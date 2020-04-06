Velocity EDS MT4

VELOCITY EVENT DRIVEN SCALPER – Professionelles News-Handelssystem







Bevor Sie „Velocity EDS” zum Live-Chart hinzufügen, vergessen Sie nicht, den „Auto News Mode” zu aktivieren!









Velocity EDS ist ein fortschrittliches algorithmisches Handelssystem, das entwickelt wurde, um von wirtschaftlichen Ereignissen und Nachrichtenmeldungen mit hoher Wirkung zu profitieren. Dieser EA implementiert ausgefeilte Ein- und Ausstiegsstrategien, die speziell für volatile Marktbedingungen entwickelt wurden, die bei wichtigen Ankündigungen auftreten.









Nachrichtenorientierte Strategie:



Der EA überwacht Wirtschaftskalender und führt Trades auf der Grundlage von geplanten Nachrichtenereignissen mit hoher Wirkung aus. Er ruft automatisch Daten aus mehreren zuverlässigen Quellen wie ForexFactory und Myfxbook ab und gewährleistet so eine umfassende Abdeckung marktbewegender Ankündigungen. Das System kann so konfiguriert werden, dass es bestimmte Währungen (USD, EUR, GBP, JPY) verfolgt oder alle wichtigen Paare gleichzeitig überwacht.





Professioneller Einstiegsalgorithmus:



Velocity EDS verwendet eine Strategie mit zwei ausstehenden Orders und präzisen Zeitsteuerungen. Orders werden innerhalb eines konfigurierbaren Zeitfensters vor der Veröffentlichung von Nachrichten platziert und automatisch an die Marktbedingungen angepasst. Das System berechnet optimale Einstiegspunkte unter Berücksichtigung der aktuellen Volatilität, Stop-Levels und Broker-Anforderungen, um die Ausführungswahrscheinlichkeit zu maximieren und gleichzeitig die Risikokontrolle aufrechtzuerhalten.





Fortschrittliches Ausstiegsmanagement:



Der EA verfügt über mehrere Ausstiegsmechanismen, darunter Breakeven-Schutz, Trailing Stops und dynamische Gewinnziele. Der Trailing Stop kann so konfiguriert werden, dass er sofort oder nach Erreichen des Breakeven aktiviert wird, was Ihnen Flexibilität entsprechend Ihrer Risikotoleranz bietet. Alle Änderungen umfassen MT4-optimierte Freeze-Level-Schutzmaßnahmen, um Ablehnungen durch den Broker zu verhindern.





Dynamische Positionsgröße:



Das Risikomanagement ist durch eine automatische Lot-Berechnung auf Basis des Kontostands, des Risikoprozentanteils und der Stop-Loss-Distanz integriert. Das System berücksichtigt verschiedene Instrumentenspezifikationen, darunter GOLD, wichtige Devisenpaare und exotische Währungen, und gewährleistet so eine angemessene Positionsgröße in allen Märkten.





Zwei Betriebsmodi:



- Auto-News-Modus: Überwacht automatisch Wirtschaftskalender und platziert Trades rund um geplante Ereignisse.

- Manueller Modus: Ermöglicht die manuelle Zeitangabe für Tests oder benutzerdefinierte Handelspläne.





Technische Spezifikationen:



- Funktioniert mit allen Zeitrahmen und Symbolen

- Optimiert für GOLD, EUR/USD, GBP/USD und andere wichtige Paare

- Enthält ein umfassendes Dashboard, das den Kontostatus und bevorstehende Nachrichtenereignisse anzeigt

- Implementiert Fehler 145/10015-Schutz für zuverlässige Auftragsänderungen

- Magisches Zahlensystem für den Einsatz mehrerer Charts





Risikomanagement-Funktionen:



- Konfigurierbare Stop-Loss- und Take-Profit-Niveaus

- Maximale Margin-Nutzungsgrenzen

- Notabschaltfunktion

- Entfernung entgegengesetzter Orders zur Vermeidung von Hedge-Positionen

- Mindestabstandsprüfungen zur Einhaltung der Broker-Vorgaben





Konfigurationsanforderungen:



WebRequest muss für die folgenden URLs aktiviert sein:





https://nfs.faireconomy.media





WICHTIGER HAFTUNGSAUSSCHLUSS Der Handel birgt ein erhebliches Verlustrisiko. Dieser EA ist für erfahrene Trader konzipiert, die die Dynamik des Nachrichtenhandels und die damit verbundenen Risiken verstehen. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse. Testen Sie das System vor dem Live-Einsatz immer gründlich auf einem Demokonto. Der Entwickler übernimmt keine Verantwortung für Handelsverluste. Wenden Sie ein angemessenes Risikomanagement an und riskieren Sie niemals mehr, als Sie sich leisten können, zu verlieren.





Empfohlene Einstellungen:



- Mindestkontostand: 500 USD

- Risiko pro Trade: 0,5-1,5 %

- Stop-Loss: 30-50 Pips, je nach Instrument

- Beste Performance im M5-Zeitrahmen

- Optimal für den Nachrichtenhandel während wichtiger Wirtschaftsveröffentlichungen





Der Velocity Event Driven Scalper ist das Ergebnis jahrelanger Entwicklung von Algorithmen für den Nachrichtenhandel und kombiniert Geschwindigkeit, Präzision und Risikokontrolle zu einer umfassenden automatisierten Handelslösung.