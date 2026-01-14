SmartGOLD Mini

다음은 MetaTrader 4용 다기능 골드 트레이딩 EA(전문가 자문)입니다.

장기적인 수동 수익을 구축하기 위해 500 USD의 투자 자본을 사용할 것을 권장합니다.

**주요 기능:**

**1. 핵심 트레이딩 기능**
- 그리드 트레이딩 시스템
- 최대 8개의 그리드 레벨
- 각 레벨이 목표에 도달하면 자동 청산 및 대기 주문 재설정

**2. 위험 관리 기능**
- 보호 메커니즘
- 비거래 구역(No Trade Zone):
    * 지난 7일간의 최고가 계산
    * 고점 매수 위험 회피

**3. 기술적 제어 기능**
- 자금 관리
    * 자동 로트 크기 계산(위험 비율 기준)
    * 최대 위험 제어(기본값: 0.3%)
- 이익 고정 기능
    * 목표 수익 설정(예: $5,000)

**4. 시각화 기능**
- 차트 표시
    * 계정 상태(예탁자산, 고정 이익, 사용 가능 자금)
    * 보호 메커니즘 상태

**5. 시장 조건 확인**
- ATR(평균 실제 범위) 필터 사용
- 변동성이 충분할 때만 거래

**🔧 매개변수 구성**
입력 매개변수(MT4 속성 창에서 확인 가능):
- 매직 넘버
- 보호 메커니즘 켜기/끄기
- 거래 세션

**📈 적합한 사용 시나리오**
- 골드(XAUUSD) 트레이딩
- 횡보장 또는 변동성 시장 환경
- 중장기 포지션 보유
- 엄격한 위험 관리 요구사항
제작자의 제품 더 보기
SmartGOLDEA
Fu Tak Tin
Experts
이것은 MetaTrader 4용으로 제작된 다기능 골드(XAUUSD) 트레이딩 전문가 어드바이저(EA)입니다. 장기적인 수동적 수익 창출을 위해 **3,000 USD**의 투자 자본을 권장합니다. **주요 기능:** 1.  **핵심 트레이딩 기능:**     *   **그리드 트레이딩 시스템**     *   최대 10개 그리드 레벨     *   각 레벨 목표 달성 시 자동 청산 및 재주문 2.  **리스크 관리 기능:**     *   **보호 메커니즘**     *   **노트레이드 존(No Trade Zone):**         *   지난 7일간의 최고가 계산         *   최고가로부터 1000핍(사용자 설정 가능) 이내에서는 거래 없음         *   고점 매수 위험 회피 3.  **기술적 제어 기능:**     *   **자금 관리:**         *   자동 로트 크기 계산(위험 비율 기준)         *   최대 위험 제어(기본값 1%)
필터:
리뷰 없음
리뷰 답변