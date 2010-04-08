ApexStrike AI

APEXSTRIKE AI — XAUUSD向けスマートEA（MT5）

ApexStrike AI は MetaTrader 5 用に開発されたプロフェッショナルEAです。XAUUSD（ゴールド）で、ルールに基づいたクリーンで選別的な取引を求めるトレーダー向けに設計されています。

EA は価格動向、ボラティリティ、方向性の確認を評価する適応ロジックを使用し、相場がより構造的な動きを示す場面のみで取引します。

グリッドなし
マーチンなし
ECNブローカーとVPSで安定動作

取引ロジック

ApexStrike AI はランダムなエントリーや過剰取引を避けるために設計されています。以下の条件が揃った場合のみ取引します：

  • 明確なボラティリティの活性化

  • 一貫した価格の進行

  • 方向性の強さの確認

  • 有利な相場環境

リスク管理

  • 固定ストップロス

  • 条件に応じたスマートトレーリング

  • ロット管理（固定または動的）

ライブシグナル
https://www.mql5.com/en/signals/2344696

技術仕様

  • 推奨通貨ペア：XAUUSD（ゴールド）

  • 推奨時間足：M30

  • 最低入金額：200 USD

  • 推奨入金額：300 USD+

  • 最低レバレッジ：1:50

  • ECN、VPS、評価型口座に対応

  • グリッドなし / マーチンなし / 過度な回復なし

重要事項

  • ストップロスは戦略の重要な要素です

  • 選別的なため取引がない日もあります

  • スプレッドや約定差により結果が変わる場合があります


