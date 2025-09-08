Ultron Conflux – Übersicht

Ultron Conflux ist ein Expert Advisor, der ausschließlich für den 1-Minuten-Zeitrahmen (M1) entwickelt wurde.

Er nutzt die Konfluenz zweier technischer Indikatoren — Bollinger-Bänder und Stochastik-Oszillator — um präzise Handelsmöglichkeiten anhand klarer und objektiver Regeln zu identifizieren.

Das System ist vollständig automatisiert und verwendet kein Martingale, kein Grid und kein Hedging, wodurch das Risiko strikt kontrolliert wird.

Alle Risiko­parameter können an das Profil des Traders angepasst werden.

Technische Informationen

Empfohlene Symbole: EURGBP, EURUSD, GBPUSD, USDJPY, USDCHF, EURJPY, XAUUSD — für optimierte Setups kontaktieren Sie mich privat.

Zeitrahmen: M1 (verpflichtend)

Backtest-Modus: 1-Minuten OHLC (empfohlen)

Mindesteinzahlung: ab 100 USD (200+ empfohlen)

Min. Hebel: 1:50

Empfohlener Kontotyp: Standard

Empfohlene Broker: Standardkonten mit niedrigen Spreads (z. B. ICMarkets, ICTrading)

Hauptfunktionen

Kein Martingale

Kein Grid

Kein Hedging

Vollautomatischer Handel

Signalkonfluenz Bollinger-Bänder + Stochastik

Risikomanagement mit Stop-Loss, Take-Profit und Trailing-Stop

Automatische Lot-Berechnung (fix, kontobasiert oder Prozentrisiko)

Handelssitzungs-Filter nach Uhrzeiten

Wochentagsfilter

Einfache Installation und intuitive Konfiguration

Kompatibel mit Prop-Firm-Evaluierungskonten

Eingabeparameter

LotSizeMethod: Fix / Kontobasiert / Risiko-%

FixedLot: fester Lotwert

RiskPerTradePercent: Risiko in Prozent pro Trade

StopLossPoints: Stop-Loss in Punkten

TakeProfitPoints: Take-Profit in Punkten

TrailingStopPoints: Trailing-Stop in Punkten

TradingWindow: Handelsbeginn und -ende

DayFilters: Aktivieren/Deaktivieren Montag bis Freitag

MagicNumber: Handels-Identifikator

Backtest-Empfehlung

Ultron Conflux wurde für den Betrieb im 1-Minuten-OHLC-Modus optimiert.

Diese Methode garantiert schnelle und konsistente Ergebnisse ohne echte Tickdaten.

Für maximale Reproduzierbarkeit sollte der Backtest immer im OHLC-Modus durchgeführt werden.

Risikohinweis

Der Handel mit Forex und CFDs birgt erhebliche finanzielle Risiken.

Backtestergebnisse garantieren keine zukünftige Performance.

Es wird dringend empfohlen, den EA im Strategy Tester und auf einem Demokonto zu testen.