APEXSTRIKE AI — Expert Advisor Inteligente para XAUUSD (MT5)

ApexStrike AI é um Expert Advisor profissional para MetaTrader 5, desenvolvido para traders que buscam um sistema limpo, seletivo e baseado em regras para operar XAUUSD (Ouro), priorizando cenários de alta probabilidade.

O EA utiliza uma lógica adaptativa interna que avalia comportamento do preço, condições de volatilidade e confirmação direcional, operando apenas quando o mercado apresenta um perfil de movimento mais estruturado.

Sem Grid

Sem Martingale

Projetado para execução estável em corretoras ECN e VPS

Lógica e Objetivo

O ApexStrike AI foi desenvolvido para evitar entradas aleatórias e excesso de operações. Ele trabalha somente quando o mercado apresenta:

Ativação clara de volatilidade

Progressão de preço consistente

Confirmação de força direcional

Comportamento favorável do mercado

Controle de Risco

Stop loss fixo

Trailing inteligente (quando há continuidade)

Gerenciamento de lote flexível (fixo ou dinâmico)

Sinal ao vivo

https://www.mql5.com/en/signals/2344696

Especificações Técnicas

Ativo recomendado: XAUUSD (Ouro)

Timeframe ideal: M30

Depósito mínimo: 200 USD

Depósito recomendado: 300 USD+

Alavancagem mínima: 1:50

Compatível com ECN, VPS e contas de avaliação

Sem grid / sem martingale / sem recuperação agressiva

Observações Importantes