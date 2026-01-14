SmartGOLD Mini

SmartGOLDEA Fu Tak Tin Experts

이것은 MetaTrader 4용으로 제작된 다기능 골드(XAUUSD) 트레이딩 전문가 어드바이저(EA)입니다. 장기적인 수동적 수익 창출을 위해 **3,000 USD**의 투자 자본을 권장합니다. **주요 기능:** 1. **핵심 트레이딩 기능:** * **그리드 트레이딩 시스템** * 최대 10개 그리드 레벨 * 각 레벨 목표 달성 시 자동 청산 및 재주문 2. **리스크 관리 기능:** * **보호 메커니즘** * **노트레이드 존(No Trade Zone):** * 지난 7일간의 최고가 계산 * 최고가로부터 1000핍(사용자 설정 가능) 이내에서는 거래 없음 * 고점 매수 위험 회피 3. **기술적 제어 기능:** * **자금 관리:** * 자동 로트 크기 계산(위험 비율 기준) * 최대 위험 제어(기본값 1%)