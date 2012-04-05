TrendBite MT5

 TrendBite v1.5 – Professioneller Trendfolgeindikator

Entwickler: 8aLt4

Version: 1.5

Plattform: MetaTrader 5


 Überblick

TrendBite v1.5 ist ein fortschrittlicher Indikator für die technische Analyse, der entwickelt wurde, um Trendänderungen auf dem Markt zu erkennen und Anlegern klare Kauf- und Verkaufssignale zu liefern. Basierend auf dem Bollinger-Bänder-Algorithmus erfasst dieses Tool Trendwenden präzise und ist sowohl für Anfänger als auch für erfahrene Trader ideal.


 Hauptmerkmale

 Trenderkennung

Automatische Trendanalyse: Erkennt sofortige Aufwärts- und Abwärtstrends auf dem Markt.

Basierend auf Bollinger-Bändern: Berechnungssystem, das auf einem zuverlässigen mathematischen Modell basiert.

Visuelle Klarheit: Zeigt den Trendstatus deutlich mit grünen (Aufwärts) und gelben (Abwärts) Histogrammbalken an.

 Kauf- und Verkaufssignale

Grüne Pfeile (↑): Zeigen Kaufgelegenheiten an.

Rote Pfeile (↓): Zeigen Verkaufsgelegenheiten an.

Klare Visualisierung: Dank der Trendlinien können Sie die Position leicht verfolgen.

Histogramm-Anzeige: Möglichkeit zur visuellen Bewertung der Trendstärke.

 Warnsystem

Akustische Warnung: Automatische Benachrichtigung bei neuen Signalen.

E-Mail-Unterstützung: Funktion zum Empfang kritischer Signale per E-Mail

Detaillierte Informationen: Preisniveau und Handelsempfehlung bei jeder Warnung

 Benutzerfreundliche Oberfläche

Automatisches Schließen des Rasters: Das Raster wird automatisch geschlossen, um eine übersichtlichere Darstellung des Diagramms zu ermöglichen

Anpassbares Zickzackmuster: Trendlinien können nach Belieben ein- und ausgeblendet werden



 Parameter

SignalPeriod (Standard: 15)

Signalberechnungszeitraum

Höherer Wert = Weniger, aber zuverlässigere Signale

Niedrigerer Wert = Mehr, aber empfindlichere Signale

ArrowPeriod (Standard: 2)

Empfindlichkeitsstufe der Pfeile

Beeinflusst die Bollinger-Bandbreite

ShowZigZag (Standard: false)

Zeigt/verbirgt Trendlinien

true = Weiße Trendlinien werden angezeigt

false = Nur Pfeile und Histogramme werden angezeigt

AlertON (Standard: true)

Aktiviert/deaktiviert akustische Warnungen

Sie erhalten eine Benachrichtigung, wenn ein neues Signal eingeht

Email (Standard: false)

Aktiviert/deaktiviert E-Mail-Benachrichtigungen

E-Mail-Einstellungen müssen in MetaTrader vorgenommen werden



 Wie wird es verwendet?

1. Kaufstrategie

 Wenn ein grüner Pfeil erscheint → Kaufgelegenheit

 Wenn das grüne Histogramm steigt → Der Aufwärtstrend verstärkt sich

 Wenn die weiße Trendlinie (bei aktiviertem ZigZag) nach oben zeigt → Der Trend hält an

2. Verkaufsstrategie

 Wenn ein roter Pfeil erscheint → Verkaufschance

 Wenn das rote Histogramm steigt → Der Abwärtstrend verstärkt sich

 Wenn die weiße Trendlinie (bei aktivem ZigZag) nach unten zeigt → Der Trend hält an

3. Risikomanagement

Verwenden Sie immer Stop-Loss

Bestätigen Sie die Signale mit anderen Indikatoren

Seien Sie in Zeiten hoher Volatilität vorsichtig

Halten Sie Ihr Risiko-Ertrags-Verhältnis bei 1:2 oder höher

 Tipps zur Verwendung

 Beste Zeitintervalle: Optimiert für H1-, H4- und Tagescharts.

 Kompatible Märkte: Kann auf den Devisen-, Kryptowährungs-, Aktien- und Rohstoffmärkten verwendet werden.

 Demokonto: Testen Sie den Indikator auf einem Demokonto, bevor Sie mit dem Live-Handel beginnen.

 Backtest: Überprüfen Sie die Performance anhand historischer Daten.


 Wichtige Hinweise

Dieser Indikator garantiert keine 100%ige Genauigkeit.

Nicht jedes Signal führt zu Gewinnen, Verluste sind normal.

Risikomanagement sollte immer Vorrang haben.

Marktnachrichten und Wirtschaftsdaten sollten berücksichtigt werden.

Kombinieren Sie ihn mit Ihrer eigenen Handelsstrategie.





