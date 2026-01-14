SmartGOLD Mini

Aqui está um Expert Advisor (EA) multifuncional para negociação de ouro no MetaTrader 4.





Recomenda-se um capital inicial de 500 USD para estabelecer rendimento passivo de longo prazo.





**Principais funcionalidades:**





**1. Funcionalidade principal de negociação**

- Sistema de negociação em Grid

- Até 8 níveis de grid

- Fechamento automático e reposicionamento de ordens pendentes quando cada nível atinge o seu alvo





**2. Funcionalidades de gestão de risco**

- Mecanismo de proteção

- Zona de Não Negociação (No Trade Zone):

* Calcula o preço máximo dos últimos 7 dias

* Evita o risco de comprar em máximos





**3. Controlo técnico**

- Gestão de capital

* Cálculo automático do tamanho do lote (com base na percentagem de risco)

* Controlo de risco máximo (predefinição: 0.3%)

- Função de bloquear lucros

* Definição de objetivo de lucro (ex.: $5.000)





**4. Visualização**

- Exibição no gráfico

* Estado da conta (Património Líquido, Lucro Bloqueado, Fundos Disponíveis)

* Estado do mecanismo de proteção





**5. Verificação das condições de mercado**

- Utiliza filtro ATR (Average True Range / Intervalo Médio Real)

- Apenas negoceia quando a volatilidade é suficiente





**🔧 Configuração de parâmetros**

Parâmetros de entrada (visíveis na janela de propriedades do MT4):

- Número mágico (Magic Number)

- Ativador do mecanismo de proteção

- Sessão de negociação





**📈 Cenários adequados**

- Negociação de ouro (XAUUSD)

- Ambientes de mercado oscilantes

- Manutenção de posições a médio/longo prazo

- Necessidades de controlo de risco rigoroso