SP500 Opening Range Pro - Automatisierte Strategie für den S&P 500

SP500 Opening Range Pro ist ein professioneller EA für MetaTrader 5, der den Opening Range Breakout des S&P 500 handelt.

Entwickelt für die New York Session, verwendet er Breakout + Pullback mit automatischem Risikomanagement und vollständig konfigurierbaren Parametern.

Bewährte Strategie : Opening Range mit Trend- und Volatilitätsfilter.

⚙️ Vollständige Automatisierung : Einstieg, SL/TP, Risikomanagement und Zeitpläne.

🕒 Optimiert für NY Session : Nutzen Sie die höchste Volatilität des Tages.

💰 Geldmanagement : Risiko % und R:R konfigurierbar.

🛠️ Einfache Anpassung: Zeitpläne, Lots, Filter und Ziele.

Empfohlen für Händler, die eine einfache, robuste und sofort einsetzbare Strategie für Live- oder Finanzierungskonten suchen.





SP500 Opening Range Pro ist ein Expert Advisor (EA), der speziell für den Handel mit dem S&P 500 Index unter Verwendung der Opening Range Strategie entwickelt wurde.

Dieses System identifiziert und nutzt die anfängliche Marktvolatilität, um Trades mit einem klaren statistischen Vorteil auszuführen.

Hauptmerkmale:

Bewährte Strategie: Basierend auf dem Bruch der Eröffnungsspanne des S&P 500.

Vollständig automatisiert: Von der Erkennung der Handelsspanne bis zur Ausführung und Verwaltung der Trades.

Fortschrittliches Risikomanagement: Automatischer Stop-Loss und Take-Profit mit konfigurierbarem Risiko-Ertrags-Verhältnis.

Trend- und Volatilitätsfilter: Verhindert falsche Signale und verbessert die Qualität der Einstiege.

Optimiert für Live-Konten: Kompatibel mit Brokern mit geringer Latenz und engen Spreads.

Konfigurierbare Parameter:

Zeiten der Eröffnungssitzung.

Losgröße und Risiko pro Handel.

SL/TP und BreakEven-Multiplikatoren.

Volatilitäts- und Trendfilter.

Vorteile:

Einfache und robuste Strategie für Trader, die eine vollständige Automatisierung wünschen.

Keine fortgeschrittenen Programmierkenntnisse erforderlich.

Kompatibel mit MetaTrader 5 und bereit zum Testen im Strategy Tester.

Empfehlungen für den Einsatz:

Primärer Vermögenswert: US500 / S&P 500

Zeitrahmen: M5 - M15

Broker mit schneller Ausführung und niedrigem Spread.