 Vorteile

 Einfache Einrichtung und Verwendung

 Übersichtliches und professionelles Erscheinungsbild

 Echtzeit-Signalerzeugung

 Flexible Parametereinstellungen

 Geringer Systemressourcenverbrauch

 Kompatibel mit allen MetaTrader 5-Brokern




Empfohlene Produkte
Auto Fibonacci
Ali Gokay Duman
5 (3)
Indikatoren
Dieser Indikator berechnet Fibonacci-Levels über gleitende Durchschnitte Trend und zeichnen diese Linien. Sie können die Einstellungen für schnelle und langsame gleitende Durchschnitte zur Anpassung ändern. Eingaben: Schneller MA-Zeitraum: 64 Schnelle MA-Verschiebung: 0 Schnelle MA-Methode: Geglättet Fast MA Anwenden auf: Median Preis Langsamer MA-Zeitraum: 32 Langsame MA-Verschiebung: 0 Langsame MA-Methode: Geglättet Slow MA Anwenden auf: Medianpreis Zickzack: Falsch ZigZag-Farbe: Rot Zickzack-
FREE
Five Minute Drive
Kenan Ozkarakas
5 (2)
Indikatoren
"Einer seiner wichtigsten Vorteile ist, dass er den allgemeinen Trend in den oberen Zeitrahmen anzeigt, wenn man den 5-Minuten-Zeitrahmen betrachtet. Wenn Sie also Positionen im 5-Minuten-Zeitrahmen eröffnen, die mit den Trends in den oberen Zeitrahmen übereinstimmen, ist die Wahrscheinlichkeit geringer, dass Sie auf dem Kopf stehen. Wenn Sie die gekrümmten und linearen Linien, die von diesem Indikator auf dem Grafikbildschirm gezeichnet werden, mit Ihrer geometrischen Perspektive interpretieren
FREE
Renko Chart
Marcin Konieczny
3.56 (9)
Indikatoren
Dieser Indikator ermöglicht die Anzeige von Renko-Charts im Indikatorfenster. Renko-Charts zeigen nur Kursbewegungen an, die größer als die angegebene Boxgröße sind. Dies hilft, Rauschen zu eliminieren und ermöglicht es, sich auf die wichtigsten Trends zu konzentrieren. Die Zeit spielt hier keine Rolle. Es werden nur Preisbewegungen berücksichtigt. Aus diesem Grund ist der Renko-Chart nicht mit dem Hauptchart synchronisiert, an den er angehängt ist. Der Indikator arbeitet in zwei Modi: CLOSE -
FREE
Qunity ADX Multi Timeframe Trend and Fibonacci
Rodion Kachkin
Indikatoren
Multi-Timeframe-Trendindikator basierend auf dem ADX / ADXWilder-Indikator mit Fibonacci-Levels Der Indikator zeigt Trendbereiche unter Verwendung von ADX- oder ADXWilder-Indikator-Daten aus mehreren Zeitrahmen an. Der Impulsmodus des Indikators ermöglicht es Ihnen, den Beginn eines Trends zu erkennen, und mehrere "Screens" mit verschiedenen Zeitrahmen ermöglichen es Ihnen, Marktstörungen herauszufiltern. Dem Preisdiagramm werden Fibonacci-Levels hinzugefügt, die sich flexibel einstellen lasse
FREE
Virtual Trend Assistant
Gennady Sergienko
Indikatoren
Der Indikator ist ein Analysetool, das 37 verschiedene Varianten gleitender Durchschnitte umfasst, die von Autoren wie Patrick Mulloy, Mark Jurik, Chris Satchwell, Alan Hull und anderen entwickelt wurden. Er ermöglicht historische virtuelle Tests. Der Indikator kann für verschiedene Instrumente verwendet werden, darunter Gold, Kryptowährungen, Aktienindizes, Währungspaare und andere Vermögenswerte. Ein integrierter visueller Backtester ermöglicht es Nutzern, virtuelle Handelspositionen zu simuli
FREE
RSI Divergence F
Andrey Dik
5 (3)
Indikatoren
Ein professionelles Werkzeug für den Handel - der Divergenzindikator zwischen dem RSI und dem Kurs, der es Ihnen ermöglicht, rechtzeitig ein Signal über eine Trendumkehr zu erhalten oder Kursrücksetzer abzufangen (abhängig von den Einstellungen). Die Einstellungen des Indikators erlauben es Ihnen, die Stärke der Divergenz aufgrund des Winkels der RSI-Spitzen und der prozentualen Preisveränderung anzupassen, was eine Feinabstimmung der Signalstärke ermöglicht. Der Code des Indikators ist optimie
FREE
Follow The Line MT5
Oliver Gideon Amofa Appiah
4.6 (35)
Indikatoren
Dieser Indikator gehorcht dem beliebten Spruch, dass: "DER TREND IST DEIN FREUND". Er malt eine GRÜNE Linie für KAUFEN und eine ROTE Linie für VERKAUFEN. (Sie können die Farben ändern). Er gibt Alarme und Warnungen aller Art aus. Es wiederholt sich nicht und kann für alle Währungspaare und Zeitrahmen verwendet werden. Ja, so einfach und simpel ist das. Selbst ein Neuling kann damit großartige und zuverlässige Geschäfte machen. NB: Die besten Ergebnisse erzielen Sie mit meinen anderen Premium-Ind
FREE
Multi indicator divergence MT5
Jan Flodin
4.81 (42)
Indikatoren
Der Indikator erkennt, wenn eine Divergenz zwischen dem Preis und einem Indikator oder Oszillator auftritt. Er identifiziert sowohl regelmäßige als auch versteckte Divergenzen. In Kombination mit Ihren eigenen Regeln und Techniken können Sie mit diesem Indikator Ihr eigenes leistungsstarkes System erstellen (oder verbessern). Für Setups mit höherer Wahrscheinlichkeit kann ich Ihnen empfehlen, meinen Supply Demand Indikator zu verwenden und nur zu handeln, wenn die Divergenz innerhalb einer Zone
FREE
Qunity ADX Multi Timeframe Trend
Rodion Kachkin
Indikatoren
Multi-Timeframe Trendindikator, basierend auf dem ADX / ADXWilder Indikator Der Indikator zeigt Trendbereiche unter Verwendung von ADX- oder ADXWilder-Indikator-Daten aus mehreren Zeitrahmen an. Der Impulsmodus des Indikators ermöglicht es Ihnen, den Beginn eines Trends zu erkennen, und mehrere "Screens" mit verschiedenen Zeitrahmen ermöglichen es Ihnen, Marktstörungen herauszufiltern. Wie der Indikator funktioniert : Wenn der PDI größer als der NDI ist, handelt es sich um eine Haussebewegung
