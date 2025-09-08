Ultron Conflux

5

Ultron Conflux – Übersicht
Ultron Conflux ist ein Expert Advisor, der ausschließlich für den 1-Minuten-Zeitrahmen (M1) entwickelt wurde.
Er nutzt die Konfluenz zweier technischer Indikatoren — Bollinger-Bänder und Stochastik-Oszillator — um präzise Handelsmöglichkeiten anhand klarer und objektiver Regeln zu identifizieren.

Das System ist vollständig automatisiert und verwendet kein Martingale, kein Grid und kein Hedging, wodurch das Risiko strikt kontrolliert wird.
Alle Risiko­parameter können an das Profil des Traders angepasst werden.

Technische Informationen
Empfohlene Symbole: EURGBP, EURUSD, GBPUSD, USDJPY, USDCHF, EURJPY, XAUUSD — für optimierte Setups kontaktieren Sie mich privat.
Zeitrahmen: M1 (verpflichtend)
Backtest-Modus: 1-Minuten OHLC (empfohlen)
Mindesteinzahlung: ab 100 USD (200+ empfohlen)
Min. Hebel: 1:50
Empfohlener Kontotyp: Standard
Empfohlene Broker: Standardkonten mit niedrigen Spreads (z. B. ICMarkets, ICTrading)

Hauptfunktionen

  • Kein Martingale

  • Kein Grid

  • Kein Hedging

  • Vollautomatischer Handel

  • Signalkonfluenz Bollinger-Bänder + Stochastik

  • Risikomanagement mit Stop-Loss, Take-Profit und Trailing-Stop

  • Automatische Lot-Berechnung (fix, kontobasiert oder Prozentrisiko)

  • Handelssitzungs-Filter nach Uhrzeiten

  • Wochentagsfilter

  • Einfache Installation und intuitive Konfiguration

  • Kompatibel mit Prop-Firm-Evaluierungskonten

Eingabeparameter
LotSizeMethod: Fix / Kontobasiert / Risiko-%
FixedLot: fester Lotwert
RiskPerTradePercent: Risiko in Prozent pro Trade
StopLossPoints: Stop-Loss in Punkten
TakeProfitPoints: Take-Profit in Punkten
TrailingStopPoints: Trailing-Stop in Punkten
TradingWindow: Handelsbeginn und -ende
DayFilters: Aktivieren/Deaktivieren Montag bis Freitag
MagicNumber: Handels-Identifikator

Backtest-Empfehlung
Ultron Conflux wurde für den Betrieb im 1-Minuten-OHLC-Modus optimiert.
Diese Methode garantiert schnelle und konsistente Ergebnisse ohne echte Tickdaten.
Für maximale Reproduzierbarkeit sollte der Backtest immer im OHLC-Modus durchgeführt werden.

Risikohinweis
Der Handel mit Forex und CFDs birgt erhebliche finanzielle Risiken.
Backtestergebnisse garantieren keine zukünftige Performance.
Es wird dringend empfohlen, den EA im Strategy Tester und auf einem Demokonto zu testen.

Bewertungen 2
Thiago Motta
29
Thiago Motta 2025.09.24 18:37 
 

Não é de hoje que Angelo cria ferramentas feitas para o mercado real, vão ter dias que vai operar, dias que não, porque "não operar, também é operar", isso é gerenciar... O que mais venho percebendo desde que virei cliente é isto, o cuidado que as ferramentas tem com o gerenciamento, me agradam muito!! "Sempre" visando o longo prazo, com consistência. Fica a dica para quem for comprar também o Ultron Conflux, quem conhece e viu sabe, estratégia antiga do Angelo que fez muito dinheiro em mercados, agora está aí automatizada para Forex!!

