Ratio X MLAI

Ratio X MLAI 2.0 - Mehrschichtiger AI Expert Advisor für MetaTrader 5

Ratio X MLAI 2.0 ist ein professioneller, vollautomatischer KI-gesteuerter Expert Advisor für MetaTrader 5, der für erfahrene Trader entwickelt wurde, die eine robuste Logik, disziplinierte Risikokontrolle und Anpassungsfähigkeit unter verschiedenen Marktbedingungen benötigen.

Der EA kombiniert klassische technische Analyse, Preisaktionen, Volatilitätsfilterung, eingebettete Machine-Learning-Modelle und eine optionale GPT-basierte Bestätigungsschicht, um Handelsentscheidungen mit hohem Vertrauen bei der Eröffnung eines jeden Balkens zu generieren.

Bei korrekter Konfiguration eignet sich der EA für die diskretionäre Automatisierung, den systematischen Handel und Prop-Firm-Bewertungen.


Architektur der Kernstrategie

Ratio X MLAI 2.0 arbeitet mit einer mehrschichtigen Entscheidungspipeline, bei der jede analytische Schicht zur endgültigen Handelsentscheidung beiträgt:

  • Ebene der technischen Indikatoren
    Verwendet den RSI und die schnellen/langsamen gleitenden Durchschnitte, um Momentum, Trendausrichtung und Richtungsvorgaben zu bewerten.

  • Candlestick & Price Action Layer
    Erkennt relevante Candlestick-Muster und bewertet die Kerzenstruktur (Körper, Dochte, Momentumstärke).

  • Trend- & Volatilitätsanalyse-Layer
    Bestätigt das Marktregime mithilfe von gleitenden Durchschnittskurven und ATR-basierten Volatilitätsvergleichen, um ungünstige Bedingungen zu vermeiden.

  • Machine Learning Ensemble Layer
    Eingebaute ML-Modelle (vollständig integriert, keine externen Dateien erforderlich) analysieren historische Muster über mehrere Zeitrahmen, um Richtungswahrscheinlichkeiten zu schätzen.

  • Optionaler KI-Bestätigungs-Layer (LLM)
    Wenn aktiviert, kann der EA eine externe KI-Bestätigung (über OpenAI API) mit einer strukturierten Marktkontext-Eingabeaufforderung anfordern.
    Dieser Layer ist optional und kann jederzeit deaktiviert werden, so dass der EA vollständig offline arbeiten kann.

Ein Handel wird nur ausgeführt , wenn das aggregierte Vertrauen den konfigurierten Schwellenwert überschreitet, wodurch eine strenge Selektivität gewährleistet wird.


Fortgeschrittenes Risikomanagement-System

Die Risikokontrolle ist eine zentrale Komponente von Ratio X MLAI 2.0:

  • Tägliches Gewinnziel & tägliches Verlustlimit
    Stoppt den Handel automatisch nach Erreichen vordefinierter täglicher Gewinn- oder Verlustschwellen.

  • Maximum Trades per Day & Consecutive Loss Control
    Verhindert Overtrading und pausiert die Ausführung nach einer konfigurierbaren Anzahl von aufeinanderfolgenden Verlusten.

  • Risikobasierte Positionsgröße
    Berechnet die Losgröße dynamisch auf der Grundlage eines Prozentsatzes des Kontosaldos und passt sie an die Symbolspezifikationen und die verfügbare Marge an.

  • ATR-basierter Stop Loss & Take Profit
    SL und TP werden anhand der Marktvolatilität berechnet, wodurch feste und willkürliche Pip-Abstände vermieden werden.

  • Trailing Stop & Breakeven Logic
    Sichert Gewinne und schützt offene Positionen, sobald sich der Preis günstig entwickelt.

Der EA verwendet keine Martingale-, Raster- oder Mittelungstechniken.
Jeder Handel ist unabhängig und durch einen vordefinierten Stop-Loss geschützt.


Unterstützte Symbole und Timeframes

Unterstützte Instrumente:

  • EURUSD

  • USDJPY

  • XAUUSD (Gold)

  • US30 (Dow-Jones-Index)

Zeitrahmen:
M1, M5, M15, M30, H1, H4 (vom Benutzer wählbar)

Die interne Logik passt sich automatisch an den ausgewählten Zeitrahmen und das Symbol an.


