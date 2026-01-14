SP500 Opening Range Pro
- Experten
- Manuel De Huerta De La Cruz
- Version: 1.2
- Aktualisiert: 14 Januar 2026
- Aktivierungen: 10
SP500 Opening Range Pro - Automatisierte Strategie für den S&P 500
SP500 Opening Range Pro ist ein professioneller EA für MetaTrader 5, der den Opening Range Breakout des S&P 500 handelt.
Entwickelt für die New York Session, verwendet er Breakout + Pullback mit automatischem Risikomanagement und vollständig konfigurierbaren Parametern.
-
Bewährte Strategie: Opening Range mit Trend- und Volatilitätsfilter.
-
⚙️ Vollständige Automatisierung: Einstieg, SL/TP, Risikomanagement und Zeitpläne.
-
🕒 Optimiert für NY Session: Nutzen Sie die höchste Volatilität des Tages.
-
💰 Geldmanagement: Risiko % und R:R konfigurierbar.
-
🛠️ Einfache Anpassung: Zeitpläne, Lots, Filter und Ziele.
Empfohlen für Händler, die eine einfache, robuste und sofort einsetzbare Strategie für Live- oder Finanzierungskonten suchen.
SP500 Opening Range Pro ist ein Expert Advisor (EA), der speziell für den Handel mit dem S&P 500 Index unter Verwendung der Opening Range Strategie entwickelt wurde.
Dieses System identifiziert und nutzt die anfängliche Marktvolatilität, um Trades mit einem klaren statistischen Vorteil auszuführen.
Hauptmerkmale:
-
Bewährte Strategie: Basierend auf dem Bruch der Eröffnungsspanne des S&P 500.
-
Vollständig automatisiert: Von der Erkennung der Handelsspanne bis zur Ausführung und Verwaltung der Trades.
-
Fortschrittliches Risikomanagement: Automatischer Stop-Loss und Take-Profit mit konfigurierbarem Risiko-Ertrags-Verhältnis.
-
Trend- und Volatilitätsfilter: Verhindert falsche Signale und verbessert die Qualität der Einstiege.
-
Optimiert für Live-Konten: Kompatibel mit Brokern mit geringer Latenz und engen Spreads.
Konfigurierbare Parameter:
-
Zeiten der Eröffnungssitzung.
-
Losgröße und Risiko pro Handel.
-
SL/TP und BreakEven-Multiplikatoren.
-
Volatilitäts- und Trendfilter.
Vorteile:
-
Einfache und robuste Strategie für Trader, die eine vollständige Automatisierung wünschen.
-
Keine fortgeschrittenen Programmierkenntnisse erforderlich.
-
Kompatibel mit MetaTrader 5 und bereit zum Testen im Strategy Tester.
Empfehlungen für den Einsatz:
-
Primärer Vermögenswert: US500 / S&P 500
-
Zeitrahmen: M5 - M15
-
Broker mit schneller Ausführung und niedrigem Spread.