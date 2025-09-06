Rebatron


Rebatron – Dreiecks-Hedging-EA für Multi-Pair-Strategien mit niedrigem Floating
Rebatron ist ein vollautomatischer Expert Advisor, der eine Dreiecks-Hedging-Methode für drei wichtige Währungspaare nutzt (Beispiel):

EURUSD – GBPUSD – EURGBP

Durch die Eröffnung synchronisierter Positionen in diesen Paaren bildet Rebatron ein selbstausgleichendes Dreieck, wodurch das Gesamtrisiko reduziert und der Floating Drawdown minimiert wird.

Strategieübersicht:
Rebatron ist nicht von der Marktrichtung abhängig.
Stattdessen nutzt es die Korrelation zwischen den drei Paaren, um das Gleichgewicht aufrechtzuerhalten – wenn sich ein Paar bewegt, gleichen die anderen den Effekt aus.

Dies schafft ein neutrales Exposure-System, ideal für:

Händler mit geringem Risiko

Langfristiger Einsatz

Konstantes Handelsvolumen

Hauptmerkmale:
Triangular Hedging Engine

Designbedingt geringes Floating

Dynamische Mittelwertbildung und Wiederherstellung

Automatische Anpassungslogik – basierend auf der Paarabweichung

Nichtdirektionale Ausführung – funktioniert unter allen Marktbedingungen

Empfohlenes Setup:
Paare: EURUSD, GBPUSD, EURGBP

Kontotyp: ECN oder niedriger Spread

Mindesteinzahlung: 100 $+

VPS: Empfohlen (24/5)

Hinweise:
Rebatron ist kein Scalper und verfolgt keine Markttrends.

Empfohlen für Nutzer, die eine konstante Handelsaktivität mit geringem Floating und einer gleichmäßigen Eigenkapitalkurve wünschen.

Rebatron bietet einen strukturierten und stabilen Ansatz für automatisierten Handel durch intelligente Multi-Pair-Synchronisierung.
