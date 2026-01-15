SLTrailingATR
- Experten
- Motohiro Umehara
- Version: 1.5
- Aktivierungen: 5
🧠 Überblick
SLTrailingATR ist ein professioneller Expert Advisor für das Risikomanagement, der automatisch den Stop Loss für Ihre bestehenden Positionen mit Hilfe der ATR auf dem M1-Zeitrahmen verwaltet.
Es wird:
-
Automatisches Setzen eines anfänglichen Stop Loss
-
Stop Loss nachziehen, wenn sich der Handel zu Ihren Gunsten entwickelt
-
Stop Loss niemals gegen Ihre Position verschieben
Dieser EA eröffnet KEINE Trades.
Er funktioniert perfekt mit manuellem Handel, Signaldiensten und jedem anderen Expert Advisor.
⚙️ Hauptmerkmale
|Funktion
|Beschreibung
|Anfänglicher SL
|Setzt automatisch den Stop Loss, wenn er fehlt
|ATR nachlaufender SL
|Kontinuierliche Nachführung des SL basierend auf M1 ATR
|Gewinn-Schutz
|SL bewegt sich nur in die profitable Richtung
|Multi-Symbol-Unterstützung
|Jede Position verwendet die M1 ATR des eigenen Symbols
|Universelle Kompatibilität
|Funktioniert mit jedem EA oder manuellen Handel
🧩 Wie es funktioniert
🟢 Anfänglicher Stop-Loss
Wenn eine Position keinen Stop Loss hat:
SL = Einstiegskurs ± ( M1 ATR × ATR Multiplikator )
-
Kaufen → SL unter Einstiegskurs
-
Verkaufen → SL über Einstiegskurs
🔵 Trailing Stop Loss
Wenn sich der Kurs zu Ihren Gunsten bewegt:
SL = Aktueller Kurs ± ( M1 ATR × ATR Multiplikator )
Der Stop Loss wird nur dann aktualisiert, wenn er Ihren Gewinnschutz verbessert.
🛠 Eingabeparameter
|Parameter
|Beschreibung
|Magische Zahl
|Ziel-Magic-Number (0 = alle Positionen)
|ATR-Zeitraum
|ATR-Periode auf dem M1-Zeitrahmen
|ATR-Multiplikator
|Abstandsmultiplikator für SL
|Anfängliche SL verwenden
|Automatische Anfangs-SL aktivieren
|Nachlaufende SL verwenden
|ATR-Trailing aktivieren
|Protokoll drucken
|Protokollierung einschalten
🧪 Verwendung
1️⃣ Verbinden Sie den EA mit einem beliebigen Chart
2️⃣ Eröffnen Sie Trades manuell oder mit einem anderen EA
3️⃣ SLTrailingATR verwaltet den Stop Loss automatisch
💡 Das Chart-Symbol spielt keine Rolle -
alle offenen Positionen werden automatisch behandelt
🧯 Wichtige Hinweise
-
Vergewissern Sie sich, dass der M1-Kursverlauf vollständig geladen ist
→ Öffnen Sie vor dem Handel einmal einen M1-Chart
-
Die Mindeststoppabstände der Broker müssen eingehalten werden.
-
Nur Marktpositionen werden unterstützt
🏆 Empfohlene Einstellungen
|Handelsstil
|ATR-Zeitraum
|ATR-Multiplikator
|Tageshandel
|14
|1.5-2.0
|Swing-Handel
|14
|2.0-3.0
|Skalpieren
|7-10
|1.0-1.5
🧬 Ideal für
✔ Trader mit eigener Einstiegsstrategie
✔ Trader, die eine bessere Risikokontrolle wünschen
✔ Hybrides manuelles + EA-Trading
✔ Multi-EA-Portfolio-Management
🧾 Haftungsausschluss
Dieser EA ist ein Risikomanagement-Tool.
Alle Handelsentscheidungen und Ergebnisse liegen in der Verantwortung des Nutzers.