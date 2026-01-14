SmartGOLDEA Fu Tak Tin エキスパート

これはMetaTrader 4用の多機能なエキスパートアドバイザー（EA）であり、金（XAUUSD）の取引向けに設計されています。長期的なパッシブインカムを構築するためには、**3000米ドル**の投資資金が推奨されています。 **主な機能:** 1. **コア取引機能:** * **グリッド取引システム** * 最大10段階のグリッドレベル * 各レベルで利益目標に達すると自動的に決済し、新規注文を再発注 2. **リスク管理機能:** * **プロテクションメカニズム** * **ノートレードゾーン:** * 過去7日間の最高値を計算 * 最高値から1000ピップス（カスタマイズ可能）以内では取引を行わない * 高値掴みのリスクを回避 3. **技術制御機能:** * **資金管理:** * 自動ロット計算（リスク率に基づく） * 最大リスク制御（デフォルト1%） * **利益確定機能