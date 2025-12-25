GoldWay EA II
- Experten
- Oleksandr Myrhorodskyi
- Version: 1.63
- Aktualisiert: 25 Dezember 2025
- Aktivierungen: 10
GoldWay EA II ist ein brandneuer MetaTrader 5 Expert Advisor, der auf einer neuen GoldWay Trading Engine aufbaut.
Dies ist kein Patch einer früheren Version - es ist eine neue Architektur: ein HTF-Kern + kontrollierte LTF-Add-ons, gestaffeltes Positionsmanagement (bis zu 3 Tranchen), separate HTF/LTF Take-Profit-Ziele, Breakeven-Automatisierung und ein fortschrittlicher indikatorbasierter Exit-Workflow.
Live-Signal: https://www.mql5.com/en/signals/2343104?source=Site+Signale+Seite
Der EA ist für die Arbeit mit den folgenden Brokern optimiert:
-
Tickmill: https://tickmill.link/41ZuYOJ
-
IC Märkte: https://icmarkets.com/?camp=65874
Optimale Hebelwirkung: 1:500. Wenn Ihr Leverage niedriger ist, reduzieren Sie das Risiko pro Handel entsprechend.
Wichtig: optimierte Einrichtung / Installation / Tests
Optimiert für
-
GoldWay EA II ist für XAUUSD (Gold) konfiguriert. Plattform: MetaTrader 5. Kontotyp: Absicherung.
-
Andere Instrumente können ebenfalls gehandelt werden, aber Sie müssen die Einstellungen selbst anpassen.
-
Legen Sie GoldWay EA II auf den H4-Zeitrahmen an.
-
Ändern Sie die EA-Menüs/Einstellungen nicht - verwenden Sie die Standardkonfiguration.
-
Sie können nur das Risiko pro Handel ändern: Die Standardeinstellung ist 4%, und ein Risiko über 5% wird nicht empfohlen.
-
Empfohlene Mindesteinlage für den Live-Handel: $200.
Wie man den EA erhält
-
Kauf: Öffnen Sie die Produktseite im MQL5 Market, klicken Sie auf Kaufen und schließen Sie die Zahlung ab.
-
Demo-Version: Klicken Sie auf Demo herunterladen auf der Produktseite.
Nach dem Kauf/Download wird der EA automatisch an Ihren MT5 geliefert (stellen Sie sicher, dass Sie mit demselben MQL5-Konto, das Sie für den Kauf verwendet haben, bei MT5 angemeldet sind).
Wie man ihn auf einem Chart installiert
-
Öffnen Sie MetaTrader 5 und melden Sie sich über Extras → Optionen → Community bei Ihrem MQL5-Konto an.
-
Öffnen Sie die Registerkarte Markt und finden Sie den EA unter Gekauft (oder öffnen Sie die Produktseite und klicken Sie auf Installieren).
-
Öffnen Sie den XAUUSD-Chart und stellen Sie den Zeitrahmen auf H4.
-
Gehen Sie zu Navigator → Expert Advisors und ziehen Sie den EA per Drag & Drop auf den Chart.
-
Aktivieren Sie den Algo-Handel (Schaltfläche in der oberen Symbolleiste).
-
Stellen Sie in den EA-Einstellungen sicher, dass Algo-Trading zulassen aktiviert ist.
-
Fertig - behalten Sie die Standardeingaben bei, sofern Sie keine anderen Anweisungen erhalten.
So testen Sie (Strategy Tester)
-
Öffnen Sie den Strategy Tester → wählen Sie den EA, das Symbol (z. B. XAUUSD), den Zeitrahmen(H4) und Every tick based on real ticks (oder den genauesten verfügbaren Modus).
-
Um schneller zu testen, deaktivieren Sie die EA-Eingaben:
-
Info-Panel anzeigen
-
Market Validation Helper (nur Tester)
Beide Optionen befinden sich ganz unten in der Liste der Eingabeparameter.
-
-
Für den Live-Handel können Sie diese Optionen aktiviert lassen - die Marktvalidierungshilfe wird nur im Testprogramm ausgeführt und hat keinen Einfluss auf den Handel mit dem echten Konto.
Worum es bei der neuen GoldWay-Engine geht
-
HTF definiert den primären Kontext/Signal und eröffnet die Kernposition.
-
LTF (optional) wird für Präzisions-Add-ons und eine schnellere Szenarioausführung verwendet.
-
Das Handelsmanagement folgt einem strukturierten Workflow: Einstieg → Add-Ons → TP-Stufen → Breakeven → Trailing/Exit.
Wichtigste Merkmale
-
Hedging-ähnliche Logik: verarbeitet mehrere separate Positionen.
-
Bis zu 3 Tranchen pro Richtung mit unabhängigen Losgrößen (Lots1/Lots2/Lots3).
-
HTF-Ziele: TP1/TP2/TP3.
-
LTF-Ziele: LTF TP1/LTF TP2/LTF TP3.
-
Breakeven/Gewinnsparen:
-
Klassischer oder gesprungener Modus (Bewegung zum vorherigen Ziel),
-
wahlweise BE2/BE3-Level,
-
Spread-Puffer für genaue BE-Platzierung.
-
-
Erweiterter Exit-Workflow:
VMA flip → FA opposite color → FA back, Indikatorquelle wählbar (HTF oder LTF).
-
Optionale MACD-Divergenzeingänge für HTF und/oder LTF:
-
Null-Linien-Politik (HTF/LTF),
-
FA-Farbfilter bei der Eingabe,
-
Anti-Wiederholungsschutz (Balken / gleicher Balken nach dem Schließen).
