SmartGOLD Mini

Вот многофункциональный советник (Expert Advisor) для торговли золотом в MetaTrader 4.

Рекомендуется начальный капитал в 500 USD для создания долгосрочного пассивного дохода.

**Основные функции:**

**1. Основная торговая функциональность**
- Система грид-торговли
- До 8 уровней сетки
- Автоматическое закрытие и повторная установка отложенных ордеров при достижении целью каждого уровня

**2. Функции управления рисками**
- Механизм защиты
- Зона отсутствия торговли (No Trade Zone):
    * Рассчитывает максимальную цену за последние 7 дней
    * Позволяет избежать риска покупки на пиках

**3. Функции технического контроля**
- Управление капиталом
    * Автоматический расчет объема лота (на основе процентного риска)
    * Контроль максимального риска (по умолчанию 0.3%)
- Функция блокировки прибыли
    * Установка цели по прибыли (например, $5,000)

**4. Визуализация**
- Отображение на графике
    * Статус счета (Баланс, Зафиксированная прибыль, Свободные средства)
    * Статус механизма защиты

**5. Проверка рыночных условий**
- Использует фильтр ATR (Средний Истинный Диапазон)
- Торгует только при достаточной волатильности

**🔧 Настройка параметров**
Входные параметры (видны в окне свойств MT4):
- Магический номер (Magic Number)
- Переключатель механизма защиты
- Торговая сессия

**📈 Подходящие сценарии использования**
- Торговля золотом (XAUUSD)
- Колеблющиеся рыночные условия
- Среднесрочные и долгосрочные позиции
- Ситуации, требующие строгого контроля рисков
