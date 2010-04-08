ApexStrike AI

APEXSTRIKE AI — Expert Advisor Inteligente para XAUUSD (MT5)

ApexStrike AI é um Expert Advisor profissional para MetaTrader 5, desenvolvido para traders que buscam um sistema limpo, seletivo e baseado em regras para operar XAUUSD (Ouro), priorizando cenários de alta probabilidade.

O EA utiliza uma lógica adaptativa interna que avalia comportamento do preço, condições de volatilidade e confirmação direcional, operando apenas quando o mercado apresenta um perfil de movimento mais estruturado.

Sem Grid
Sem Martingale
Projetado para execução estável em corretoras ECN e VPS

Lógica e Objetivo

O ApexStrike AI foi desenvolvido para evitar entradas aleatórias e excesso de operações. Ele trabalha somente quando o mercado apresenta:

  • Ativação clara de volatilidade

  • Progressão de preço consistente

  • Confirmação de força direcional

  • Comportamento favorável do mercado

Controle de Risco

  • Stop loss fixo

  • Trailing inteligente (quando há continuidade)

  • Gerenciamento de lote flexível (fixo ou dinâmico)

Sinal ao vivo
https://www.mql5.com/en/signals/2344696

Especificações Técnicas

  • Ativo recomendado: XAUUSD (Ouro)

  • Timeframe ideal: M30

  • Depósito mínimo: 200 USD

  • Depósito recomendado: 300 USD+

  • Alavancagem mínima: 1:50

  • Compatível com ECN, VPS e contas de avaliação

  • Sem grid / sem martingale / sem recuperação agressiva

Observações Importantes

  • O stop loss é parte essencial da estratégia

  • Dias sem operações são normais devido à seletividade

  • Spread e execução podem gerar variações entre corretoras


