Cross Hedge EA ist ein Hedging EA, der Ihnen hilft, den verlorenen Handel auf eine sehr trickreiche Art und Weise wiederherzustellen, die auf dem "Zone Recovery Algorithm" basiert.

Er sichert mit einer erhöhten Losgröße basierend auf einem Multiplikatorfaktor in der Marktrichtung ab und wenn der Markt seine Richtung wieder umkehrt, eröffnet er ein zusätzliches Los in der aktuellen Marktrichtung. Auf diese Weise endet der Handel mit einem Gewinn, egal in welche Richtung sich der Markt bewegen wird.


Verwenden Sie Cent-Konto mit $ 300 Einlagen atleast für Gold und Standard-Konto mit $ 1000 für Währungspaare. Erreichen Sie persönlich für die beste Einrichtung und Broker

MT5 Version : https://www.mql5.com/en/market/product/96354

Werfen Sie einen Blick auf seine Live-Arbeit

ID - 141102646
Passwort - Crosshedge$mt413

MT4 Server - Exness-Real35

HINWEIS:- WENN SIE EA HERUNTERLADEN, UM ENTWEDER ZU TESTEN ODER ZU KAUFEN, KONTAKTIEREN SIE MICH PERSÖNLICH FÜR EINGABEN

Faktoren, die berücksichtigt werden müssen

  • EA kann für Indizes, Metalle und Forex mit hoher Volatilität verwendet werden. (DE30/40, US500, US30, UK100, Gold usw.)
  • DAX, US500, Volatilitätsindex und hochvolatile Krypto-Paare eignen sich am besten für den EA.
  • Für Indizes wie DAX und US500 ist die Eröffnungszeit des Marktes am besten, um den Handel zu initiieren.
  • Nach dem Kauf kontaktieren Sie bitte persönlich die Dateien/Eingabeeinstellungen.
  • EA sollte nur für volatile Marktpaare verwendet werden.
  • Beginnen Sie immer mit einem kleinen Lot und nehmen Sie anfangs kein größeres Lot.
  • Verwenden Sie M15-Chart für kleine Gewinnziele und höhere TF für große Ziele.

Eingaben

Die wichtigsten Einstellungen sind

  • Initial Lot - Ist die anfängliche Lotgröße, mit der Sie beginnen möchten
  • Inkrementeller Modus - Addition des Lots zum vorherigen Lot.
  • Lot Martingale - Ist der Multiplikator-Faktor, der Wert 1,6 symbolisiert, dass der nächste "Stop-Auftrag" das 1,6-fache des zuvor eröffneten Handels betragen wird.
  • Hedge Gap Pips - Ist der Abstand in Pips zwischen Kauf- und Verkaufsaufträgen.
  • CLose Money - Ist der Geldbetrag in USD, um alle laufenden und schwebenden Orders zu schließen, sobald dieser Wert im globalen Gewinnbereich erreicht ist.
  • Start/End Time - Diese Einstellung hilft Ihnen, maximale Gewinne zu erzielen und das Risiko zu minimieren, indem Sie zum richtigen Zeitpunkt handeln.


Hinweis :- Betrachten Sie die Standardeinstellungen nicht als endgültige Einstellungen. Bitte kontaktieren Sie mich, bevor Sie den EA testen und eine Schlussfolgerung ziehen. Holen Sie sich die Einstellungen für das Paar, mit dem Sie handeln möchten. Diese Strategie ist eine risikoreiche Strategie sollte nur auf große Kontogrößen verwendet werden und ziehen Sie Ihre Gewinne auf regelmäßiger Basis.

Bewertungen 6
Hasif Ramli
23
Hasif Ramli 2025.04.29 00:46 
 

I have been using this EA for 3 weeks now and all I can say it performs very well. The execution is fast. Even though the recommended broker which is Exness is not available in my country, I manage to run it with Justmarkets and it works just fine. Average profit is around 0.5% to 4.5% per day. One of important things is that the level of supports given by the owner which is so swift and I'm really satisfied. All of our questions and concerns will be replied in timely manner. Not to mention he will advise what is the safe equity to begin with. Looking forward to purchase other quality EAs from this owner in future.

tallu solanki
29
tallu solanki 2025.04.23 07:43 
 

Very very very nice robot .... I have never seen a robot like this in my life. Nd also robot admine is very supportive I give 5000 star review bcz 5 star review is small for me

Zappie
181
Zappie 2025.04.09 09:11 
 

I have been running the EA for 3 days now and I am very happy with the Cross Hedge EA results. The developer is very helpful and kind person, assisting me with the setup and making sure your setup is correct. Answering all my questions etc. I am going to setup another additional account soon 🙂 The EA is very stable returns and runs very well. I recommend this EA for long consistent growth. Well done and thank you!

