TrendBite MT5

TrendBite v1.5 – Professioneller Trendfolgeindikator

Entwickler: 8aLt4

Version: 1.5

Plattform: MetaTrader 5





Überblick

TrendBite v1.5 ist ein fortschrittlicher Indikator für die technische Analyse, der entwickelt wurde, um Trendänderungen auf dem Markt zu erkennen und Anlegern klare Kauf- und Verkaufssignale zu liefern. Basierend auf dem Bollinger-Bänder-Algorithmus erfasst dieses Tool Trendwenden präzise und ist sowohl für Anfänger als auch für erfahrene Trader ideal.





Hauptmerkmale

Trenderkennung

Automatische Trendanalyse: Erkennt sofortige Aufwärts- und Abwärtstrends auf dem Markt.

Basierend auf Bollinger-Bändern: Berechnungssystem, das auf einem zuverlässigen mathematischen Modell basiert.

Visuelle Klarheit: Zeigt den Trendstatus deutlich mit grünen (Aufwärts) und gelben (Abwärts) Histogrammbalken an.

Kauf- und Verkaufssignale

Grüne Pfeile (↑): Zeigen Kaufgelegenheiten an.

Rote Pfeile (↓): Zeigen Verkaufsgelegenheiten an.

Klare Visualisierung: Dank der Trendlinien können Sie die Position leicht verfolgen.

Histogramm-Anzeige: Möglichkeit zur visuellen Bewertung der Trendstärke.

Warnsystem

Akustische Warnung: Automatische Benachrichtigung bei neuen Signalen.

E-Mail-Unterstützung: Funktion zum Empfang kritischer Signale per E-Mail

Detaillierte Informationen: Preisniveau und Handelsempfehlung bei jeder Warnung

Benutzerfreundliche Oberfläche

Automatisches Schließen des Rasters: Das Raster wird automatisch geschlossen, um eine übersichtlichere Darstellung des Diagramms zu ermöglichen

Anpassbares Zickzackmuster: Trendlinien können nach Belieben ein- und ausgeblendet werden









Parameter

SignalPeriod (Standard: 15)

Signalberechnungszeitraum

Höherer Wert = Weniger, aber zuverlässigere Signale

Niedrigerer Wert = Mehr, aber empfindlichere Signale

ArrowPeriod (Standard: 2)

Empfindlichkeitsstufe der Pfeile

Beeinflusst die Bollinger-Bandbreite

ShowZigZag (Standard: false)

Zeigt/verbirgt Trendlinien

true = Weiße Trendlinien werden angezeigt

false = Nur Pfeile und Histogramme werden angezeigt

AlertON (Standard: true)

Aktiviert/deaktiviert akustische Warnungen

Sie erhalten eine Benachrichtigung, wenn ein neues Signal eingeht

Email (Standard: false)

Aktiviert/deaktiviert E-Mail-Benachrichtigungen

E-Mail-Einstellungen müssen in MetaTrader vorgenommen werden









Wie wird es verwendet?

1. Kaufstrategie

Wenn ein grüner Pfeil erscheint → Kaufgelegenheit

Wenn das grüne Histogramm steigt → Der Aufwärtstrend verstärkt sich

Wenn die weiße Trendlinie (bei aktiviertem ZigZag) nach oben zeigt → Der Trend hält an

2. Verkaufsstrategie

Wenn ein roter Pfeil erscheint → Verkaufschance

Wenn das rote Histogramm steigt → Der Abwärtstrend verstärkt sich

Wenn die weiße Trendlinie (bei aktivem ZigZag) nach unten zeigt → Der Trend hält an

3. Risikomanagement

Verwenden Sie immer Stop-Loss

Bestätigen Sie die Signale mit anderen Indikatoren

Seien Sie in Zeiten hoher Volatilität vorsichtig

Halten Sie Ihr Risiko-Ertrags-Verhältnis bei 1:2 oder höher

Tipps zur Verwendung

Beste Zeitintervalle: Optimiert für H1-, H4- und Tagescharts.

Kompatible Märkte: Kann auf den Devisen-, Kryptowährungs-, Aktien- und Rohstoffmärkten verwendet werden.

Demokonto: Testen Sie den Indikator auf einem Demokonto, bevor Sie mit dem Live-Handel beginnen.

Backtest: Überprüfen Sie die Performance anhand historischer Daten.





Wichtige Hinweise

Dieser Indikator garantiert keine 100%ige Genauigkeit.

Nicht jedes Signal führt zu Gewinnen, Verluste sind normal.

Risikomanagement sollte immer Vorrang haben.

Marktnachrichten und Wirtschaftsdaten sollten berücksichtigt werden.

Kombinieren Sie ihn mit Ihrer eigenen Handelsstrategie.

















Vorteile

Einfache Einrichtung und Verwendung

Übersichtliches und professionelles Erscheinungsbild

Echtzeit-Signalerzeugung

Flexible Parametereinstellungen

Geringer Systemressourcenverbrauch

Kompatibel mit allen MetaTrader 5-Brokern







