ApexStrike AI

APEXSTRIKE AI — Expert Advisor intelligente per XAUUSD (MT5)

ApexStrike AI è un Expert Advisor professionale per MetaTrader 5, sviluppato per trader che desiderano un sistema pulito, selettivo e basato su regole per operare su XAUUSD (Oro).

L’EA utilizza una logica adattiva interna che valuta comportamento del prezzo, condizioni di volatilità e conferma direzionale, operando solo quando il mercato mostra un movimento più strutturato.

No Grid
No Martingale
Esecuzione stabile su broker ECN e VPS

Logica Operativa

ApexStrike AI è stato creato per evitare ingressi casuali e overtrading. Opera solo quando il mercato presenta:

  • Attivazione chiara della volatilità

  • Progressione del prezzo consistente

  • Conferma della forza direzionale

  • Comportamento favorevole del mercato

Controllo del Rischio

  • Stop loss fisso

  • Trailing intelligente (quando le condizioni lo permettono)

  • Gestione del lotto flessibile (fisso o dinamico)

Segnale live
https://www.mql5.com/en/signals/2344696

Specifiche Tecniche

  • Simbolo consigliato: XAUUSD (Oro)

  • Timeframe ideale: M30

  • Deposito minimo: 200 USD

  • Deposito consigliato: 300 USD+

  • Leva minima: 1:50

  • Compatibile con ECN, VPS e account di valutazione

  • No grid / no martingale / no recupero aggressivo

Note Importanti

  • Lo stop loss è essenziale

  • Giorni senza operazioni sono normali

  • Spread ed esecuzione possono influenzare i risultati