Empfohlene Produkte
Day Trade ou Swing Trade com base no Inside Bar
Rodrigo Oliveira Malaquias
Experten
Der Inside Bar e ist eine Umkehr-/Fortsetzungskerzenformation und eines der am häufigsten gehandelten Kerzenmuster. Mit Robot F1 können Sie verschiedene Handelsstrategien konfigurieren, Day Trade oder Swing Trade, basierend auf dem Inside Bar als Ausgangspunkt. Für die Ausführung dieses Musters sind nur zwei Kerzen erforderlich. Robot F1 nutzt dieses äußerst effiziente Muster, um Handelsmöglichkeiten zu identifizieren. Um die Operationen noch effektiver zu gestalten, verfügt er über Indikator
Risk Guard Pro
Muniz Machado Thiago
Experten
RiskGuard PRO - Intelligente Verteidigung für ernsthafte Trader auf EURJPY M15 RiskGuard PRO ist ein hochleistungsfähiger Expert Advisor, der ausschließlich für das EURJPY-Paar im M15-Zeitrahmen entwickelt wurde und sich ganz auf Kapitalerhalt, fortschrittliches Risikomanagement und die strategische Ausführung mehrerer operativer Ansätze konzentriert. Im Gegensatz zu herkömmlichen EAs wurde RiskGuard PRO mit einer proprietären Technologie und intelligenten Architektur entwickelt, die in der Lag
Regression Channel Pro MT5
Volodymyr Hrybachov
Experten
Der EA arbeitet auf dem linearen Regressionskanal. Der EA handelt von den Kanalgrenzen aus, hat die Funktion, den Drawdown auf dem Konto durch Überlappung unrentabler Aufträge zu reduzieren. Das Diagramm zeigt Informationen zum Gewinn an und zeichnet den Regressionskanal selbst. MT4-Version https://www.mql5.com/en/market/product/56494 OPTIONEN: PERIODE - die Anzahl der zu berechnenden Balken; COEFFICIENT - Koeffizient zum Berechnen von Kanalgrenzen; DEGREE - Art der Kanalkonstruktion; MIN_
TSUTrader Dave Landry Trading System
Marcos Godoy Ortiz
Experten
Es ist ein Expert Advisor, der die berühmte Dave Landry-Strategie verwendet, die weithin verwendet wird, um Swing Trades in verschiedenen Arten von Märkten, Forex, B3, Indizes, Aktien und Kryptowährungen zu betreiben. Das Dave Landry Setup ist eines der bekanntesten Setups, die zugunsten des Trends arbeiten, gibt es eine Präferenz für die größeren H4, Daily, Weekly und Monthly Zeitrahmen, aufgrund seiner hohen Trefferquote, aber die TsuTrader Dave Landry Roboter ermöglicht eine vollständige An
Golden Scalper M15
Fabriel Henrique Dosta Silva
Experten
Bezeichnung des Produkts: Golden Scalper M15 Beschreibung: Der Golden Scalper M15 ist ein automatischer Handelsroboter, der für den XAU/USD-Markt entwickelt wurde und 15-Minuten-Grafiken (M15) verwendet. Sie verwendet eine Kombination von technischen Indikatoren zur Erkennung von Einstiegs- und Ausstiegsmöglichkeiten und bietet ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Risiko und Ertrag, wobei der Schwerpunkt auf der Effizienz der Operationen liegt. Merkmale der Arbeitsweise: - Nach Moden: XAU/USD
Leopard BB
Jean Correa Do Nascimento
Experten
Leopard BB ist ein auf Bollinger Bändern basierender Expert Advisor, der drei Zeitrahmen für seine Entscheidungen nutzt und so die Zuverlässigkeit des Handels erhöht. Wenn der erste Einstieg erfolglos ist, nimmt er weitere Einstiege vor, um einen Gewinn auf der Grundlage des Durchschnittspreises zu erzielen. Laden Sie die Demoversion herunter und überzeugen Sie sich von den hervorragenden Ergebnissen dieses Multi-Market Expert Advisors. Getestete Devisenpaare: EURUSD, GBPUSD, GBPAUD, AUDUSD, EUR
Reversion Trend Tracker
Arthur Wesley Oliveira Leite
Experten
Expert Advisor, der nach Umkehrungen von hochprofitablen Trends sucht. Sein Einsatz wird für Zeiträume von bis zu 30 Minuten empfohlen. Er kann für Indizes, Futures und Aktien verwendet werden. Seine Konfiguration ist sehr intuitiv. Hervorragende Ergebnisse werden durch Swing-Trading-Operationen erzielt. Aber auch im Daytrading werden hervorragende Ergebnisse erzielt. Die Tests wurden für Zeitrahmen von 5, 10, 15, 20 und 30 Minuten durchgeführt. Bei Day-Trading-Geschäften werden täglich in der l
Outside Day Reversal EA
Munkh Od Jargalsaikhan
Experten
Die Outside-Day-Trading-Strategie sucht nach einem bestimmten Muster im Kurschart eines Wertpapiers. Das Muster ist durch eine größere Spanne als am Vortag gekennzeichnet, wobei der Tageshöchstwert höher als der Höchstwert des Vortages und der Tiefstwert des Tages niedriger als der Tiefstwert des Vortages ist. Funktioniert mit vielen Symbolen, wie z.B. BTCUSD, GBPUSD,USDCAD, Öl, Gas, und anderen. BITTE BEWERTEN! Herzlichen Dank! FEATURES: - Echte Strategie - Tägliche Bar-Strategie - Beenden Sie
FREE
X4O B1 Dollar Trader
Jawad Ait Ali Ouichou
Experten
x4o B1 Dollar Trader Heiken Ashi Trend Retest Strategie Automatisiertes Handelssystem, das die Heiken Ashi-Analyse mit der Retest-Methode des gleitenden Durchschnitts für trendfolgende Einträge auf dem H1-Zeitrahmen kombiniert. Handelsmethodik Der EA überwacht zwei gleitende 25-Perioden-Durchschnitte, die auf Hoch- und Tiefstkursen berechnet werden, um die Trendrichtung zu ermitteln. Wenn der Kurs über dem MA High schließt und das Kerzenhoch den gleitenden Durchschnitt übersteigt, wird ein Aufw
FREE
Golden Talos Edge
Marcelo Henrique Alexandre De Campos Arce
Experten
Golden Talos Edge - XAUUSD H1 (nur Long, Trendrücklauf, Prop-Safe) Golden Talos Edge ist ein konservativer, trendfolgender Expert Advisor für XAUUSD (Gold) auf H1. Er sucht nach sauberen Pullbacks innerhalb etablierter Aufwärtstrends, mit festem Stop-Loss, der immer auf der Brokerseite platziert wird, und ohne Martingale, Raster oder Arbitrage . Dies ist die marktfreundliche Version (Talos_V2.55) , die auf XAUUSD H1 beschränkt ist , nur LONG , mit einer robusten Kombination aus: EMA-Trendfilter
NeonRectangle
Ivan Zhigalov
Experten
