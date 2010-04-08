ApexStrike AI
APEXSTRIKE AI — Expert Advisor Inteligente para XAUUSD (MT5)
ApexStrike AI é um Expert Advisor profissional para MetaTrader 5, desenvolvido para traders que buscam um sistema limpo, seletivo e baseado em regras para operar XAUUSD (Ouro), priorizando cenários de alta probabilidade.
O EA utiliza uma lógica adaptativa interna que avalia comportamento do preço, condições de volatilidade e confirmação direcional, operando apenas quando o mercado apresenta um perfil de movimento mais estruturado.
Sem Grid
Sem Martingale
Projetado para execução estável em corretoras ECN e VPS
Lógica e Objetivo
O ApexStrike AI foi desenvolvido para evitar entradas aleatórias e excesso de operações. Ele trabalha somente quando o mercado apresenta:
-
Ativação clara de volatilidade
-
Progressão de preço consistente
-
Confirmação de força direcional
-
Comportamento favorável do mercado
Controle de Risco
-
Stop loss fixo
-
Trailing inteligente (quando há continuidade)
-
Gerenciamento de lote flexível (fixo ou dinâmico)
Sinal ao vivo
https://www.mql5.com/en/signals/2344696
Especificações Técnicas
-
Ativo recomendado: XAUUSD (Ouro)
-
Timeframe ideal: M30
-
Depósito mínimo: 200 USD
-
Depósito recomendado: 300 USD+
-
Alavancagem mínima: 1:50
-
Compatível com ECN, VPS e contas de avaliação
-
Sem grid / sem martingale / sem recuperação agressiva
Observações Importantes
-
O stop loss é parte essencial da estratégia
-
Dias sem operações são normais devido à seletividade
-
Spread e execução podem gerar variações entre corretoras