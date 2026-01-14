SmartGOLD Mini
- Experts
- Fu Tak Tin
- Versão: 1.21
- Ativações: 5
Aqui está um Expert Advisor (EA) multifuncional para negociação de ouro no MetaTrader 4.
Recomenda-se um capital inicial de 500 USD para estabelecer rendimento passivo de longo prazo.
**Principais funcionalidades:**
**1. Funcionalidade principal de negociação**
- Sistema de negociação em Grid
- Até 8 níveis de grid
- Fechamento automático e reposicionamento de ordens pendentes quando cada nível atinge o seu alvo
**2. Funcionalidades de gestão de risco**
- Mecanismo de proteção
- Zona de Não Negociação (No Trade Zone):
* Calcula o preço máximo dos últimos 7 dias
* Evita o risco de comprar em máximos
**3. Controlo técnico**
- Gestão de capital
* Cálculo automático do tamanho do lote (com base na percentagem de risco)
* Controlo de risco máximo (predefinição: 0.3%)
- Função de bloquear lucros
* Definição de objetivo de lucro (ex.: $5.000)
**4. Visualização**
- Exibição no gráfico
* Estado da conta (Património Líquido, Lucro Bloqueado, Fundos Disponíveis)
* Estado do mecanismo de proteção
**5. Verificação das condições de mercado**
- Utiliza filtro ATR (Average True Range / Intervalo Médio Real)
- Apenas negoceia quando a volatilidade é suficiente
**🔧 Configuração de parâmetros**
Parâmetros de entrada (visíveis na janela de propriedades do MT4):
- Número mágico (Magic Number)
- Ativador do mecanismo de proteção
- Sessão de negociação
**📈 Cenários adequados**
- Negociação de ouro (XAUUSD)
- Ambientes de mercado oscilantes
- Manutenção de posições a médio/longo prazo
- Necessidades de controlo de risco rigoroso