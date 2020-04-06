Velocity EDS MT4

VELOCITY EVENT DRIVEN SCALPER - Sistema profesional de trading basado en noticias


Antes de añadir «Velocity EDS» al gráfico en tiempo real, ¡no olvide activar el «Modo automático de noticias»!



Velocity EDS es un avanzado sistema de trading algorítmico diseñado para sacar partido de los acontecimientos económicos y las noticias de gran impacto. Este EA implementa sofisticadas estrategias de entrada y salida diseñadas específicamente para las condiciones de volatilidad del mercado que se producen en torno a los anuncios importantes.



Estrategia basada en noticias:

El EA funciona supervisando los calendarios económicos y ejecutando operaciones basadas en eventos noticiosos programados de gran impacto. Obtiene automáticamente datos de múltiples fuentes fiables, como ForexFactory y Myfxbook, lo que garantiza una cobertura completa de los anuncios que mueven el mercado. El sistema se puede configurar para realizar un seguimiento de divisas específicas (USD, EUR, GBP, JPY) o supervisar todos los pares principales simultáneamente.


Algoritmo de entrada profesional:

Velocity EDS emplea una estrategia de órdenes pendientes duales con controles de tiempo precisos. Las órdenes se colocan dentro de una ventana configurable antes de la publicación de las noticias, con ajustes automáticos basados en las condiciones del mercado. El sistema calcula los puntos de entrada óptimos teniendo en cuenta la volatilidad actual, los niveles de stop y los requisitos del bróker para maximizar la probabilidad de ejecución y mantener el control del riesgo.


Gestión avanzada de salidas:

El EA cuenta con múltiples mecanismos de salida, incluyendo protección de equilibrio, stops dinámicos y objetivos de ganancias dinámicos. El stop dinámico se puede configurar para que se active inmediatamente o después de asegurar el equilibrio, lo que proporciona flexibilidad en función de su tolerancia al riesgo. Todas las modificaciones incluyen protecciones de nivel de congelación optimizadas para MT4 para evitar rechazos de los brókers.


Tamaño dinámico de la posición:

La gestión del riesgo se integra mediante el cálculo automático de lotes basado en el saldo de la cuenta, el porcentaje de riesgo y la distancia del stop loss. El sistema tiene en cuenta las diferentes especificaciones de los instrumentos, incluyendo el ORO, los principales pares de divisas y las divisas exóticas, lo que garantiza un tamaño adecuado de la posición en todos los mercados.


Modo de funcionamiento dual:

- Modo de noticias automático: supervisa automáticamente los calendarios económicos y realiza operaciones en torno a los eventos programados.

- Modo manual: permite especificar manualmente el tiempo para realizar pruebas o personalizar los horarios de negociación.


Especificaciones técnicas:

- Funciona en todos los marcos temporales y símbolos.

- Optimizado para el ORO, el EUR/USD, el GBP/USD y otros pares principales.

- Incluye un panel de control completo que muestra el estado de la cuenta y los próximos eventos de noticias.

- Implementa la protección contra el error 145/10015 para modificaciones fiables de las órdenes.

- Sistema de números mágicos para el despliegue de múltiples gráficos.


Características de gestión de riesgos:

- Niveles de stop loss y take profit configurables.

- Límites máximos de uso del margen.

- Función de cierre de emergencia.

- Eliminación de órdenes opuestas para evitar posiciones de cobertura.

- Comprobaciones de distancia mínima para el cumplimiento de los requisitos del bróker.


Requisitos de configuración:

WebRequest debe estar habilitado para las siguientes URL:


https://nfs.faireconomy.media


AVISO IMPORTANTE

El trading conlleva un riesgo sustancial de pérdida. Este EA está diseñado para traders experimentados que comprenden la dinámica del trading con noticias y los riesgos asociados. El rendimiento pasado no garantiza resultados futuros. Pruebe siempre exhaustivamente en una cuenta demo antes de la implementación en vivo. El desarrollador no asume ninguna responsabilidad por las pérdidas comerciales. Utilice una gestión de riesgos adecuada y nunca arriesgue más de lo que puede permitirse perder.


Configuración recomendada:

- Saldo mínimo de la cuenta: 500 USD

- Riesgo por operación: 0,5-1,5 %

- Stop loss: 30-50 pips dependiendo del instrumento

- Mejor rendimiento en el marco temporal M5

- Óptimo para el trading con noticias durante las principales publicaciones económicas


El Velocity Event Driven Scalper representa años de desarrollo en algoritmos de trading con noticias, combinando velocidad, precisión y control de riesgos en una solución de trading automatizada integral.