FREE
HighLow MT5
Azamat Mullayanov
4 (2)
Indikatoren
Der Indikator zeichnet zwei Linien von Höchst- und Tiefstkursen auf. Die Linien erfüllen bestimmte Kriterien. Die blaue Linie steht für Kaufen. Die rote Linie ist für den Verkauf. Das Einstiegssignal - der Balken öffnet sich oberhalb der Linien. Der Indikator funktioniert auf allen Währungspaaren und Zeitrahmen. Er kann entweder als fertiges Handelssystem oder als zusätzliches Signal für eine eigene Handelsstrategie verwendet werden. Es gibt keine Eingabeparameter. Wie bei jedem Signalindikator
FREE
Qunity ADX Trend
Rodion Kachkin
Indikatoren
Trendindikator auf der Grundlage des ADX / ADXWilder-Indikators Der Indikator zeigt Trendbereiche anhand der Daten des ADX oder ADXWilder-Indikators an. Wie der Indikator funktioniert: Wenn der PDI größer als der NDI ist, handelt es sich um eine Aufwärtsbewegung; Wenn der PDI kleiner als der NDI ist, handelt es sich um eine Abwärtsbewegung; wenn der ADX kleiner oder gleich dem in den Parametern angegebenen Filterwert ist, dann liegt keine Bewegung vor. Eingabeparameter des Indikators : Bere
FREE
HMA Color with Alerts MT5
Pavel Zamoshnikov
4.75 (56)
Indikatoren
Der gleitende Hull-Durchschnitt (HMA) ist bei Händlern wegen der effektiven Mittelwertbildung von Marktgeräuschen und einer relativ geringen Verzögerung zu Recht beliebt. Die aktuelle Version von MetaTrader 5 ändert seine Farbe, wenn sich die Bewegungsrichtung ändert. Es sind Ton- und Textsignale verfügbar. Sie unterstützt auch den Versand von E-Mail- und Push-Nachrichten. Es ist möglich, ein Signal auf dem aktuellen unvollständigen Balken auszulösen, obwohl ein solches Signal vor dem Abschluss
FREE
Stat Monitor 5
Sergei Linskii
5 (1)
Indikatoren
Stat Monitor ist ein guter Informationsindikator. Vorteile des Indikators: Der Indikator liefert nützliche Informationen - den aktuellen Spread, die Kosten für ein Lot des Symbols, den Trading Leverage und die empfohlene Lotgröße für den Handel. Sie können den Indikator auf der MetaTrader 5 Handelsplattform eines beliebigen Brokers verwenden. Der Indikator liefert nützliche Informationen. Version des Stat Monitor Indikators für MetaTrader 4 Ich wünsche Ihnen allen viel Glück beim Handel und s
FREE
Super Trend Strategy
Minh Khoa Nguyen
5 (2)
Indikatoren
Die SuperTrend-Strategie ist ein weit verbreiteter technischer Indikator, der auf der Average True Range (ATR) basiert und in erster Linie als Trailing-Stop-Instrument zur Erkennung vorherrschender Markttrends eingesetzt wird. Der Indikator ist so konzipiert, dass er einfach zu handhaben ist und gleichzeitig einen zuverlässigen Einblick in den aktuellen Markttrend bietet. Er funktioniert auf der Grundlage von zwei Schlüsselparametern: der Periode und dem Multiplikator . Standardmäßig wird für di
FREE
PZ Inside Bars MT5
PZ TRADING SLU
4.5 (12)
Indikatoren
Verbessern Sie Ihre Price-Action-Strategie: Inside-Bar-Breakouts auf Tastendruck Dieser Indikator erkennt die Innenseite von Bars in verschiedenen Bereichen und macht es Preis-Aktions-Händlern sehr einfach, Inside-Bar-Breakouts zu erkennen und darauf zu reagieren. [ Installationsanleitung | Update-Anleitung | Fehlerbehebung | FAQ | Alle Produkte ] Einfach zu bedienen und zu verstehen Anpassbare Farbauswahlen Der Indikator implementiert visuelle/mail/push/sound Warnungen Der Indikator wird nicht
FREE
True Trend Oscillator Pro
Pavel Golovko
Indikatoren
Dieser Indikator ist ein Zero-Lag-Indikator und zeigt die Stärke der Trendänderung an. True Trend Oscillator Pro funktioniert am besten in Kombination mit True Trend Moving Average Pro, der den genauen Trend anzeigt. Der Oszillatorwert ist die exakte Preisänderung in der gegebenen Trendrichtung. True Trend Moving Average Pro: https://www.mql5.com/en/market/product/103586 Wenn Sie den Eingabeparameter PERIOD auf 1 setzen, wird dieser Indikator zu einem Scharfschützen für binäre Optionen. Die
FREE
Trendline mt5 indicator
David Muriithi
3 (1)
Indikatoren
Sind Sie es leid, bei jeder Analyse von Charts Trendlinien zu zeichnen? Oder wünschen Sie sich mehr Konsistenz in Ihrer technischen Analyse? Dann ist dies genau das Richtige für Sie. Dieser Indikator zeichnet automatisch Trendlinien, wenn er auf einem Chart abgelegt wird. Wie er funktioniert Funktioniert ähnlich wie der Standardabweichungskanal auf mt4 und mt5. Er hat 2 Parameter: 1. Start-Bar 2. Anzahl der Balken für die Berechnung Der Startbalken ist der Balken, mit dem das Zeichnen der Trendl
FREE
HMA5
Sergey Sapozhnikov
4.3 (10)
Indikatoren
Der Hull Moving Average reagiert empfindlicher auf die aktuelle Preisaktivität als ein traditioneller Moving Average. Er reagiert schneller auf Trendänderungen und zeigt die Preisbewegung genauer an. Dies ist eine Farbversion des Indikators. Dieser Indikator wurde auf der Grundlage der von Sergey <wizardserg@mail.ru> erstellten Originalversion entwickelt. Er ist für alle Zeitrahmen geeignet. Parameter Periode - Glättungsperiode, empfohlene Werte sind 9 bis 64. Je größer die Periode, desto weich
FREE
Mitimom
Danil Poletavkin
Indikatoren