-
-
Sicherheit und Filter:
-
Handelsrichtung Buy/Sell/Both,
-
Spread-Filter,
-
Filter für Handelstage/Feiertage,
-
Nachtsperre nur für Neuzugänge,
-
Filter für den Einstiegsabstand (ADR/ATR/%/fix),
-
optionales Info-Panel auf dem Chart.
-
Risikohinweis
Der Handel ist mit einem erheblichen Risiko verbunden. GoldWay EA II garantiert keine Gewinne. Verwenden Sie ein konservatives Risikomanagement: Standard 4%, Risiko über 5% pro Handel wird nicht empfohlen.
Einstellungen des Expertenberaters
-
CommentPrefixInput - Handelskommentar-Präfix (EA-Identifikation).
-
Expert_MagicNumber - magische Zahl.
-
_cnt_position - Anzahl der Tranchen (1/2/3).
-
_Tp1 / _Tp2 / _Tp3 - HTF Gewinnmitnahmen (Punkte).
-
Lots1 / Lots2 / Lots3 - Losgröße pro Tranche.
-
_StopType - Stop-Typ: not_used / fixed / minmaxbar .
-
_StopValue - Stop-Wert (hängt vom Stop-Typ ab).
-
_ProfitSaver - Breakeven aktivieren.
-
_ProfitSaverType - Breakeven-Typ: klassisch oder gesprungen (Verschiebung zum vorherigen TP).
-
_ProfitSaverValue - primärer BE-Auslöser (Punkte).
-
_LTF_ProfitSaverValue - LTF BE-Auslöser (Punkte).
-
_ProfitSaver2Value - zweites BE-Niveau (% von TP2).
-
GewinnSpar3Wert - dritte BE-Stufe (% von TP2).
-
Slippage - erlaubte Slippage.
-
requoting_count - Wiederholungsversuche für Requotes.
-
requoting_waiting_ms - Verzögerung zwischen Wiederholungsversuchen (ms).
-
_Persent_from_deposit - Risiko pro Handel (% der Einlage).
Handelsrichtung
-
TradeDirection - TradeBoth , TradeBuyOnly , TradeSellOnly .
LTF Take Profit Einstellungen
-
_LTF_Tp1 / _LTF_Tp2 / _LTF_Tp3 - dedizierte LTF Take Profits (Punkte).
0 = TP deaktiviert (Ausstiege können von Indikator/Exit-Logik abhängen).
Indikator-Einstellungen
-
_vmaonly - Einträge nur nach VMA.
-
_vmaenter - VMA-Farbwechsel als Einstiegssignal.
-
_closeSdl - schließt die letzte Position, wenn sich die Farbe des FA ändert.
-
VMA-Parameter: vma_inpPeriod / vma_inpPeriod2 / vma_inpPrice / vma_inpStepSize
-
FA Parameter: sdl_InpPeriod / sdl_InpMethod / sdl_InpAppliedPrice / sdlInpFilter
-
waiting - Verzögerung der Initialisierung des Indikators (ms).
Zweiter VMA (zusätzlicher Filter)
-
_use_vma2 + vma2_* - Einstellungen des zweiten VMA-Filters.
HTF-Handelsschalter
-
EnableHTFTrading - aktiviert/deaktiviert HTF-Trades.
TF-Einträge senken
-
EnableLowerTFEntries - aktiviert LTF-Zusätze.
-
LTF_Zeitrahmen - LTF-Zeitrahmen.
-
LTF_EntryMode - LTF-Eingabemodus: VMA/FA, MACD, oder beides.
-
LTF_Require_HTF_VMA1 / VMA2 - Anforderungen an die HTF-Trendbestätigung.
Unterer TF VMA2
-
vma2_ltf_*- LTF VMA2-Einstellungen.
-
LTF_UseVMA2_In_VMAFA - verwendet LTF VMA2 als zusätzlichen Filter für VMA/FA-Einträge.
Untere TF-Indikatoren VMA3 und FA_LTF
-
vma3_*- LTF VMA3 Einstellungen.
-
sdl_ltf_*- LTF FA Einstellungen.
LTF-Filter
-
Enable_LTF_FA_HTF_FA_Filter - Preis muss mit FA auf beiden HTF & LTF übereinstimmen.
-
AllowHTFWhenLTFOpen
-
LTF_CloseBy_LTF_FA
-
HTF_SchließenNach_HTF_FA
MACD-Divergenz-Einstellungen
-
MACD-Parameter, Erkennungstiefe, Pivot-Empfindlichkeit, Mindestabstand zwischen den Pivots.
MACD-Regeln & Schutz
-
Null-Linien-Politik, Toggles, Anti-Repeat-Regeln, FA/VMA2-Filter, Blockierung von Gegensatzpaaren.
Erweiterte Ausstiegssequenz
-
UseAdvancedExit, ExitSequenceOnTF.
Eingangsabstandsfilter
-
ADR/ATR/%/fester Abstand und AND/OR-Option.
Filter für Handelstage
-
Wochenenden/Feiertage/Testferien ignorieren/Jahre im Voraus.
Spread-Einstellungen
-
UseSpreadFilter, MaxSpreadPoints.
BE-Puffer
-
BE_Buffer_Points - zusätzliche Punkte, die bei der Platzierung von BE gegenüber der Streuung hinzugefügt werden.
Handelsblock für die Nacht
-
UseNightTimeFilter, NightStartHour / NightEndHour (blockiert nur neue Einträge).
Info-Panel
-
ShowInfoPanel - zeigt/versteckt das Panel.