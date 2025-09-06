



Rebatron – Dreiecks-Hedging-EA für Multi-Pair-Strategien mit niedrigem Floating

Rebatron ist ein vollautomatischer Expert Advisor, der eine Dreiecks-Hedging-Methode für drei wichtige Währungspaare nutzt (Beispiel):





EURUSD – GBPUSD – EURGBP





Durch die Eröffnung synchronisierter Positionen in diesen Paaren bildet Rebatron ein selbstausgleichendes Dreieck, wodurch das Gesamtrisiko reduziert und der Floating Drawdown minimiert wird.





Strategieübersicht:

Rebatron ist nicht von der Marktrichtung abhängig.

Stattdessen nutzt es die Korrelation zwischen den drei Paaren, um das Gleichgewicht aufrechtzuerhalten – wenn sich ein Paar bewegt, gleichen die anderen den Effekt aus.





Dies schafft ein neutrales Exposure-System, ideal für:





Händler mit geringem Risiko





Langfristiger Einsatz





Konstantes Handelsvolumen





Hauptmerkmale:

Triangular Hedging Engine





Designbedingt geringes Floating





Dynamische Mittelwertbildung und Wiederherstellung





Automatische Anpassungslogik – basierend auf der Paarabweichung





Nichtdirektionale Ausführung – funktioniert unter allen Marktbedingungen





Empfohlenes Setup:

Paare: EURUSD, GBPUSD, EURGBP





Kontotyp: ECN oder niedriger Spread





Mindesteinzahlung: 100 $+





VPS: Empfohlen (24/5)





Hinweise:

Rebatron ist kein Scalper und verfolgt keine Markttrends.





Empfohlen für Nutzer, die eine konstante Handelsaktivität mit geringem Floating und einer gleichmäßigen Eigenkapitalkurve wünschen.





Rebatron bietet einen strukturierten und stabilen Ansatz für automatisierten Handel durch intelligente Multi-Pair-Synchronisierung.