NeonRectangle EA – Hochmoderner Preisaktionsalgorithmus für maximale Gewinne NeonRectangle ist ein einzigartiger, vollautomatischer Expert Advisor (EA), der entwickelt wurde, um durch den Einsatz fortschrittlicher Preisaktionsanalyse konsistent hohe Renditen zu erzielen. Dieser EA basiert auf über 10 Jahren realer Markterfahrung und ist das Ergebnis meines tiefen Verständnisses für Marktverhalten und Handelsdynamik. Echtzeit-Kontomonitoring: NeonRectangle v230401:  https://www.mql5.com/en/sign
Mavro Extra
Nikita Solostejs
Experten
Mavro Extra ist ein zuverlässiges Tool, das Ihnen hilft, effizienter an den Finanzmärkten zu handeln. Dieser Berater implementiert automatisch Swing-Trading-Strategien, die auf bewährten Indikatoren wie Moving Average (MA) und Average True Range (ATR) basieren. Anhand dieser Indikatoren ermittelt er optimale Einstiegs- und Ausstiegspunkte, die es Ihnen ermöglichen, der aktuellen Marktdynamik zu folgen und in Trendrichtung zu handeln. Der Advisor verwendet ein festes Handelsvolumen, bietet jedoch
Forex Market Scalper
Dzintars Jakovlevs
Experten
FOREX MARKET SCALPER ist ein hybrider Scalping-Roboter für Hedge-Konten. Wenn Sie es mögen, wenn Ihr Roboter ständig handelt und Sie gleichzeitig das Gefühl haben, dass Sie die volle Kontrolle haben, dann ist dieser Roboter perfekt für Sie! Keine psychologische Erschöpfung mehr, wenn beim manuellen Handel nach der Handelseröffnung der Marktpreis in die entgegengesetzte Richtung geht und Sie die ständigen Drawdowns leid sind. Dieser Roboter handelt in beide Richtungen gleichzeitig und Sie werden
SemisScalpel
Andriy Sydoruk
Experten
Der SemiScalpel Expert Advisor ist ein Semi-Scalping-System, das den Markt mithilfe eines Oszillators analysiert. Bei Tests verwenden Sie den Modus "Every tick". Der Experte arbeitet nur mit Konten wie "Netting". Passen Sie StopLoss , TakeProfit , TrailingStart , TrailingBreakeven und TrailingStop an , um den Betriebsmodus des Systems festzulegen: Scalping oder Standard. Es werden einfache überkaufte/überverkaufte Niveaus verwendet. Sie können einen der Indikatoren verwenden (wählen Sie den Wert
Gecko EA MT5
Profalgo Limited
5 (1)
Experten
NEUES PROMO: Nur noch wenige Exemplare zum Preis von 349$ verfügbar Nächster Preis: 449$ Schauen Sie sich unbedingt unser " Ultimatives EA-Kombi-Paket " in unserem Promo-Blog an ! Gecko verfolgt eine einfache, aber sehr effektive und bewährte Strategie, die nach wichtigen aktuellen Unterstützungs- und Widerstandsniveaus sucht und die Ausbrüche handeln wird . Es handelt sich um ein "echtes" Handelssystem, was bedeutet, dass es einen SL zum Schutz des Kontos verwendet und keine gefährlichen Techn
Traidos
Tsuchitani Kazuhiroshi
Experten
Bei jedem 10. Einkauf erhöht sich der Preis um 200 $. ECN-Konto erforderlich Traidos ist ein Expert Advisor (EA), der auf das Währungspaar GBPUSD spezialisiert ist und auf der Grundlage von 5-Minuten-Chartdaten (5M) arbeitet. Es verfolgt eine Hochfrequenzhandelsstrategie, die darauf abzielt, von geringfügigen Preisschwankungen auf dem Devisenmarkt zu profitieren. Zu den Hauptmerkmalen von Traidos gehören ausgefeilte technische Analysen, präzise Ein- und Ausstiegsstrategien sowie eine automati
TrendGap Hunter
Sergey Batudayev
Experten
TrendGap Hunter TrendGap Hunter ist ein automatischer Berater für MetaTrader 5, der eine bewährte Trendstrategie auf Basis von SuperTrend und Fair Value Gap (FVG) Analyse für präzise Ein- und Ausstiege kombiniert. Wichtigste Merkmale Kombination von SuperTrend- und FVG-Breakout-Indikatoren zum Herausfiltern falscher Signale Flexible Methoden der Volumenberechnung : Festes Lot % des Saldos oder freie Marge Mehrere Möglichkeiten, den Stop-Loss zu setzen : Nach SuperTrend-Level Entlang der Fair Va
Gbpjpy Macd Trader
Tomas Vanek
Experten
Die GJ_H1_220100009_S_HD_CF_SQX_SL20 ist eine algorithmische Handelsstrategie für MetaTrader, die auf GBPJPY mit dem H1-Zeitrahmen vom 1. April 2004 bis zum 24. April 2024 getestet wurde. Es ist nicht notwendig, Parameter einzustellen, alle Einstellungen sind bereits optimiert und fein abgestimmt. Empfohlener Broker RoboForex wegen der EET-Zeitzone. Den Strategie-Quellcode für StrategyQuant finden Sie unter dem Link: https: //quantmonitor.net/gbpjpy-macd-trader/ Die wichtigsten Details sind:
FREE
Trend Follower MQLSquare
Maziar Safaeinajafabadi
Experten
Wählen Sie Ihre gewünschte Losgröße und Ihr Gewinnziel, und beobachten Sie, wie die Magie geschieht! Wir stellen Ihnen den Trend Follower EA vor, Ihren ultimativen Assistenten für den trendfolgenden Handel. Dieser intelligente Algorithmus folgt unermüdlich den Markttrends und handelt in der gewählten Richtung, bis Ihr Gewinnziel in Dollar erreicht ist. Zusätzlich bieten wir eine einzigartige "Single Cycle"-Option. Wenn diese aktiviert ist (dringend empfohlen ), entfernt sich der EA nach Errei
FREE
Robo davi I
Lucas Silvino Da Silva
Experten
Robô Davi I von Êxodo Capital ist ein professionelles System für Trader, das für die MT5-Plattform entwickelt wurde und für die Arbeit mit dem MINI FUTURE INDEX (WIN) bei B3 in BRAZIL optimiert ist. Das System verwendet Bias-Algorithmen. Nach der Identifizierung des Trends wird die Position eröffnet und der Roboter führt den Handel durch einen Trailing-Stop, der durch den 13-Perioden-Durchschnitt gesteuert wird. Maximaler GAIN von 2200 pts. Wichtigste Merkmale Unser Setup hat die Option, Ma
Rola Scalper
Luciano Cabral Rola Neto
Experten
Profitable Scalper EA - Rôla Scalper! Getestet auf EURUSDm Symbol auf Micro Account in XM Broker erstellt, aber Sie können es in jedem Markt oder Broker versuchen, auf jeden Fall empfehle ich, dass Sie es auf Märkten mit Volatilität ähnlich wie EURUSD verwenden. Dieser EA kann viele Positionen eröffnen, daher empfehle ich Ihnen, einen Broker zu verwenden, der keine Kommissionsgebühren erhebt und einen niedrigen Spread anbietet. Sie können Einstellungen auf 5 Minuten Zeitrahmen, da ich begann,