Der Indikator basiert auf der Methodik von Robert Miner, die er in seinem Buch "High probability trading strategies" beschrieben hat, und zeigt Signale zusammen mit dem Momentum von 2 Zeitrahmen an. Ein Stochastik-Oszillator wird als Momentum-Indikator verwendet. Die Einstellungen sprechen für sich selbst Periode_1 ist der aktuelle Zeitrahmen, 'current' period_2 wird angezeigt - der übergeordnete Zeitrahmen ist 4 oder 5 Mal größer als der aktuelle Zeitrahmen. Wenn der aktuelle Zeitrahmen beisp
FREE
TrendOscilator Indicator and EA
Irina Cherkashina
Indikatoren
The TrendOscillator Indicator is an upgraded version of the traditional Stochastic Oscillator.   It comprises two lines: %K and %D.   The %K line represents the current market position.   In contrast, the %D line is a moving average of the %K line used to generate signals and identify potential entry or exit points. The good thing is the indicator works on all timeframes like the traditional Stochastic.   However, to avoid any false signals, applying the indicator on longer timeframes is better
FREE
Alpha Trend Analyzer
Le Trung Kien Hoang
Indikatoren
SuperTrend-Indikator - Beschreibung und wichtiger Hinweis Der SuperTrend ist ein zusammengesetzter technischer Indikator, der Ihnen helfen soll, den primären Trend zu identifizieren, seine Stärke zu messen und die Signalqualität zu bewerten. Ein Indikator ist jedoch nur ein Hilfsmittel - er ist nie 100%ig genau und kann ein solides Risikomanagement nicht ersetzen. 1. Kernformel & Komponenten ATR (Average True Range): misst die Preisvolatilität; die Empfindlichkeit kann über Perioden und Multipli
FREE
ThreePointsChannelFree
Dimitr Trifonov
5 (1)
Indikatoren
Dies ist eine kostenlose Version des Indikators, die Periode zwischen den vertikalen Linien beträgt immer 30 Balken. In der kostenpflichtigen Version kann der Zeitraum vom Benutzer eingestellt werden, so dass eine Konfiguration mit vielen ThreePointsChannel-Indikatoren mit unterschiedlichen Zeiträumen möglich ist. Das Konstruktionsprinzip - auf einer beliebigen Anzahl von Balken, die vom Benutzer festgelegt wird, wird ein Kanal mit Maximal- und Minimallinien konstruiert, so dass die Balken das
FREE
Tabajara V5
Flavio Javier Jarabeck
4.83 (35)
Indikatoren
Metatrader 5 Version des berühmten Andre Machado's Tabajara Indikators. Wenn Sie Andre Machado's Technische Analyse nicht kennen, brauchen Sie diesen Indikator nicht... Für diejenigen, die ihn brauchen, und für die vielen befreundeten Trader, die um diese Portierung von anderen Plattformen gebeten haben, hier ist er... FEATURES 8-periodischer gleitender Durchschnitt 20-Perioden Gleitender Durchschnitt 50-periodischer gleitender Durchschnitt 200-periodischer gleitender Durchschnitt Farbige Kerze
FREE
Zigzag Pro MT5
Kaijun Wang
5 (5)
Indikatoren
Dieser Indikator basiert auf dem Zickzack... Hinzugefügt: 1. 1. zusätzliche Pfeile, um das Diagramm deutlicher zu machen. 2) Preisanzeige hinzugefügt, so dass Sie den Preis besser sehen können. 3) Alarm-Einstellungen hinzugefügt, und kann das Senden von E-Mails unterstützen. Merkmale des ursprünglichen Indikators. 1) Grundlegende Konfiguration des Wellenindikators. 2. die letzten 2 ZIGZAG Punkte haben keine Stabilität, mit dem Markt und ändern, (das heißt, sagte der Benutzer die Zukunft Funktion
FREE
MACD Enhanced
Nikita Berdnikov
5 (2)
Indikatoren
Wir stellen den MACD Enhanced vor - einen erweiterten MACD-Indikator (Moving Average Convergence Divergence), der Händlern erweiterte Möglichkeiten für die Trend- und Momentum-Analyse an den Finanzmärkten bietet. Der Indikator nutzt die Differenz zwischen dem schnellen und dem langsamen exponentiellen gleitenden Durchschnitt, um die Dynamik, die Richtung und die Stärke des Trends zu bestimmen und klare visuelle Signale für potenzielle Einstiegs- und Ausstiegspunkte zu erzeugen. Aber Achtung! Um
FREE
Zigzag Price Arrows
Aiman Saeed Salem Dahbag
Indikatoren
Der Zigzag-Preispfeil-Indikator ist eine verbesserte Version des klassischen Zigzag-Indikators, die das traditionelle Zickzack-Muster mit fortschrittlichen visuellen Funktionen kombiniert. Er identifiziert nicht nur wichtige Wendepunkte im Markt, sondern liefert auch klare Handelssignale durch: - Richtungspfeile: Farbige Pfeile (grün für Kauf, magenta für Verkauf) zeigen mögliche Trendrichtungen an. - Preisbeschriftungen: Zeigt die genauen Preiswerte an jedem Pivot-Punkt direkt im Chart an. - V
FREE
Coral Indi
Dinh Duong Luong
Indikatoren
Der Coral Trend ist ein Trendfolge-Indikator, der bei Forex-Händlern sehr beliebt ist . Er wird normalerweise in Verbindung mit anderen Indikatoren verwendet. Er verwendet Kombinationen von gleitenden Durchschnitten mit komplexen Glättungsformeln! Er hat zwei konfigurierbare Parameter: Koeffizient - Glättungsverhältnis (*) Angewandter Preis Berechnung: Coral = (-0.064) * B6 + 0.672 * B5 - 2.352 * B4 + 2.744 * B3
FREE
Heiken Ashi fxam
Ely Alsedy
5 (1)
Indikatoren
Heiken Ashi MT5 Indikator Verbessern Sie Ihre Marktanalyse mit dem Heiken Ashi MT5 Indikator. Dieses leistungsstarke Tool verwandelt Standard-Preisdaten in glattere, trendorientierte Kerzen, wodurch die Identifizierung von Markttrends und potenziellen Umkehrpunkten erleichtert wird. Hauptmerkmale: Klare Trendidentifikation: Unterscheiden Sie visuell zwischen Aufwärts- und Abwärtstrends durch unterschiedliche Kerzenfarben. Rauschreduktion: Filtern Sie Preisschwankungen heraus und erhalten Sie ei
FREE
Apex WilliamsR MT5
German Pablo Gori
Indikatoren
