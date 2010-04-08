ApexStrike AI
- Angelo Marcelo Serafin
APEXSTRIKE AI — XAUUSD için Akıllı Expert Advisor (MT5)
ApexStrike AI, MetaTrader 5 için geliştirilmiş profesyonel bir Expert Advisor’dır. XAUUSD (Altın) üzerinde temiz, seçici ve kurallara dayalı bir işlem yaklaşımı isteyen yatırımcılar için tasarlanmıştır.
EA, fiyat davranışını, volatilite koşullarını ve yön doğrulamasını değerlendiren uyarlanabilir bir iç mantık kullanır ve yalnızca piyasa daha yapılandırılmış hareket gösterdiğinde işlem açar.
Grid yok
Martingale yok
ECN brokerlar ve VPS ortamlarında stabil çalışma
İşlem Mantığı
ApexStrike AI rastgele girişleri ve aşırı işlemi önlemek için geliştirilmiştir. Yalnızca piyasa şu koşulları gösterdiğinde çalışır:
-
Volatilitenin net şekilde aktifleşmesi
-
Tutarlı fiyat ilerlemesi
-
Yön gücü doğrulaması
-
Uygun piyasa davranışı
Risk Kontrolü
-
Sabit stop loss
-
Akıllı trailing (koşullar uygunsa)
-
Esnek lot yönetimi (sabit veya dinamik)
Canlı sinyal
https://www.mql5.com/en/signals/2344696
Teknik Özellikler
-
Önerilen sembol: XAUUSD (Altın)
-
İdeal zaman dilimi: M30
-
Minimum depozito: 200 USD
-
Önerilen depozito: 300 USD+
-
Minimum kaldıraç: 1:50
-
ECN brokerlar, VPS ve değerlendirme hesaplarıyla uyumlu
-
Grid yok / martingale yok / agresif recovery yok
Önemli Notlar
-
Stop loss stratejinin önemli bir parçasıdır
-
Seçici yapı nedeniyle bazı günler işlem olmayabilir
-
Spread ve yürütme koşulları sonuçları etkileyebilir