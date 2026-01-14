Aurum Rush ist ein autonomer Handelsalgorithmus, der speziell für den XAUUSD im H1-Zeitrahmen entwickelt und optimiert wurde. Das System vermeidet eine Überreaktion auf Rauschen und verwendet keine Hochfrequenzansätze, sondern konzentriert sich auf kontrollierte Handelszyklen, die durch vordefinierte Bedingungen ausgelöst werden.

Jeder Handel wird im Rahmen eines szenariobasierten Ansatzes eingeleitet, der auf internen Filtern, Preisniveaus und dem Volatilitätskontext basiert. Die Logik verwendet keine Martingale-, Grid- oder Positionsaufbaumethoden, um ein vorhersehbares Systemverhalten bei sich ändernden Marktbedingungen zu gewährleisten.

Der Advisor verwendet feste Stop-Loss- und Take-Profit-Niveaus für jeden Handel und unterstützt so einen konsistenten Risikomanagementansatz. Dieses Design ermöglicht einen effizienten Betrieb mit Brokern, die eine Marktausführung anbieten, und passt sich an verschiedene Kapitalallokationsbedingungen an. Die Ausführung bleibt stabil und kontinuierlich, unabhängig von externen Indikatoren und Marktgeräuschen.

Der Preis des EA steigt mit der Anzahl der verkauften Exemplare. Es werden nur wenige Exemplare zu diesem Preis verkauft werden. Nächster Preis: $199.00

Hauptmerkmale

Ausschließlich für XAUUSD auf dem H1-Zeitrahmen optimiert

Arbeitet mit festen Stop Loss und Take Profit Levels

Kein Martingal, Gitter, Absicherung

Nicht abhängig von Nachrichten, Indikatoren oder Datenfeeds von Dritten

Kompatibel mit ECN/STP-Brokern mit Marktausführung

Optimale Einstellungen sind bereits in den Parametern festgelegt. Testen Sie unbedingt vor dem realen Handel.



Der Advisor unterscheidet seine Aufträge von anderen anhand einer internen Magic Number.

Kontotyp - beliebig