APEXSTRIKE AI — XAUUSD向けスマートEA（MT5）

ApexStrike AI は MetaTrader 5 用に開発されたプロフェッショナルEAです。XAUUSD（ゴールド）で、ルールに基づいたクリーンで選別的な取引を求めるトレーダー向けに設計されています。

EA は価格動向、ボラティリティ、方向性の確認を評価する適応ロジックを使用し、相場がより構造的な動きを示す場面のみで取引します。

グリッドなし

マーチンなし

ECNブローカーとVPSで安定動作

取引ロジック

ApexStrike AI はランダムなエントリーや過剰取引を避けるために設計されています。以下の条件が揃った場合のみ取引します：

明確なボラティリティの活性化

一貫した価格の進行

方向性の強さの確認

有利な相場環境

リスク管理

固定ストップロス

条件に応じたスマートトレーリング

ロット管理（固定または動的）

ライブシグナル

https://www.mql5.com/en/signals/2344696

技術仕様

推奨通貨ペア：XAUUSD（ゴールド）

推奨時間足：M30

最低入金額：200 USD

推奨入金額：300 USD+

最低レバレッジ：1:50

ECN、VPS、評価型口座に対応

グリッドなし / マーチンなし / 過度な回復なし

重要事項