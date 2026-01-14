SmartGOLD Mini
- Experts
- Fu Tak Tin
- Versione: 1.21
- Attivazioni: 5
Ecco un Expert Advisor (EA) multifunzionale per il trading dell'oro su MetaTrader 4.
Si consiglia un capitale di investimento di 500 USD per generare un reddito passivo a lungo termine.
**Funzionalità principali:**
**1. Funzionalità di trading principali**
- Sistema di trading a griglia
- Fino a 8 livelli di griglia
- Chiusura automatica e ripristino degli ordini in sospeso quando ogni livello raggiunge il suo obiettivo
**2. Funzionalità di gestione del rischio**
- Meccanismo di protezione
- Zona di non trading (No Trade Zone):
* Calcola il prezzo massimo degli ultimi 7 giorni
* Evita il rischio di acquisto in massimi di mercato
**3. Controlli tecnici**
- Gestione del capitale
* Calcolo automatico delle dimensioni del lotto (basato sulla percentuale di rischio)
* Controllo del rischio massimo (predefinito: 0,3%)
- Funzione di blocco dei profitti
* Impostazione dell'obiettivo di profitto (es. $5.000)
**4. Visualizzazione**
- Display sul grafico
* Stato del conto (Patrimonio netto, Profitti bloccati, Fondi disponibili)
* Stato del meccanismo di protezione
**5. Verifica delle condizioni di mercato**
- Utilizzo del filtro ATR (Average True Range / Intervallo Reale Medio)
- Opera solo con sufficiente volatilità
**🔧 Configurazione dei parametri**
Parametri di input (visibili nella finestra delle proprietà di MT4):
- Numero magico (Magic Number)
- Attivazione/disattivazione meccanismo di protezione
- Sessione di trading
**📈 Scenari di utilizzo consigliati**
- Trading sull'oro (XAUUSD)
- Mercati laterali o volatili
- Posizioni a medio/lungo termine
- Esigenze di controllo del rischio rigorose