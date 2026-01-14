SmartGOLD Mini
- Эксперты
- Fu Tak Tin
- Версия: 1.21
- Активации: 5
Вот многофункциональный советник (Expert Advisor) для торговли золотом в MetaTrader 4.
Рекомендуется начальный капитал в 500 USD для создания долгосрочного пассивного дохода.
**Основные функции:**
**1. Основная торговая функциональность**
- Система грид-торговли
- До 8 уровней сетки
- Автоматическое закрытие и повторная установка отложенных ордеров при достижении целью каждого уровня
**2. Функции управления рисками**
- Механизм защиты
- Зона отсутствия торговли (No Trade Zone):
* Рассчитывает максимальную цену за последние 7 дней
* Позволяет избежать риска покупки на пиках
**3. Функции технического контроля**
- Управление капиталом
* Автоматический расчет объема лота (на основе процентного риска)
* Контроль максимального риска (по умолчанию 0.3%)
- Функция блокировки прибыли
* Установка цели по прибыли (например, $5,000)
**4. Визуализация**
- Отображение на графике
* Статус счета (Баланс, Зафиксированная прибыль, Свободные средства)
* Статус механизма защиты
**5. Проверка рыночных условий**
- Использует фильтр ATR (Средний Истинный Диапазон)
- Торгует только при достаточной волатильности
**🔧 Настройка параметров**
Входные параметры (видны в окне свойств MT4):
- Магический номер (Magic Number)
- Переключатель механизма защиты
- Торговая сессия
**📈 Подходящие сценарии использования**
- Торговля золотом (XAUUSD)
- Колеблющиеся рыночные условия
- Среднесрочные и долгосрочные позиции
- Ситуации, требующие строгого контроля рисков