Velocity EDS MT4

VELOCITY EVENT DRIVEN SCALPER - Профессиональная система торговли на новостях


Перед добавлением «Velocity EDS» на живой график не забудьте включить «Автоматический режим новостей»!



Velocity EDS — это передовая алгоритмическая торговая система, разработанная для извлечения прибыли из важных экономических событий и новостей. Этот советник реализует сложные стратегии входа и выхода, специально разработанные для волатильных рыночных условий, которые возникают вокруг важных объявлений.



Стратегия, основанная на новостях:

Советник работает, отслеживая экономические календари и выполняя сделки на основе запланированных новостных событий, имеющих большое влияние. Он автоматически получает данные из нескольких надежных источников, включая ForexFactory и Myfxbook, обеспечивая всестороннее освещение объявлений, влияющих на рынок. Система может быть настроена для отслеживания определенных валют (USD, EUR, GBP, JPY) или одновременного мониторинга всех основных пар.


Профессиональный алгоритм входа:

Velocity EDS использует стратегию двойных отложенных ордеров с точным контролем времени. Ордера размещаются в настраиваемом окне перед выпуском новостей с автоматической корректировкой в зависимости от рыночных условий. Система рассчитывает оптимальные точки входа с учетом текущей волатильности, уровней стоп-лоссов и требований брокера, чтобы максимизировать вероятность исполнения при одновременном контроле риска.


Расширенное управление выходом:

EA предлагает несколько механизмов выхода, включая защиту от убытков, трейлинг-стопы и динамические целевые показатели прибыли. Трейлинг-стоп может быть настроен на немедленную активацию или после обеспечения безубыточности, что обеспечивает гибкость в зависимости от вашей толерантности к риску. Все модификации включают оптимизированные для MT4 защиты уровня замораживания, чтобы предотвратить отклонение брокером.


Динамическое определение размера позиции:

Управление рисками интегрировано посредством автоматического расчета лота на основе баланса счета, процента риска и расстояния стоп-лосса. Система учитывает различные характеристики инструментов, включая ЗОЛОТО, основные валютные пары и экзотические валюты, обеспечивая правильное определение размера позиции на всех рынках.


Двойные режимы работы:

- Режим «Автоматические новости»: автоматически отслеживает экономические календари и размещает сделки вокруг запланированных событий

- Ручной режим: позволяет вручную указывать время для тестирования или настраивать индивидуальные графики торговли


Технические характеристики:

- Работает на всех таймфреймах и символах.

- Оптимизирован для GOLD, EUR/USD, GBP/USD и других основных пар.

- Включает в себя комплексную панель управления, отображающую состояние счета и предстоящие новостные события.

- Реализует защиту от ошибок 145/10015 для надежной модификации ордеров.

- Система магических чисел для развертывания на нескольких графиках.


Функции управления рисками:

- Настраиваемые уровни стоп-лосса и тейк-профита.

- Максимальные лимиты использования маржи

- Функция аварийного отключения

- Удаление противоположных ордеров для предотвращения хеджирования позиций

- Проверка минимального расстояния для соответствия требованиям брокера


Требования к конфигурации:

WebRequest должен быть включен для следующих URL-адресов:


https://nfs.faireconomy.media


ВАЖНОЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Торговля сопряжена со значительным риском потерь. Этот советник предназначен для опытных трейдеров, которые понимают динамику торговли на новостях и связанные с ней риски. Прошлые результаты не гарантируют будущих результатов. Всегда тщательно тестируйте на демо-счете перед реальным развертыванием. Разработчик не несет ответственности за торговые убытки. Используйте соответствующее управление рисками и никогда не рискуйте больше, чем можете позволить себе потерять.


Рекомендуемые настройки:

- Минимальный баланс счета: 500 USD

- Риск на сделку: 0,5-1,5%

- Стоп-лосс: 30-50 пунктов в зависимости от инструмента

- Наилучшая производительность на таймфрейме M5

- Оптимально подходит для торговли на новостях во время публикации важных экономических данных


Velocity Event Driven Scalper представляет собой результат многолетней разработки алгоритмов торговли на новостях, сочетающий в себе скорость, точность и контроль рисков в комплексном решении для автоматической торговли.


