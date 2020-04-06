SmartGOLD Mini

Aquí tiene un Asesor Experto (EA) multifuncional para operar con oro en MetaTrader 4.

Se recomienda un capital inicial de 500 USD para generar ingresos pasivos a largo plazo.

**Principales características:**

**1. Funcionalidad central de trading**
- Sistema de trading con rejilla (Grid)
- Hasta 8 niveles de rejilla
- Cierre automático y reposición de órdenes pendientes al alcanzar el objetivo de cada nivel

**2. Gestión de riesgos**
- Mecanismo de protección
- Zona de no operar (No Trade Zone):
    * Calcula el precio máximo de los últimos 7 días
    * Evita el riesgo de comprar en máximos

**3. Control técnico**
- Gestión de capital
    * Cálculo automático del tamaño de lote (basado en porcentaje de riesgo)
    * Control de riesgo máximo (por defecto 0.3%)
- Función de bloqueo de ganancias
    * Configuración de objetivo de beneficio (ej. $5,000)

**4. Visualización**
- Panel informativo en el gráfico
    * Estado de la cuenta (Saldo, Beneficio Bloqueado, Fondos Disponibles)
    * Estado del mecanismo de protección

**5. Condiciones de mercado**
- Filtro ATR (Average True Range / Rango Medio Verdadero)
- Solo opera con volatilidad suficiente

**🔧 Configuración de parámetros**
Parámetros visibles en MetaTrader 4:
- Número mágico (Magic Number)
- Activar/desactivar protección
- Sesión de trading

**📈 Escenarios recomendados**
- Trading con oro (XAUUSD)
- Mercados laterales o con oscilaciones
- Estrategias a medio/largo plazo
- Requisitos estrictos de control de riesgo
