Ultron Conflux
- Experten
- Angelo Marcelo Serafin
- Version: 1.21
- Aktualisiert: 28 November 2025
- Aktivierungen: 10
Ultron Conflux – Übersicht
Ultron Conflux ist ein Expert Advisor, der ausschließlich für den 1-Minuten-Zeitrahmen (M1) entwickelt wurde.
Er nutzt die Konfluenz zweier technischer Indikatoren — Bollinger-Bänder und Stochastik-Oszillator — um präzise Handelsmöglichkeiten anhand klarer und objektiver Regeln zu identifizieren.
Das System ist vollständig automatisiert und verwendet kein Martingale, kein Grid und kein Hedging, wodurch das Risiko strikt kontrolliert wird.
Alle Risikoparameter können an das Profil des Traders angepasst werden.
Technische Informationen
Empfohlene Symbole: EURGBP, EURUSD, GBPUSD, USDJPY, USDCHF, EURJPY, XAUUSD — für optimierte Setups kontaktieren Sie mich privat.
Zeitrahmen: M1 (verpflichtend)
Backtest-Modus: 1-Minuten OHLC (empfohlen)
Mindesteinzahlung: ab 100 USD (200+ empfohlen)
Min. Hebel: 1:50
Empfohlener Kontotyp: Standard
Empfohlene Broker: Standardkonten mit niedrigen Spreads (z. B. ICMarkets, ICTrading)
Hauptfunktionen
-
Kein Martingale
-
Kein Grid
-
Kein Hedging
-
Vollautomatischer Handel
-
Signalkonfluenz Bollinger-Bänder + Stochastik
-
Risikomanagement mit Stop-Loss, Take-Profit und Trailing-Stop
-
Automatische Lot-Berechnung (fix, kontobasiert oder Prozentrisiko)
-
Handelssitzungs-Filter nach Uhrzeiten
-
Wochentagsfilter
-
Einfache Installation und intuitive Konfiguration
-
Kompatibel mit Prop-Firm-Evaluierungskonten
Eingabeparameter
LotSizeMethod: Fix / Kontobasiert / Risiko-%
FixedLot: fester Lotwert
RiskPerTradePercent: Risiko in Prozent pro Trade
StopLossPoints: Stop-Loss in Punkten
TakeProfitPoints: Take-Profit in Punkten
TrailingStopPoints: Trailing-Stop in Punkten
TradingWindow: Handelsbeginn und -ende
DayFilters: Aktivieren/Deaktivieren Montag bis Freitag
MagicNumber: Handels-Identifikator
Backtest-Empfehlung
Ultron Conflux wurde für den Betrieb im 1-Minuten-OHLC-Modus optimiert.
Diese Methode garantiert schnelle und konsistente Ergebnisse ohne echte Tickdaten.
Für maximale Reproduzierbarkeit sollte der Backtest immer im OHLC-Modus durchgeführt werden.
Risikohinweis
Der Handel mit Forex und CFDs birgt erhebliche finanzielle Risiken.
Backtestergebnisse garantieren keine zukünftige Performance.
Es wird dringend empfohlen, den EA im Strategy Tester und auf einem Demokonto zu testen.
Não é de hoje que Angelo cria ferramentas feitas para o mercado real, vão ter dias que vai operar, dias que não, porque "não operar, também é operar", isso é gerenciar... O que mais venho percebendo desde que virei cliente é isto, o cuidado que as ferramentas tem com o gerenciamento, me agradam muito!! "Sempre" visando o longo prazo, com consistência. Fica a dica para quem for comprar também o Ultron Conflux, quem conhece e viu sabe, estratégia antiga do Angelo que fez muito dinheiro em mercados, agora está aí automatizada para Forex!!