SmartGOLD Mini

Ecco un Expert Advisor (EA) multifunzionale per il trading dell'oro su MetaTrader 4.

Si consiglia un capitale di investimento di 500 USD per generare un reddito passivo a lungo termine.

**Funzionalità principali:**

**1. Funzionalità di trading principali**
- Sistema di trading a griglia
- Fino a 8 livelli di griglia
- Chiusura automatica e ripristino degli ordini in sospeso quando ogni livello raggiunge il suo obiettivo

**2. Funzionalità di gestione del rischio**
- Meccanismo di protezione
- Zona di non trading (No Trade Zone):
    * Calcola il prezzo massimo degli ultimi 7 giorni
    * Evita il rischio di acquisto in massimi di mercato

**3. Controlli tecnici**
- Gestione del capitale
    * Calcolo automatico delle dimensioni del lotto (basato sulla percentuale di rischio)
    * Controllo del rischio massimo (predefinito: 0,3%)
- Funzione di blocco dei profitti
    * Impostazione dell'obiettivo di profitto (es. $5.000)

**4. Visualizzazione**
- Display sul grafico
    * Stato del conto (Patrimonio netto, Profitti bloccati, Fondi disponibili)
    * Stato del meccanismo di protezione

**5. Verifica delle condizioni di mercato**
- Utilizzo del filtro ATR (Average True Range / Intervallo Reale Medio)
- Opera solo con sufficiente volatilità

**🔧 Configurazione dei parametri**
Parametri di input (visibili nella finestra delle proprietà di MT4):
- Numero magico (Magic Number)
- Attivazione/disattivazione meccanismo di protezione
- Sessione di trading

**📈 Scenari di utilizzo consigliati**
- Trading sull'oro (XAUUSD)
- Mercati laterali o volatili
- Posizioni a medio/lungo termine
- Esigenze di controllo del rischio rigorose
Altri dall’autore
SmartGOLDEA
Fu Tak Tin
Experts
Ecco un Expert Advisor (EA) completo per MetaTrader 4, progettato per il trading sull'oro (XAUUSD). Si consiglia un capitale di investimento di **3000 USD** per generare un reddito passivo a lungo termine. **Funzionalità principali:** 1.  **Funzione di trading principale:**     *   **Sistema di trading a griglia (Grid Trading)**     *   Fino a 10 livelli di griglia     *   Chiusura automatica degli ordini e riposizionamento al raggiungimento del target di ogni livello 2.  **Funzione di gesti
Filtro:
Nessuna recensione
Rispondi alla recensione