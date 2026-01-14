SmartGOLD Mini
- Experts
- Fu Tak Tin
- Version: 1.21
Voici un Expert Advisor (EA) multifonctionnel pour le trading de l'or sur MetaTrader 4.
Un capital d'investissement de 500 USD est recommandé pour générer un revenu passif à long terme.
**Fonctionnalités principales :**
**1. Fonctionnalités de trading principales**
- Système de trading par grille
- Jusqu'à 8 niveaux de grille
- Fermeture automatique et réinitialisation des ordres en attente lorsque chaque niveau atteint son objectif
**2. Gestion des risques**
- Mécanisme de protection
- Zone d'exclusion (No Trade Zone) :
* Calcule le prix le plus élevé des 7 derniers jours
* Évite le risque d'achat au sommet
**3. Contrôles techniques**
- Gestion du capital
* Calcul automatique de la taille des lots (basé sur le pourcentage de risque)
* Contrôle du risque maximum (par défaut : 0,3 %)
- Fonction de verrouillage des bénéfices
* Définition d'un objectif de profit (ex. : 5 000 $)
**4. Visualisation**
- Affichage sur le graphique
* État du compte (Capital, Bénéfices verrouillés, Fonds disponibles)
* État du mécanisme de protection
**5. Vérification des conditions du marché**
- Utilise un filtre ATR (Average True Range / Écart Moyen Réel)
- Trade uniquement en cas de volatilité suffisante
**🔧 Configuration des paramètres**
Paramètres d'entrée (visibles dans la fenêtre des propriétés MT4) :
- Numéro magique (Magic Number)
- Activation du mécanisme de protection
- Session de trading
**📈 Scénarios d'utilisation recommandés**
- Trading sur l'or (XAUUSD)
- Marchés de tendance latérale ou volatile
- Positionnement à moyen/long terme
- Exigences strictes de gestion des risques