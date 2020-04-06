Velocity EDS MT4

VELOCITY EVENT DRIVEN SCALPER - Sistema profesional de trading basado en noticias







Antes de añadir «Velocity EDS» al gráfico en tiempo real, ¡no olvide activar el «Modo automático de noticias»!









Velocity EDS es un avanzado sistema de trading algorítmico diseñado para sacar partido de los acontecimientos económicos y las noticias de gran impacto. Este EA implementa sofisticadas estrategias de entrada y salida diseñadas específicamente para las condiciones de volatilidad del mercado que se producen en torno a los anuncios importantes.









Estrategia basada en noticias:



El EA funciona supervisando los calendarios económicos y ejecutando operaciones basadas en eventos noticiosos programados de gran impacto. Obtiene automáticamente datos de múltiples fuentes fiables, como ForexFactory y Myfxbook, lo que garantiza una cobertura completa de los anuncios que mueven el mercado. El sistema se puede configurar para realizar un seguimiento de divisas específicas (USD, EUR, GBP, JPY) o supervisar todos los pares principales simultáneamente.





Algoritmo de entrada profesional:



Velocity EDS emplea una estrategia de órdenes pendientes duales con controles de tiempo precisos. Las órdenes se colocan dentro de una ventana configurable antes de la publicación de las noticias, con ajustes automáticos basados en las condiciones del mercado. El sistema calcula los puntos de entrada óptimos teniendo en cuenta la volatilidad actual, los niveles de stop y los requisitos del bróker para maximizar la probabilidad de ejecución y mantener el control del riesgo.





Gestión avanzada de salidas:



El EA cuenta con múltiples mecanismos de salida, incluyendo protección de equilibrio, stops dinámicos y objetivos de ganancias dinámicos. El stop dinámico se puede configurar para que se active inmediatamente o después de asegurar el equilibrio, lo que proporciona flexibilidad en función de su tolerancia al riesgo. Todas las modificaciones incluyen protecciones de nivel de congelación optimizadas para MT4 para evitar rechazos de los brókers.





Tamaño dinámico de la posición:



La gestión del riesgo se integra mediante el cálculo automático de lotes basado en el saldo de la cuenta, el porcentaje de riesgo y la distancia del stop loss. El sistema tiene en cuenta las diferentes especificaciones de los instrumentos, incluyendo el ORO, los principales pares de divisas y las divisas exóticas, lo que garantiza un tamaño adecuado de la posición en todos los mercados.





Modo de funcionamiento dual:



- Modo de noticias automático: supervisa automáticamente los calendarios económicos y realiza operaciones en torno a los eventos programados.

- Modo manual: permite especificar manualmente el tiempo para realizar pruebas o personalizar los horarios de negociación.





Especificaciones técnicas:



- Funciona en todos los marcos temporales y símbolos.

- Optimizado para el ORO, el EUR/USD, el GBP/USD y otros pares principales.

- Incluye un panel de control completo que muestra el estado de la cuenta y los próximos eventos de noticias.

- Implementa la protección contra el error 145/10015 para modificaciones fiables de las órdenes.

- Sistema de números mágicos para el despliegue de múltiples gráficos.





Características de gestión de riesgos:



- Niveles de stop loss y take profit configurables.

- Límites máximos de uso del margen.

- Función de cierre de emergencia.

- Eliminación de órdenes opuestas para evitar posiciones de cobertura.

- Comprobaciones de distancia mínima para el cumplimiento de los requisitos del bróker.





Requisitos de configuración:



WebRequest debe estar habilitado para las siguientes URL:





https://nfs.faireconomy.media





AVISO IMPORTANTE El trading conlleva un riesgo sustancial de pérdida. Este EA está diseñado para traders experimentados que comprenden la dinámica del trading con noticias y los riesgos asociados. El rendimiento pasado no garantiza resultados futuros. Pruebe siempre exhaustivamente en una cuenta demo antes de la implementación en vivo. El desarrollador no asume ninguna responsabilidad por las pérdidas comerciales. Utilice una gestión de riesgos adecuada y nunca arriesgue más de lo que puede permitirse perder.





Configuración recomendada:



- Saldo mínimo de la cuenta: 500 USD

- Riesgo por operación: 0,5-1,5 %

- Stop loss: 30-50 pips dependiendo del instrumento

- Mejor rendimiento en el marco temporal M5

- Óptimo para el trading con noticias durante las principales publicaciones económicas





El Velocity Event Driven Scalper representa años de desarrollo en algoritmos de trading con noticias, combinando velocidad, precisión y control de riesgos en una solución de trading automatizada integral.