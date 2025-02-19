Liquid Pours Xtreme

Liquid Pours Xtreme EA ist ein Expert Advisor, der das Trading auf Basis von Liquiditätsmustern automatisiert und dabei ein konfigurierbares Risikomanagement sowie hohe Flexibilität bei den Einstellungen bietet.

1. Liquiditätsmuster und individuell anpassbare Handelszeiten

  • Geplante Erfassung: Erfasst die Preisbewegung in zwei vom Benutzer definierten Zeitintervallen (LiquidityHour1, LiquidityMin1 sowie LiquidityHour2, LiquidityMin2).
  • Handelssignale: Generiert Kauf- oder Verkaufssignale basierend auf Veränderungen der Liquidität zu entscheidenden Zeitpunkten, ohne sich auf die Annahme zu stützen, dass „der Preis immer zurückkehrt“.

2. Konfigurierbares Risikomanagement

  • Individuelle Anpassung: Ermöglicht die Festlegung von Risikoparametern entsprechend den eigenen Vorlieben.
  • Schutz bei jedem Trade: Alle Orders werden mit einem Stop Loss (SL) und einem Take Profit (TP) eröffnet, um das Risiko unerwarteter Marktbewegungen zu begrenzen.

3. Teilweiser Positionsausstieg und automatisches Breakeven

  • Optimierung der Gewinne: Führt an strategischen Punkten (z. B. 50 % und 30 % der Positionsgröße) Teilverkäufe durch, wenn bestimmte Gewinnniveaus erreicht werden.
  • Dynamische Anpassung: Passt den Stop Loss auf den Einstiegskurs (Breakeven) an, wenn die Marktbewegung dies rechtfertigt, um die bereits erzielten Gewinne zu sichern.

4. Individuell anpassbare Handelstage

  • Hohe Flexibilität: Wählen Sie die Wochentage (von Montag bis Sonntag), an denen Sie handeln möchten, um Perioden mit geringer oder übermäßiger Volatilität zu vermeiden.

5. Keine Martingale-Strategie und unbegrenzte Grids

  • Konservative Strategie: Erhöht nicht exponentiell die Positionsgröße nach Verlusten und hält Positionen nicht ohne definierten Stop Loss, wodurch das Risiko signifikanter Drawdowns reduziert wird.

6. Kompatibel mit allen MT5-Symbolen

  • Vielfältigkeit: Funktioniert mit den wichtigsten Währungspaaren, Kreuzkursen, Edelmetallen, Indizes, Kryptowährungen und mehr, ohne auf ein einzelnes Instrument beschränkt zu sein.

Anwendungsempfehlungen

  1. Empfohlene Konfiguration: Sehen Sie sich die bereitgestellten Screenshots (z. B. EURUSD M5, USDCAD M5 usw.) an, um die empfohlenen Einstellungen kennenzulernen.
  2. Risikomanagement: Auch wenn der EA ein konfigurierbares Risikomanagement bietet, wird empfohlen, vernünftige Risikoniveaus zu wählen (zum Beispiel rund 1 % pro Trade).
  3. Auswahl der Handelstage: Passen Sie die Handelstage an Ihren persönlichen Stil an oder vermeiden Sie Zeiträume hoher Volatilität, wie etwa während Marktschlussphasen.
  4. Ausreichendes Startkapital: Stellen Sie sicher, dass Sie über genügend Kapital verfügen, um mit mehreren Instrumenten zu handeln (zum Beispiel ab 1.000 USD).
  5. Demo-Test: Es wird empfohlen, den EA zunächst auf einem Demokonto oder mit kleineren Positionsgrößen zu testen, bevor Sie ihn im Live-Handel einsetzen.

Warum Liquid Pours Xtreme EA wählen?

  • Kapitalschutz: Durch den Einsatz von Stop Loss und Take Profit bei jeder Order wird das Konto besser vor ungünstigen Marktbewegungen geschützt.
  • Risikoreduktion: Da keine Martingale-Strategie oder unbegrenzte Grids verwendet werden, minimiert sich die Wahrscheinlichkeit großer Drawdowns.
  • Intelligente Automatisierung: Der EA führt automatische Teilverkäufe und Breakeven-Anpassungen basierend auf der Marktentwicklung durch und spart so wertvolle Zeit.
  • Einfache Konfiguration: Dank intuitiver Parametereinstellungen können Sie Handelszeiten, Risikolevels und Handelstage schnell und einfach an Ihren Trading-Stil anpassen.

