GoldWay EA II ist ein brandneuer MetaTrader 5 Expert Advisor, der auf einer neuen GoldWay Trading Engine aufbaut.

Dies ist kein Patch einer früheren Version - es ist eine neue Architektur: ein HTF-Kern + kontrollierte LTF-Add-ons, gestaffeltes Positionsmanagement (bis zu 3 Tranchen), separate HTF/LTF Take-Profit-Ziele, Breakeven-Automatisierung und ein fortschrittlicher indikatorbasierter Exit-Workflow.

Live-Signal: https://www.mql5.com/en/signals/2343104?source=Site+Signale+Seite

Der EA ist für die Arbeit mit den folgenden Brokern optimiert:

Optimale Hebelwirkung: 1:500. Wenn Ihr Leverage niedriger ist, reduzieren Sie das Risiko pro Handel entsprechend.

Nur die ersten 10 Käufer können zum aktuellen Listenpreis kaufen. Der nächste Preis wird $200 höher sein.



Wichtig: optimierte Einrichtung / Installation / Tests

Optimiert für

GoldWay EA II ist für XAUUSD (Gold) konfiguriert. Plattform: MetaTrader 5. Kontotyp: Absicherung.

Andere Instrumente können ebenfalls gehandelt werden , aber Sie müssen die Einstellungen selbst anpassen .

Legen Sie GoldWay EA II auf den H4-Zeitrahmen an.

Ändern Sie die EA-Menüs/Einstellungen nicht - verwenden Sie die Standardkonfiguration.

Sie können nur das Risiko pro Handel ändern: Die Standardeinstellung ist 4% , und ein Risiko über 5% wird nicht empfohlen .

Empfohlene Mindesteinlage für den Live-Handel: $200.

Wie man den EA erhält

Kauf: Öffnen Sie die Produktseite im MQL5 Market , klicken Sie auf Kaufen und schließen Sie die Zahlung ab.

Demo-Version: Klicken Sie auf Demo herunterladen auf der Produktseite.

Nach dem Kauf/Download wird der EA automatisch an Ihren MT5 geliefert (stellen Sie sicher, dass Sie mit demselben MQL5-Konto, das Sie für den Kauf verwendet haben, bei MT5 angemeldet sind).

Wie man ihn auf einem Chart installiert

Öffnen Sie MetaTrader 5 und melden Sie sich über Extras → Optionen → Community bei Ihrem MQL5-Konto an. Öffnen Sie die Registerkarte Markt und finden Sie den EA unter Gekauft (oder öffnen Sie die Produktseite und klicken Sie auf Installieren). Öffnen Sie den XAUUSD-Chart und stellen Sie den Zeitrahmen auf H4. Gehen Sie zu Navigator → Expert Advisors und ziehen Sie den EA per Drag & Drop auf den Chart. Aktivieren Sie den Algo-Handel (Schaltfläche in der oberen Symbolleiste). Stellen Sie in den EA-Einstellungen sicher, dass Algo-Trading zulassen aktiviert ist. Fertig - behalten Sie die Standardeingaben bei, sofern Sie keine anderen Anweisungen erhalten.

So testen Sie (Strategy Tester)

Öffnen Sie den Strategy Tester → wählen Sie den EA, das Symbol (z. B. XAUUSD), den Zeitrahmen(H4) und Every tick based on real ticks (oder den genauesten verfügbaren Modus). Um schneller zu testen, deaktivieren Sie die EA-Eingaben: Info-Panel anzeigen

Market Validation Helper (nur Tester)

Beide Optionen befinden sich ganz unten in der Liste der Eingabeparameter. Für den Live-Handel können Sie diese Optionen aktiviert lassen - die Marktvalidierungshilfe wird nur im Testprogramm ausgeführt und hat keinen Einfluss auf den Handel mit dem echten Konto.





Worum es bei der neuen GoldWay-Engine geht

HTF definiert den primären Kontext/Signal und eröffnet die Kernposition.

LTF (optional) wird für Präzisions-Add-ons und eine schnellere Szenarioausführung verwendet.

Das Handelsmanagement folgt einem strukturierten Workflow: Einstieg → Add-Ons → TP-Stufen → Breakeven → Trailing/Exit.

Wichtigste Merkmale

Hedging-ähnliche Logik : verarbeitet mehrere separate Positionen.

Bis zu 3 Tranchen pro Richtung mit unabhängigen Losgrößen (Lots1/Lots2/Lots3).

HTF-Ziele: TP1/TP2/TP3.

LTF-Ziele: LTF TP1/LTF TP2/LTF TP3.

Breakeven/Gewinnsparen : Klassischer oder gesprungener Modus (Bewegung zum vorherigen Ziel), wahlweise BE2/BE3-Level , Spread-Puffer für genaue BE-Platzierung.

Erweiterter Exit-Workflow:

VMA flip → FA opposite color → FA back , Indikatorquelle wählbar (HTF oder LTF).

Optionale MACD-Divergenzeingänge für HTF und/oder LTF: Null-Linien-Politik (HTF/LTF), FA-Farbfilter bei der Eingabe, Anti-Wiederholungsschutz (Balken / gleicher Balken nach dem Schließen).