Apex WilliamsR MT5 Apex Williams %R MT5 ist ein professioneller technischer Indikator, der den traditionellen Williams %R-Oszillator um eine erweiterte Momentum-Analyse und mehrere Qualitätsfilter erweitert. Wichtigste Merkmale Intelligentes Signalsystem - Automatische Generierung von Kauf-/Verkaufssignalen - Qualitätsfilter zur Reduzierung von Fehlsignalen - Klare visuelle Indikatoren im Chart Erweiterte Divergenzanalyse - Automatische Divergenzerfassung - Integrierte Preis-Oszillator-Anal
FREE
Bollinger Bands Pure Sound Alert No Plots
Robinson Alves Lemos
Indikatoren
Forex 17 – Bollinger Bands Pure Sound Alert No Plots erzeugt akustische Warnungen, wenn der Preis das obere oder untere Bollinger-Band überschreitet. Unterschiedliche Töne signalisieren Aufwärts- und Abwärtsdurchbrüche und helfen, potenziell überkaufte oder überverkaufte Situationen zu erkennen. Diese Version ohne grafische Darstellung zeichnet keine visuellen Elemente im Chart. Anpassbare Parameter sind unter anderem Periodenlänge, Abweichung und Alarmintervalle. Der rein akustische Ansatz eign
FREE
Käufer dieses Produkts erwarben auch
Smart Trend Trading System MT5
Issam Kassas
4.66 (56)
Indikatoren
Wenn Sie diesen Indikator kaufen, erhalten Sie meinen professionellen Trade Manager  + EA KOSTENLOS dazu. Zunächst einmal ist es wichtig zu betonen, dass dieses Handelssystem ein Nicht-Repainting-, Nicht-Redrawing- und Nicht-Verzögerungsindikator ist, was es sowohl für manuelles als auch für automatisches Trading ideal macht. Online-Kurs, Handbuch und Vorlagen herunterladen. Das "Smart Trend Trading System MT5" ist eine umfassende Handelslösung, die für neue und erfahrene Trader maßgeschneidert
Power Candles MT5
Daniel Stein
5 (2)
Indikatoren
Power Candles – Stärkebasierte Einstiegssignale für jeden Markt Power Candles bringt die bewährte Stärkenanalyse von Stein Investments direkt in den Preischart. Anstatt ausschließlich auf Preisbewegungen zu reagieren, wird jede Kerze anhand der realen Markstärke eingefärbt. So lassen sich Momentum-Aufbau, Beschleunigung der Stärke und saubere Trendwechsel sofort erkennen. Eine Logik für alle Märkte Power Candles arbeitet automatisch auf allen Handelssymbolen . Der Indikator erkennt selbstständig
Divergence Bomber
Ihor Otkydach
4.96 (76)
Indikatoren
Jeder Käufer dieses Indikators erhält zusätzlich kostenlos: Das exklusive Tool „Bomber Utility“, das jede Handelsposition automatisch begleitet, Stop-Loss- und Take-Profit-Niveaus setzt und Trades gemäß den Regeln der Strategie schließt Set-Dateien zur Konfiguration des Indikators für verschiedene Handelsinstrumente Set-Dateien zur Konfiguration des Bomber Utility in den Modi: „Minimales Risiko“, „Ausgewogenes Risiko“ und „Abwartende Strategie“ Ein Schritt-für-Schritt-Videohandbuch, das Ihnen hi
Game Changer Indicator mt5
Vasiliy Strukov
5 (6)
Indikatoren
Game Changer ist ein revolutionärer Trendindikator, der für jedes Finanzinstrument entwickelt wurde und Ihren Metatrader in einen leistungsstarken Trendanalysator verwandelt. Der Indikator zeichnet nicht neu und verzögert nicht. Er funktioniert in jedem Zeitrahmen und unterstützt die Trenderkennung, signalisiert potenzielle Umkehrungen, dient als Trailing-Stop-Mechanismus und liefert Echtzeit-Warnungen für schnelle Marktreaktionen. Egal, ob Sie erfahrener Trader, Profi oder Anfänger auf der Such
Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe
Sirikorn Rungsang
4.91 (33)
Indikatoren
*** Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe ist ein Echtzeit-Marktanalysetool, das auf den Smart Money Concepts (SMC) basiert. Es wurde entwickelt, um Tradern dabei zu helfen, die Marktstruktur systematisch zu analysieren und einen klareren Überblick über die gesamte Marktrichtung zu erhalten. Das System analysiert automatisch Umkehrpunkte, Schlüsslezonen und die Marktstruktur über mehrere Timeframes hinweg und zeigt dabei Points of Interest (POI), No-Repaint-Signale sowie automatische Fibona
FX Power MT5 NG
Daniel Stein
5 (28)
Indikatoren
FX Power: Analysieren Sie die Stärke von Währungen für intelligentere Handelsentscheidungen Übersicht FX Power ist Ihr unverzichtbares Werkzeug, um die tatsächliche Stärke von Währungen und Gold unter allen Marktbedingungen zu verstehen. Indem Sie starke Währungen kaufen und schwache verkaufen, vereinfacht FX Power Ihre Handelsentscheidungen und deckt Chancen mit hoher Wahrscheinlichkeit auf. Ob Sie Trends folgen oder extreme Delta-Werte nutzen, um Umkehrungen zu prognostizieren, dieses Tool p
Gold Sniper Scalper Pro
Ich Khiem Nguyen
3.29 (7)
Indikatoren
Gold Sniper Scalper Pro - Gold (XAU/USD) Handelssystem auf MetaTrader 5 Für den ernsthaften Trader: Nähern Sie sich dem Goldhandel mit einer strukturierten, datengesteuerten Methodik, die mehrere Marktanalysefaktoren kombiniert. Dieses Tool wurde entwickelt, um Ihre Gold-Handelsanalyse zu unterstützen. Begrenzte Preisgelegenheit Dies ist eine Chance, den Gold Sniper Scalper Pro zu besitzen, bevor der Preis steigt. Der Produktpreis erhöht sich nach jeweils 10 nachfolgenden Käufen um $50. Endprei
Atomic Analyst MT5
Issam Kassas
4.19 (27)
Indikatoren
