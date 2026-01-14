SmartGOLD Mini

Voici un Expert Advisor (EA) multifonctionnel pour le trading de l'or sur MetaTrader 4.





Un capital d'investissement de 500 USD est recommandé pour générer un revenu passif à long terme.





**Fonctionnalités principales :**





**1. Fonctionnalités de trading principales**

- Système de trading par grille

- Jusqu'à 8 niveaux de grille

- Fermeture automatique et réinitialisation des ordres en attente lorsque chaque niveau atteint son objectif





**2. Gestion des risques**

- Mécanisme de protection

- Zone d'exclusion (No Trade Zone) :

* Calcule le prix le plus élevé des 7 derniers jours

* Évite le risque d'achat au sommet





**3. Contrôles techniques**

- Gestion du capital

* Calcul automatique de la taille des lots (basé sur le pourcentage de risque)

* Contrôle du risque maximum (par défaut : 0,3 %)

- Fonction de verrouillage des bénéfices

* Définition d'un objectif de profit (ex. : 5 000 $)





**4. Visualisation**

- Affichage sur le graphique

* État du compte (Capital, Bénéfices verrouillés, Fonds disponibles)

* État du mécanisme de protection





**5. Vérification des conditions du marché**

- Utilise un filtre ATR (Average True Range / Écart Moyen Réel)

- Trade uniquement en cas de volatilité suffisante





**🔧 Configuration des paramètres**

Paramètres d'entrée (visibles dans la fenêtre des propriétés MT4) :

- Numéro magique (Magic Number)

- Activation du mécanisme de protection

- Session de trading





**📈 Scénarios d'utilisation recommandés**

- Trading sur l'or (XAUUSD)

- Marchés de tendance latérale ou volatile

- Positionnement à moyen/long terme

- Exigences strictes de gestion des risques