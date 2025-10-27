Aurum Trader
- Experten
- Vasiliy Strukov
- Version: 1.2
- Aktualisiert: 2 November 2025
- Aktivierungen: 5
Der EA Aurum Trader kombiniert eine Breakout- und eine Trendfolgestrategie mit maximal zwei Trades pro Tag.
Kontaktieren Sie mich sofort nach dem Kauf, um einen persönlichen Bonus zu erhalten! Sie können eine kostenlose Kopie unseres starken Support- und Trendscanner-Indikators erhalten, bitte pm. ich!
Bitte beachten Sie, dass ich meine EAS oder speziellen Sets nicht auf Telegram verkaufe, es ist nur auf Mql5 verfügbar und meine Set-Dateien sind nur auf meinem Blog hier verfügbar. Seien Sie vorsichtig mit Betrügern und kaufen Sie keine Sets von anderen!
EINSTELLUNG
Symbol - Geben Sie den genauen Symbolnamen für Gold ein, wie in Market Watch, dh. WÄHRUNG wählen XAUUSD
Starting_Lot - Anfängliche Losgröße, die für die erste Position verwendet wird.
Erhöhung um 0,01 pro X $ Gewinn - Erhöht die Losgröße um 0,01 nach Erreichen des angegebenen Gewinns in USD.
TrailStart_Strg1 - Entfernung (in Punkten), bei der das Nachlaufen für Strategie 1 (Ausbruch) beginnt.
TrailStop_Strg1 - Nachlaufender Schritt (in Punkten) für Strategie 1.
TP_Strg1 - Gewinnmitnahmestufe für Strategie 1 (Ausbruch).
SL_Strg1 - Stop-Loss-Level für Strategie 1 (Ausbruch).
TrailStart_Strg2 - Entfernung (in Punkten), bei der das Nachlaufen für Strategie 2 (Trendfolge) beginnt.
TrailStop_Strg2 - Nachlaufender Schritt (in Punkten) für Strategie 2.
TP_Str2 - Gewinnmitnahmestufe für Strategie 2.
EA_Name - Name des Expert Advisors (zur Identifizierung).
Magische Zahl - Eindeutige Kennung für jede Diagramminstanz, um Handelsinterferenzen zu verhindern.
It is like every EA from the developer Strukov: absolutely accurate and with very good entries!