Zunächst einmal ist es erwähnenswert, dass dieser Handelsindikator nicht neu malt, nicht neu zeichnet und keine Verzögerung aufweist, was ihn sowohl für manuellen als auch für Roboterhandel ideal macht. Benutzerhandbuch: Einstellungen, Eingaben und Strategie. Der Atom-Analyst ist ein PA-Preisaktionsindikator, der die Stärke und das Momentum des Preises nutzt, um einen besseren Vorteil auf dem Markt zu finden. Ausgestattet mit fortschrittlichen Filtern, die helfen, Rauschen und falsche Signale z
Azimuth Pro
Ottaviano De Cicco
Indikatoren
LAUNCH-AKTION Der Azimuth Pro Preis ist zunächst auf 299 $ für die ersten 100 Käufer festgelegt. Der Endpreis wird 499 $ betragen. DER UNTERSCHIED ZWISCHEN RETAIL- UND INSTITUTIONELLEN EINSTIEGEN IST NICHT DER INDIKATOR — ES IST DIE POSITION. Die meisten Trader steigen auf willkürlichen Preisniveaus ein, jagen dem Momentum hinterher oder reagieren auf verzögerte Signale. Institutionen warten darauf, dass der Preis strukturelle Niveaus erreicht, an denen sich Angebot und Nachfrage tatsächlich
Trend Screener Pro MT5
STE S.S.COMPANY
4.84 (99)
Indikatoren
Nutzen Sie die Macht des Trendhandels mit Trend Screener Indicator: Ihrer ultimativen Trendhandelslösung, die auf Fuzzy-Logik und einem System mit mehreren Währungen basiert! Steigern Sie Ihren Trendhandel mit Trend Screener, dem revolutionären Trendindikator mit Fuzzy-Logik. Es handelt sich um einen leistungsstarken Trendfolgeindikator, der über 13 Premium-Tools und -Funktionen sowie 3 Handelsstrategien kombiniert und ihn zu einer vielseitigen Wahl macht, um Ihren Metatrader in einen Trendanaly
Quantum TrendPulse
Bogdan Ion Puscasu
5 (20)
Indikatoren
Wir stellen   Quantum TrendPulse   vor, das ultimative Handelstool, das die Leistung von   SuperTrend   ,   RSI   und   Stochastic   in einem umfassenden Indikator vereint, um Ihr Handelspotenzial zu maximieren. Dieser Indikator wurde für Händler entwickelt, die Präzision und Effizienz suchen, und hilft Ihnen dabei, Markttrends, Momentumverschiebungen und optimale Ein- und Ausstiegspunkte sicher zu erkennen. Hauptmerkmale: SuperTrend-Integration:   Folgen Sie problemlos dem vorherrschenden Markt
Smart Stop Indicator MT5
Daniel Stein
5 (2)
Indikatoren
Smart Stop Indicator – Intelligente Stop-Loss-Präzision direkt auf Ihrem Chart Übersicht Der Smart Stop Indicator ist die maßgeschneiderte Lösung für Trader, die ihren Stop-Loss klar und methodisch setzen möchten – statt sich auf Bauchgefühl oder Zufall zu verlassen. Das Tool kombiniert klassische Price-Action-Logik (höhere Hochs, tiefere Tiefs) mit moderner Breakout-Erkennung, um das nächste wirklich logische Stop-Level zu bestimmen. Ob Trendphase, Range oder schnelle Ausbruchsbewegung – der
Trend indicator AI mt5
Ramil Minniakhmetov
5 (13)
Indikatoren
Trend Ai Indicator ist ein großartiges Tool, das die Marktanalyse eines Händlers verbessert, indem Trendidentifikation mit umsetzbaren Einstiegspunkten und Umkehrwarnungen kombiniert wird. Dieser Indikator ermöglicht es Benutzern, die Komplexität des Forex-Marktes mit Zuversicht und Präzision zu navigieren Über die primären Signale hinaus identifiziert der Trend Ai-Indikator sekundäre Einstiegspunkte, die bei Pullbacks oder Retracements auftreten, sodass Händler von Preiskorrekturen innerhalb d
FX Levels MT5
Daniel Stein
5 (12)
Indikatoren
FX Levels: Außerordentlich präzise Unterstützungs- und Widerstandszonen für alle Märkte Kurzüberblick Suchen Sie eine verlässliche Methode, um Support- und Resistance-Level in jedem Markt zu identifizieren—egal ob Währungspaare, Indizes, Aktien oder Rohstoffe? FX Levels vereint die traditionelle „Lighthouse“-Methode mit einem modernen dynamischen Ansatz und bietet nahezu universelle Genauigkeit. Durch unsere Erfahrung mit echten Brokern sowie automatischen täglichen und Echtzeit-Updates hilft
Smart Price Action Concepts MT5
Issam Kassas
4 (14)
Indikatoren
Zunächst einmal ist es wichtig zu betonen, dass dieses Handelstool ein Nicht-Repaint-, Nicht-Redraw- und Nicht-Verzögerungsindikator ist, was es ideal für professionelles Trading macht. Online-Kurs, Benutzerhandbuch und Demo. Der Smart Price Action Concepts Indikator ist ein sehr leistungsstarkes Werkzeug sowohl für neue als auch erfahrene Händler. Er vereint mehr als 20 nützliche Indikatoren in einem und kombiniert fortgeschrittene Handelsideen wie die Analyse des Inner Circle Traders und Str
IX Power MT5
Daniel Stein
4.92 (12)
Indikatoren
IX Power: Markteinblicke für Indizes, Rohstoffe, Kryptowährungen und Forex Überblick IX Power ist ein vielseitiges Tool zur Analyse der Stärke von Indizes, Rohstoffen, Kryptowährungen und Forex-Symbolen. Während FX Power die höchste Präzision für Währungspaare bietet, indem es alle verfügbaren Paardaten einbezieht, konzentriert sich IX Power ausschließlich auf die Marktdaten des zugrunde liegenden Symbols. Dies macht IX Power zu einer hervorragenden Wahl für Nicht-Forex-Märkte und zu einem zuv
Grabber System MT5
Ihor Otkydach
4.81 (21)
Indikatoren
Ich präsentiere Ihnen den hervorragenden technischen Indikator Grabber, der als eine vollständig einsatzbereite „All-Inclusive“-Handelsstrategie funktioniert. In einem einzigen Code sind leistungsstarke Werkzeuge zur technischen Marktanalyse, Handelssignale (Pfeile), Alarmfunktionen und Push-Benachrichtigungen integriert. Jeder Käufer dieses Indikators erhält zusätzlich kostenlos: Grabber Utility: ein Tool zur automatischen Verwaltung offener Orders Schritt-für-Schritt-Videoanleitung: wie man de
