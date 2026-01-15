SLTrailingATR

📘 SLTrailingATR - Benutzerhandbuch

🧠 Überblick

SLTrailingATR ist ein professioneller Expert Advisor für das Risikomanagement, der automatisch den Stop Loss für Ihre bestehenden Positionen mit Hilfe der ATR auf dem M1-Zeitrahmen verwaltet.

Es wird:

  • Automatisches Setzen eines anfänglichen Stop Loss

  • Stop Loss nachziehen, wenn sich der Handel zu Ihren Gunsten entwickelt

  • Stop Loss niemals gegen Ihre Position verschieben

Dieser EA eröffnet KEINE Trades.
Er funktioniert perfekt mit manuellem Handel, Signaldiensten und jedem anderen Expert Advisor.

⚙️ Hauptmerkmale

Funktion Beschreibung
Anfänglicher SL Setzt automatisch den Stop Loss, wenn er fehlt
ATR nachlaufender SL Kontinuierliche Nachführung des SL basierend auf M1 ATR
Gewinn-Schutz SL bewegt sich nur in die profitable Richtung
Multi-Symbol-Unterstützung Jede Position verwendet die M1 ATR des eigenen Symbols
Universelle Kompatibilität Funktioniert mit jedem EA oder manuellen Handel

🧩 Wie es funktioniert

🟢 Anfänglicher Stop-Loss

Wenn eine Position keinen Stop Loss hat:

SL = Einstiegskurs ± ( M1 ATR × ATR Multiplikator )

  • Kaufen → SL unter Einstiegskurs

  • Verkaufen → SL über Einstiegskurs

🔵 Trailing Stop Loss

Wenn sich der Kurs zu Ihren Gunsten bewegt:

SL = Aktueller Kurs ± ( M1 ATR × ATR Multiplikator )

Der Stop Loss wird nur dann aktualisiert, wenn er Ihren Gewinnschutz verbessert.

🛠 Eingabeparameter

Parameter Beschreibung
Magische Zahl Ziel-Magic-Number (0 = alle Positionen)
ATR-Zeitraum ATR-Periode auf dem M1-Zeitrahmen
ATR-Multiplikator Abstandsmultiplikator für SL
Anfängliche SL verwenden Automatische Anfangs-SL aktivieren
Nachlaufende SL verwenden ATR-Trailing aktivieren
Protokoll drucken Protokollierung einschalten

🧪 Verwendung

1️⃣ Verbinden Sie den EA mit einem beliebigen Chart
2️⃣ Eröffnen Sie Trades manuell oder mit einem anderen EA
3️⃣ SLTrailingATR verwaltet den Stop Loss automatisch

💡 Das Chart-Symbol spielt keine Rolle -
alle offenen Positionen werden automatisch behandelt

🧯 Wichtige Hinweise

  • Vergewissern Sie sich, dass der M1-Kursverlauf vollständig geladen ist
    → Öffnen Sie vor dem Handel einmal einen M1-Chart

  • Die Mindeststoppabstände der Broker müssen eingehalten werden.

  • Nur Marktpositionen werden unterstützt

🏆 Empfohlene Einstellungen

Handelsstil ATR-Zeitraum ATR-Multiplikator
Tageshandel 14 1.5-2.0
Swing-Handel 14 2.0-3.0
Skalpieren 7-10 1.0-1.5

🧬 Ideal für

✔ Trader mit eigener Einstiegsstrategie
✔ Trader, die eine bessere Risikokontrolle wünschen
✔ Hybrides manuelles + EA-Trading
✔ Multi-EA-Portfolio-Management

🧾 Haftungsausschluss

Dieser EA ist ein Risikomanagement-Tool.
Alle Handelsentscheidungen und Ergebnisse liegen in der Verantwortung des Nutzers.