Productos recomendados
PowerMax Pro EA
Sergey Belov
Asesores Expertos
PowerMax Pro - es un asesor experto multidivisa automatizado que trabaja en cualquier tipo de cuentas y con cualquier tipo de spreads. El Asesor Experto siempre establece TakeProfit y debido a esto, incluso si hay interrupciones a Internet, las órdenes se cerrarán a tiempo y a un precio favorable. El marco de tiempo en el gráfico no importa, puede establecer cualquier dígito. El marco de tiempo de trabajo se establece directamente en la configuración del EA. Para proteger el depósito y limitar
Flying Gold
Kantinan Manatkasemsak
Asesores Expertos
Flying Gold EA Es un sistema eficiente de comercio de oro. Es una estrategia única. Si no se cumplen las condiciones, el EA no abrirá la orden. Sólo tiene que instalar el EA, puede trabajar de inmediato. Utilice el marco de tiempo H4. XAUUSD Utilizar dinero inicial 1000$ (Cuenta Standard) / dinero inicial 100$ (Cuenta Cent / Micro) Back Test con el 99% de calidad del modelo de 2020 - 7 de julio. 2023 CONSEJO !!! Para un buen rendimiento, elija un servidor que esté cerca del servidor del broker.
For Gold EA
Vadim Korolyuk
Asesores Expertos
For Gold EA es un programa de scalping que opera con rupturas de niveles de soporte y resistencia utilizando un trailing stop. El programa analiza la actividad del mercado y determina los puntos óptimos de entrada y salida para las operaciones a corto plazo. El programa mueve automáticamente el stop loss detrás del precio para proteger los beneficios y reducir el riesgo. El programa es adecuado para operar en XAU/USD en el marco temporal M30 . El programa tiene una interfaz sencilla y fácil de u
Rebatron
Agus Santoso
Asesores Expertos
Blogs de MQL5: https://www.mql5.com/en/blogs/post/764099 Versión MT4: https://www.mql5.com/en/market/product/135899 Versión MT5: https://www.mql5.com/en/market/product/135900 Rebatron – Asesor Experto de Cobertura Triangular para Estrategia Multipar de Baja Flotación Rebatron es un Asesor Experto totalmente automatizado que utiliza un método de cobertura triangular en tres pares de divisas principales (ejemplo): EURUSD – GBPUSD – EURGBP Al abrir posiciones sincronizadas en estos pares, Rebat
Hundred Egg EA
Tsoi Chi Kin
Asesores Expertos
Hundred Egg EA es un sistema de comercio totalmente automatizado, que es especialmente eficaz en el comercio de situaciones inversas extremas. Varias técnicas de reconocimiento de patrones se han integrado para analizar el mercado. Incorpora filtros de mercado especialmente diseñados para proteger el capital. Se dirige a AUDCAD, AUDNZD, NZDCAD para la oportunidad de arbitraje de correlación. Próximo precio: $600 Señales EN VIVO: Crazy Mode (USD300 start):  https://www.mql5.com/en/signals/98722
Success Forex
Mr Teerawoot Aonlamool
Asesores Expertos
Camino al éxito EA EA utilizado para el comercio de oro, tratar de llegar hasta 10000 puntos de arrastre gráfico Opera según tendencias, usa hasta 5 indicadores para fijar valores. Es un sistema de Martingala. Se fija cuando el primer lote perdido por multiplicar no más de Hay un sistema de trailing. Stop viene cuando hay un beneficio. Max drawdown sólo el 24,18 Prueba a través de la crisis de la guerra Dentro de 6 meses el beneficio alcanza 128.74%
The Arrow Scalper
Fawwaz Abdulmantaser Salim Albaker
1 (2)
Asesores Expertos
Estimado amigo .. Comparto con ustedes este sencillo Asesor de Expertos .. es completamente automático Este Asesor Experto sigue la tendencia del par que usted instale o cualquier acción o índice, funciona así: - Cuando la tendencia en el gráfico H4 muestra un inicio de tendencia alcista, el experto esperará hasta que los gráficos 15M y 1H muestren una tendencia alcista. El EA abrirá una orden de compra directamente, y hará lo mismo para una tendencia bajista y abrirá una orden de venta. el tama
FREE
Fluffy Sheep
Ahmed Sabry Mohammed Youssef Elgendi
Asesores Expertos
este es un EA que comercia basado en la tendencia detectada por el robot. EA en busca de buenas oportunidades para la gestión de entrada y salida de las operaciones. Puede ser utilizado para todos los pares de divisas, pero es mejor utilizarlo en el símbolo de oro y H1 TimeFrame. El robot tiene una fuerte lógica matemática para detectar buenas oportunidades y siempre y cuando el mercado está en tendencia que está haciendo dinero para usted. pero si había una situación de inversión de la EA comi
Stability Pro MT4
Profalgo Limited
5 (1)
Asesores Expertos
PROMOCIÓN DE LANZAMIENTO: ¡SOLO 34 9 $ en lugar de 990$! ¡Solo quedan unas pocas copias a este precio promocional! ¡Asegúrate de consultar nuestro "   Paquete combinado definitivo de EA   " en nuestro   blog promocional   !   JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Resultados en vivo bajo riesgo Resultados en vivo de alto riesgo Bienvenido a STABILITY PRO   : ¡Uno de los sistemas de red más avanzados, estables y de bajo riesgo del mercado! Este EA ha sido sometido a pruebas de estrés durante todo el
Gegatrade Advanced
David Zouein
5 (1)
Asesores Expertos
Gegatrade Advanced EA es un sistema de promediación de costes de última generación. Está protegido por un " News WatchDog " integrado que suspende las operaciones durante los eventos noticiosos. el EA tiene un montón de archivos de configuración preestablecidos que se pueden descargar desde su Blog Para una descripción completa visite el Blog : https://www.mql5.com/en/blogs/post/720582 Estrategia de negociación El EA utiliza diferentes estrategias para cada archivo preestablecido que se pue
Gold StronGer Mt4
Fabio Fidelis Costa
Asesores Expertos
Descubra un robot de trading automatizado especialmente desarrollado para XAUUSD, diseñado para operar eficientemente sin utilizar estrategias arriesgadas como Martingala, Promedio o Cuadrícula. Este Asesor Experto ha sido rigurosamente probado y aprobado, asegurando estabilidad y resultados consistentes en diferentes escenarios de mercado. Características principales: Estrategia Avanzada y Segura: El robot utiliza una combinación de algoritmos de análisis técnico y movimiento de precios, evit
