ApexStrike AI
- Angelo Marcelo Serafin
- Версия: 1.0
- Активации: 10
APEXSTRIKE AI — Умный советник для XAUUSD (MT5)
ApexStrike AI — это профессиональный торговый советник для MetaTrader 5, созданный для трейдеров, которым нужен чистый, избирательный и дисциплинированный торговый подход для XAUUSD (Gold).
Советник использует адаптивную внутреннюю логику, оценивая поведение цены, волатильность и подтверждение направления, выбирая только моменты с более структурированным движением.
Без Grid
Без Martingale
Стабильная работа на ECN брокерах и VPS
Логика работы
ApexStrike AI разработан для того, чтобы избегать случайных входов и избыточной торговли. Он работает только когда рынок показывает:
-
Явную активизацию волатильности
-
Стабильное развитие движения
-
Подтверждение силы направления
-
Благоприятное поведение цены
Контроль риска
-
Фиксированный стоп-лосс
-
Умный трейлинг (когда условия подходят)
-
Гибкий размер лота (фиксированный или динамический)
Сигнал (реальные результаты)
https://www.mql5.com/en/signals/2344696
Технические параметры
-
Рекомендуемый инструмент: XAUUSD (Gold)
-
Таймфрейм: M30
-
Минимальный депозит: 200 USD
-
Рекомендуемый депозит: 300 USD+
-
Минимальное плечо: 1:50
-
Работает на ECN, VPS и в условиях оценочных аккаунтов
-
Без grid / без martingale / без агрессивного восстановления
Важные заметки
-
Стоп-лосс является обязательной частью стратегии
-
Отсутствие сделок в некоторые дни — это нормально
-
Спред и исполнение могут влиять на результаты