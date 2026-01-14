SmartGOLD Mini

Aqui está um Expert Advisor (EA) multifuncional para negociação de ouro no MetaTrader 4.

Recomenda-se um capital inicial de 500 USD para estabelecer rendimento passivo de longo prazo.

**Principais funcionalidades:**

**1. Funcionalidade principal de negociação**
- Sistema de negociação em Grid
- Até 8 níveis de grid
- Fechamento automático e reposicionamento de ordens pendentes quando cada nível atinge o seu alvo

**2. Funcionalidades de gestão de risco**
- Mecanismo de proteção
- Zona de Não Negociação (No Trade Zone):
    * Calcula o preço máximo dos últimos 7 dias
    * Evita o risco de comprar em máximos

**3. Controlo técnico**
- Gestão de capital
    * Cálculo automático do tamanho do lote (com base na percentagem de risco)
    * Controlo de risco máximo (predefinição: 0.3%)
- Função de bloquear lucros
    * Definição de objetivo de lucro (ex.: $5.000)

**4. Visualização**
- Exibição no gráfico
    * Estado da conta (Património Líquido, Lucro Bloqueado, Fundos Disponíveis)
    * Estado do mecanismo de proteção

**5. Verificação das condições de mercado**
- Utiliza filtro ATR (Average True Range / Intervalo Médio Real)
- Apenas negoceia quando a volatilidade é suficiente

**🔧 Configuração de parâmetros**
Parâmetros de entrada (visíveis na janela de propriedades do MT4):
- Número mágico (Magic Number)
- Ativador do mecanismo de proteção
- Sessão de negociação

**📈 Cenários adequados**
- Negociação de ouro (XAUUSD)
- Ambientes de mercado oscilantes
- Manutenção de posições a médio/longo prazo
- Necessidades de controlo de risco rigoroso
Mais do autor
SmartGOLDEA
Fu Tak Tin
Experts
Este é um Expert Advisor (Assessor Especialista) completo para MetaTrader 4, projetado para negociar ouro (XAUUSD). Recomenda-se um capital inicial de **3000 USD** para estabelecer uma renda passiva de longo prazo. **Principais características:** 1.  **Funcionalidade central de negociação:**     *   **Sistema de negociação em grid (Grid Trading)**     *   Até 10 níveis de grid     *   Fechamento automático de ordens e colocação de novas ao atingir o objetivo de cada nível 2.  **Funcionalidad
Filtro:
Sem comentários
Responder ao comentário