Universal MT4 RSI
Volodymyr Hrybachov
Asesores Expertos
Robot comercial en el indicador RSI Esta es una versión simplificada del robot comercial, utiliza solo una estrategia de entrada (la versión avanzada tiene más de 10 estrategias) Beneficios para expertos: Scalping, Martingale, grid trading. Puede configurar el comercio con una sola orden o una cuadrícula de órdenes. Una cuadrícula de órdenes altamente personalizable con un paso dinámico, fijo o multiplicador y un lote de negociación le permitirá adaptar el Asesor Experto a casi cualquier in
Green Revolution Fx V2
Sarfraz Ali -
Asesores Expertos
Green Revolution es un Asesor Experto diseñado específicamente para el comercio de oro . Resultados en vivo en: https://www.mql5.com/en/signals/1869436?source=Site+Perfil Requisitos Pares de negociación XAUUSD Marco de tiempo M15 Depósito mínimo 100$ Apalancamiento 1:500,1:100 Corredores Just Forex,Exness,FBS Características - Modo totalmente automático con menos entradas. - Cada operación está protegida de antemano. - No utiliza promedios, lectura del historial, sobreoptimización y otros m
Indicators Trader MT4
Konstantin Nikitin
Asesores Expertos
Asesor Experto multidivisa automatizado con un número ilimitado de pares de divisas. En este caso, es posible indicar en cada par de divisas individual cómo trabajará el asesor con él. Se pueden añadir órdenes manualmente. El experto no tiene una estrategia específica. Cada uno elige qué características va a utilizar. Y sobre qué indicadores y en qué TF trabajar con ellos. Cuenta real, que está totalmente dirigida por un experto. Se utilizan MACD y envolventes . Индикаторы Dos medias móviles
Precision Entry Master EA
Andri Maulana
Asesores Expertos
¡Dé rienda suelta al trading de precisión con el EA Precision Entry Master! ¿Está listo para elevar su juego de trading? El EA Precision Entry Master es un sofisticado sistema automatizado de operaciones listo para usar, diseñado para capturar configuraciones de operaciones de alta probabilidad, particularmente en el mercado del Oro (XAUUSD) en el marco de tiempo M5 (5 minutos) en el broker Exness. Para otros brokers que no sean Exness, puede que necesite optimizar ligeramente el parámetro de P
Correlation Beast EA
Rodrigo Rethka Goncalves
Asesores Expertos
Correlation Beast V2.05 - ¡Aumenta tus operaciones en Forex! Desbloquea el poder de las correlaciones de divisas con Correlation Beast V2.5 , ¡el Asesor Experto definitivo para MetaTrader 4! Diseñado para los traders que anhelan precisión y rentabilidad, este EA aprovecha las estrategias avanzadas de correlación para identificar operaciones de alta probabilidad. Tanto si eres principiante como profesional, ¡esta herramienta es tu clave para dominar el mercado Forex! ¿Por qué elegir Co
ActInvest
CODEINVEST S.R.L.
5 (1)
Asesores Expertos
ActInvest es un robot personalizable que puede adaptarse para trabajar en cualquier marco temporal y cualquier mercado financiero. El robot se basa en la lógica matemática y en una versión mejorada de Martingala. Dispone de potentes herramientas para reducir las pérdidas. Puede operar en una o ambas direcciones al mismo tiempo. Se puede utilizar en correlación con el comercio manual también. Se puede utilizar en todos los marcos de tiempo y con todos los pares de divisas. Con los ajustes adecuad
Volcana Gold
Huynh Van Cong Luan
1 (1)
Asesores Expertos
Volcana Gold - Solución de trading automatizado para XAUUSD Volcana GoldEA es un robot de trading totalmente automatizado diseñado específicamente para el Oro (XAUUSD) . El Asesor Experto utiliza cálculos avanzados de mercado combinados con una estrategia multiindicador para abrir, gestionar y cerrar operaciones automáticamente en su nombre. El oro es bien conocido por su alta volatilidad y movimientos bruscos de precios . Volcana Gold está especialmente adaptado para operar en estas condiciones
Neural Odin
Vladislav Filippov
Asesores Expertos
Neural Odin es un asesor de trading totalmente automatizado. El algoritmo del asesor se formó y personalizó en el contexto del trabajo en una estrategia de trading de scalping, lo que implica el uso de un neurocomponente implícito que le permite captar una tendencia transparente en los procesos caóticos del mercado. La configuración del asesor se diseñó de acuerdo con el principio de la prevalencia del aspecto de seguridad en las operaciones abiertas. Cuando se alcanza el ratio mínimo de rentab
New Wave EA
Sergey Belov
Asesores Expertos
El asesor experto automatizado que construye una red de órdenes basadas en mi algoritmo desarrollado. El lote inicial de la orden puede ser fijo o calculado dinámicamente, dependiendo del saldo del depósito y el parámetro de riesgo utilizado. Para evitar la apertura de operaciones con un alto valor de spread, el EA tiene un filtro correspondiente. Puede especificar el valor máximo permitido en los ajustes. El algoritmo interno de trabajo y los ajustes del asesor experto para operaciones Cortas y
Grid and MACD
Volodymyr Hrybachov
Asesores Expertos
Este es un Asesor Experto de cuadrícula. Tiene varias estrategias de negociación basadas en el indicador MACD. Los niveles de trailing stop, stop loss y take profit virtuales pueden establecerse en pips, en la divisa del depósito o como porcentaje del saldo. Dependiendo de la configuración, se pueden abrir diferentes órdenes para diversificar los riesgos. Su cierre puede ser una cesta de órdenes dirigida en sentido contrario o unidireccional. La parrilla de órdenes es adaptativa, en ella sólo se
Brexit Breakout GbpUsd H1
Marek Kupka
Asesores Expertos