Libert Xauusd M15 MT5
Fabriel Henrique Dosta Silva
4.67 (6)
Experten
Beschreibung des Produkts Dieser Expert Advisor (EA) wurde für die Plattform MetaTrader 5 entwickelt, speziell für den XAU/USD (Ouro) im Zeitrahmen M15. Er nutzt eine Kombination von 15 technischen Indikatoren, um automatische Entscheidungen über Einstieg und Ausstieg zu treffen, und bietet damit eine robuste und konfigurierbare Lösung an. Wesentliche Merkmale: - Eingangsnoten: 0,01 - Número Mágico Base: 100 - Maximale Anzahl von Stellungen: 100 - Erlaubte Streuung: 0 pontos (máximo) - Maxima
FREE
Gold Market Scalper
Dzintars Jakovlevs
Experten
GOLD MARKET SCALPER ist ein hybrider Scalping-Roboter für Hedge-Konten. Wenn Sie es mögen, wenn Ihr Roboter ständig handelt und Sie gleichzeitig das Gefühl haben, dass Sie die volle Kontrolle haben, dann ist dieser Roboter perfekt für Sie! Keine psychologische Erschöpfung mehr, wenn beim manuellen Handel nach der Handelseröffnung der Marktpreis in die entgegengesetzte Richtung geht und Sie die ständigen Drawdowns leid sind. Dieser Roboter handelt in beide Richtungen gleichzeitig und Sie werden
Range bkt EA
Fernando De Paljla Silva
Experten
Range-Bkt nutzt die Range-Breakout-Strategie, um potenzielle Renditen zu generieren, indem Ausbrüche auf der Grundlage von chartbasierten Unterstützungs- und Widerstandsniveaus zusammen mit Kerzen- und Preisanalysen analysiert werden, um ein Markteinstiegssignal zu identifizieren . Dieses Setup wird häufig von professionellen Händlern auf der ganzen Welt verwendet. Wenn Sie einen zuverlässigen EA suchen, ist Range-Bkt das Richtige für Sie. Range-Bkt verwendet keine AI, Martingale oder Grid, es w
RandomChoice
Aleksei Lesnikov
5 (1)
Experten
Experte, der in der Lage ist, durch zufälliges Eröffnen von Positionen Gewinne zu erzielen. Zeigt gute Ergebnisse im langfristigen Handel - auf Zeitrahmen ab H12. Merkmale Der vollautomatische Modus ist verfügbar. Positionen werden nach dem Zufallsprinzip eröffnet. Martingale wird angewendet - wenn die vorherige Position mit einem Verlust geschlossen wurde, wird die aktuelle Position mit einem Volumen eröffnet, das diesen Verlust ausgleicht. Parameter Modus - Betriebsmodus des Experten: Automa
FREE
Gap Rider
Ofer Dvir
Experten
GapRider EA - Dynamischer Kaufseitiger Gap-Trading-Expertenberater Überblick GapRider EA ist ein ausgeklügelter, adaptiver Expertenberater (EA) für MetaTrader 5, der auf kaufseitiges Gap-Trading spezialisiert ist. Dieser EA erkennt signifikante Marktlücken und platziert strategische Kaufaufträge, indem er dynamische Größenanpassung basierend auf Marktvolatilität nutzt, um Ein- und Ausstiegspunkte zu optimieren. Mit einer robusten Auswahl an Funktionen bietet GapRider Händlern ein leistungsstarke
Betovem B3 Robo Trader
Renato Takahashi
Experten
Betovem B3 Robo Trader ist ein Roboter, der sich auf den Handel an der brasilianischen Börse Bovespa B3, auf WIN-Mini-Index- und WDO-Mini-Dollarkontrakte spezialisiert hat. Der Roboter verwendet gleitende Durchschnitte , um Einstiegssignale auszulösen, und einen gleitenden Durchschnitt als Trendfilter . Sie können auch einen auf der Candlestick-Analyse basierenden Ordereingangsfilter einrichten. Die Stopps (Take-Profit und Stop-Loss ) sind fest vorgegeben . Sie können auch Lots in Minikontrakten
PrevBreak Trader
Fabio Conrado Ortolan
Experten
PrevBreak Trader EA – Intelligente Breakout-Strategie PrevBreak Trader EA ist ein Expert Advisor (EA), entwickelt für Trader, die strategische Einstiege bei Breakouts der vorherigen Kerze automatisieren möchten – mit hoher Präzision und intelligenten Bestätigungsfiltern. Der Roboter kombiniert Preisaktion mit unterstützenden Indikatoren und liefert konsistente Trades sowie robustes Risikomanagement. Der EA kann auch so konfiguriert werden, dass er nur als Signalgenerator fungiert, ohne automatis
Robo Progresso Forex
Mario Caumo Neto
Experten
The Bitcoin Reaper
Profalgo Limited
3.67 (33)
Experten
EINFÜHRUNGSAKTION: Zum aktuellen Preis ist nur eine sehr begrenzte Anzahl Exemplare erhältlich! Endpreis: 999 $ NEU (ab 349 $) --> ERHALTEN SIE 1 EA GRATIS (für 2 Handelskontonummern). Ultimatives Kombi-Angebot     ->     hier klicken ÖFFENTLICHER GRUPPE BEITRETEN:   Klicken Sie hier   LIVE SIGNAL LIVE SIGNAL V2.0 UPDATE 2.0 INFO Willkommen beim BITCOIN REAPER!   Nach dem enormen Erfolg von „Gold Reaper“ habe ich beschlossen, dass es an der Zeit ist, dieselben Erfolgsprinzipien auf den Bitcoin
Käufer dieses Produkts erwarben auch
Quantum Queen MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.98 (379)
Experten
Hallo Trader! Ich bin   Quantum Queen   , das Kronjuwel des gesamten Quantum-Ökosystems und der bestbewertete und meistverkaufte Expert Advisor in der Geschichte von MQL5. Mit einer nachweislichen Erfolgsbilanz von über 20 Monaten Live-Trading habe ich mir meinen Platz als unangefochtene Königin von XAUUSD redlich verdient. Meine Spezialität? GOLD. Meine Mission? Konstante, präzise und intelligente Handelsergebnisse liefern – immer und immer wieder. IMPORTANT! After the purchase please send me
AI Gold Sniper MT5
Ho Tuan Thang
5 (23)
Experten
LIVE-SIGNAL MIT ECHTEM HANDELSKONTO: Standard MT4 (Mehr als 7 Monate Live-Handel): https://www.mql5.com/en/signals/2329380 IC Markets MT5 (Mehr als 5 Monate Live-Handel): https://www.mql5.com/en/signals/2340132 Forex EA Trading Channel auf MQL5: Treten Sie meinem MQL5-Kanal bei, um die neuesten Nachrichten von mir zu erhalten. Meine Community mit über 14.000 Mitgliedern auf MQL5 . NUR NOCH 3 VON 10 EXEMPLARE ZUM PREIS VON 399 $ VERFÜGBAR! Danach steigt der Preis auf 499 $. Der Expert Advisor