Kompatibilität mit Prop-Firm-Regeln (FTMO-Stil)

Ratio X MLAI 2.0 ist bei korrekter Konfiguration vollständig kompatibel mit Prop Firm-Bewertungsmodellen.

Hauptmerkmale für die Verwendung durch Prop Firm:

  • Kontrollierter täglicher Drawdown

  • Festes Bruchteilrisiko pro Handel

  • Kein Martingal- oder Gitterrisiko

  • Automatische Aussetzung des Handels nach Erreichen der Tageslimits

Wichtiger Hinweis:
Voreinstellungen, die für Prop-Firm-Herausforderungen optimiert sind (z. B. FTMO-ähnliche Regeln), sind exklusiv für Benutzer, die die Ratio X Toolbox erworben haben.
Diese Voreinstellungen werden nicht über den MQL5-Markt vertrieben und stehen nur innerhalb der privaten Ratio X-Plattform zum Download bereit.


Ratio X Toolbox - Zugang zum Ökosystem

Benutzer, die die Ratio X Toolbox erwerben, erhalten Zugang zu:

  • Alle aktuellen Expert Advisors und Indikatoren

  • Alle zukünftigen Versionen

  • Kontinuierliche Updates

  • Exklusive Voreinstellungen (einschließlich Prop Firm Konfigurationen)

  • Vorrangiger und exklusiver Support

Dieser Zugang wird über das offizielle Ratio X-Ökosystem im Rahmen eines einmaligen lebenslangen Lizenzmodells angeboten, das unter folgender Adresse verfügbar ist

https://ratioxtrade.com

Die MQL5-Marktversion bietet den eigenständigen Expert Advisor.
Die Toolbox ist ein optionales Ökosystem-Upgrade, das außerhalb der MQL5-Plattform verwaltet wird.


Installation & Verwendung

  • Befestigen Sie den EA an einen MetaTrader 5 Chart

  • Konfigurieren Sie die Eingaben oder laden Sie eine entsprechende Voreinstellung

  • Aktivieren Sie den Algo-Handel

  • Optional: Konfigurieren Sie die OpenAI API-Einstellungen, wenn eine KI-Bestätigung gewünscht ist.

Es werden keine externen Indikatoren, DLLs, ONNX-Dateien oder Frameworks von Drittanbietern benötigt.


Für wen ist dieser EA gedacht?

✔ Trader, die ein professionelles KI-gestütztes Handelssystem suchen
✔ Anwender, die auf risikokontrollierte Automatisierung setzen
✔ Trader, die sich auf Prop Firm-Bewertungen vorbereiten
✔ Algorithmische Trader, die Transparenz, modulare Logik und Anpassungsfähigkeit schätzen


Haftungsausschluss

Der Handel ist mit Risiken verbunden.
Vergangene Leistungen, Backtests oder Prop Firm Challenge-Ergebnisse sind keine Garantie für zukünftige Ergebnisse.

Dieser Expert Advisor ist eine Entscheidungshilfe und ein Ausführungsinstrument, kein Rentabilitätsversprechen.
Testen Sie immer auf einem Demokonto, bevor Sie live handeln, und verwenden Sie Risikoparameter, die Ihrer finanziellen Situation entsprechen.