SynaptixQuant Dominance Matrix
Devie Arevalo Montemayor
5 (1)
Indikatoren
SynaptixQuant Dominanz-Matrix: Institutional-Grade Market State Extraction Entwickelt für Händler, die eine datengestützte Sicht auf das Marktverhalten benötigen, die über oberflächliche Indikatoren hinausgeht. Die Synaptix Quant (SQ) Dominanzmatrix ist keine herkömmliche Anzeige der Währungsstärke. Hinter der bewusst schlanken Oberfläche verbirgt sich eine ausgeklügelte analytische Architektur, die darauf ausgelegt ist, Marktbedingungen präzise zu quantifizieren. Jede Ausgabe wird durch eine m
M1 Scalper Pro MT5
Elif Kaya
5 (9)
Indikatoren
- Real Preis ist 80$ - 45% Rabatt (Es ist 45$ jetzt) Kontaktieren Sie mich für zusätzliche Bonus-Indikator , Anleitung oder Fragen! - Lebenslanges Update kostenlos - Nicht übermalen - Zugehöriges Produkt: Gann Gold EA - Ich verkaufe meine Produkte nur im Elif Kaya Profil, alle anderen Webseiten sind gestohlene alte Versionen, also keine neuen Updates oder Support. Vorteile von M1 Scalper Pro Rentabilität: M1 Scalper Pro ist hochprofitabel mit einer strengen Ausstiegsstrategie. Häufige Gelegenhe
ARIPoint
Temirlan Kdyrkhan
1 (1)
Indikatoren
ARIPoint ist ein leistungsstarker Handelsbegleiter, der hochwahrscheinliche Einstiegssignale mit dynamischen TP/SL/DP-Levels auf Basis der Volatilität generiert. Das integrierte Performance-Tracking zeigt Gewinn/Verlust-Statistiken, PP1/PP2-Treffer und Erfolgsraten, die alle live aktualisiert werden. Hauptmerkmale: Kauf-/Verkaufssignale mit adaptiven Volatilitätsbändern TP/SL/DP-Levels in Echtzeit auf Basis von ATR Eingebauter MA-Filter mit optionaler ATR/StdDev-Volatilität Performance-Statisti
Meravith AUTO
Ivan Stefanov
5 (1)
Indikatoren
Meravith Auto ist eine automatisierte Version des Handelssystems Meravith. Der Indikator besteht aus einer Trendlinie, die ihre Farbe ändert. Bei einem Aufwärtstrend ist sie grün, bei einem Abwärtstrend rot. Dies ist die Unterstützungslinie des Trends. Eine Liquiditätslinie, bei der das Aufwärtsvolumen dem Abwärtsvolumen entspricht. Eine dreifache bullische Abweichungslinie. Eine dreifache bärische Abweichungslinie. Lila und blaue Punkte, die auf hohes Volumen hinweisen. Der lila Punkt zeigt ein
Berma Bands
Muhammad Elbermawi
5 (7)
Indikatoren
Der Berma Bands (BBs)-Indikator ist ein wertvolles Werkzeug für Händler, die Markttrends erkennen und daraus Kapital schlagen möchten. Durch die Analyse der Beziehung zwischen dem Preis und den BBs können Händler erkennen, ob sich ein Markt in einer Trend- oder Schwankungsphase befindet. Besuchen Sie den [ Berma Home Blog ], um mehr zu erfahren. Berma-Bänder bestehen aus drei unterschiedlichen Linien: dem oberen Berma-Band, dem mittleren Berma-Band und dem unteren Berma-Band. Diese Linien werden
FX Volume MT5
Daniel Stein
4.79 (24)
Indikatoren
FX Volume: Erleben Sie den echten Marktüberblick aus der Sicht eines Brokers Kurzüberblick Möchten Sie Ihre Handelsstrategie auf das nächste Level bringen? FX Volume liefert Ihnen Echtzeit-Einblicke in die Positionierung von Retail-Tradern und Brokern — lange bevor verzögerte Berichte wie der COT verfügbar sind. Ob Sie nach beständigen Gewinnen streben oder einfach einen tieferen Vorteil am Markt suchen, FX Volume hilft Ihnen, große Ungleichgewichte zu erkennen, Breakouts zu bestätigen und Ihr
Gold Entry Sniper
Tahir Mehmood
5 (1)
Indikatoren
Gold Entry Sniper – Professionelles Multi-Timeframe-ATR-Dashboard für Gold-Scalping & Swing-Trading Gold Entry Sniper ist ein fortschrittlicher MetaTrader-5-Indikator, der präzise Kauf-/Verkaufssignale für XAUUSD und andere Märkte liefert. Mit ATR-Trailing-Stop-Logik und Multi-Timeframe-Analyse ist er ideal für Scalper und Swing-Trader. Wichtige Funktionen & Vorteile Multi-Timeframe-Analyse – Trends in M1, M5 und M15 auf einen Blick. ATR-basierter Trailing Stop – Dynamische Stops, die sich der V
ACB Breakout Arrows MT5
KEENBASE SOFTWARE SOLUTIONS
5 (1)
Indikatoren
Der ACB Breakout Arrows Indikator liefert ein entscheidendes Einstiegssignal am Markt, indem er ein spezielles Ausbruchsmuster erkennt. Der Indikator scannt kontinuierlich den Chart nach einer stabilen Bewegung in eine Richtung und liefert ein präzises Einstiegssignal kurz vor der Hauptbewegung. Hier den Multi-Symbol- und Multi-Zeitrahmen-Scanner erhalten - Scanner für ACB Breakout Arrows MT5 Hauptfunktionen Stop-Loss- und Take-Profit-Level werden vom Indikator bereitgestellt. Enthält ein MTF-
Super Signal Skyblade Edition
Shengzu Zhong
5 (2)
Indikatoren
Super Signal – Skyblade Edition Professionelles No-Repaint / No-Lag Trend-Signalsystem mit außergewöhnlicher Gewinnrate | Für MT4 / MT5 Hauptmerkmale: Super Signal – Skyblade Edition ist ein intelligentes Signalsystem, das speziell für den Trendhandel entwickelt wurde. Es nutzt eine mehrstufige Filterlogik, um ausschließlich starke, richtungsbestimmte Bewegungen mit echtem Momentum zu identifizieren. Dieses System   versucht nicht, Hochs oder Tiefs vorherzusagen . Ein Signal wird nur dann ausg
Atbot
Zaha Feiz
4.62 (55)
Indikatoren
