembol: XAUUSD (Altın)

  • İdeal zaman dilimi: M30

  • Minimum depozito: 200 USD

  • Önerilen depozito: 300 USD+

  • Minimum kaldıraç: 1:50

  • ECN brokerlar, VPS ve değerlendirme hesaplarıyla uyumlu

  • Grid yok / martingale yok / agresif recovery yok

Önemli Notlar

  • Stop loss stratejinin önemli bir parçasıdır

  • Seçici yapı nedeniyle bazı günler işlem olmayabilir

  • Spread ve yürütme koşulları sonuçları etkileyebilir


Yazarın diğer ürünleri
Dominion Gold
Angelo Marcelo Serafin
4.25 (4)
Uzman Danışmanlar
Dominion Gold EA Dominion Gold EA , MetaTrader 5 platformu üzerinde XAUUSD (Altın) işlemleri için geliştirilmiş bir Expert Advisor’dır. New York işlem seansı sırasında çalışmak üzere tasarlanmış olup, fiyat davranışı analizi ve önceden tanımlanmış seviyelerin kırılması temel alınarak işlem yapar. EA, New York seansının açılışından önce belirlenen özel piyasa koşullarına dayanarak işlemler gerçekleştirir ve daha yüksek volatilite koşulları tespit edildiğinde pozisyon açar. Strateji, her döngüde y
Ultron Conflux
Angelo Marcelo Serafin
5 (1)
Uzman Danışmanlar
Ultron Conflux – Genel Bakış Ultron Conflux, yalnızca 1 dakikalık zaman diliminde (M1) çalışmak üzere tasarlanmış bir Expert Advisor’dır. Bollinger Bantları ve Stokastik Osilatör olmak üzere iki teknik göstergenin birleşimini kullanarak, net ve objektif kurallara dayalı hassas işlem fırsatlarını belirler. Sistem tamamen otomatiktir ve martingale, grid veya hedging kullanmaz; böylece disiplinli ve kontrol edilebilir risk yönetimi sağlar. Tüm risk parametreleri, yatırımcının profilinize göre özel
SInalTradeEA Telegam To MT5
Angelo Marcelo Serafin
Yardımcı programlar
SinalTradeEA Telegram To MT5 SinalTradeEA, işlem sinyallerini doğrudan MetaTrader 5’e entegre etmek için geliştirilmiş tam otomatik bir Expert Advisor’dır. Giriş, çıkış ve risk yönetimi üzerinde tam kontrol sağlarken işlemleri yüksek hassasiyetle yürütür. Temel Özellikler Telegram veya harici sinyal kaynaklarıyla doğrudan entegrasyon. Tamamen otomatik emir yürütme. Çoklu mod destekli akıllı TP/SL yönetimi. Gelişmiş risk ve lot yönetimi stratejileri. Birden fazla MT5 sembolü ile uyumlu. Slippage,