Brexit Breakout (GBPUSD H1) Este EA ha sido desarrollado para GBPUSD H1 . Todo está probado para el timeframe H1 . La estrategia se basa en la ruptura del indicador This Bar Open después de un tiempo de consolidación. Funciona muy bien en estos momentos, cuando la libra se está moviendo. Utiliza órdenes Stop pendientes con Stop Loss y Take Profit FIJOS . También utiliza PROFIT TRAILING para coger de los movimientos tanto como sea posible. A las 21:00 cerramos las operaciones todos los viernes pa
FxWorldGodfather
Afjal Hussain Swapan
Asesores Expertos
Descripción del producto Smart Grid Hedging EA es un avanzado sistema de trading algorítmico que combina filtrado de tendencias , grid trading y estrategias de cobertura para crear una robusta solución de trading automatizado. Este Asesor Experto está diseñado para los mercados de divisas y materias primas con una optimización especial para el comercio de oro (XAUUSD). Características principales Sistema de doble motor Motor A : Especializado para posiciones de compra (largas) con número mágico
Nusantara MT4
Agus Santoso
Asesores Expertos
Versión MT4: https://www.mql5.com/en/market/product/117011 Versión MT5: https://www.mql5.com/en/market/product/117012 Nusantara EA – Ruptura inteligente con precisión en órdenes pendientes "Nusantara" es un Asesor Experto (EA) basado en una estrategia de caja de ruptura, mejorado con la ejecución de órdenes pendientes a distancia y equipado con un sistema de gestión de riesgos. Diseñado para operadores serios que buscan una estrategia automatizada, segura y flexible ante las características ca
Ea Tw79 Macd Grid Scalping
Tufan Gocmen
Asesores Expertos
Este robot de trading automatizado utiliza las capacidades del indicador macd para crear una estrategia de cuadrícula. El algoritmo crea una estrategia de cuadrícula en niveles de sobrecompra y sobreventa y en momentos de alta volatilidad. Esto hace que sea susceptible a todas las fluctuaciones de precios. La entrada Close Money es la cantidad total de ganancias en el ciclo. Lo definimos como la cantidad total de ganancias en el ciclo. Tiene la capacidad de abrir más ciclos en periodos cortos. S
Trends EA Only one order at a time
Bo Xu
Asesores Expertos
Tendencia EA "creador" 4.1.8 versión de los últimos productos, información de contacto qq398867673, WeChat 15940404448, (qq no es a menudo conectado, el teléfono WeChat puede ser) son autenticación de nombre real. Doméstica por límite de cantidad de apertura de cuenta autorizada, límite de posición de negociación autorizada, el uso autorizado de límite de tiempo como base de referencia para la fijación de precios, independientemente de si usted es un fondo grande o pequeño tiene el precio de la
Onic Scalper
Ida Bagus Githa Dyatmika
Asesores Expertos
Onic Scalper EA utiliza la Estrategia de Ruptura y la Estrategia de Seguimiento de Tendencia para los Métodos de Trading de Scalping Este EA negocia las rupturas de los máximos y mínimos relativos diarios. Para la entrada, se utilizan órdenes de stop para una ejecución lo más rápida posible. Los beneficios se pueden asegurar mediante el trailing stop ajustable. Las pruebas que se muestran en las capturas de pantalla se hicieron con la configuración por defecto. Puede haber mejores o peores ajust
Taranus
Viktor Shpakovskiy
5 (1)
Asesores Expertos
Taranus es un EA multifuncional, un asistente universal para un trader, diseñado para trabajar bajo el control de un trader. El EA tiene un gran conjunto de herramientas y puede trabajar: por indicadores, por niveles de trading, por líneas de tendencia, por estrategia martingala, operar en noticias. Dispone de: varios filtros para determinar la tendencia, un sistema de gestión de riesgo multinivel, gestión monetaria, stop loss virtual, trailing stop universal, puede trabajar con cualquier tipo d
EA Ice Cube Scalper
Sergey Batudayev
4.71 (21)
Asesores Expertos
Asesor comercial Ice Cube Scalper -           es un revendedor de dia       , realizando una gran cantidad de operaciones diarias, llevándose varios puntos con cada transacción. La estrategia de EA es operar con la tendencia utilizando el indicador RSI. El EA usa un promedio con un lote multiplicador, debe comprender esto antes de usar el EA, sin embargo, la estrategia funcionó bien tanto en el backtesting como en el comercio en vivo. Antes de comprar, asegúrese de probar el trabajo del asesor
CJ News Trading MT4
Nguyen Duc Tam
Asesores Expertos
¡Operar nunca ha sido tan fácil! ¡Vamos a comprobarlo! Versión MT5: https: //www.mql5.com/en/market/product/72185 Estrategia Hay algunas noticias dentro de un día que puede hacer que el precio salta hacia arriba o hacia abajo muy rápidamente y que es una buena oportunidad para los comerciantes para obtener algunos beneficios. ¿Quieres hacer scalping en una noticia? He aquí cómo puede hacerlo: Abra dos órdenes stop (una de compra y otra de venta) de 3 a 5 minutos antes del comunicado de prensa.
Los compradores de este producto también adquieren
AI Forex Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.69 (13)
Asesores Expertos
AI Forex Robot - El futuro del trading automatizado. AI Forex Robot está impulsado por un sistema de Inteligencia Artificial de última generación basado en una red neuronal híbrida LSTM Transformer, diseñada específicamente para analizar los movimientos de precios XAUUSD y EURUSD en el mercado Forex. El sistema analiza estructuras complejas de mercado, adapta su estrategia en tiempo real y toma decisiones basadas en datos con un alto nivel de precisión. AI Forex Robot es un sistema moderno, tota
Vortex Gold MT4
Stanislav Tomilov
5 (22)
Asesores Expertos
Vortex - su inversión en el futuro El Asesor Experto Vortex Gold EA creado específicamente para operar con oro (XAU/USD) en la plataforma Metatrader. Construido utilizando indicadores propios y algoritmos secretos del autor, este EA emplea una estrategia de trading integral diseñada para capturar movimientos rentables en el mercado del oro. Los componentes clave de su estrategia incluyen indicadores clásicos como el CCI y el Indicador Parabólico, que trabajan juntos para señalar con precisión l
