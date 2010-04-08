ApexStrike AI
- Angelo Marcelo Serafin
- Versione: 1.0
- Attivazioni: 10
APEXSTRIKE AI — Expert Advisor intelligente per XAUUSD (MT5)
ApexStrike AI è un Expert Advisor professionale per MetaTrader 5, sviluppato per trader che desiderano un sistema pulito, selettivo e basato su regole per operare su XAUUSD (Oro).
L’EA utilizza una logica adattiva interna che valuta comportamento del prezzo, condizioni di volatilità e conferma direzionale, operando solo quando il mercato mostra un movimento più strutturato.
No Grid
No Martingale
Esecuzione stabile su broker ECN e VPS
Logica Operativa
ApexStrike AI è stato creato per evitare ingressi casuali e overtrading. Opera solo quando il mercato presenta:
-
Attivazione chiara della volatilità
-
Progressione del prezzo consistente
-
Conferma della forza direzionale
-
Comportamento favorevole del mercato
Controllo del Rischio
-
Stop loss fisso
-
Trailing intelligente (quando le condizioni lo permettono)
-
Gestione del lotto flessibile (fisso o dinamico)
Segnale live
https://www.mql5.com/en/signals/2344696
Specifiche Tecniche
-
Simbolo consigliato: XAUUSD (Oro)
-
Timeframe ideale: M30
-
Deposito minimo: 200 USD
-
Deposito consigliato: 300 USD+
-
Leva minima: 1:50
-
Compatibile con ECN, VPS e account di valutazione
-
No grid / no martingale / no recupero aggressivo
Note Importanti
-
Lo stop loss è essenziale
-
Giorni senza operazioni sono normali
-
Spread ed esecuzione possono influenzare i risultati