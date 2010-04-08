ApexStrike AI

APEXSTRIKE AI — XAUUSD 智能交易 EA（MT5）

ApexStrike AI 是一款面向 MetaTrader 5 的专业 EA，适合希望使用干净、谨慎、规则化交易方式的交易者，专注于 XAUUSD（黄金）的高质量交易机会。

EA 内置自适应逻辑系统，会评估价格行为、波动性条件以及方向确认，只在市场呈现结构化走势时执行交易。

无网格（No Grid）
无马丁（No Martingale）
适用于 ECN 经纪商与 VPS 稳定运行

交易逻辑

ApexStrike AI 旨在避免随机入场和过度交易，仅在市场具备以下特征时运行：

  • 波动性明显启动

  • 走势推进稳定

  • 方向强度确认

  • 市场行为更有利

风险控制

  • 固定止损

  • 智能追踪止盈（条件允许时）

  • 灵活仓位管理（固定手数或动态手数）

实盘信号
https://www.mql5.com/en/signals/2344696

技术参数

  • 推荐品种：XAUUSD（黄金）

  • 推荐周期：M30

  • 最低入金：200 USD

  • 建议入金：300 USD+

  • 最低杠杆：1:50

  • 支持 ECN、VPS 及评估类账户环境

  • 无网格 / 无马丁 / 无激进加仓

重要说明

  • 止损是系统的重要组成部分

  • 由于策略较为严格，部分日期无交易属于正常现象

  • 不同点差与执行速度可能影响结果