Quantum King MT4
Bogdan Ion Puscasu
5 (2)
Asesores Expertos
Quantum King EA: Poder inteligente, perfeccionado para cada trader IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Precio especial de lanzamiento Señal en vivo:       HAGA CLIC AQUÍ Versión MT5:   HAGA CLIC AQUÍ Canal de Quantum King:       Haga clic aquí ***¡Compra Quantum King MT4 y podrás obtener Quantum StarMan gratis!*** ¡Pregunta en privado para más detalles! Regla       sus operaciones con precisión y
AI Prop Firms MT4
MQL TOOLS SL
5 (1)
Asesores Expertos
AI Prop Firms - Automatización Inteligente Construida para Prop Trading Firms . AI Prop Firms es un avanzado sistema totalmente automatizado de comercio de divisas impulsado por Inteligencia Artificial , desarrollado específicamente para operar dentro de las estrictas normas y modelos de evaluación de las empresas de prop trading. El sistema está diseñado para operar en condiciones de riesgo controlado, manteniendo la coherencia , la estabilidad y el cumplimiento de los requisitos de la empresa
Quantum Emperor MT4
Bogdan Ion Puscasu
4.85 (171)
Asesores Expertos
Presentando       Quantum Emperor EA   , el innovador asesor experto en MQL5 que está transformando la forma de operar con el prestigioso par GBPUSD. Desarrollado por un equipo de comerciantes experimentados con experiencia comercial de más de 13 años. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Compra Quantum Emperor EA y podrás obtener Quantum StarMan  gratis.*** Pregunta en privado para más detalles. Señal
Golden Mirage mt4
Michela Russo
5 (3)
Asesores Expertos
¡Stock limitado al precio actual! Precio final: $1999 --> PROMO: Desde $299 --> El precio subirá cada 5 compras, próximo precio : $399 Golden Mirage es un robusto robot de comercio de oro diseñado para los comerciantes que valoran la fiabilidad, simplicidad y rendimiento de nivel profesional. Impulsado por una combinación probada de indicadores RSI, Media Móvil, ADX y Nivel Alto/Bajo , Golden Mirage ofrece señales de alta calidad y operaciones totalmente automatizadas en el marco temporal M5 pa
KT Gold Nexus EA MT4
KEENBASE SOFTWARE SOLUTIONS
5 (2)
Asesores Expertos
Señal en vivo de ICMarkets: Haga clic aquí ¿Qué necesita hacer para tener éxito con KT Gold Nexus EA? Paciencia. Disciplina. Tiempo. KT Gold Nexus EA se basa en un enfoque de trading del mundo real utilizado por traders profesionales y gestores de fondos privados. Su fortaleza no está en la emoción a corto plazo, sino en la consistencia a largo plazo. Este EA está diseñado para operarse a lo largo del tiempo. Se recomienda mantenerlo activo durante al menos un año para experimentar su verdadero
Jesko
Cence Jk Oizeijoozzisa
Asesores Expertos
Jesko EA –  Jesko es un Asesor Experto (EA) especial , construido sobre una estrategia comprobada que ha sido optimizada y testeada durante años. Ha sido probado en cuentas reales y ha demostrado un rendimiento rentable y de bajo riesgo de manera consistente. Ahora hemos decidido ponerlo a disposición del público. Signal live     Cuatro meses de cuenta real  Instalación fácil  Funciona con cualquier bróker (se recomienda cuenta ECN)  Depósito mínimo: 100 USD  Soporte 24/7  ¡Compra Jesko una vez
Goldex AI
Mateo Perez Perez
4.29 (28)
Asesores Expertos
Goldex AI: El éxito de hoy, serán los frutos del mañana ¡SUPER DESCUENTO POR TIEMPO LIMITADO! ÚLTIMAS 2 COPIAS POR 299 USD ANTES DE QUE SUBA EL PRECIO. Señal en vivo > IC Markets Real:  Goldex AI Alto riesgo señal Manual y archivos de configuración: contáctame después de la compra para recibir el manual y los archivos de configuración Precio: El precio inicial es de $899 y aumentará en $199 después de cada diez ventas. Copias disponibles: 2 Goldex AI - Robot de trading avanzado con redes neu
Gold Emperor EA
Dmitriq Evgenoeviz Ko
1 (1)
Asesores Expertos
Gold Emperor EA MT4 Asesor Experto la lista completa para su conveniencia está disponible https://www.mql5.com/ru/users/pants-dmi/seller Gold Emperor EA es un asesor de operaciones automatizado (experto) diseñado específicamente para operar con oro (XAU/USD) en la plataforma MetaTrader 4 (MT4). Está diseñado para maximizar las ganancias y minimizar los riesgos al operar con este activo volátil. Características Principales: Especialización en Oro: El EA está diseñado para tener en cuenta las
Aura Black Edition
Stanislav Tomilov
4.6 (20)
Asesores Expertos
Aura Black Edition es un EA totalmente automatizado diseñado para operar solo con ORO. El experto mostró resultados estables en XAUUSD en el período 2011-2020. No se utilizan métodos peligrosos de gestión del dinero, ni martingala, ni cuadrícula ni scalp. Adecuado para cualquier condición de bróker. EA entrenado con un perceptrón multicapa La red neuronal (MLP) es una clase de red neuronal artificial (ANN) de retroalimentación. El término MLP se usa de manera ambigua, a veces de manera vaga para
Javier Gold Scalper V2
Felipe Jose Costa Pereira
5 (3)
Asesores Expertos
Javier Gold Scalper: ¡Nuestra tecnología a tu lado! Manual y archivos de configuración: contáctame después de la compra para recibir el manual y los archivos de configuración Precio: El precio aumenta según la cantidad de licencias vendidas Copias disponibles: 5 Operar con oro, uno de los activos más volátiles del mercado financiero, exige una alta precisión, un análisis riguroso y una gestión de riesgo extremadamente eficaz. El Javier Gold Scalper fue desarrollado precisamente para integrar es
The Golden Way
Lin Lin Ma
Asesores Expertos
