APEXSTRIKE AI — XAUUSD向けスマートEA（MT5）
ApexStrike AI は MetaTrader 5 用に開発されたプロフェッショナルEAです。XAUUSD（ゴールド）で、ルールに基づいたクリーンで選別的な取引を求めるトレーダー向けに設計されています。
EA は価格動向、ボラティリティ、方向性の確認を評価する適応ロジックを使用し、相場がより構造的な動きを示す場面のみで取引します。
グリッドなし
マーチンなし
ECNブローカーとVPSで安定動作
取引ロジック
ApexStrike AI はランダムなエントリーや過剰取引を避けるために設計されています。以下の条件が揃った場合のみ取引します：
-
明確なボラティリティの活性化
-
一貫した価格の進行
-
方向性の強さの確認
-
有利な相場環境
リスク管理
-
固定ストップロス
-
条件に応じたスマートトレーリング
-
ロット管理（固定または動的）
ライブシグナル
技術仕様
-
推奨通貨ペア：XAUUSD（ゴールド）
-
推奨時間足：M30
-
最低入金額：200 USD
-
推奨入金額：300 USD+
-
最低レバレッジ：1:50
-
ECN、VPS、評価型口座に対応
-
グリッドなし / マーチンなし / 過度な回復なし
重要事項
-
ストップロスは戦略の重要な要素です
-
選別的なため取引がない日もあります
-
スプレッドや約定差により結果が変わる場合があります