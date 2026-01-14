SmartGOLD Mini

Hier ist ein funktionsreicher Expert Advisor (EA) für den Goldhandel in MetaTrader 4.





Es wird ein Investitionskapital von 500 USD empfohlen, um langfristig passives Einkommen zu generieren.





**Hauptfunktionen:**





**1. Kernhandelsfunktionen**

- Grid-Handelssystem

- Bis zu 8 Grid-Ebenen

- Automatischer Positionsschluss und Neusetzung ausstehender Orders, wenn jede Ebene ihr Ziel erreicht





**2. Risikomanagement-Funktionen**

- Schutzmechanismus

- Handelsverbotszone (No Trade Zone):

* Berechnet den Höchstpreis der letzten 7 Tage

* Vermeidet das Risiko, Käufe auf Höchstständen zu tätigen





**3. Technische Steuerungsfunktionen**

- Kapitalmanagement

* Automatische Losgrößenberechnung (basierend auf Risikoprozent)

* Maximale Risikokontrolle (Standard: 0,3 %)

- Gewinnsperrfunktion

* Gewinnziel-Einstellung (z. B. 5.000 USD)





**4. Visualisierungsfunktionen**

- Chart-Anzeige

* Kontostatus (Eigenkapital, Gesperrte Gewinne, Verfügbare Mittel)

* Status des Schutzmechanismus





**5. Marktbedingungsprüfung**

- Verwendung eines ATR-Filters (Durchschnittliche wahre Spanne)

- Handel nur bei ausreichender Volatilität





**🔧 Parameterkonfiguration**

Eingabeparameter (im MT4-Eigenschaftsfenster sichtbar):

- Magic Number

- Schutzmechanismus ein/aus

- Handelssitzung





**📈 Geeignete Anwendungsszenarien**

- Goldhandel (XAUUSD)

- Seitwärts- oder volatile Marktphasen

- Mittelfristige bis langfristige Positionierung

- Strenge Risikokontrollanforderungen