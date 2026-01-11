Gold Mining EA ist ein hochentwickeltes automatisiertes Handelssystem, das momentumbasierte technische Analyse mit intelligentem Grid-Management kombiniert. Dieser EA wurde in erster Linie für Trendmärkte wie Gold (XAUUSD) entwickelt und verwendet eine einzigartige Kombination aus Aroon Oscillator und RSI-Indikatoren, um Einstiegspunkte mit hoher Wahrscheinlichkeit zu identifizieren und gleichzeitig das Risiko durch mehrere Schutzmechanismen zu steuern.

Handelsstil: Grid Trading mit Trendfolge

Beste Instrumente: XAUUSD (Gold)

Empfohlener Zeitrahmen: M15(15-minütig)

Mindestkonto: $250 (konservativ), $500+ (empfohlen)

Hebelwirkung: 1:100 Minimum (1:200-1:500 empfohlen)

Manual and set files: Contact me after purchase to receive the manual and set files. Price: The starting price is $ 399 and will increase by $ 200 after every ten sales.

SCHLÜSSEL-EIGENSCHAFTEN

1. Dual-Indikator-Entry-System

Aroon Oszillator: Identifiziert Trendstärke und -richtung mit anpassbaren Zeiträumen für KAUF- und VERKAUFssignale

RSI-Bestätigung: Filtert falsche Signale durch einstellbare RSI-Levels

Signal-Validierung: Verwendet Dual-Shift-Bestätigung (Balken 1 & 2) zur Reduzierung von "Whipsaws

Adaptive Schwellenwerte: Separate Filterstufen für maximale Flexibilität der Strategie

Adaptiver Grid-Abstand: Anpassbarer Abstand zwischen Rasteraufträgen (Standard: 200 Pips)

Martingale-Option: Konfigurierbarer Lot-Multiplikator (1,0 = feste Lots, >1,0 = progressive Größe)

Maximum Trades Kontrolle: Begrenzen Sie die Gesamtzahl der offenen Positionen, um das Risiko zu kontrollieren (Standardwert: 7)

Erst-Lot-Verfolgung: Behält die ursprüngliche Losgrößenreferenz für eine genaue Progressionsberechnung bei

Einzelorder-Ziel: Schließen Sie Solo-Trades mit einem bestimmten Gewinn (Standard: $30)

Ziel für mehrere Aufträge: Rasterausstieg für 2+ Trades (Standardwert: $15)

Notausstieg: Schnelles Schließen mit minimalem Gewinn, wenn die maximale Anzahl von Trades erreicht ist (Standard: $1)

Total Profit Tracking: Bezieht Swap und Kommission in die Gewinnberechnung ein

Verschiebt den Stop-Loss auf den Einstiegskurs, wenn das Gewinnziel erreicht ist

Konfigurierbare Gewinnschwelle (Standardwert: 30 Pips)

Einstellbarer Breakeven-Offset als Sicherheitspuffer (Standardwert: 2 Pips)

Funktioniert nur bei Einzelgeschäften (deaktiviert für Grids)

Optionaler Notstopp basierend auf einem Prozentsatz des Guthabens

Schließt alle Geschäfte, wenn der Drawdown den Schwellenwert überschreitet (Standardwert: 2 %)

Verhindert katastrophale Verluste bei extremen Marktbedingungen

Automatische Schließung von Geschäften, wenn sich die Einstiegsbedingungen umkehren

Verwendet dieselbe Aroon-Logik in umgekehrter Reihenfolge für eine konsistente Strategie

Hilft, Gewinne während Trendumkehrungen zu sichern

Kann für reinen Rasterhandel deaktiviert werden

Definieren Sie bestimmte Handelszeiten (Standard: 01:00 - 21:00 GMT)

Vermeiden Sie Zeiten mit geringer Liquidität

Unterstützt Nachtsitzungen (über Mitternacht hinaus)

Kann für den 24/7-Betrieb vollständig deaktiviert werden

Identifizierung von Magic Numbers für Multi-EA-Betrieb

Normalisierung der Losgröße nach Broker-Spezifikationen

Automatische Einhaltung der MIN/MAX-Losgrenzen

Korrekte Handhabung von Slippage (3 Punkte)

2. Intelligentes Raster-Management3. Mehrstufiges Gewinnmanagement4. Fortgeschrittenes Risikoschutz-Breakeven-SystemCut-Loss-SchutzTechnische Ausstiegsstrategie5. Zeitfilter-Flexibilität6. Professionelle Auftragsverwaltung