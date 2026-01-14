SmartGOLD Mini
- Experts
- Fu Tak Tin
- 버전: 1.21
- 활성화: 5
다음은 MetaTrader 4용 다기능 골드 트레이딩 EA(전문가 자문)입니다.
장기적인 수동 수익을 구축하기 위해 500 USD의 투자 자본을 사용할 것을 권장합니다.
**주요 기능:**
**1. 핵심 트레이딩 기능**
- 그리드 트레이딩 시스템
- 최대 8개의 그리드 레벨
- 각 레벨이 목표에 도달하면 자동 청산 및 대기 주문 재설정
**2. 위험 관리 기능**
- 보호 메커니즘
- 비거래 구역(No Trade Zone):
* 지난 7일간의 최고가 계산
* 고점 매수 위험 회피
**3. 기술적 제어 기능**
- 자금 관리
* 자동 로트 크기 계산(위험 비율 기준)
* 최대 위험 제어(기본값: 0.3%)
- 이익 고정 기능
* 목표 수익 설정(예: $5,000)
**4. 시각화 기능**
- 차트 표시
* 계정 상태(예탁자산, 고정 이익, 사용 가능 자금)
* 보호 메커니즘 상태
**5. 시장 조건 확인**
- ATR(평균 실제 범위) 필터 사용
- 변동성이 충분할 때만 거래
**🔧 매개변수 구성**
입력 매개변수(MT4 속성 창에서 확인 가능):
- 매직 넘버
- 보호 메커니즘 켜기/끄기
- 거래 세션
**📈 적합한 사용 시나리오**
- 골드(XAUUSD) 트레이딩
- 횡보장 또는 변동성 시장 환경
- 중장기 포지션 보유
- 엄격한 위험 관리 요구사항