Aot
Thi Ngoc Tram Le
4.68 (40)
Experten
AOT MT5 - KI-Multi-Währungs-System der nächsten Generation Live Signal: [Main Account] | [Minor Account] |  [Satellite Signal]  |  AOT Official Channel   WICHTIG! Senden Sie mir nach dem Kauf eine private Nachricht, um das Installationshandbuch und die Einrichtungsanweisungen zu erhalten: Ressource Beschreibung Verständnis der AOT-Handelsfrequenz Warum der Bot nicht jeden Tag handelt So richten Sie den AOT Bot ein Schritt-für-Schritt-Installationsanleitung Set files AOT MT5 ist ein fortschr
Zenox
PETER OMER M DESCHEPPER
4.63 (19)
Experten
Jedes Mal, wenn das Live-Signal um 10 % zunimmt, wird der Preis erhöht, um die Exklusivität von Zenox zu wahren und die Strategie zu schützen. Der Endpreis beträgt 2.999 US-Dollar. Live-Signal IC Markets Konto, sehen Sie die Live-Performance selbst als Beweis! Benutzerhandbuch herunterladen (Englisch) Zenox ist ein hochmoderner KI-basierter Multi-Pair-Swing-Trading-Roboter, der Trends folgt und das Risiko über sechzehn Währungspaare diversifiziert. Jahrelange, engagierte Entwicklung hat zu eine
NTRon 2OOO
Konstantin Freize
5 (17)
Experten
Hybrid-Handelsstrategie für XAUUSD – Kombination aus News-Sentiment & Orderbuch-Imbalance Die vorgestellte Strategie kombiniert zwei selten genutzte, jedoch hochwirksame Handelsansätze zu einem hybriden System, das nur für den Handel mit XAUUSD (Gold) im 30-Minuten-Chart entwickelt wurde. Während herkömmliche Expert Advisors meist auf fest definierte Indikatoren oder einfache charttechnische Strukturen zurückgreifen, basiert dieses System auf einem intelligenten Marktzugangsmodell, das aktuelle
Quantum King EA
Bogdan Ion Puscasu
5 (88)
Experten
Quantum King EA – Intelligente Leistung, optimiert für jeden Trader IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Sondereinführungspreis Live-Signal:       KLICKEN SIE HIER MT4-Version:   HIER KLICKEN Quantum King-Kanal:       Klicken Sie hier ***Kaufen Sie Quantum King MT5 und Sie erhalten Quantum StarMan möglicherweise kostenlos!*** Fragen Sie privat nach weiteren Einzelheiten! Beherrschen Sie   Ihren Ha
AI Gold Trading MT5
Ho Tuan Thang
5 (11)
Experten
LIVE-SIGNAL MIT ECHTEM HANDELSKONTO: Standardeinstellungen: https://www.mql5.com/en/signals/2344271 Forex EA Trading Channel on MQL5: Treten Sie meinem MQL5-Kanal bei, um die neuesten Nachrichten von mir zu erhalten. Meine Community mit über 14.000 Mitgliedern auf MQL5. NUR NOCH 3 VON 10 EXEMPLARE FÜR 399 $ VERFÜGBAR! Anschließend wird der Preis auf 499 $ erhöht. Der EA wird in begrenzter Stückzahl verkauft, um die Rechte aller Käufer zu gewährleisten. AI Gold Trading nutzt das fortschrittlic
Nova Gold X
Hicham Chergui
5 (5)
Experten
Wichtiger Hinweis: Um vollständige Transparenz zu gewährleisten, stelle ich Zugang zum echten Investorenkonto bereit, das mit diesem EA verbunden ist, sodass Sie seine Leistung live ohne Manipulation überwachen können. Innerhalb von nur 5 Tagen wurde das gesamte Anfangskapital vollständig abgehoben, und seitdem handelt der EA ausschließlich mit Gewinnmitteln, ohne jegliche Exposition zum ursprünglichen Saldo. Der aktuelle Preis von $199 ist ein limitiertes Einführungsangebot und wird nach dem V
Aura Ultimate EA
Stanislav Tomilov
4.85 (84)
Experten
Aura Ultimate – Der Höhepunkt des Handels mit neuronalen Netzwerken und der Weg zur finanziellen Freiheit. Aura Ultimate ist der nächste Evolutionsschritt in der Aura-Familie – eine Synthese aus modernster KI-Architektur, marktadaptiver Intelligenz und risikokontrollierter Präzision. Aufbauend auf der bewährten DNA von Aura Black Edition und Aura Neuron geht es noch einen Schritt weiter, indem es deren Stärken in einem einheitlichen Multi-Strategie-Ökosystem vereint und gleichzeitig eine völli
Mad Turtle
Gennady Sergienko
4.56 (75)
Experten
Symbol XAUUSD (Gold/US-Dollar) Zeitraum (Timeframe) H1-M15 (beliebig) Unterstützung für Einzelhandel JA Mindesteinzahlung 500 USD (oder entsprechender Betrag in anderer Währung) Kompatibel mit allen Brokern JA (unterstützt 2- oder 3-stellige Preise, jede Kontowährung, Symbolname und GMT-Zeit) Funktioniert ohne Voreinstellung JA Wenn Sie sich für maschinelles Lernen interessieren, abonnieren Sie den Kanal: Abonnieren! Hauptmerkmale des Mad Turtle Projekts: Echtes Maschinelles Lernen Dieser Ex
X Fusion AI
Chen Jia Qi
5 (12)
Experten
X Fusion AI — Neural-Adaptives Hybrides Handelssystem Zeitlich begrenzter Rabatt. Nur noch 7 von 20 verfügbar — fast ausverkauft. Der aktuelle Angebotspreis beträgt 149 USD und wird bald wieder auf 999 USD steigen. Démonstration de fonctionnement Echtkonto-Performance Bitte denken Sie nach dem Kauf daran, uns eine private Nachricht zu senden, um die empfohlenen Parameter, Anleitungen, Hinweise, Nutzungstipps und weitere Informationen zu erhalten. Vielen Dank für Ihre Unterstützung. 1. Überblic
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.87 (496)
Experten
Wir stellen vor       Quantum Emperor EA   , der bahnbrechende MQL5-Expertenberater, der die Art und Weise, wie Sie mit dem prestigeträchtigen GBPUSD-Paar handeln, verändert! Entwickelt von einem Team erfahrener Händler mit über 13 Jahren Handelserfahrung. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Kaufen Sie Quantum Emperor EA und Sie erhalten  Quantum StarMan    kostenlos! *** Fragen Sie privat nach weiteren
ABS GoldGrid
Thi Ngoc Tram Le
5 (14)
Experten