The Golden Way es un software de trading automatizado para la plataforma MT4. Adopta una estrategia híbrida completa: mediante la colaboración sinérgica de múltiples subestrategias, captura con precisión las oportunidades de compra (long) y venta (short) en el mercado del oro (XAUUSD), ayudándote a aprovechar los momentos de trading oportunos en diferentes escenarios de mercado. Basado en una lógica de trading probada, te permite realizar operaciones profesionales y eficientes en el mercado del
The Gold Reaper MT4
Profalgo Limited
4.58 (31)
Asesores Expertos
¡PROP FIRME LISTO!   (   descargar SETFILE   ) PROMOCIÓN DE LANZAMIENTO: ¡Solo quedan unas pocas copias al precio actual! Precio final: 990$ Obtenga 1 EA gratis (para 2 cuentas comerciales) -> contácteme después de la compra Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal ¡Bienvenido al Segador de Oro! Basado en el exitoso Goldtrade Pro, este EA ha sido diseñado para ejecutarse en múltiples períodos de tiempo al mismo tiempo y tiene la opción de establecer la
XG Gold Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.32 (38)
Asesores Expertos
El XG Gold Robot MT4 está especialmente diseñado para el Oro. Decidimos incluir este EA en nuestra oferta después de extensas pruebas . XG Gold Robot y funciona perfectamente con los pares XAUUSD, GOLD, XAUEUR . XG Gold Robot ha sido creado para todos los traders a los que les gusta operar con Oro e incluye adicionalmente una función que muestra los niveles semanales de Oro con el mínimo y el máximo mostrados en el panel así como en el gráfico, lo que le ayudará en el trading manual. Es una estr
Blox
Cence Jk Oizeijoozzisa
5 (2)
Asesores Expertos
Una de las estrategias de trading automatizado más potentes de 2025 Hemos convertido una de las estrategias de trading manual más sólidas de 2025 en un Expert Advisor completamente automatizado , basado en TMA (Triangular Moving Average) con lógica CG . Solo queda una versión disponible por 550 $. Después, el precio subirá a 650 $ y 750 $, y el precio final será de 1200 $ Señal en vivo >>>>>  https://www.mql5.com/en/signals/2347208   Clic Este EA está diseñado para entradas precisas, órdenes pe
Theranto v3
Hossein Davarynejad
Asesores Expertos
////// THEHRANTO V3 /////// **** Importante ****** Este robot está equipado con un Filtro de Noticias profesional. Durante las pruebas retrospectivas, se detectan todos los eventos económicos importantes y se filtran las operaciones antes y después de las noticias de alto impacto. Aunque las pruebas retrospectivas muestran un riesgo reducido durante la publicación de noticias, la mejor manera de verificar el rendimiento real es a través de señales en directo. https://www.nxfx.ca/ Live Signal =
GOLD EAgle mt4
Evgenii Aksenov
4.67 (118)
Asesores Expertos
¡Gran oferta! ¡50% de descuento! Precio: $299. Precio regular: $599. Signal:   haz clic aquí . Los archivos de configuración únicos y todas las recomendaciones son gratuitos. Todas las futuras actualizaciones del asesor están incluidas en el precio. Después de la compra, contáctame y te ayudaré a instalar y configurar el robot correctamente. También te informaré sobre cómo obtener un VPS gratuito de un bróker confiable. GOLD EAGLE es una estrategia de swing que es para el mercado en plano, que
Gold Trade Pro
Profalgo Limited
4.61 (23)
Asesores Expertos
Promoción de lanzamiento! ¡Solo quedan unas pocas copias a 449$! Próximo precio: 599$ Precio final: 999$ Obtenga 1 EA gratis (para 2 cuentas comerciales) -> contácteme después de la compra Ultimate Combo Deal   ->   click here New live signal:   https://www.mql5.com/en/signals/2084890 Live Signal high risk :  https://www.mql5.com/en/signals/2242498 Live Signal Set Prop Firm Set JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Parameter overview Gold Trade Pro se une al club de Gold Trading EA, pero con una
Fundamental Trader
Sara Sabaghi
4.82 (17)
Asesores Expertos
Ziwox fundamental trader es un asistente comercial que ayuda a los operadores de mercados financieros a tomar decisiones inteligentes informadas por los datos de información de EA.Este EA utiliza fuentes en línea para capturar toda la información necesaria, como el sesgo fundamental de las monedas, el sentimiento de la relación de comerciantes minoristas en tiempo real en un par, el pronóstico del banco y el instituto, los datos del informe COT y otros datos en un panel complejo de EA.En resumen
Aura Neuron MT4
Stanislav Tomilov
4.58 (12)
Asesores Expertos
Aura Neuron es un asesor experto distintivo que continúa la serie de sistemas de negociación Aura. Al aprovechar las redes neuronales avanzadas y las estrategias de negociación clásicas de vanguardia, Aura Neuron ofrece un enfoque innovador con un excelente rendimiento potencial. Este asesor experto, totalmente automatizado, está diseñado para operar en pares de divisas como  XAUUSD (ORO). Ha demostrado una estabilidad constante en estos pares desde 1999 hasta 2023. El sistema evita técnicas de
Gold Medalist
Dmitriq Evgenoeviz Ko
Asesores Expertos
Gold Medalist es un sistema inteligente centrado en las operaciones volátiles en el mercado XAUUSD. Su objetivo es identificar y explotar eficazmente los impulsos de los precios a corto plazo, proporcionando a los operadores nuevas oportunidades de beneficio. ¡Oferta especial para los 10 primeros compradores! Próximo precio: $1,495 La lista completa está disponible para su conveniencia en https://www.mql5.com/ru/users/pants-dmi/seller La ventaja clave de Gold Medalist reside en su sistema úni
The Infinity EA MT4
Abhimanyu Hans
3.77 (31)
Asesores Expertos
Tecnología impulsada por IA con ChatGPT Turbo Infinity EA es un asesor experto de trading avanzado diseñado para GBPUSD y XAUUSD. Se centra en la seguridad, los retornos consistentes y la rentabilidad infinita. A diferencia de muchos otros EA, que se basan en estrategias de alto riesgo como la martingala o el trading en cuadrícula, Infinity EA emplea una estrategia de scalping disciplinada y rentable basada en una red neuronal integrada sobre aprendizaje automático, tecnología basada en intelig
