ApexStrike AI

APEXSTRIKE AI — Умный советник для XAUUSD (MT5)

ApexStrike AI — это профессиональный торговый советник для MetaTrader 5, созданный для трейдеров, которым нужен чистый, избирательный и дисциплинированный торговый подход для XAUUSD (Gold).

Советник использует адаптивную внутреннюю логику, оценивая поведение цены, волатильность и подтверждение направления, выбирая только моменты с более структурированным движением.

Без Grid
Без Martingale
Стабильная работа на ECN брокерах и VPS

Логика работы

ApexStrike AI разработан для того, чтобы избегать случайных входов и избыточной торговли. Он работает только когда рынок показывает:

  • Явную активизацию волатильности

  • Стабильное развитие движения

  • Подтверждение силы направления

  • Благоприятное поведение цены

Контроль риска

  • Фиксированный стоп-лосс

  • Умный трейлинг (когда условия подходят)

  • Гибкий размер лота (фиксированный или динамический)

Сигнал (реальные результаты)
https://www.mql5.com/en/signals/2344696

Технические параметры

  • Рекомендуемый инструмент: XAUUSD (Gold)

  • Таймфрейм: M30

  • Минимальный депозит: 200 USD

  • Рекомендуемый депозит: 300 USD+

  • Минимальное плечо: 1:50

  • Работает на ECN, VPS и в условиях оценочных аккаунтов

  • Без grid / без martingale / без агрессивного восстановления

Важные заметки

  • Стоп-лосс является обязательной частью стратегии

  • Отсутствие сделок в некоторые дни — это нормально

  • Спред и исполнение могут влиять на результаты


