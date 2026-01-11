Gold Mining EA
- Experten
- Mohamed Baseer Mohamed Sabraj
- Version: 13.0
- Aktivierungen: 10
Gold Mining EA ist ein hochentwickeltes automatisiertes Handelssystem, das momentumbasierte technische Analyse mit intelligentem Grid-Management kombiniert. Dieser EA wurde in erster Linie für Trendmärkte wie Gold (XAUUSD) entwickelt und verwendet eine einzigartige Kombination aus Aroon Oscillator und RSI-Indikatoren, um Einstiegspunkte mit hoher Wahrscheinlichkeit zu identifizieren und gleichzeitig das Risiko durch mehrere Schutzmechanismen zu steuern.
Handelsstil: Grid Trading mit Trendfolge
Beste Instrumente: XAUUSD (Gold)
Empfohlener Zeitrahmen: M15(15-minütig)
Mindestkonto: $250 (konservativ), $500+ (empfohlen)
Hebelwirkung: 1:100 Minimum (1:200-1:500 empfohlen)
Manual and set files: Contact me after purchase to receive the manual and set files. Price: The starting price is $399 and will increase by $200 after every ten sales.
SCHLÜSSEL-EIGENSCHAFTEN
1. Dual-Indikator-Entry-System
- Aroon Oszillator: Identifiziert Trendstärke und -richtung mit anpassbaren Zeiträumen für KAUF- und VERKAUFssignale
- RSI-Bestätigung: Filtert falsche Signale durch einstellbare RSI-Levels
- Signal-Validierung: Verwendet Dual-Shift-Bestätigung (Balken 1 & 2) zur Reduzierung von "Whipsaws
- Adaptive Schwellenwerte: Separate Filterstufen für maximale Flexibilität der Strategie
- Adaptiver Grid-Abstand: Anpassbarer Abstand zwischen Rasteraufträgen (Standard: 200 Pips)
- Martingale-Option: Konfigurierbarer Lot-Multiplikator (1,0 = feste Lots, >1,0 = progressive Größe)
- Maximum Trades Kontrolle: Begrenzen Sie die Gesamtzahl der offenen Positionen, um das Risiko zu kontrollieren (Standardwert: 7)
- Erst-Lot-Verfolgung: Behält die ursprüngliche Losgrößenreferenz für eine genaue Progressionsberechnung bei
- Einzelorder-Ziel: Schließen Sie Solo-Trades mit einem bestimmten Gewinn (Standard: $30)
- Ziel für mehrere Aufträge: Rasterausstieg für 2+ Trades (Standardwert: $15)
- Notausstieg: Schnelles Schließen mit minimalem Gewinn, wenn die maximale Anzahl von Trades erreicht ist (Standard: $1)
- Total Profit Tracking: Bezieht Swap und Kommission in die Gewinnberechnung ein
- Verschiebt den Stop-Loss auf den Einstiegskurs, wenn das Gewinnziel erreicht ist
- Konfigurierbare Gewinnschwelle (Standardwert: 30 Pips)
- Einstellbarer Breakeven-Offset als Sicherheitspuffer (Standardwert: 2 Pips)
- Funktioniert nur bei Einzelgeschäften (deaktiviert für Grids)
- Optionaler Notstopp basierend auf einem Prozentsatz des Guthabens
- Schließt alle Geschäfte, wenn der Drawdown den Schwellenwert überschreitet (Standardwert: 2 %)
- Verhindert katastrophale Verluste bei extremen Marktbedingungen
- Automatische Schließung von Geschäften, wenn sich die Einstiegsbedingungen umkehren
- Verwendet dieselbe Aroon-Logik in umgekehrter Reihenfolge für eine konsistente Strategie
- Hilft, Gewinne während Trendumkehrungen zu sichern
- Kann für reinen Rasterhandel deaktiviert werden
- Definieren Sie bestimmte Handelszeiten (Standard: 01:00 - 21:00 GMT)
- Vermeiden Sie Zeiten mit geringer Liquidität
- Unterstützt Nachtsitzungen (über Mitternacht hinaus)
- Kann für den 24/7-Betrieb vollständig deaktiviert werden
- Identifizierung von Magic Numbers für Multi-EA-Betrieb
- Normalisierung der Losgröße nach Broker-Spezifikationen
- Automatische Einhaltung der MIN/MAX-Losgrenzen
- Korrekte Handhabung von Slippage (3 Punkte)