SmartGOLD Mini

SmartGOLDEA Fu Tak Tin Эксперты

Это полнофункциональный советник (Expert Advisor) для MetaTrader 4, предназначенный для торговли золотом (XAUUSD). Для создания долгосрочного пассивного дохода рекомендуется начальный капитал в размере **3000 USD**. **Ключевые функции:** 1. **Основная торговая функция:** * **Сеточная торговая система (Grid Trading)** * До 10 уровней сетки * Автоматическое закрытие ордера и установка нового при достижении целевой прибыли для каждого уровня 2. **Функция управления рисками:*