XGen AI Scalper MT5
- Experten
- Burak Baltaci
- Version: 1.30
- Aktivierungen: 11
XGen AI Scalper MT5 | KI-gestütztes automatisiertes Handelssystem
XGen AI Scalper ist ein hochentwickelter Expert Advisor mit neuronalen Netzwerk-basierten Algorithmen, die direkt in seine Kernarchitektur integriert sind. Das System nutzt maschinelle Lernmuster, um Markteinstiege mit hoher Wahrscheinlichkeit für alle Handelsinstrumente zu identifizieren.
Wichtigste Merkmale
Universelle Kompatibilität
Kompatibel mit allen Währungspaaren, Edelmetallen, Kryptowährungen und Indizes.
Empfohlene Zeitrahmen für Scalping: M5 und M15.
Optimiert für Trend- und Seitwärtsmärkte.
Fortschrittliche KI-Technologie
Proprietärer Wellen-Scan-Algorithmus mit Integration neuronaler Netze.
Adaptives Lernen in Echtzeit basierend auf den Marktbedingungen.
KI-gesteuerte Entscheidungsprozesse, die in die Codestruktur eingebettet sind.
Automatische Mustererkennung und Trendanalyse
Professionelles Handelsmanagement
Adaptive Positionsgröße basierend auf dem Kontostand
Dynamische Trailing Stops, angepasst an die Volatilität
Bestätigung über mehrere Zeitrahmen für verbesserte Genauigkeit
Integrierte Spread-Filterung für optimale Ausführung
Kontrollfeld
Echtzeit-Kontokennzahlen und Leistungsstatistiken
Wellenvisualisierung, die die Marktinterpretation der KI zeigt
Vollständige Handelshistorie und Überwachung des Systemstatus
Risikomanagement
Intelligente Platzierung von Stop-Loss und Take-Profit
Volatilitätsbasierte Positionsgröße
Maximaler Drawdown-Schutz
Technische Spezifikationen
Plattform: MetaTrader 5
Kompatible Vermögenswerte: Alle Devisenpaare, Metalle, Kryptowährungen, Indizes
Empfohlene Zeitrahmen: M5, M15 (Scalping)
Architektur: KI-integrierte Algorithmusstruktur
XGen AI Scalper kombiniert modernste künstliche Intelligenz mit bewährten Risikomanagementprinzipien, um unter allen Marktbedingungen eine konsistente automatisierte Handelsperformance zu erzielen.
Die ersten 20 Exemplare werden zu Werbezwecken zum Preis von 199 US-Dollar verkauft. Der spätere Preis beträgt 1.999 US-Dollar.