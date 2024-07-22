Unstoppable Breakthrough
- Experten
- Pinjia Liu
- Version: 6.2
- Aktualisiert: 6 Oktober 2024
- Aktivierungen: 5
Unstoppable Breakthrough ist eine Handelsstrategie, die speziell für den Goldhandel (XAUUSD) auf den Finanzmärkten entwickelt wurde. Diese Strategie identifiziert potenzielle Handelschancen auf der Grundlage des Marktpreisverhaltens und des Ausbruchs von Schlüsselpreisniveaus. Der Kern der Strategie liegt in der genauen Festlegung von Kauf- und Verkaufsstopp-Orders, die automatisch in den Markt eintreten, wenn der Goldpreis diese voreingestellten Niveaus durchbricht.
Strategie-Prinzip:
Bestimmung von Schlüsselpreisniveaus: Durch die Analyse historischer Daten identifiziert die Strategie die wichtigsten Unterstützungs- und Widerstandsniveaus des Goldpreises auf dem stündlichen H1-Zeitrahmen. Diese Niveaus sind die kritischen Punkte für zukünftige Preistrendänderungen und spiegeln das Kräftegleichgewicht zwischen Käufern und Verkäufern wider.
Auftragserteilung: Wenn vorhergesagt wird, dass der Preis im Begriff ist, diese Schlüsselniveaus zu durchbrechen, werden Kauf- bzw. Verkaufsstopp-Orders über bzw. unter diesen Niveaus platziert. Damit verfügt die Strategie über einen automatischen Auslösemechanismus, der die Ausführung von Geschäften ermöglicht, ohne dass eine Echtzeitüberwachung erforderlich ist.
Ausbruchsbestätigung und Ausführung: Sobald der Preis erfolgreich durchbricht und die Aufträge aktiviert, führt die Strategie automatisch die Kauf- oder Verkaufsoperation aus und setzt die entsprechenden Stop-Loss- und Take-Profit-Levels. Der Ausbruch gilt als Signal für eine Richtungsänderung des Marktes, so dass ein schneller Einstieg in den Markt nach dem Ausbruch den größten Teil der Preisbewegung einfangen kann.
Nach Erreichen eines Gewinns von N (100 Punkte) beginnen Sie mit der Verschiebung des Stop-Loss.
Ziehen Sie den Stop-Loss auf den aktuellen Kurs minus N Punkte (90 Punkte).
Ziehen Sie danach den Stop-Loss schrittweise nach, um den Gewinnen zu folgen.
Risikomanagement: Bei dieser Strategie steht die Risikokontrolle im Vordergrund, wobei der potenzielle Verlust bei jedem Handel streng innerhalb der vom Anleger akzeptierten Spanne kontrolliert wird. Der Stop-Loss-Betrag kann auf N% (in der Regel 1% des Kontostandes) des Kontostandes festgelegt werden, was das Konto vor erheblichen Verlusten schützen und einen vorzeitigen Ausstieg aus dem Markt aufgrund kleiner Marktschwankungen vermeiden kann.
Planung des Gewinnziels: Das Gewinnziel wird auf der Grundlage des historischen Kursverhaltens und der wichtigsten Niveaus der erteilten Aufträge festgelegt, um sicherzustellen, dass jeder Handel einen klaren Plan für die Gewinnmitnahme hat.
Parameter-Einstellungen:
- Magic EAs eindeutiger Identifikationscode.
- Risiko-Prozentsatz.
- LotVar - Lot-Modus: 1 für automatische Losgröße, 0 für feste Losgröße.
- FixLot - Feste Losgröße.
- EAname - Dies ist der Gewinnzielkoeffizient, der verwendet wird, um das Zielgewinnniveau für die Aufträge zu berechnen.
- BreakEven - Gewinn N, Start Trailing-Stop-Loss.
- MinProfit - Gewinn N, Beginn der Stop-Loss-Anpassung.
- TrailingStop - Gewinn N, Aktivierung des Trailing-Stop-Loss.
- StopLoss - Stop-Loss setzen.
- TakeProfit - Take-Profit einstellen.
- MaxSpread - Maximale Spanne.
- RollBack - Gewinn N, teilweise Gewinnmitnahmen.
- StartHour - Beginn der Handelszeit.
- EndHour - Endzeit des Handels.
- Use_SmartTakeProfit - Smart-Take-Profit-Funktion aktivieren.
- SmartTakeProfit - Aktiviert die Smart-Take-Profit-Funktion, die ausgelöst wird, wenn der Gewinn $10/0,01 Lot erreicht.
- Use_Max_DrawDown - Aktiviert die Funktion des maximalen Drawdowns.
- Max_DrawDown - Maximaler Drawdown-Prozentsatz.
Verwendung:
- Währungspaar: XAUUSD
- Zeitrahmen: H1
- Mindesteinlage: $100
- Konto-Typ: ECN, Raw, oder Razor, mit sehr niedrigen Spreads.
- Makler: IC Markets, Exness - minimaler Spread.
- Wichtiger Hinweis: Die Verwendung eines Kontos mit niedrigen Spreads ist entscheidend für die beste Performance!
- Einstellungen: Verwenden Sie die Standardeinstellungen.
Backtesting:
- Führen Sie einfach die voreingestellten Einstellungen auf dem Zeitrahmen XAUUSD H1 aus, oder passen Sie den Risikoprozentsatz nach Ihren Wünschen an, um unterschiedliche Ergebnisse zu sehen.
Thank you master, 29% profit in one and a half months.