Weitere Produkte dieses Autors
Ratio X AI Gold Fury
Mauricio Vellasquez
Experten
Ratio X AI Gold Fury — KI-gesteuerter Goldhandel für MT5 Der erste XAUUSD Expert Advisor, der DeepSeek KI-Reasoning mit technischer Analyse und diszipliniertem Risikomanagement kombiniert. Erfordert DeepSeek API-Schlüssel für den Live-Modus-Betrieb. Vor dem Handeln aktivieren Sie MT5 WebRequest für die deepseek API Vollständige Konfigurationsanleitung: https://drive.google.com/file/d/17XMJ2yOuaRUKh6LoYzRe8uKGIK3--UJu/view Launch-Angebot KOSTENLOS bis 10. Oktober Jetzt kostenlos während der
Ratio X Trend Watcher
Mauricio Vellasquez
Indikatoren
Ratio X Trend Watcher - Fortgeschrittener Trendlinien-Ausbruchsindikator Der Ratio X Trend Watcher ist ein professioneller Indikator, der das Kursgeschehen analysiert, Trendlinien auf dem aktuellen Chart-Zeitrahmen zeichnet und aussagekräftige Ausbrüche erkennt. Dieses Tool wurde für Händler entwickelt, die sich auf Unterstützungs- und Widerstandsniveaus verlassen. Es bietet klare visuelle Hinweise und optionale automatisierte Aktionen, um Ihre Handelsentscheidungen zu verbessern. Es wurde von
FREE
Ratio X Breakout EA
Mauricio Vellasquez
Experten
Ratio X Breakout EA — Präzise Breakout-Ausführung Ratio X Breakout EA ist ein autonomes Handelssystem, das entwickelt wurde, um richtungsbestimmende Bewegungen einzufangen, die durch Candle-Breakouts ausgelöst werden. Die Logik ist einfach, aber robust: Eine vom Benutzer definierte Referenzkerze bildet den Rahmen, und das EA greift nur dann in den Markt ein, wenn die Kursbewegung diese Struktur eindeutig durchbricht. Das Ergebnis ist eine disziplinierte Breakout-Methodik, die auf Klarheit und A
FREE
Ratio X Trade 1st AI Professional Trader
Mauricio Vellasquez
Experten
Ratio X — KI-gesteuertes Handelssystem für MT5 Wichtig: Benötigt einen OpenAI API-Schlüssel für den vollständigen Betrieb. Aktivieren Sie vor dem Handel MT5 WebRequest in Ihren Terminaleinstellungen. Eine vollständige Konfigurationsanleitung ist nach dem Kauf im Kommentarbereich verfügbar. Preise Anfangspreis: $37 USD Der Preis steigt alle 20 Benutzer um $10. Was Ratio X anders macht Ratio X integriert OpenAI GPT-4o-mini zur Interpretation des Marktkontexts, während eine regelbasierte Risikoen
Ratio X Freshbot Gold EA
Mauricio Vellasquez
Experten
Ratio X Freshbot Gold EA — Intelligentes Trend- & Momentum-System Ratio X Freshbot Gold EA ist ein vollständig autonomes Handelssystem, das sorgfältig für den Handel mit XAUUSD (Gold) auf den Zeitrahmen H1 und H4 entwickelt wurde. Seine Architektur kombiniert Trendumkehr-Prognosen und Momentum-Bestätigung und integriert mehrere Ebenen der technischen Analyse in ein kohärentes und diszipliniertes Ausführungsframework. Das System verwendet Exponentielle Gleitende Durchschnitte (50 EMA und 200 EM
Ratio X Stochastic Scalper
Mauricio Vellasquez
Experten
Ratio X Stochastic Scalper - Fortgeschrittener Stochastic Reversion EA für MT5 Was es ist Ratio X Stochastic Scalper ist ein disziplinierter Scalping Expert Advisor für MetaTrader 5, der bei überkauften/überverkauften Stochastik-Umkehrungen einsteigt, optional gefiltert nach Trend und Volatilität. Er enthält robuste Risikokontrollen (feste SL/TP, risikobasierte Positionsgrößen, Trailing Stop, Break-Even, tägliche Verlust- und Drawdown-Limits) und saubere, MQL5-native Benachrichtigungen. Für wen
Ratio X BTC Trend Follower
Mauricio Vellasquez
Experten
RX Trend Follower - BTCUSD Trend-Following Expert Advisor Prüfen Sie den Kommentarbereich nach dem Kauf RX Trend Follower ist ein professioneller Expert Advisor mit Fokus auf BTCUSD . Er folgt den Markttrends mit Hilfe von mehrschichtigen Bestätigungen und führt Trades nur dann aus, wenn Momentum, Volatilität und Filter übereinstimmen. Kein Martingal, kein Raster, und jede Position ist durch Stop Loss und Take Profit vom Einstieg an geschützt. Kernkonzept Der EA identifiziert direktionale Ve
Ratio X Gold ML
Mauricio Vellasquez
Experten
Ratio X Gold ML EA - Adaptives AI-Handelssystem für Gold (XAUUSD) FREE DOWNLOAD UNTIL DECEMBER 17th Wichtig: Der EA enthält einen eingebauten Validierungsmodus, um die MQL5 Markttests automatisch zu bestehen. Wechseln Sie nach der Installation in den ML-Modus für den Live-Handel. Überblick Ratio X Gold ML EA ist ein fortschrittlicher Expert Advisor, der für den Handel mit XAUUSD (Gold) entwickelt wurde und ein hybrides KI-gesteuertes Modell und regelbasierte Logik verwendet. Er verbindet Deep