HFT Fast M1 Gold Scalper V8 EA
Martin Alejandro Bamonte
3.67 (3)
Asesores Expertos
VERSIÓN ULTRA OPTIMIZADA – MT4 HFT FAST M1 GOLD SCALPER V8.2 , en su versión MT4, es el lanzamiento más potente, estable y refinado hasta la fecha. HFT es un scalper de alta frecuencia que opera exclusivamente en Oro (XAUUSD) en TF: M1, ejecutando una gran cantidad de operaciones diarias. Soporta apalancamiento de hasta 1:500 y opera con tamaños de lote muy razonables para una estrategia de scalping real. Por esta razón, requiere cuentas dedicadas de scalping (RAW o ECN). ICMarkets es el bróker
Gold Mining EA
Mohamed Baseer Mohamed Sabraj
5 (1)
Asesores Expertos
Gold Mining EA es un sofisticado sistema de trading automatizado que combina análisis técnico basado en momentum con gestión inteligente de grillas. Diseñado principalmente para mercados de tendencia como el Oro (XAUUSD), este EA utiliza una combinación única de indicadores Aroon Oscillator y RSI para identificar puntos de entrada de alta probabilidad mientras gestiona el riesgo a través de múltiples mecanismos de protección. Estilo de Trading: Grid Trading con Seguimiento de Tendencia Mejores I
FXbot mt4
Marek Kvarda
5 (1)
Asesores Expertos
Este robot utiliza su propio oscilador incorporado y otras herramientas para medir los movimientos del mercado (volatilidad, velocidad, potencia y dirección). En el momento adecuado, coloca una orden pendiente invisible en el mercado, con la que sigue trabajando según el TradingMode establecido. Se recomienda utilizar un bróker rápido con comisiones bajas, cotizaciones precisas y sin limitación del tamaño del stop loss. Puede utilizar cualquier marco temporal. Características Protección de spre
Gold Garden MT4
Chen Jia Qi
5 (3)
Asesores Expertos
El aprendizaje profundo está remodelando el trading de oro, y los asistentes inteligentes, como jardineros, cuidan de los jardines de trading. El "Gold Garden" EA emplea tecnología inteligente de aprendizaje profundo y 20 años de entrenamiento con datos para mejorar significativamente el rendimiento de la estrategia. Con él, el trading se vuelve más fácil e inteligente. Unámonos para iniciar la era del trading inteligente y transformar el trading en un jardín de felicidad. Este será tu exclusivo
EA Legendary Scalper MT4
Ruslan Pishun
Asesores Expertos
Imagine que tiene un operador con experiencia que vigila el mercado todos los días, espera a que el precio supere un nivel importante y abre una operación al instante. Eso es exactamente lo que hace este asesor. No adivina, sino que actúa sólo cuando el mercado da una señal clara. Breakdown - y adelante, con un plan claro para el stop y el objetivo. El asesor de desglose habitual puede equivocarse. El nuestro piensa. Utiliza una red neuronal que analiza cientos de parámetros antes de cada entrad
Swap Master MT4
Thang Chu
Asesores Expertos
A diferencia de la mayoría de los otros EAs en el mercado, siempre aseguro cada uno de mis EAs son de la más alta calidad: Las operaciones reales coincidirán con el backtesting. No hay pérdida oculta técnicas para ocultar las pérdidas históricas, sin backtest manipulado para hacer backtesting curva suave sin pérdida (sólo los comerciantes ingenuos creen en curva ascendente suave sin riesgo - que son más probable estafa). Mi EA siempre tiene varios años de ventaja estadística verificada. Robusto
Aurum AI mt4
Leonid Arkhipov
4.94 (31)
Asesores Expertos
ACTUALIZACIÓN — DICIEMBRE 2025 A finales de noviembre de 2024, el asesor experto Aurum fue lanzado a la venta. Durante todo este tiempo operó en condiciones reales de mercado sin filtro de noticias, sin protecciones adicionales ni restricciones complejas, manteniéndose estable y confiable. Live Signal Este año completo de trading real demostró claramente la solidez del sistema de trading. Solo después de ello, basándonos en la experiencia real y en las estadísticas, en diciembre de 2025 lanza
Otros productos de este autor
XAU Flux MT4
Burak Baltaci
Asesores Expertos
XAU FLUX - Asesor experto profesional en scalping de oro XAU FLUX es un robot de trading profesional diseñado para operar de forma rápida y disciplinada en el mercado del oro. Está desarrollado para traders que desean obtener beneficios constantes a partir de pequeños movimientos diarios de los precios. Características principales: XAU FLUX utiliza un avanzado sistema de scalping que opera en los marcos temporales M1 y M5 para evaluar las microoportunidades del mercado. El EA analiza continuame
XGen Scalper MT5
Burak Baltaci
Asesores Expertos
XGen Scalper MT5 : sistema profesional de comercio automático XGen Scalper es un asesor experto de última generación que combina un avanzado algoritmo con análisis técnicos probados para ofrecer resultados consistentes en todos los mercados. Este potente sistema de comercio funciona a la perfección con pares de divisas, metales preciosos como el oro y la plata, criptomonedas e índices de materias primas. Tecnología algorítmica avanzada El algoritmo patentado de exploración de ondas procesa l
XGen Scalper MT4
Burak Baltaci
3 (2)
Asesores Expertos
XGen Scalper MT4 : sistema profesional de comercio automático XGen Scalper es un asesor experto de última generación que combina un avanzado algoritmo con análisis técnicos probados para ofrecer resultados consistentes en todos los mercados. Este potente sistema de comercio funciona a la perfección con pares de divisas, metales preciosos como el oro y la plata, criptomonedas e índices de materias primas. Tecnología algorítmica avanzada El algoritmo patentado de exploración de ondas procesa l
All in One Screen
Burak Baltaci
5 (3)
Indicadores
