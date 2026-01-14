SmartGOLD Mini
- Uzman Danışmanlar
- Fu Tak Tin
- Sürüm: 1.21
- Etkinleştirmeler: 5
İşte MetaTrader 4 için çok fonksiyonlu bir Altın Ticaret Uzman Danışmanı (Expert Advisor).
Uzun vadeli pasif gelir elde etmek için 500 USD'lik bir yatırım sermayesi önerilir.
**Temel özellikler:**
**1. Temel Ticaret İşlevleri**
- Izgara (Grid) Ticaret Sistemi
- En fazla 8 ızgara seviyesi
- Her seviye hedefine ulaştığında otomatik kapanma ve bekleyen emirlerin yeniden ayarlanması
**2. Risk Yönetimi Özellikleri**
- Koruma Mekanizması
- Ticaret Yapılmayan Bölge (No Trade Zone):
* Son 7 günün en yüksek fiyatını hesaplar
* Yüksek seviyelerde alım riskini önler
**3. Teknik Kontroller**
- Sermaye Yönetimi
* Otomatik lot boyutu hesaplama (risk yüzdesine dayalı)
* Maksimum risk kontrolü (varsayılan: %0,3)
- Kar Kilitleme İşlevi
* Kar hedefi belirleme (ör. 5.000 $)
**4. Görselleştirme**
- Grafik üzerinde görüntüleme
* Hesap durumu (Özkaynak, Kilitlenmiş Kar, Kullanılabilir Fon)
* Koruma mekanizması durumu
**5. Piyasa Koşullarının Kontrolü**
- ATR (Average True Range / Ortalama Gerçek Aralık) filtresi kullanımı
- Yalnızca yeterli oynaklık olduğunda işlem yapar
**🔧 Parametre Konfigürasyonu**
Giriş parametreleri (MT4 özellikler penceresinde görülebilir):
- Sihirli Numarası (Magic Number)
- Koruma mekanizması açma/kapama
- Ticaret seansı
**📈 Uygun Kullanım Senaryoları**
- Altın (XAUUSD) ticareti
- Yatay veya dalgalı piyasa ortamları
- Orta/uzun vadeli pozisyon tutma
- Katı risk yönetimi gereksinimleri