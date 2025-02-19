Liquid Pours Xtreme EA ist ein Expert Advisor, der das Trading auf Basis von Liquiditätsmustern automatisiert und dabei ein konfigurierbares Risikomanagement sowie hohe Flexibilität bei den Einstellungen bietet.

1. Liquiditätsmuster und individuell anpassbare Handelszeiten

Geplante Erfassung: Erfasst die Preisbewegung in zwei vom Benutzer definierten Zeitintervallen (LiquidityHour1, LiquidityMin1 sowie LiquidityHour2, LiquidityMin2).

Erfasst die Preisbewegung in zwei vom Benutzer definierten Zeitintervallen (LiquidityHour1, LiquidityMin1 sowie LiquidityHour2, LiquidityMin2). Handelssignale: Generiert Kauf- oder Verkaufssignale basierend auf Veränderungen der Liquidität zu entscheidenden Zeitpunkten, ohne sich auf die Annahme zu stützen, dass „der Preis immer zurückkehrt“.

2. Konfigurierbares Risikomanagement

Individuelle Anpassung: Ermöglicht die Festlegung von Risikoparametern entsprechend den eigenen Vorlieben.

Ermöglicht die Festlegung von Risikoparametern entsprechend den eigenen Vorlieben. Schutz bei jedem Trade: Alle Orders werden mit einem Stop Loss (SL) und einem Take Profit (TP) eröffnet, um das Risiko unerwarteter Marktbewegungen zu begrenzen.

3. Teilweiser Positionsausstieg und automatisches Breakeven

Optimierung der Gewinne: Führt an strategischen Punkten (z. B. 50 % und 30 % der Positionsgröße) Teilverkäufe durch, wenn bestimmte Gewinnniveaus erreicht werden.

Führt an strategischen Punkten (z. B. 50 % und 30 % der Positionsgröße) Teilverkäufe durch, wenn bestimmte Gewinnniveaus erreicht werden. Dynamische Anpassung: Passt den Stop Loss auf den Einstiegskurs (Breakeven) an, wenn die Marktbewegung dies rechtfertigt, um die bereits erzielten Gewinne zu sichern.

4. Individuell anpassbare Handelstage

Hohe Flexibilität: Wählen Sie die Wochentage (von Montag bis Sonntag), an denen Sie handeln möchten, um Perioden mit geringer oder übermäßiger Volatilität zu vermeiden.

5. Keine Martingale-Strategie und unbegrenzte Grids

Konservative Strategie: Erhöht nicht exponentiell die Positionsgröße nach Verlusten und hält Positionen nicht ohne definierten Stop Loss, wodurch das Risiko signifikanter Drawdowns reduziert wird.

6. Kompatibel mit allen MT5-Symbolen

Vielfältigkeit: Funktioniert mit den wichtigsten Währungspaaren, Kreuzkursen, Edelmetallen, Indizes, Kryptowährungen und mehr, ohne auf ein einzelnes Instrument beschränkt zu sein.

Anwendungsempfehlungen

Empfohlene Konfiguration: Sehen Sie sich die bereitgestellten Screenshots (z. B. EURUSD M5, USDCAD M5 usw.) an, um die empfohlenen Einstellungen kennenzulernen. Risikomanagement: Auch wenn der EA ein konfigurierbares Risikomanagement bietet, wird empfohlen, vernünftige Risikoniveaus zu wählen (zum Beispiel rund 1 % pro Trade). Auswahl der Handelstage: Passen Sie die Handelstage an Ihren persönlichen Stil an oder vermeiden Sie Zeiträume hoher Volatilität, wie etwa während Marktschlussphasen. Ausreichendes Startkapital: Stellen Sie sicher, dass Sie über genügend Kapital verfügen, um mit mehreren Instrumenten zu handeln (zum Beispiel ab 1.000 USD). Demo-Test: Es wird empfohlen, den EA zunächst auf einem Demokonto oder mit kleineren Positionsgrößen zu testen, bevor Sie ihn im Live-Handel einsetzen.

Warum Liquid Pours Xtreme EA wählen?

Kapitalschutz: Durch den Einsatz von Stop Loss und Take Profit bei jeder Order wird das Konto besser vor ungünstigen Marktbewegungen geschützt.

Durch den Einsatz von Stop Loss und Take Profit bei jeder Order wird das Konto besser vor ungünstigen Marktbewegungen geschützt. Risikoreduktion: Da keine Martingale-Strategie oder unbegrenzte Grids verwendet werden, minimiert sich die Wahrscheinlichkeit großer Drawdowns.

Da keine Martingale-Strategie oder unbegrenzte Grids verwendet werden, minimiert sich die Wahrscheinlichkeit großer Drawdowns. Intelligente Automatisierung: Der EA führt automatische Teilverkäufe und Breakeven-Anpassungen basierend auf der Marktentwicklung durch und spart so wertvolle Zeit.

Der EA führt automatische Teilverkäufe und Breakeven-Anpassungen basierend auf der Marktentwicklung durch und spart so wertvolle Zeit. Einfache Konfiguration: Dank intuitiver Parametereinstellungen können Sie Handelszeiten, Risikolevels und Handelstage schnell und einfach an Ihren Trading-Stil anpassen.

Haftungsausschluss und Hinweise

Dieser EA wurde entwickelt, um das Trading-Management zu verbessern, garantiert jedoch keine bestimmten Ergebnisse.

Vergangene Leistungen sind kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.

Es wird empfohlen, das Konto regelmäßig zu überwachen und die Risikoeinstellungen an die aktuellen Marktbedingungen anzupassen.

Die Performance des EA kann je nach Liquidität des Brokers und der Volatilität des ausgewählten Instruments variieren.

Liquid Pours Xtreme EA ist das ideale Werkzeug für Trader, die ihr Trading automatisieren und dabei besonderen Wert auf Kapitalschutz und Risikomanagement legen. Entdecken Sie die Funktionen und erleben Sie einen strukturierteren, individuell anpassbaren Ansatz im Trading!