Nostradamus X Scalper

🔮 NOSTRADAMUS X SCALPER 🔮


Empfohlenes Paar: ⚡ Gold


Empfohlener Zeitrahmen: ⚡ M15




💰 Professioneller Roboter, der Marktgipfel und -tiefpunkte aufspürt


Nostradamus ist ein vollautomatisches Handelssystem, das Marktwendepunkte präzise erfasst. Es arbeitet Tag und Nacht, trifft emotionslose Entscheidungen und maximiert Ihre Gewinne!




⚡ WARUM NOSTRADAMUS?


🎯 Intelligentes Einstiegssystem


Erkennt automatisch Trendwendepunkte


Präziser Einstieg bei hohen und niedrigen Kursen


Risikokontrolle mit Stop- und Limit-Orders


🛡️ Fortschrittliches Risikomanagement


Smart Stop Loss & Take Profit – Schützt Ihre Gewinne


Trailing Stop – Lässt Gewinne laufen, stoppt Verluste


BreakEven – Sichert automatisch offene Trades


MaxDrawDown – Schützt Ihr Konto vor Verlusten


💵 Flexible Lot-Verwaltung


Fixed Lot – Klassische Methode


Auto Lot – Berechnet auf Basis des Risikoprozentanteils


Balance Lot – Verhältnisse basierend auf Ihrem Guthaben


📊 Professionelles Dashboard


Live-Verfolgung von Gewinnen/Verlusten


Gewinnquote und Statistiken


Sofortige Spread- und Statusüberwachung


Gesamtleistungsübersicht


🚀 FUNKTIONEN, DIE NOSTRADAMUS UNTERSCHIEDLICH MACHEN


✅ 24/7-Autopilot-Modus – Verdienen Sie Geld, während Sie schlafen


✅ Spread-Filter – Öffnet keine Trades mit hohen Spreads


✅ Zeitsteuerung – Arbeitet nur zu bestimmten Zeiten


✅ Smart TakeProfit – Lot-basiertes Gewinnziel


✅ Vollständig anpassbar – Jeder Parameter kann angepasst werden


✅ Keine Latenz – Sofortige Orderausführung


✅ Funktioniert mit allen Symbolen – Forex, Gold, Indizes...




🎁 BONUS-FUNKTIONEN


🔹 Buntes Dashboard – Überwachen Sie Ihre Kontoinformationen in Echtzeit


🔹 Globale Statistiken – Alle Ihre Transaktionen werden aufgezeichnet


🔹 Magische Zahl – Führen Sie mehrere Roboter aus


🔹 Einfache Einrichtung – Plug-and-Play-System




💪 FÜR WEN IST ES GEEIGNET?


✔️ Anfänger – Vollautomatisch, kein Eingreifen erforderlich


✔️ Profis – Anpassbar mit erweiterten Parametern


✔️ Scalper – Schnelle Ein- und Ausstiegsstrategie


✔️ Investoren – Langfristiges Portfoliowachstum






🎯 ERGEBNIS


Nostradamus X Scalper sagt nicht die Zukunft des Marktes voraus, sondern nutzt Mathematik und Algorithmen, um die besten Einstiegspunkte zu finden!










