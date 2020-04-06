SmartGOLD Mini
- Asesores Expertos
- Fu Tak Tin
- Versión: 1.27
- Actualizado: 15 enero 2026
- Activaciones: 5
Aquí tiene un Asesor Experto (EA) multifuncional para operar con oro en MetaTrader 4.
Se recomienda un capital inicial de 500 USD para generar ingresos pasivos a largo plazo.
**Principales características:**
**1. Funcionalidad central de trading**
- Sistema de trading con rejilla (Grid)
- Hasta 8 niveles de rejilla
- Cierre automático y reposición de órdenes pendientes al alcanzar el objetivo de cada nivel
**2. Gestión de riesgos**
- Mecanismo de protección
- Zona de no operar (No Trade Zone):
* Calcula el precio máximo de los últimos 7 días
* Evita el riesgo de comprar en máximos
**3. Control técnico**
- Gestión de capital
* Cálculo automático del tamaño de lote (basado en porcentaje de riesgo)
* Control de riesgo máximo (por defecto 0.3%)
- Función de bloqueo de ganancias
* Configuración de objetivo de beneficio (ej. $5,000)
**4. Visualización**
- Panel informativo en el gráfico
* Estado de la cuenta (Saldo, Beneficio Bloqueado, Fondos Disponibles)
* Estado del mecanismo de protección
**5. Condiciones de mercado**
- Filtro ATR (Average True Range / Rango Medio Verdadero)
- Solo opera con volatilidad suficiente
**🔧 Configuración de parámetros**
Parámetros visibles en MetaTrader 4:
- Número mágico (Magic Number)
- Activar/desactivar protección
- Sesión de trading
**📈 Escenarios recomendados**
- Trading con oro (XAUUSD)
- Mercados laterales o con oscilaciones
- Estrategias a medio/largo plazo
- Requisitos estrictos de control de riesgo