S onderpreis von  $109  (regulärer Preis: $365) . Einrichtungs- und Nutzungsanleitung :  ABS Channel . Echtzeit-Überwachung:   ABS Signal .  Einrichtungsdatei vom Live-Signal Grundlegende Einrichtungsdatei Was ist ABS EA? ABS EA ist ein professioneller Handelsroboter, der speziell für XAUUSD (Gold) im H1-Zeitrahmen entwickelt wurde. Er basiert auf einem Martingale-System mit integrierten Risikokontrollen . Entwickelt für neue und erfahrene Händler, ist ABS EA einfach einzurichten, vollaut
Syna
William Brandon Autry
5 (17)
Experten
BLACK FRIDAY - 20% RABATT Nur 24 Stunden gültig. Der Sale endet am 29. November. Dies wird der einzige Sale für dieses Produkt sein. Vorstellung von Syna Version 4 - Das erste agentische KI-Handelsökosystem der Welt Ich freue mich, Syna Version 4 vorstellen zu können, das erste echte Multi-EA-agentische Koordinationssystem der Forex-Handelsbranche . Diese bahnbrechende Innovation ermöglicht es mehreren Expert Advisors, als einheitliches Intelligenznetzwerk über verschiedene MT5-Terminals und
Pivot Killer
Pablo Dominguez Sanchez
4.6 (20)
Experten
Langfristiges Wachstum. Beständigkeit. Widerstandsfähigkeit. Pivot Killer EA ist kein System für schnelle Gewinne – es ist ein professioneller Handelsalgorithmus, der darauf ausgelegt ist, Ihr Konto langfristig und nachhaltig zu vergrößern . Speziell für XAUUSD (GOLD) entwickelt, ist Pivot Killer das Ergebnis jahrelanger Forschung, Tests und disziplinierter Entwicklung. Es verkörpert eine einfache Philosophie: Beständigkeit schlägt Glück . Dieses System wurde in verschiedenen Marktzyklen, bei Sc
AI Forex Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.44 (64)
Experten
AI Forex Robot - Die Zukunft des automatisierten Handels. AI Forex Robot wird von einem System der nächsten Generation künstlicher Intelligenz angetrieben, das auf einem hybriden neuronalen LSTM-Transformer-Netz basiert und speziell für die Analyse der Preisbewegungen von Gold (XAUUSD) auf dem Devisenmarkt entwickelt wurde. Das System analysiert komplexe Marktstrukturen, passt seine Strategie in Echtzeit an und trifft datengestützte Entscheidungen mit einem hohen Maß an Präzision. AI Forex Robot
Big Forex Players MT5
MQL TOOLS SL
4.74 (129)
Experten
Wir sind stolz darauf, Ihnen unseren innovativen Roboter, den Big Forex Players EA , zu präsentieren, der entwickelt wurde, um Ihr Handelspotenzial zu maximieren, den emotionalen Handel zu minimieren und intelligentere Entscheidungen zu treffen, die von modernster Technologie unterstützt werden. Das gesamte System dieses EA hat uns viele Monate gekostet, um es zu entwickeln, und dann haben wir viel Zeit damit verbracht, es zu testen. Dieser einzigartige EA enthält drei verschiedene Strategien, d
CryonX EA MT5
Solomon Din
5 (4)
Experten
Cryon X-9000 — Autonomes Handelssystem mit Quantengestütztem Analyse-Kern ECHTES SIGNAL:  https://www.mql5.com/en/signals/2347543 Viele Trader manipulieren heutzutage ihre Ergebnisse, indem sie Expert Advisors auf Cent-Konten oder mit sehr kleinen Guthaben laufen lassen – was in Wahrheit zeigt, dass sie ihren eigenen Systemen nicht vertrauen . Dieses Signal hingegen wird auf einem echten Live-Konto mit 20.000 USD betrieben. Es steht für eine tatsächliche Kapitalverpflichtung und bietet eine tra
Gold vs Bitcoin Arbitrage
Anton Zverev
3.25 (4)
Experten
Der weltweit erste öffentliche Arbitrage-Algorithmus zwischen Gold und Bitcoin! Angebote täglich verfügbar! Live-Signal –   https://www.mql5.com/en/signals/2348132 EA: Empfohlene Broker im Laufe der Zeit:   IC Markets Gehandelte Paare:   XAUUSD, BTCUSD Symbol für Anhang:   XAUUSD H1 Vergewissern Sie sich, dass   die gehandelten Währungspaare im Marktübersichtsfenster hinzugefügt wurden   ! Kontotyp: ECN/Rohspread Präfixeinstellungen: Wenn Ihr Broker ein Währungspaar mit einem Symbolpräfix anbi
Argos Rage
Aleksandar Prutkin
4.58 (26)
Experten
Ein neuer Schritt nach vorn | KI-gesteuerte Präzision trifft Marktlogik Mit Argos Rage wird ein neues Level der Trading-Automatisierung eingeführt – angetrieben von einem integrierten DeepSeek-KI-System , das Marktverhalten in Echtzeit analysiert. Aufbauend auf den Stärken von Argos Fury verfolgt dieses EA jedoch einen anderen strategischen Ansatz: mehr Flexibilität, breitere Interpretation und stärkere Marktteilnahme. Live Signal Zeitrahmen: M30 Hebel:  min. 1:20 Kapital:  min. $100 Symbole
Aura Black Edition MT5
Stanislav Tomilov
4.36 (50)
Experten
Aura Black Edition ist ein vollautomatischer EA, der nur für den Handel mit GOLD entwickelt wurde. Expert zeigte im Zeitraum 2011-2020 stabile Ergebnisse bei XAUUSD. Keine gefährlichen Methoden des Geldmanagements verwendet, kein Martingal, kein Raster oder Scalp. Geeignet für alle Brokerbedingungen. EA, trainiert mit einem mehrschichtigen Perceptron. Das neuronale Netzwerk (MLP) ist eine Klasse von Feedforward-künstlichen neuronalen Netzwerken (KNN). Der Begriff MLP wird mehrdeutig verwendet, m
Golden Hen EA
Taner Altinsoy
5 (8)
Experten
Übersicht Golden Hen EA ist ein Expert Advisor, der speziell für XAUUSD entwickelt wurde. Er arbeitet durch die Kombination von acht unabhängigen Handelsstrategien, die jeweils durch unterschiedliche Marktbedingungen und Zeitrahmen (M5, M30, H2, H4, H6, H12) ausgelöst werden. Der EA ist so konzipiert, dass er seine Einstiege und Filter automatisch verwaltet. Die Kernlogik des EA konzentriert sich auf die Identifizierung spezifischer Signale. Golden Hen EA verwendet keine Grid-, Martingale- oder
The Gold Reaper MT5
Profalgo Limited
4.47 (88)
Experten
PROP-FIRMA BEREIT!   (   SETFILE herunterladen   ) WARNING : Nur noch wenige Exemplare zum aktuellen Preis verfügbar! Endpreis: 990$ Erhalten Sie 1 EA kostenlos (für 2 Handelskonten) -> kontaktieren Sie mich nach dem Kauf Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal Willkommen im Gold Reaper! Aufbauend auf dem sehr erfolgreichen Goldtrade Pro wurde dieser EA für die gleichzeitige Ausführung in mehreren Zeitrahmen konzipiert und bietet die Möglichkeit, die
