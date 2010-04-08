ApexStrike AI
- Angelo Marcelo Serafin
APEXSTRIKE AI — XAUUSD 智能交易 EA（MT5）
ApexStrike AI 是一款面向 MetaTrader 5 的专业 EA，适合希望使用干净、谨慎、规则化交易方式的交易者，专注于 XAUUSD（黄金）的高质量交易机会。
EA 内置自适应逻辑系统，会评估价格行为、波动性条件以及方向确认，只在市场呈现结构化走势时执行交易。
无网格（No Grid）
无马丁（No Martingale）
适用于 ECN 经纪商与 VPS 稳定运行
交易逻辑
ApexStrike AI 旨在避免随机入场和过度交易，仅在市场具备以下特征时运行：
-
波动性明显启动
-
走势推进稳定
-
方向强度确认
-
市场行为更有利
风险控制
-
固定止损
-
智能追踪止盈（条件允许时）
-
灵活仓位管理（固定手数或动态手数）
实盘信号
https://www.mql5.com/en/signals/2344696
技术参数
-
推荐品种：XAUUSD（黄金）
-
推荐周期：M30
-
最低入金：200 USD
-
建议入金：300 USD+
-
最低杠杆：1:50
-
支持 ECN、VPS 及评估类账户环境
-
无网格 / 无马丁 / 无激进加仓
重要说明
-
止损是系统的重要组成部分
-
由于策略较为严格，部分日期无交易属于正常现象
-
不同点差与执行速度可能影响结果