SmartGOLD Mini

Aquí tiene un Asesor Experto (EA) multifuncional para operar con oro en MetaTrader 4.





Se recomienda un capital inicial de 500 USD para generar ingresos pasivos a largo plazo.





**Principales características:**





**1. Funcionalidad central de trading**

- Sistema de trading con rejilla (Grid)

- Hasta 8 niveles de rejilla

- Cierre automático y reposición de órdenes pendientes al alcanzar el objetivo de cada nivel





**2. Gestión de riesgos**

- Mecanismo de protección

- Zona de no operar (No Trade Zone):

* Calcula el precio máximo de los últimos 7 días

* Evita el riesgo de comprar en máximos





**3. Control técnico**

- Gestión de capital

* Cálculo automático del tamaño de lote (basado en porcentaje de riesgo)

* Control de riesgo máximo (por defecto 0.3%)

- Función de bloqueo de ganancias

* Configuración de objetivo de beneficio (ej. $5,000)





**4. Visualización**

- Panel informativo en el gráfico

* Estado de la cuenta (Saldo, Beneficio Bloqueado, Fondos Disponibles)

* Estado del mecanismo de protección





**5. Condiciones de mercado**

- Filtro ATR (Average True Range / Rango Medio Verdadero)

- Solo opera con volatilidad suficiente





**🔧 Configuración de parámetros**

Parámetros visibles en MetaTrader 4:

- Número mágico (Magic Number)

- Activar/desactivar protección

- Sesión de trading





**📈 Escenarios recomendados**

- Trading con oro (XAUUSD)

- Mercados laterales o con oscilaciones

- Estrategias a medio/largo plazo

- Requisitos estrictos de control de riesgo