The ORB Master
Profalgo Limited
4.88 (24)
Experten
PROP FIRM READY!  STARTAKTION: SEHR BEGRENZTE ANZAHL VON EXEMPLAREN ZUM AKTUELLEN PREIS VERFÜGBAR! Endpreis: 990 $ Ab 349 $: Wählen Sie 1 EA gratis! (für maximal 2 Handelskontonummern) Ultimatives Kombi-Angebot     ->     hier klicken ÖFFENTLICHER GRUPPE BEITRETEN:   Klicken Sie hier   LIVE RESULTS UNABHÄNGIGE ÜBERPRÜFUNG Willkommen bei „The ORB Master“   :   Ihr Vorteil beim Öffnen von Range Breakouts Entfesseln Sie die Leistungsfähigkeit der Opening Range Breakout (ORB)-Strategie mit dem
Remstone
Remstone
5 (8)
Experten
Remstone ist kein gewöhnlicher Expert Advisor.   Es vereint jahrelange Forschung und Vermögensverwaltung. Live:   Remstone Club   ICMarkets   Darwin VHR The price increases by $500 every profitable quarter. January: $2,500 Seit 2018   hat mein letztes Unternehmen Armonia Capital das ARF-Signal an Darwinex, einen von der FCA regulierten Vermögensverwalter, gesendet und so 750.000 aufgebracht. Meistern Sie 4 Anlageklassen mit einem einzigen Berater! Keine Versprechungen, keine Kurvenanpassung, ke
Ultimate Breakout System
Profalgo Limited
5 (29)
Experten
WICHTIG   : Dieses Paket wird nur in einer sehr begrenzten Anzahl zum aktuellen Preis verkauft.    Der Preis wird sehr schnell auf 1499 $ steigen    +100 Strategien enthalten   und es kommen noch mehr! BONUS   : Ab einem Preis von 999 $ --> wählen Sie  5     meiner anderen EAs kostenlos aus!  ALLE SET-DATEIEN VOLLSTÄNDIGE EINRICHTUNGS- UND OPTIMIERUNGSANLEITUNG VIDEOANLEITUNG LIVE-SIGNALE BEWERTUNG (Drittanbieter) Willkommen beim ULTIMATE BREAKOUT SYSTEM! Ich freue mich, das Ultimate Breakout
Golden Synapse
Abdelrahman Ahmed Mahmoud Ahmed
3.75 (51)
Experten
Golden Synapse EA ist ein präzises Handelssystem, das eine fortschrittliche Strategie mit strenger technischer Analyse kombiniert, um eine konsistente und risikoarme Performance zu erzielen. Es wurde entwickelt, um diszipliniert zu handeln, vermeidet riskante Ansätze und konzentriert sich ganz auf Qualität statt Quantität. Jeder Handel wird sorgfältig ausgewählt und immer durch einen Stop-Loss geschützt. Golden Synapse verwendet niemals Grid- oder Martingale-Systeme. Es wird immer nur eine Posit
Ultimate Pulse
Clifton Creath
5 (2)
Experten
Live-Signal https://www.mql5.com/en/signals/2347626?source=Site+Signale+Mein Öffentlicher Kanal https://www.mql5.com/en/channels/021454d60f74dc01&nbsp; Ultimativer Puls ***Launch-Preis endet am 6. Januar**** Überblick Ultimate Pulse ist ein Expert Advisor, der entwickelt wurde, um Gewinne aus natürlichen Marktbewegungen zu ziehen. Er nimmt Gewinne aus jeder Position einzeln oder in Gittern je nach Bedingungen mit. Einfach, methodisch, effektiv. Optimiert für XAUUSD (Gold) auf dem 30-Minuten-Zei
Golden Mirage mt5
Michela Russo
4.71 (28)
Experten
Begrenzter Bestand zum aktuellen Preis! Endpreis: $1999 --> PROMO: Von $299 --> Der Preis wird alle 5 Käufe steigen, nächster Preis : $399 Golden Mirage ist ein robuster Goldhandelsroboter , der für Händler entwickelt wurde, die Zuverlässigkeit, Einfachheit und professionelle Leistung schätzen. Angetrieben von einer bewährten Kombination aus RSI, gleitendem Durchschnitt, ADX und High/Low Level Indikatoren liefert Golden Mirage qualitativ hochwertige Signale und vollautomatischen Handel auf dem
HTTP ea
Yury Orlov
5 (8)
Experten
How To Trade Pro (HTTP) EA — ein professioneller Handelsberater für den Handel mit beliebigen Assets ohne Martingale oder Grids vom Autor mit über 25 Jahren Erfahrung. Die meisten Top-Berater arbeiten mit steigendem Gold. Sie sehen brillant in Tests aus... solange Gold steigt. Aber was passiert, wenn der Trend sich erschöpft? Wer schützt Ihr Depot? HTTP EA glaubt nicht an ewiges Wachstum — es passt sich dem sich ändernden Markt an und ist so konzipiert, dass es Ihr Investment-Portfolio breit div
Weitere Produkte dieses Autors
Dominion Gold
Angelo Marcelo Serafin
4.25 (4)
Experten
Dominion Gold EA Dominion Gold EA ist ein Expert Advisor, der für das Handelssymbol XAUUSD (Gold) auf MetaTrader 5 entwickelt wurde. Er ist darauf ausgelegt, während der New-York-Handelssitzung zu handeln und basiert auf der Analyse des Preisverhaltens sowie dem Ausbruch vordefinierter Niveaus . Der EA eröffnet Positionen auf Grundlage spezifischer Marktbedingungen, die vor der Eröffnung der New-York-Sitzung identifiziert werden, wenn Phasen erhöhter Volatilität erkannt werden. Die Strategie ist
SInalTradeEA Telegam To MT5
Angelo Marcelo Serafin
Utilitys
SinalTradeEA Telegram To MT5 SinalTradeEA ist ein vollständig automatisierter Expert Advisor, der Handelssignale direkt in MetaTrader 5 integriert. Er ermöglicht präzise Orderausführung und bietet vollständige Kontrolle über Einstiege, Ausstiege und Risikomanagement. Hauptfunktionen Direkte Integration von Telegram-Signalen oder externen Signalquellen. Vollautomatische Orderausführung. Intelligente Take-Profit- und Stop-Loss-Verwaltung mit mehreren Modi. Erweiterte Risiko- und Lotgrößen-Strategi
Phalanx Neural AI
Angelo Marcelo Serafin
Experten
PHALANX NEURAL AI — Neuraler Expert Advisor für XAUUSD (Gold) Phalanx Neural AI ist ein Expert Advisor für MT5, entwickelt für Händler, die ein intelligentes neuronales System für XAUUSD suchen, mit Fokus auf Flussanalyse, Marktmikrostruktur und Identifizierung hochwertiger Kontexte. Der EA verwendet ein optimiertes DNN63 neuronales Netzwerkmodell, um Gold im M30-Zeitrahmen zu handeln, ohne Grid, ohne Martingale und mit stabiler Ausführung auf ECN- und Prop-Firm-Konten. Dieser EA wurde entwick
Auswahl:
JOABE BERNARDES CARMINO DOS SANTOS DIAS
635
JOABE BERNARDES CARMINO DOS SANTOS DIAS 2025.11.01 22:28 
 

