🧠 Überblick

SLTrailingATR ist ein professioneller Expert Advisor für das Risikomanagement, der automatisch den Stop Loss für Ihre bestehenden Positionen mit Hilfe der ATR auf dem M1-Zeitrahmen verwaltet.

Es wird:

Automatisches Setzen eines anfänglichen Stop Loss

Stop Loss nachziehen, wenn sich der Handel zu Ihren Gunsten entwickelt

Stop Loss niemals gegen Ihre Position verschieben

Dieser EA eröffnet KEINE Trades.

Er funktioniert perfekt mit manuellem Handel, Signaldiensten und jedem anderen Expert Advisor.

⚙️ Hauptmerkmale

Funktion Beschreibung Anfänglicher SL Setzt automatisch den Stop Loss, wenn er fehlt ATR nachlaufender SL Kontinuierliche Nachführung des SL basierend auf M1 ATR Gewinn-Schutz SL bewegt sich nur in die profitable Richtung Multi-Symbol-Unterstützung Jede Position verwendet die M1 ATR des eigenen Symbols Universelle Kompatibilität Funktioniert mit jedem EA oder manuellen Handel

🧩 Wie es funktioniert

🟢 Anfänglicher Stop-Loss

Wenn eine Position keinen Stop Loss hat:

SL = Einstiegskurs ± ( M1 ATR × ATR Multiplikator )

Kaufen → SL unter Einstiegskurs

Verkaufen → SL über Einstiegskurs

🔵 Trailing Stop Loss

Wenn sich der Kurs zu Ihren Gunsten bewegt:

SL = Aktueller Kurs ± ( M1 ATR × ATR Multiplikator )

Der Stop Loss wird nur dann aktualisiert, wenn er Ihren Gewinnschutz verbessert.

🛠 Eingabeparameter

Parameter Beschreibung Magische Zahl Ziel-Magic-Number (0 = alle Positionen) ATR-Zeitraum ATR-Periode auf dem M1-Zeitrahmen ATR-Multiplikator Abstandsmultiplikator für SL Anfängliche SL verwenden Automatische Anfangs-SL aktivieren Nachlaufende SL verwenden ATR-Trailing aktivieren Protokoll drucken Protokollierung einschalten

🧪 Verwendung

1️⃣ Verbinden Sie den EA mit einem beliebigen Chart

2️⃣ Eröffnen Sie Trades manuell oder mit einem anderen EA

3️⃣ SLTrailingATR verwaltet den Stop Loss automatisch

💡 Das Chart-Symbol spielt keine Rolle -

alle offenen Positionen werden automatisch behandelt

🧯 Wichtige Hinweise

Vergewissern Sie sich, dass der M1-Kursverlauf vollständig geladen ist

→ Öffnen Sie vor dem Handel einmal einen M1-Chart

Die Mindeststoppabstände der Broker müssen eingehalten werden.

Nur Marktpositionen werden unterstützt

🏆 Empfohlene Einstellungen

Handelsstil ATR-Zeitraum ATR-Multiplikator Tageshandel 14 1.5-2.0 Swing-Handel 14 2.0-3.0 Skalpieren 7-10 1.0-1.5

🧬 Ideal für

✔ Trader mit eigener Einstiegsstrategie

✔ Trader, die eine bessere Risikokontrolle wünschen

✔ Hybrides manuelles + EA-Trading

✔ Multi-EA-Portfolio-Management

🧾 Haftungsausschluss

Dieser EA ist ein Risikomanagement-Tool.

Alle Handelsentscheidungen und Ergebnisse liegen in der Verantwortung des Nutzers.



