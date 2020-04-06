Dread Scalper MT4

Risikowarnung

WICHTIGER HAFTUNGSAUSSCHLUSS: „DREAD SCALPER” verwendet aggressive Grid- und Martingale-Strategien. Dies kann für unerfahrene Anleger zu erheblichen Verlusten führen.













Der Handel mit Devisen auf Margin birgt ein hohes Risiko und ist möglicherweise nicht für alle Anleger geeignet. Der hohe Hebel kann sowohl zu Ihren Gunsten als auch zu Ihrem Nachteil wirken. Bevor Sie sich für eine Investition in Devisen entscheiden, sollten Sie Ihre Anlageziele, Ihre Erfahrung und Ihre Risikobereitschaft sorgfältig abwägen.





Risiken des Grid-Handels:





Kann bei starken Trends zu hohen Verlusten führen.

Erfordert eine ausreichende Margin, um Positionen zu halten.

Die Martingale-Strategie erhöht die Positionsgrößen.

Nicht geeignet für Konten mit begrenztem Kapital.

Sie sollten sich aller mit dem Devisenhandel verbundenen Risiken bewusst sein und bei Zweifeln den Rat eines unabhängigen Finanzberaters einholen.





Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist KEIN Indikator für zukünftige Ergebnisse.













DREAD SCALPER – Professioneller Grid-Trading-EA

Übersicht

DREAD SCALPER ist ein hochentwickeltes automatisiertes Handelssystem für MetaTrader 4 & MetaTrader 5, das fortschrittliche Grid-Trading-Strategien in Kombination mit intelligentem Lot-Management nutzt, um Marktbewegungen in beide Richtungen zu erfassen.













Wichtigste Funktionen





Professionelles Dashboard

Echtzeit-Überwachung: Anzeige des Live-Kontostands, des Eigenkapitals und der freien Margin

Positionsverfolgung: Separate Überwachung von KAUF-/VERKAUFPositionen mit Gewinn-/Verlustindikatoren

Übersichtliche Benutzeroberfläche: Dunkles, vollständig undurchsichtiges Panel, das die Chartanalyse nicht behindert

Dynamische Aktualisierungen: Farbcodierte Gewinnindikatoren (grün für Gewinn, rot für Verlust)

Handelsstrategie

Bidirektionales Grid-System: Öffnet Positionen sowohl in KAUF- als auch in VERKAUFRichtung

Intelligente Einstiegspunkte: Konfigurierbarer Abstand zwischen den Grid-Levels

Adaptive Lotgröße: Progressive Lotvergrößerung unter Verwendung mathematischer Formeln

Trendfolgeoption: Kann bei Aktivierung Markttrends folgen

Risikomanagement

Positionslimits: Maximaler Schutz für KAUF-/VERKAUF-Trades (Standard: jeweils 10)

Stop-Loss-Schutz: Konfigurierbare maximale Verlustlimits

Take-Profit-Ziele: Automatisierte Gewinnmitnahme auf bestimmten Ebenen

Trailing Stop: Drei Modi – Candle-basiert, Fraktale oder feste Pips

Erweiterte Steuerelemente

Zeitfilter: Handel nur während bestimmter Stunden

Magische Zahl: Eindeutige Kennung zur Verfolgung von EA-Aufträgen

Slippage-Kontrolle: Schutz vor Marktvolatilität

Anpassung des Grid-Schritts: Feinabstimmung der Grid-Dichte basierend auf den Marktbedingungen

So funktioniert es

Grid-Handelsmechanismus

DREAD SCALPER erstellt ein Grid aus ausstehenden Aufträgen um den aktuellen Preis herum:





Preisbewegung:





↑ VERKAUFEN ← VERKAUFEN ← VERKAUFEN ← Aktueller Preis → KAUFEN → KAUFEN → KAUFEN ↓





Wenn sich der Preis bewegt:





Aufträge werden automatisch ausgelöst.

Es werden neue Grid-Niveaus erstellt.

Gewinne aus mehreren Positionen summieren sich.

Verluste werden durch intelligentes Mittelwertbilden verwaltet.

Formel zur Lot-Berechnung

Neues Lot = Anfangs-Lot × (K_Lot)^Level + (Level × Plus-Lot)

Beispiel mit Standardeinstellungen (Lot=0,1, K_Lot=1,5): Stufe 1: 0,10 Lots Stufe 2: 0,15 Lots Stufe 3: 0,23 Lots Stufe 4: 0,34 Lots Stufe 5: 0,51 Lots





Konfigurationsanleitung

Wichtige Parameter

Handelskontrolle

Kaufen – KAUF-Aufträge aktivieren/deaktivieren (Standard: TRUE)

Verkaufen – VERKAUF-Aufträge aktivieren/deaktivieren (Standard: TRUE)

ErsterAuftrag – Erste Auftragserteilung zulassen (Standard: TRUE)

OpenTrend – Trendrichtung folgen (Standard: FALSE)

Rastereinstellungen

ErsterSchritt – Abstand für ersten Auftrag in Pips (Standard: 10)

Step – Abstand zwischen den Grid-Ebenen in Pips (Standard: 30)

MinDistance – Mindestabstand zwischen Orders (Standard: 30)

GridStep – Anzahl der Orders pro Grid-Ebene (Standard: 5)

Lot-Verwaltung

lot – Anfängliche Lot-Größe (Standard: 0,1)

K_Lot – Lot-Multiplikator pro Ebene (Standard: 1,5)

PlusLot – Zusätzliche Lot-Erhöhung (Standard: 0,0)

DigitsLot – Dezimalgenauigkeit für Lots (Standard: 2)

Risikoparameter

MaxLoss – Maximal zulässiger Verlust (Standard: 100000)

MaxLossCloseAll – Verlustschwelle zum Schließen aller Positionen (Standard: 10,0)

StopProfit – Take-Profit-Ziel (Standard: 50,0)

StopLoss – Stop-Loss-Niveau (Standard: 100000)

Sicherheitslimits

MaxBuyTrades – Maximale Anzahl von KAUF-Positionen (Standard: 10)

MaxSellTrades – Maximale Anzahl von VERKAUF-Positionen (Standard: 10)

EnableLimits – Positionslimits aktivieren (Standard: TRUE)

Trailing Stop

TrailingStop – Modus: 0=Aus, 1=Kerze, 2=Fraktale, >2=Pips (Standard: 1)

TrailingActivation – Gewinnschwelle zum Aktivieren (Standard: 30)

TrailingPoints – Trailing-Abstand in Pips (Standard: 30)

EveryTakeProfit – Individueller TP für Orders (Standard: 10)

Zeitfilter

UseTimeFilter – Handelszeiten aktivieren (Standard: FALSE)

StartHour – Handelsbeginn (Standard: 8)

EndHour – Handelsende (Standard: 23)

System

Magic – Eindeutige EA-Kennung (Standard: 8084)



