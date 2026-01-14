SP500 Opening Range Pro

SP500 Opening Range Pro - Automatisierte Strategie für den S&P 500

SP500 Opening Range Pro ist ein professioneller EA für MetaTrader 5, der den Opening Range Breakout des S&P 500 handelt.
Entwickelt für die New York Session, verwendet er Breakout + Pullback mit automatischem Risikomanagement und vollständig konfigurierbaren Parametern.

  • Bewährte Strategie: Opening Range mit Trend- und Volatilitätsfilter.

  • ⚙️ Vollständige Automatisierung: Einstieg, SL/TP, Risikomanagement und Zeitpläne.

  • 🕒 Optimiert für NY Session: Nutzen Sie die höchste Volatilität des Tages.

  • 💰 Geldmanagement: Risiko % und R:R konfigurierbar.

  • 🛠️ Einfache Anpassung: Zeitpläne, Lots, Filter und Ziele.

Empfohlen für Händler, die eine einfache, robuste und sofort einsetzbare Strategie für Live- oder Finanzierungskonten suchen.


SP500 Opening Range Pro ist ein Expert Advisor (EA), der speziell für den Handel mit dem S&P 500 Index unter Verwendung der Opening Range Strategie entwickelt wurde.

Dieses System identifiziert und nutzt die anfängliche Marktvolatilität, um Trades mit einem klaren statistischen Vorteil auszuführen.

Hauptmerkmale:

  • Bewährte Strategie: Basierend auf dem Bruch der Eröffnungsspanne des S&P 500.

  • Vollständig automatisiert: Von der Erkennung der Handelsspanne bis zur Ausführung und Verwaltung der Trades.

  • Fortschrittliches Risikomanagement: Automatischer Stop-Loss und Take-Profit mit konfigurierbarem Risiko-Ertrags-Verhältnis.

  • Trend- und Volatilitätsfilter: Verhindert falsche Signale und verbessert die Qualität der Einstiege.

  • Optimiert für Live-Konten: Kompatibel mit Brokern mit geringer Latenz und engen Spreads.

Konfigurierbare Parameter:

  • Zeiten der Eröffnungssitzung.

  • Losgröße und Risiko pro Handel.

  • SL/TP und BreakEven-Multiplikatoren.

  • Volatilitäts- und Trendfilter.

Vorteile:

  • Einfache und robuste Strategie für Trader, die eine vollständige Automatisierung wünschen.

  • Keine fortgeschrittenen Programmierkenntnisse erforderlich.

  • Kompatibel mit MetaTrader 5 und bereit zum Testen im Strategy Tester.

Empfehlungen für den Einsatz:

  • Primärer Vermögenswert: US500 / S&P 500

  • Zeitrahmen: M5 - M15

  • Broker mit schneller Ausführung und niedrigem Spread.




Nasdaq American Session Strategy
Manuel De Huerta De La Cruz
Experten
Meistern Sie den Nasdaq in seinem explosivsten Moment: der amerikanischen Session. US100 Session Pro ist eine professionelle Strategie, die entwickelt wurde, um die profitabelsten Gelegenheiten am NASDAQ (US100) während der New Yorker Marktöffnungs- und Handelszeiten zu nutzen. Sie kombiniert drei bewährte Setups, um sich an unterschiedliche Marktbedingungen anzupassen: Eröffnungsausbruch: Erfasst schnelle und starke Bewegungen. Trend-Pullback: Saubere Einstiege mit technischer Bestätigung.
