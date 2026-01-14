SmartGOLD Mini

İşte MetaTrader 4 için çok fonksiyonlu bir Altın Ticaret Uzman Danışmanı (Expert Advisor).

Uzun vadeli pasif gelir elde etmek için 500 USD'lik bir yatırım sermayesi önerilir.

**Temel özellikler:**

**1. Temel Ticaret İşlevleri**
- Izgara (Grid) Ticaret Sistemi
- En fazla 8 ızgara seviyesi
- Her seviye hedefine ulaştığında otomatik kapanma ve bekleyen emirlerin yeniden ayarlanması

**2. Risk Yönetimi Özellikleri**
- Koruma Mekanizması
- Ticaret Yapılmayan Bölge (No Trade Zone):
    * Son 7 günün en yüksek fiyatını hesaplar
    * Yüksek seviyelerde alım riskini önler

**3. Teknik Kontroller**
- Sermaye Yönetimi
    * Otomatik lot boyutu hesaplama (risk yüzdesine dayalı)
    * Maksimum risk kontrolü (varsayılan: %0,3)
- Kar Kilitleme İşlevi
    * Kar hedefi belirleme (ör. 5.000 $)

**4. Görselleştirme**
- Grafik üzerinde görüntüleme
    * Hesap durumu (Özkaynak, Kilitlenmiş Kar, Kullanılabilir Fon)
    * Koruma mekanizması durumu

**5. Piyasa Koşullarının Kontrolü**
- ATR (Average True Range / Ortalama Gerçek Aralık) filtresi kullanımı
- Yalnızca yeterli oynaklık olduğunda işlem yapar

**🔧 Parametre Konfigürasyonu**
Giriş parametreleri (MT4 özellikler penceresinde görülebilir):
- Sihirli Numarası (Magic Number)
- Koruma mekanizması açma/kapama
- Ticaret seansı

**📈 Uygun Kullanım Senaryoları**
- Altın (XAUUSD) ticareti
- Yatay veya dalgalı piyasa ortamları
- Orta/uzun vadeli pozisyon tutma
- Katı risk yönetimi gereksinimleri