Sicherheit und Filter : Handelsrichtung Buy/Sell/Both, Spread-Filter, Filter für Handelstage/Feiertage, Nachtsperre nur für Neuzugänge , Filter für den Einstiegsabstand (ADR/ATR/%/fix), optionales Info-Panel auf dem Chart.



Risikohinweis

Der Handel ist mit einem erheblichen Risiko verbunden. GoldWay EA II garantiert keine Gewinne. Verwenden Sie ein konservatives Risikomanagement: Standard 4%, Risiko über 5% pro Handel wird nicht empfohlen.





Einstellungen des Expertenberaters

CommentPrefixInput - Handelskommentar-Präfix (EA-Identifikation).

Expert_MagicNumber - magische Zahl.

_cnt_position - Anzahl der Tranchen (1/2/3).

_Tp1 / _Tp2 / _Tp3 - HTF Gewinnmitnahmen (Punkte).

Lots1 / Lots2 / Lots3 - Losgröße pro Tranche.

_StopType - Stop-Typ: not_used / fixed / minmaxbar .

_StopValue - Stop-Wert (hängt vom Stop-Typ ab).

_ProfitSaver - Breakeven aktivieren.

_ProfitSaverType - Breakeven-Typ: klassisch oder gesprungen (Verschiebung zum vorherigen TP).

_ProfitSaverValue - primärer BE-Auslöser (Punkte).

_LTF_ProfitSaverValue - LTF BE-Auslöser (Punkte).

_ProfitSaver2Value - zweites BE-Niveau (% von TP2).

GewinnSpar3Wert - dritte BE-Stufe (% von TP2).

Slippage - erlaubte Slippage.

requoting_count - Wiederholungsversuche für Requotes.

requoting_waiting_ms - Verzögerung zwischen Wiederholungsversuchen (ms).

_Persent_from_deposit - Risiko pro Handel (% der Einlage).

Handelsrichtung

TradeDirection - TradeBoth , TradeBuyOnly , TradeSellOnly .

LTF Take Profit Einstellungen

_LTF_Tp1 / _LTF_Tp2 / _LTF_Tp3 - dedizierte LTF Take Profits (Punkte).

0 = TP deaktiviert (Ausstiege können von Indikator/Exit-Logik abhängen).

Indikator-Einstellungen

_vmaonly - Einträge nur nach VMA.

_vmaenter - VMA-Farbwechsel als Einstiegssignal.

_closeSdl - schließt die letzte Position, wenn sich die Farbe des FA ändert.

VMA-Parameter: vma_inpPeriod / vma_inpPeriod2 / vma_inpPrice / vma_inpStepSize

FA Parameter: sdl_InpPeriod / sdl_InpMethod / sdl_InpAppliedPrice / sdlInpFilter

waiting - Verzögerung der Initialisierung des Indikators (ms).

Zweiter VMA (zusätzlicher Filter)

_use_vma2 + vma2_* - Einstellungen des zweiten VMA-Filters.

HTF-Handelsschalter

EnableHTFTrading - aktiviert/deaktiviert HTF-Trades.

TF-Einträge senken

EnableLowerTFEntries - aktiviert LTF-Zusätze.

LTF_Zeitrahmen - LTF-Zeitrahmen.

LTF_EntryMode - LTF-Eingabemodus: VMA/FA, MACD, oder beides.

LTF_Require_HTF_VMA1 / VMA2 - Anforderungen an die HTF-Trendbestätigung.

Unterer TF VMA2

vma2_ltf_* - LTF VMA2-Einstellungen.

LTF_UseVMA2_In_VMAFA - verwendet LTF VMA2 als zusätzlichen Filter für VMA/FA-Einträge.

Untere TF-Indikatoren VMA3 und FA_LTF

vma3_* - LTF VMA3 Einstellungen.

sdl_ltf_*- LTF FA Einstellungen.

LTF-Filter

Enable_LTF_FA_HTF_FA_Filter - Preis muss mit FA auf beiden HTF & LTF übereinstimmen.

AllowHTFWhenLTFOpen

LTF_CloseBy_LTF_FA

HTF_SchließenNach_HTF_FA

MACD-Divergenz-Einstellungen

MACD-Parameter, Erkennungstiefe, Pivot-Empfindlichkeit, Mindestabstand zwischen den Pivots.

MACD-Regeln & Schutz

Null-Linien-Politik, Toggles, Anti-Repeat-Regeln, FA/VMA2-Filter, Blockierung von Gegensatzpaaren.

Erweiterte Ausstiegssequenz

UseAdvancedExit, ExitSequenceOnTF.

Eingangsabstandsfilter

ADR/ATR/%/fester Abstand und AND/OR-Option.

Filter für Handelstage

Wochenenden/Feiertage/Testferien ignorieren/Jahre im Voraus.

Spread-Einstellungen

UseSpreadFilter, MaxSpreadPoints.

BE-Puffer

BE_Buffer_Points - zusätzliche Punkte, die bei der Platzierung von BE gegenüber der Streuung hinzugefügt werden.

Handelsblock für die Nacht

UseNightTimeFilter, NightStartHour / NightEndHour (blockiert nur neue Einträge).

Info-Panel