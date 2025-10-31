Dominion Gold

Dominion Gold EA ist ein Expert Advisor, der für das Handelssymbol XAUUSD (Gold) auf MetaTrader 5 entwickelt wurde. Er ist darauf ausgelegt, während der New-York-Handelssitzung zu handeln und basiert auf der Analyse des Preisverhaltens sowie dem Ausbruch vordefinierter Niveaus.

Der EA eröffnet Positionen auf Grundlage spezifischer Marktbedingungen, die vor der Eröffnung der New-York-Sitzung identifiziert werden, wenn Phasen erhöhter Volatilität erkannt werden. Die Strategie ist so strukturiert, dass pro Zyklus nur eine gerichtete Position eröffnet wird, mit automatischem Management ausstehender Orders.

Der EA verfügt über einen optionalen Verlustwiederherstellungsmechanismus, der nach aufeinanderfolgenden negativen Ergebnissen die Lotgröße kontrolliert anpassen kann. Alle wiederherstellungsbezogenen Parameter — einschließlich Multiplikator und maximaler Anzahl von Wiederherstellungsschritten — sind vollständig vom Benutzer konfigurierbar.

Zur Gewährleistung einer korrekten Zeitsynchronisation ist Dominion Gold EA mit einer automatischen Erkennung der Broker-Serverzeit (Auto GMT) ausgestattet sowie mit einer manuellen GMT-Option für Tests im Strategy Tester. Dadurch wird sichergestellt, dass Trades unabhängig vom verwendeten Broker zur festgelegten Zeit ausgeführt werden.

Ein interner Trendfilter kann aktiviert werden, um Einstiege unter ungünstigen Marktbedingungen zu reduzieren. Bei Aktivierung priorisiert dieser Filter Trades in Richtung der vorherrschenden Preisbewegung, was zu einer geringeren Handelsfrequenz führen kann.

Der Expert Advisor verwendet keine Grid- oder Hedge-Strategien, hält keine mehreren Positionen gleichzeitig und eröffnet keine aggressiven Martingale-Trades. Die gesamte Risikokontrolle hängt ausschließlich von den vom Benutzer gewählten Einstellungen ab.

Die in den Abbildungen dargestellten Tests wurden im MetaTrader-5-Strategy-Tester unter Verwendung historischer Daten und des Simulationsmodus „Every Tick“ durchgeführt.

Technische Spezifikationen

  • Symbol: XAUUSD (Gold)

  • Timeframe: M5

  • Plattform: MetaTrader 5

  • Kontotyp: Hedge

  • Empfohlenes Mindestkapital: 200 USD

  • Hebel: ab 1:100

  • VPS: empfohlen für eine stabilere Ausführung

Risikohinweis

Vergangene Ergebnisse sind keine Garantie für zukünftige Ergebnisse.
Ein angemessenes Risikomanagement ist unerlässlich.
Testen Sie den Expert Advisor stets im Strategy Tester, bevor Sie ihn auf einem Live-Konto einsetzen.

Bewertungen 6
mitchelldabe
82
mitchelldabe 2025.12.20 04:35 
 

A week of testing this EA, it had 4 trade with 2 win & 2 losses, risk is still under control, it will not make any trade too often due to it's selective trade nature. Overall, the support & guidance provided by the developer is top notch. I've manage to test the Ultron conflux EA too and it perform great too. further testing is needed considering that it's the end of the year.

skmishra_17
151
skmishra_17 2025.11.27 16:51 
 

Very Good EA less trades and good profit. Developer support also on time.

Abubakar5000
19
Abubakar5000 2025.11.10 16:59 
 

Good EA less trades High Winrate

