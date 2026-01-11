Gold Mining EA

Gold Mining EA ist ein hochentwickeltes automatisiertes Handelssystem, das momentumbasierte technische Analyse mit intelligentem Grid-Management kombiniert. Dieser EA wurde in erster Linie für Trendmärkte wie Gold (XAUUSD) entwickelt und verwendet eine einzigartige Kombination aus Aroon Oscillator und RSI-Indikatoren, um Einstiegspunkte mit hoher Wahrscheinlichkeit zu identifizieren und gleichzeitig das Risiko durch mehrere Schutzmechanismen zu steuern.

Handelsstil: Grid Trading mit Trendfolge
Beste Instrumente: XAUUSD (Gold)
Empfohlener Zeitrahmen: M15(15-minütig)
Mindestkonto: $250 (konservativ), $500+ (empfohlen)

Hebelwirkung: 1:100 Minimum (1:200-1:500 empfohlen)

Manual and set files: Contact me after purchase to receive the manual and set files. 
Price: The starting price is $399 and will increase by $200 after every ten sales.

SCHLÜSSEL-EIGENSCHAFTEN

1. Dual-Indikator-Entry-System

  • Aroon Oszillator: Identifiziert Trendstärke und -richtung mit anpassbaren Zeiträumen für KAUF- und VERKAUFssignale
  • RSI-Bestätigung: Filtert falsche Signale durch einstellbare RSI-Levels
  • Signal-Validierung: Verwendet Dual-Shift-Bestätigung (Balken 1 & 2) zur Reduzierung von "Whipsaws
  • Adaptive Schwellenwerte: Separate Filterstufen für maximale Flexibilität der Strategie
2. Intelligentes Raster-Management
  • Adaptiver Grid-Abstand: Anpassbarer Abstand zwischen Rasteraufträgen (Standard: 200 Pips)
  • Martingale-Option: Konfigurierbarer Lot-Multiplikator (1,0 = feste Lots, >1,0 = progressive Größe)
  • Maximum Trades Kontrolle: Begrenzen Sie die Gesamtzahl der offenen Positionen, um das Risiko zu kontrollieren (Standardwert: 7)
  • Erst-Lot-Verfolgung: Behält die ursprüngliche Losgrößenreferenz für eine genaue Progressionsberechnung bei
3. Mehrstufiges Gewinnmanagement
  • Einzelorder-Ziel: Schließen Sie Solo-Trades mit einem bestimmten Gewinn (Standard: $30)
  • Ziel für mehrere Aufträge: Rasterausstieg für 2+ Trades (Standardwert: $15)
  • Notausstieg: Schnelles Schließen mit minimalem Gewinn, wenn die maximale Anzahl von Trades erreicht ist (Standard: $1)
  • Total Profit Tracking: Bezieht Swap und Kommission in die Gewinnberechnung ein
4. Fortgeschrittenes Risikoschutz-Breakeven-System
  • Verschiebt den Stop-Loss auf den Einstiegskurs, wenn das Gewinnziel erreicht ist
  • Konfigurierbare Gewinnschwelle (Standardwert: 30 Pips)
  • Einstellbarer Breakeven-Offset als Sicherheitspuffer (Standardwert: 2 Pips)
  • Funktioniert nur bei Einzelgeschäften (deaktiviert für Grids)
Cut-Loss-Schutz
  • Optionaler Notstopp basierend auf einem Prozentsatz des Guthabens
  • Schließt alle Geschäfte, wenn der Drawdown den Schwellenwert überschreitet (Standardwert: 2 %)
  • Verhindert katastrophale Verluste bei extremen Marktbedingungen
Technische Ausstiegsstrategie
  • Automatische Schließung von Geschäften, wenn sich die Einstiegsbedingungen umkehren
  • Verwendet dieselbe Aroon-Logik in umgekehrter Reihenfolge für eine konsistente Strategie
  • Hilft, Gewinne während Trendumkehrungen zu sichern
  • Kann für reinen Rasterhandel deaktiviert werden
5. Zeitfilter-Flexibilität
  • Definieren Sie bestimmte Handelszeiten (Standard: 01:00 - 21:00 GMT)
  • Vermeiden Sie Zeiten mit geringer Liquidität
  • Unterstützt Nachtsitzungen (über Mitternacht hinaus)
  • Kann für den 24/7-Betrieb vollständig deaktiviert werden
6. Professionelle Auftragsverwaltung
  • Identifizierung von Magic Numbers für Multi-EA-Betrieb
  • Normalisierung der Losgröße nach Broker-Spezifikationen
  • Automatische Einhaltung der MIN/MAX-Losgrenzen
  • Korrekte Handhabung von Slippage (3 Punkte)
Video Gold Mining EA
Weitere Produkte dieses Autors
GoldZ AI
Mohamed Baseer Mohamed Sabraj
Experten
GoldZ AI - Fortgeschrittener Expert Advisor für den Goldhandel für XAUUSD GoldZ AI ist ein systematischer Expert Advisor für den Handel, der speziell für XAUUSD (Gold) entwickelt wurde und Preisaktionsanalysen, Trenderkennung und eine sitzungsbasierte Handelslogik nutzt. Trading-Ansatz GoldZ AI konzentriert sich auf die wichtigsten Handelssitzungen (asiatischer Handelsschluss, Londoner Eröffnung, New Yorker Eröffnung) und identifiziert potenzielle Ausbruchsmöglichkeiten auf Unterstützungs- und W
GoldZ AI MT5
Mohamed Baseer Mohamed Sabraj
Experten
GoldZ AI MT5 - Fortgeschrittener Expert Advisor für den Goldhandel für XAUUSD GoldZ AI MT5 ist ein systematischer Expert Advisor für den Handel, der speziell für XAUUSD (Gold) entwickelt wurde und Preisaktionsanalysen, Trenderkennung und eine sitzungsbasierte Handelslogik nutzt. Trading-Ansatz GoldZ AI MT5 konzentriert sich auf die wichtigsten Handelssitzungen (asiatischer Handelsschluss, Londoner Eröffnung, New Yorker Eröffnung) und identifiziert potenzielle Ausbruchsmöglichkeiten auf Unterstü
Auswahl:
Keine Bewertungen
Antwort auf eine Rezension