Hola a todos, Voy a explicar cómo se puede utilizar de forma gratuita la función «All in One Screen», que permite visualizar varios puntos de datos al mismo tiempo en un único indicador y en tres pantallas de indicadores diferentes. En primer lugar, ¿para qué se utiliza este indicador? ; Niveles de Fibonacci. Niveles FVG y OrderBlock. Indicador Ichimoku. Envolventes, bandas de Bollinger. Canales de Donchian. Zonas de retest. Zonas de soporte y resistencia. Estocástico y, por último, indicado
FREE
OrderBlock Zones MT4
Burak Baltaci
5 (2)
Indicadores
Descripción general OrderBlock Zone es un indicador avanzado de MetaTrader 4 que detecta y visualiza automáticamente las zonas de operaciones institucionales (Order Blocks) en el mercado. Al seguir las huellas dejadas por los grandes actores (bancos, fondos de cobertura), determina los niveles potenciales de soporte y resistencia. Características principales  Detección automática de OrderBlock Análisis basado en fractales: determina puntos de inflexión fuertes con un análisis fractal de 36 perí
FREE
OrderBlock Zones MT5
Burak Baltaci
Indicadores
Descripción general OrderBlock Zone es un indicador avanzado de MetaTrader 4 que detecta y visualiza automáticamente las zonas de operaciones institucionales (Order Blocks) en el mercado. Al seguir las huellas dejadas por los grandes actores (bancos, fondos de cobertura), determina los niveles potenciales de soporte y resistencia. Características principales  Detección automática de OrderBlock Análisis basado en fractales: determina puntos de inflexión fuertes con un análisis fractal de 36 perí
FREE
Smart EA 8aLt4
Burak Baltaci
Asesores Expertos
Hola a todos. ¡¡¡Antes de presentar Smart EA 8aLt4, me gustaría hacer un breve e importante recordatorio!!! Este EA funciona recibiendo señales directamente de mi indicador llamado "All in One Screen" al 100%. Acceda a mi indicador "All in One Screen", que comparto 100% gratis, aquí. >>> All in One Screen <<< 8aLt4 Sistema de Trading Inteligente Indicador todo en uno + integración de EA inteligente Modos de Estrategia Modo Descripción Nivel de Riesgo Conservador Todas las señales deben ser
TrendBite MT5
Burak Baltaci
Indicadores
TrendBite v1.5 - Indicador profesional de seguimiento de tendencias Desarrollador: 8aLt4 Versión: 1.5 Plataforma: MetaTrader 5  Descripción general TrendBite v1.5 es un indicador de análisis técnico avanzado diseñado para detectar cambios de tendencia en el mercado y proporcionar a los inversores señales claras de compra y venta. Basado en el algoritmo de las bandas de Bollinger, esta herramienta detecta con precisión los cambios de tendencia y es ideal tanto para principiantes como para trade
FREE
Swing Trade Concept MT4
Burak Baltaci
1 (1)
Indicadores
CONCEPTO DE SWING TRADE ¿PARA QUÉ SIRVE? Un indicador MT4 diseñado para el swing trading. Captura los cambios de tendencia utilizando la lógica SuperTrend y muestra los puntos TP con niveles Fibonacci automáticos. ¿CÓMO FUNCIONA? 1. Seguimiento de tendencias Utiliza un algoritmo SuperTrend basado en ATR. Señala cuando se rompe la tendencia del precio. 2. Generación de señales La tendencia se invierte al alza → Cuadro verde COMPRAR + flecha (debajo de la vela) La tendencia se invier
TrendBite MT4
Burak Baltaci
5 (1)
Indicadores
TrendBite v1.5 - Indicador profesional de seguimiento de tendencias Desarrollador: 8aLt4 Versión: 1.5 Plataforma: MetaTrader 4  Descripción general TrendBite v1.5 es un indicador de análisis técnico avanzado diseñado para detectar cambios de tendencia en el mercado y proporcionar a los inversores señales claras de compra y venta. Basado en el algoritmo de las bandas de Bollinger, esta herramienta detecta con precisión los cambios de tendencia y es ideal tanto para principiantes como para trade
FREE
Nostradamus X Scalper
Burak Baltaci
Asesores Expertos
NOSTRADAMUS X SCALPER  Par recomendado:  Oro Marco temporal recomendado:  M15  Robot profesional que busca picos y valles en el mercado Nostradamus es un sistema de trading totalmente automatizado que captura con precisión los puntos de inflexión del mercado. ¡Funciona día y noche, toma decisiones sin emociones y maximiza tus ganancias!  ¿POR QUÉ NOSTRADAMUS?  Sistema de entrada inteligente Detecta automáticamente los puntos de inversión de la tendencia. Entrada precisa en niveles a
Dread Scalper MT4
Burak Baltaci
Asesores Expertos
Advertencia sobre riesgos AVISO IMPORTANTE: «DREAD SCALPER» utiliza estrategias agresivas de grid y martingala. Esto puede provocar pérdidas significativas para los inversores sin experiencia. Operar con divisas con margen conlleva un alto nivel de riesgo y puede no ser adecuado para todos los inversores. El alto grado de apalancamiento puede jugar a su favor, pero también en su contra. Antes de decidir invertir en divisas, debe considerar cuidadosamente sus objetivos de inversión, su nivel d
Baba Vanga SS
Burak Baltaci
Asesores Expertos
Baba Vanga Smart Scalper - Asesor experto Par recomendado: XAUUSD Marco temporal recomendado: M5 / M15 Características generales: Este EA es un robot inteligente de scalping que realiza operaciones automatizadas. Con su interfaz fácil de usar, muestra la información de su cuenta y los datos de rentabilidad en tiempo real en el gráfico. Características principales: Gestión de riesgos: cálculo automático de lotes basado en el saldo de su cuenta. Control de tiempo: opera solo durante
Dread Scalper MT5
Burak Baltaci
Asesores Expertos
Advertencia sobre riesgos AVISO IMPORTANTE: «DREAD SCALPER» utiliza estrategias agresivas de grid y martingala. Esto puede provocar pérdidas significativas para los inversores sin experiencia. Operar con divisas con margen conlleva un alto nivel de riesgo y puede no ser adecuado para todos los inversores. El alto grado de apalancamiento puede jugar a su favor, pero también en su contra. Antes de decidir invertir en divisas, debe considerar cuidadosamente sus objetivos de inversión, su nivel d
Filtro:
No hay comentarios
Respuesta al comentario