Haftungsausschluss und Hinweise

  • Dieser EA wurde entwickelt, um das Trading-Management zu verbessern, garantiert jedoch keine bestimmten Ergebnisse.
  • Vergangene Leistungen sind kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.
  • Es wird empfohlen, das Konto regelmäßig zu überwachen und die Risikoeinstellungen an die aktuellen Marktbedingungen anzupassen.
  • Die Performance des EA kann je nach Liquidität des Brokers und der Volatilität des ausgewählten Instruments variieren.

Liquid Pours Xtreme EA ist das ideale Werkzeug für Trader, die ihr Trading automatisieren und dabei besonderen Wert auf Kapitalschutz und Risikomanagement legen. Entdecken Sie die Funktionen und erleben Sie einen strukturierteren, individuell anpassbaren Ansatz im Trading!

Javier Zamora
34
Javier Zamora 2025.10.27 22:00 
 

yo soy usuario de esta herramienta ya casi un año y desde que empecé a trabajar con ella empezaron a llegar todos los resultados que algún día anhelamos al empezar en este mundo tan difícil como lo es el trading ya operando con ella varais cuentas fondeada se an logrado yo sin dudas le doy un 10 de 10

nachocarames
19
nachocarames 2025.02.22 20:03 
 

PoPey es un genio, además siempre comparte su conocimiento y ayuda a los demás a conseguir resultados , tiene estrategias buenas y muy buenas , pero siempre sigue buscando la perfección. Es un placer poder avanzar de la mano de un maestro como él

MARCELAMONDINO
39
MARCELAMONDINO 2025.10.27 21:12 
 

Der Benutzer hat keinen Kommentar hinterlassen

Ignacio Espinoza
23
Ignacio Espinoza 2025.10.09 21:37 
 

Compré el EA (Asesor Experto) para trading ofrecida por esta empresa con la promesa de buenos resultados y rentabilidad. Sin embargo, después de usarla me encontré con varios problemas importantes que no fueron informados antes de la compra: La EA solo funciona en ciertos brokers que ellos eligen, algo que no se menciona claramente al inicio. Esto limita totalmente la libertad del usuario y genera desconfianza sobre la transparencia del sistema. No ofrecen soporte postventa ni seguimiento, a pesar de que uno paga por el servicio. Una vez realizada la compra, la comunicación con el equipo es prácticamente nula. No responden dudas ni ayudan a optimizar el funcionamiento del robot. En resumen, me siento decepcionado. La experiencia no corresponde a lo que prometen en su publicidad. Comparto esto para que otros usuarios no caigan en lo mismo, y ojalá la empresa mejore la transparencia y la atención a sus clientes.

POPEY GROUP S.A.C.S.
941
Antwort vom Entwickler Richard Cajo 2025.10.15 01:55
POPEY GROUP S.A.C.S.
941
Antwort vom Entwickler Richard Cajo 2025.03.15 03:44
¡Gracias por tus palabras! Nos alegra saber que nuestros esfuerzos te ayudan a alcanzar tus metas.
Tomasomil157
19
Tomasomil157 2025.02.19 18:13 
 

Der Benutzer hat keinen Kommentar hinterlassen

POPEY GROUP S.A.C.S.
941
Antwort vom Entwickler Richard Cajo 2025.03.15 03:45
¡Agradecemos tu reseña y tus 5 estrellas! Seguiremos mejorando para darte lo mejor.
Maria Lascurain
45
Maria Lascurain 2025.02.19 16:57 
 

Der Benutzer hat keinen Kommentar hinterlassen

POPEY GROUP S.A.C.S.
941
Antwort vom Entwickler Richard Cajo 2025.03.15 03:45
Thank you for your feedback! We appreciate your trust and will keep innovating.
gusodp51
19
gusodp51 2025.02.19 16:55 
 

Der Benutzer hat keinen Kommentar hinterlassen

POPEY GROUP S.A.C.S.
941
Antwort vom Entwickler Richard Cajo 2025.03.15 03:45
¡Gracias por recomendarlo! Es un gusto saber que te brinda seguridad y tranquilidad en tus operaciones.
