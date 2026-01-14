SmartGOLD Mini

これはMetaTrader 4用の多機能なゴールド取引EA（エキスパートアドバイザー）です。

長期的なパッシブインカムを構築するためには、500USDの投資資金を推奨します。

**主な機能：**

**1. コア取引機能**
- グリッド取引システム
- 最大8つのグリッドレベル
- 各レベルが目標に達すると自動決済され、注文が再設定されます

**2. リスク管理機能**
- 保護メカニズム
- ノートレードゾーン：
    * 過去7日間の最高値を計算
    * 高値での買いリスクを回避

**3. 技術制御機能**
- 資金管理
    * 自動ロット計算（リスク率に基づく）
    * 最大リスク制御（デフォルト0.3％）
- 利益確定機能
    * 利益目標の設定（例：$5,000）

**4. 可視化機能**
- チャート表示
    * 口座状況（純資産、確定利益、利用可能資金）
    * 保護メカニズムの状態

**5. 市場状況チェック**
- ATR（アベレージ・トゥルー・レンジ）フィルター使用
- 十分なボラティリティがある場合のみ取引

**🔧 パラメータ設定**
MT4プロパティウィンドウで表示・設定可能：
- マジックナンバー
- 保護メカニズムのオン/オフ
- 取引セッション

**📈 推奨シナリオ**
- ゴールド（XAUUSD）取引
- レンジ相場環境
- 中長期保有
- 厳格なリスク管理が必要な場合
