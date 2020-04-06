Velocity EDS MT4
- エキスパート
- Burak Baltaci
- バージョン: 1.3
- アクティベーション: 10
VELOCITY EVENT DRIVEN SCALPER - プロフェッショナル・ニュース・トレーディング・システム
「Velocity EDS」をライブチャートに追加する前に、「自動ニュースモード」を有効にすることをお忘れなく！
Velocity EDSは、影響力の大きい経済イベントやニュース発表を捉えるために設計された高度なアルゴリズム取引システムです。このEAは、主要な発表前後に発生する変動の激しい市場状況に特化した、洗練されたエントリー・エグジット戦略を実装しています。
ニュース駆動型戦略：
EAは経済カレンダーを監視し、予定された高影響度ニュースイベントに基づいて取引を実行します。ForexFactoryやMyfxbookを含む複数の信頼できる情報源から自動的にデータを取得し、市場を動かす発表を網羅的にカバーします。特定の通貨（USD、EUR、GBP、JPY）を追跡するか、全ての主要通貨ペアを同時に監視するか設定可能です。
プロフェッショナルエントリーアルゴリズム：
Velocity EDSは精密なタイミング制御を備えたデュアル待機注文戦略を採用。ニュース発表前の設定可能時間枠内に注文を配置し、市場状況に応じて自動調整します。現在のボラティリティ、ストップレベル、ブローカー要件を考慮した最適エントリーポイントを算出。リスク管理を維持しつつ約定確率を最大化します。
高度な決済管理:
EAはブレークイーブン保護、トレーリングストップ、動的利確目標を含む複数の決済メカニズムを搭載。トレーリングストップは即時発動またはブレークイーブン達成後の発動を設定可能で、リスク許容度に応じた柔軟性を提供。全ての変更にはブローカー拒否防止のためMT4最適化フリーズレベル保護を組み込み。
動的ポジションサイジング：
口座残高、リスク比率、ストップロス距離に基づく自動ロット計算によりリスク管理を統合。GOLD、主要通貨ペア、エキゾチック通貨など異なる商品仕様を考慮し、全市場で適切なポジションサイジングを確保します。
デュアル操作モード：
- 自動ニュースモード：経済カレンダーを自動監視し、予定イベント周辺で取引を実行
- 手動モード：テストやカスタム取引スケジュール用に手動で時間を指定可能
技術仕様：
- 全タイムフレーム・全銘柄に対応
- GOLD、EUR/USD、GBP/USD等の主要通貨ペアに最適化
- 口座状況と今後のニュースイベントを表示する総合ダッシュボード搭載
- 注文変更の信頼性を確保するエラー145/10015保護機能実装
- マルチチャート展開用マジックナンバーシステム
リスク管理機能：
- 設定可能なストップロス・テイクプロフィット水準
- 最大証拠金使用率制限
- 緊急停止機能
- ヘッジポジション防止のための反対注文削除
- ブローカー規制準拠のための最小距離チェック
設定要件:
以下のURLに対してWebRequestを有効化する必要があります:
重要免責事項
取引には損失の重大なリスクが伴います。本EAは、ニュース取引のダイナミクスと関連リスクを理解する経験豊富なトレーダー向けに設計されています。過去のパフォーマンスは将来の結果を保証するものではありません。実稼働前に必ずデモ口座で徹底的にテストしてください。開発者は取引損失について一切の責任を負いません。適切なリスク管理を行い、損失を許容できる範囲を超えてリスクを取らないでください。
推奨設定:
- 最低口座残高: 500 USD
- 1トレードあたりのリスク: 0.5-1.5%
- ストップロス: 銘柄に応じて30-50ピップス
- 最適なパフォーマンス: M5時間足
- 主要経済指標発表時のニューストレーディングに最適
Velocity Event Driven Scalperは、ニューストレーディングアルゴリズムにおける長年の開発成果を結集し、速度・精度・リスク管理を統合した包括的な自動取引ソリューションです。