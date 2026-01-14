SmartGOLD Mini
- Experten
- Fu Tak Tin
- Version: 1.21
- Aktivierungen: 5
Hier ist ein funktionsreicher Expert Advisor (EA) für den Goldhandel in MetaTrader 4.
Es wird ein Investitionskapital von 500 USD empfohlen, um langfristig passives Einkommen zu generieren.
**Hauptfunktionen:**
**1. Kernhandelsfunktionen**
- Grid-Handelssystem
- Bis zu 8 Grid-Ebenen
- Automatischer Positionsschluss und Neusetzung ausstehender Orders, wenn jede Ebene ihr Ziel erreicht
**2. Risikomanagement-Funktionen**
- Schutzmechanismus
- Handelsverbotszone (No Trade Zone):
* Berechnet den Höchstpreis der letzten 7 Tage
* Vermeidet das Risiko, Käufe auf Höchstständen zu tätigen
**3. Technische Steuerungsfunktionen**
- Kapitalmanagement
* Automatische Losgrößenberechnung (basierend auf Risikoprozent)
* Maximale Risikokontrolle (Standard: 0,3 %)
- Gewinnsperrfunktion
* Gewinnziel-Einstellung (z. B. 5.000 USD)
**4. Visualisierungsfunktionen**
- Chart-Anzeige
* Kontostatus (Eigenkapital, Gesperrte Gewinne, Verfügbare Mittel)
* Status des Schutzmechanismus
**5. Marktbedingungsprüfung**
- Verwendung eines ATR-Filters (Durchschnittliche wahre Spanne)
- Handel nur bei ausreichender Volatilität
**🔧 Parameterkonfiguration**
Eingabeparameter (im MT4-Eigenschaftsfenster sichtbar):
- Magic Number
- Schutzmechanismus ein/aus
- Handelssitzung
**📈 Geeignete Anwendungsszenarien**
- Goldhandel (XAUUSD)
- Seitwärts- oder volatile Marktphasen
- Mittelfristige bis langfristige Positionierung
- Strenge Risikokontrollanforderungen