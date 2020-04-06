Boom Rocket

Dieser Expert Advisor ist ausschließlich für den Handel mit dem Boom-Markt im 1-Minuten-Zeitrahmen konzipiert. Er arbeitet ausschließlich in der Verkaufsrichtung und konzentriert sich auf präzise Ausstiege zu bestimmten Zeitpunkten. Im Gegensatz zu typischen Signal-Bots generiert dieser EA keine Kauf-/Verkaufswarnungen, sondern führt Trades auf der Grundlage einer genau definierten Strategie aus, um von Preisbewegungen während Marktrückschlägen zu profitieren.

Hauptmerkmale:

  • Funktioniert ausschließlich für den Boom-Markt: Der EA ist auf den Boom-Markt zugeschnitten und funktioniert nur mit dem Boom-Asset.
  • Der Zeitrahmen ist auf 1 Minute eingestellt: Arbeitet mit einem schnellen 1-Minuten-Zeitrahmen, der eine schnelle Ausführung gewährleistet.
  • Automatische Verkaufsausführung: Der EA führt nur Verkaufsaufträge aus, die auf vordefinierten Marktbedingungen beruhen, um sicherzustellen, dass Sie profitable Bewegungen in einem Abwärtsmarkt erfassen.
  • Exakte Ausstiegsstrategie: Der Bot ist so programmiert, dass er den Handel genau zum richtigen Zeitpunkt beendet, um ein Überengagement zu vermeiden und Gewinne effizient zu sichern.
  • Keine Signale: Im Gegensatz zu anderen Bots sendet dieser EA keine Handelssignale; stattdessen führt er die Trades automatisch auf der Grundlage der festgelegten Bedingungen aus.
  • Anpassbares Risikomanagement: Enthält Optionen zum Festlegen von Stop-Loss, Take-Profit und Losgröße je nach Ihrer Risikotoleranz.
  • Optimiert für Boom-Volatilität: Entwickelt, um die einzigartigen Preisbewegungen und die für den Boom-Markt charakteristische Volatilität auszunutzen.

Mit diesem EA können Sie sicherstellen, dass Ihre Trades mit Präzision und genau dann ausgeführt werden, wenn die Marktbedingungen passen, ohne dass eine ständige Überwachung erforderlich ist. Konzentrieren Sie sich auf die Rentabilität, während der Bot Ihre umsatzbasierten Trades abwickelt.