Der Benutzer hat keinen Kommentar hinterlassen

Angelo Marcelo Serafin
544
Antwort vom Entwickler Angelo Marcelo Serafin 2025.11.01 22:38
Thank you so much, Joabe! 🙏
I’m really glad to know that the Ultron Conflux met your expectations as well. The goal has always been to keep the same level of quality and consistency across all my EAs — with solid systems and strong risk management.
I truly appreciate your continued support and trust in my work! 💪✨
Thiago Motta
29
Thiago Motta 2025.09.24 18:37 
 

Não é de hoje que Angelo cria ferramentas feitas para o mercado real, vão ter dias que vai operar, dias que não, porque "não operar, também é operar", isso é gerenciar... O que mais venho percebendo desde que virei cliente é isto, o cuidado que as ferramentas tem com o gerenciamento, me agradam muito!! "Sempre" visando o longo prazo, com consistência. Fica a dica para quem for comprar também o Ultron Conflux, quem conhece e viu sabe, estratégia antiga do Angelo que fez muito dinheiro em mercados, agora está aí automatizada para Forex!!

Angelo Marcelo Serafin
544
Antwort vom Entwickler Angelo Marcelo Serafin 2025.11.01 22:39
Thank you so much, Thiago! 🙏
I’m really happy to know that you value the attention to detail and the real-market focus behind these tools — always aiming for long-term consistency and solid management.
Your feedback means a lot and inspires me to keep improving! 💪✨
Antwort auf eine Rezension