AtBot: Wie es funktioniert und wie man es benutzt ### Wie es funktioniert Der "AtBot"-Indikator für die MT5-Plattform generiert Kauf- und Verkaufssignale mithilfe einer Kombination von technischen Analysetools. Er integriert den einfachen gleitenden Durchschnitt (SMA), den exponentiellen gleitenden Durchschnitt (EMA) und den Durchschnitt der wahren Reichweite (ATR)-Index, um Handelsmöglichkeiten zu identifizieren. Darüber hinaus kann er Heikin Ashi-Kerzen verwenden, um die Signalgenauigkeit zu
TPSproTREND PrO MT5
Roman Podpora
4.74 (19)
Indikatoren
TPSproTrend PRO erkennt den Moment, in dem der Markt tatsächlich die Richtung ändert und bildet einen Einstiegspunkt zu Beginn der Bewegung. Man steigt in den Markt ein, wenn sich der Preis gerade erst zu bewegen beginnt, und nicht erst, nachdem die Bewegung bereits stattgefunden hat.   Indikator       Es zeichnet keine Signale neu und zeigt automatisch Einstiegspunkte, Stop-Loss und Take-Profit an, wodurch der Handel übersichtlich, visuell und strukturiert wird. ANLEITUNG RUS   -   MT4-VERSION
Volatility Master MT5
INTRAQUOTES
Indikatoren
Volatility Master für MetaTrader ist ein Echtzeit-Dashboard-Tool, das bis zu 56 Symbole mit bis zu 2 flexiblen Dashboards auf verschiedenen Charts scannt, um Märkte mit hoher Volatilität und Tendenzen sofort zu erkennen. Mit klaren bullish/bearish Signalen, anpassbaren Alarmen und einer benutzerfreundlichen Oberfläche hilft es Ihnen, Rangebound-Bedingungen zu vermeiden und sich auf Trades mit hoher Wahrscheinlichkeit zu konzentrieren. Klarheit führt zu Vertrauen. Handeln Sie selbstbewusst und sc
Elliott Wave Trend MT5
Young Ho Seo
4 (4)
Indikatoren
Elliott Wave Trend wurde für die wissenschaftliche Wellenzählung entwickelt. Dieses Tool konzentriert sich darauf, die Unschärfe der klassischen Elliott-Wellenzählung zu beseitigen, indem es die Richtlinien des Template- und Pattern-Ansatzes nutzt. Dabei bietet Elliott Wave Trend erstens die Vorlage für Ihre Wellenzählung. Zweitens bietet es den Wave Structural Score, um die genaue Wellenbildung zu identifizieren. Es bietet sowohl den Structural Score für Impulswellen als auch den Structure Scor
Weitere Produkte dieses Autors
All in One Screen
Burak Baltaci
5 (2)
Indikatoren
Hallo zusammen, Ich werde versuchen, Ihnen zu erklären, wie Sie die Funktion „All in One Screen” kostenlos nutzen können, mit der Sie mehrere Datenpunkte gleichzeitig auf einem einzigen Indikator und drei verschiedenen Indikatorbildschirmen anzeigen können. Zunächst einmal: Wofür wird dieser Indikator verwendet? ; Fibonacci-Niveaus FVG- und OrderBlock-Niveaus Ichimoku-Indikator Umhüllungen, Bollinger-Bänder Donchian-Kanäle Retest-Bereiche Unterstützungs- und Widerstandsbereiche Stochastik un
FREE
OrderBlock Zones MT4
Burak Baltaci
5 (1)
Indikatoren
Übersicht OrderBlock Zone ist ein fortschrittlicher MetaTrader 4-Indikator, der automatisch Order Blocks (Order-Blöcke) auf dem Markt erkennt und visualisiert. Er verfolgt die Spuren großer Akteure (Banken, Hedgefonds) und ermittelt potenzielle Unterstützungs- und Widerstandsniveaus. Hauptmerkmale  Automatische OrderBlock-Erkennung Fraktalbasierte Analyse: Bestimmt starke Wendepunkte mit einer 36-Perioden-Fraktalanalyse (anpassbar) Bull & Bear Zones: Grüne Pfeile markieren steigende, rote Pfeil
FREE
OrderBlock Zones MT5
Burak Baltaci
Indikatoren
Übersicht OrderBlock Zone ist ein fortschrittlicher MetaTrader 4-Indikator, der automatisch Order Blocks (Order-Blöcke) auf dem Markt erkennt und visualisiert. Er verfolgt die Spuren großer Akteure (Banken, Hedgefonds) und ermittelt potenzielle Unterstützungs- und Widerstandsniveaus. Hauptmerkmale  Automatische OrderBlock-Erkennung Fraktalbasierte Analyse: Bestimmt starke Wendepunkte mit einer 36-Perioden-Fraktalanalyse (anpassbar) Bull & Bear Zones: Grüne Pfeile markieren steigende, rote Pfeil
FREE
Swing Trade Concept MT4
Burak Baltaci
1 (1)
Indikatoren
SWING-TRADE-KONZEPT WOFÜR IST ES GEDACHT? Ein MT4-Indikator, der für das Swing-Trading entwickelt wurde. Er erfasst Trendwenden mithilfe der SuperTrend-Logik und zeigt TP-Punkte mit automatischen Fibonacci-Levels an. WIE FUNKTIONIERT ES? 1. Trendverfolgung Verwendet einen ATR-basierten SuperTrend-Algorithmus. Er signalisiert, wenn der Preistrend bricht. 2. Signalerzeugung Trend kehrt sich nach oben um → Grünes KAUF-Feld + Pfeil (unterhalb der Kerze) Trend kehrt sich nach unten um →
TrendBite MT4
Burak Baltaci
5 (1)
Indikatoren
TrendBite v1.5 – Professioneller Trendfolgeindikator Entwickler: 8aLt4 Version: 1.5 Plattform: MetaTrader 4  Überblick TrendBite v1.5 ist ein fortschrittlicher Indikator für die technische Analyse, der entwickelt wurde, um Trendänderungen auf dem Markt zu erkennen und Anlegern klare Kauf- und Verkaufssignale zu liefern. Basierend auf dem Bollinger-Bänder-Algorithmus erfasst dieses Tool Trendwenden präzise und ist sowohl für Anfänger als auch für erfahrene Trader ideal.  Hauptmerkmale  Trender
FREE
XAU Flux MT4
Burak Baltaci
Experten
XAU FLUX – Professioneller Gold-Scalping-Expert Advisor XAU FLUX ist ein professioneller Handelsroboter, der für den schnellen und disziplinierten Handel auf dem Goldmarkt entwickelt wurde. Er wurde für Händler entwickelt, die mit kleinen täglichen Kursbewegungen konstante Gewinne erzielen möchten. Wichtigste Merkmale: XAU FLUX nutzt ein fortschrittliches Scalping-System, das auf den Zeitrahmen M1 und M5 basiert, um Mikro-Chancen auf dem Markt zu bewerten. Der EA analysiert kontinuierlich die M
Auswahl:
Keine Bewertungen
Antwort auf eine Rezension