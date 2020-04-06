Ratio X MLAI 2.0 - Mehrschichtiger AI Expert Advisor für MetaTrader 5

Ratio X MLAI 2.0 ist ein professioneller, vollautomatischer KI-gesteuerter Expert Advisor für MetaTrader 5, der für erfahrene Trader entwickelt wurde, die eine robuste Logik, disziplinierte Risikokontrolle und Anpassungsfähigkeit unter verschiedenen Marktbedingungen benötigen.

Der EA kombiniert klassische technische Analyse, Preisaktionen, Volatilitätsfilterung, eingebettete Machine-Learning-Modelle und eine optionale GPT-basierte Bestätigungsschicht, um Handelsentscheidungen mit hohem Vertrauen bei der Eröffnung eines jeden Balkens zu generieren.

Bei korrekter Konfiguration eignet sich der EA für die diskretionäre Automatisierung, den systematischen Handel und Prop-Firm-Bewertungen.





Architektur der Kernstrategie

Ratio X MLAI 2.0 arbeitet mit einer mehrschichtigen Entscheidungspipeline, bei der jede analytische Schicht zur endgültigen Handelsentscheidung beiträgt:

Ebene der technischen Indikatoren

Verwendet den RSI und die schnellen/langsamen gleitenden Durchschnitte, um Momentum, Trendausrichtung und Richtungsvorgaben zu bewerten.

Candlestick & Price Action Layer

Erkennt relevante Candlestick-Muster und bewertet die Kerzenstruktur (Körper, Dochte, Momentumstärke).

Trend- & Volatilitätsanalyse-Layer

Bestätigt das Marktregime mithilfe von gleitenden Durchschnittskurven und ATR-basierten Volatilitätsvergleichen, um ungünstige Bedingungen zu vermeiden.

Machine Learning Ensemble Layer

Eingebaute ML-Modelle (vollständig integriert, keine externen Dateien erforderlich) analysieren historische Muster über mehrere Zeitrahmen, um Richtungswahrscheinlichkeiten zu schätzen.

Optionaler KI-Bestätigungs-Layer (LLM)

Wenn aktiviert, kann der EA eine externe KI-Bestätigung (über OpenAI API) mit einer strukturierten Marktkontext-Eingabeaufforderung anfordern.

Dieser Layer ist optional und kann jederzeit deaktiviert werden, so dass der EA vollständig offline arbeiten kann.

Ein Handel wird nur ausgeführt , wenn das aggregierte Vertrauen den konfigurierten Schwellenwert überschreitet, wodurch eine strenge Selektivität gewährleistet wird.





Fortgeschrittenes Risikomanagement-System

Die Risikokontrolle ist eine zentrale Komponente von Ratio X MLAI 2.0:

Tägliches Gewinnziel & tägliches Verlustlimit

Stoppt den Handel automatisch nach Erreichen vordefinierter täglicher Gewinn- oder Verlustschwellen.

Maximum Trades per Day & Consecutive Loss Control

Verhindert Overtrading und pausiert die Ausführung nach einer konfigurierbaren Anzahl von aufeinanderfolgenden Verlusten.

Risikobasierte Positionsgröße

Berechnet die Losgröße dynamisch auf der Grundlage eines Prozentsatzes des Kontosaldos und passt sie an die Symbolspezifikationen und die verfügbare Marge an.

ATR-basierter Stop Loss & Take Profit

SL und TP werden anhand der Marktvolatilität berechnet, wodurch feste und willkürliche Pip-Abstände vermieden werden.

Trailing Stop & Breakeven Logic

Sichert Gewinne und schützt offene Positionen, sobald sich der Preis günstig entwickelt.

Der EA verwendet keine Martingale-, Raster- oder Mittelungstechniken.

Jeder Handel ist unabhängig und durch einen vordefinierten Stop-Loss geschützt.





Unterstützte Symbole und Timeframes

Unterstützte Instrumente:

EURUSD

USDJPY

XAUUSD (Gold)

US30 (Dow-Jones-Index)

Zeitrahmen:

M1, M5, M15, M30, H1, H4 (vom Benutzer wählbar)

Die interne Logik passt sich automatisch an den ausgewählten Zeitrahmen und das Symbol an.





Kompatibilität mit Prop-Firm-Regeln (FTMO-Stil)

Ratio X MLAI 2.0 ist bei korrekter Konfiguration vollständig kompatibel mit Prop Firm-Bewertungsmodellen.

Hauptmerkmale für die Verwendung durch Prop Firm:

Kontrollierter täglicher Drawdown

Festes Bruchteilrisiko pro Handel

Kein Martingal- oder Gitterrisiko

Automatische Aussetzung des Handels nach Erreichen der Tageslimits

Wichtiger Hinweis:

Voreinstellungen, die für Prop-Firm-Herausforderungen optimiert sind (z. B. FTMO-ähnliche Regeln), sind exklusiv für Benutzer, die die Ratio X Toolbox erworben haben.

Diese Voreinstellungen werden nicht über den MQL5-Markt vertrieben und stehen nur innerhalb der privaten Ratio X-Plattform zum Download bereit.





Ratio X Toolbox - Zugang zum Ökosystem

Benutzer, die die Ratio X Toolbox erwerben, erhalten Zugang zu:

Alle aktuellen Expert Advisors und Indikatoren

Alle zukünftigen Versionen

Kontinuierliche Updates

Exklusive Voreinstellungen (einschließlich Prop Firm Konfigurationen)

Vorrangiger und exklusiver Support

Dieser Zugang wird über das offizielle Ratio X-Ökosystem im Rahmen eines einmaligen lebenslangen Lizenzmodells angeboten, das unter folgender Adresse verfügbar ist

https://ratioxtrade.com

Die MQL5-Marktversion bietet den eigenständigen Expert Advisor.

Die Toolbox ist ein optionales Ökosystem-Upgrade, das außerhalb der MQL5-Plattform verwaltet wird.





Installation & Verwendung

Befestigen Sie den EA an einen MetaTrader 5 Chart

Konfigurieren Sie die Eingaben oder laden Sie eine entsprechende Voreinstellung

Aktivieren Sie den Algo-Handel

Optional: Konfigurieren Sie die OpenAI API-Einstellungen, wenn eine KI-Bestätigung gewünscht ist.

Es werden keine externen Indikatoren, DLLs, ONNX-Dateien oder Frameworks von Drittanbietern benötigt.





Für wen ist dieser EA gedacht?

✔ Trader, die ein professionelles KI-gestütztes Handelssystem suchen

✔ Anwender, die auf risikokontrollierte Automatisierung setzen

✔ Trader, die sich auf Prop Firm-Bewertungen vorbereiten

✔ Algorithmische Trader, die Transparenz, modulare Logik und Anpassungsfähigkeit schätzen





Haftungsausschluss

Der Handel ist mit Risiken verbunden.

Vergangene Leistungen, Backtests oder Prop Firm Challenge-Ergebnisse sind keine Garantie für zukünftige Ergebnisse.

Dieser Expert Advisor ist eine Entscheidungshilfe und ein Ausführungsinstrument, kein Rentabilitätsversprechen.

Testen Sie immer auf einem Demokonto, bevor Sie live handeln, und verwenden Sie Risikoparameter, die Ihrer finanziellen Situation entsprechen.