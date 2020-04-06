Nostradamus X Scalper
- Experten
- Burak Baltaci
- Version: 4.4
- Aktivierungen: 7
🔮 NOSTRADAMUS X SCALPER 🔮
Empfohlenes Paar: ⚡ Gold
Empfohlener Zeitrahmen: ⚡ M15
💰 Professioneller Roboter, der Marktgipfel und -tiefpunkte aufspürt
Nostradamus ist ein vollautomatisches Handelssystem, das Marktwendepunkte präzise erfasst. Es arbeitet Tag und Nacht, trifft emotionslose Entscheidungen und maximiert Ihre Gewinne!
⚡ WARUM NOSTRADAMUS?
🎯 Intelligentes Einstiegssystem
Erkennt automatisch Trendwendepunkte
Präziser Einstieg bei hohen und niedrigen Kursen
Risikokontrolle mit Stop- und Limit-Orders
🛡️ Fortschrittliches Risikomanagement
Smart Stop Loss & Take Profit – Schützt Ihre Gewinne
Trailing Stop – Lässt Gewinne laufen, stoppt Verluste
BreakEven – Sichert automatisch offene Trades
MaxDrawDown – Schützt Ihr Konto vor Verlusten
💵 Flexible Lot-Verwaltung
Fixed Lot – Klassische Methode
Auto Lot – Berechnet auf Basis des Risikoprozentanteils
Balance Lot – Verhältnisse basierend auf Ihrem Guthaben
📊 Professionelles Dashboard
Live-Verfolgung von Gewinnen/Verlusten
Gewinnquote und Statistiken
Sofortige Spread- und Statusüberwachung
Gesamtleistungsübersicht
🚀 FUNKTIONEN, DIE NOSTRADAMUS UNTERSCHIEDLICH MACHEN
✅ 24/7-Autopilot-Modus – Verdienen Sie Geld, während Sie schlafen
✅ Spread-Filter – Öffnet keine Trades mit hohen Spreads
✅ Zeitsteuerung – Arbeitet nur zu bestimmten Zeiten
✅ Smart TakeProfit – Lot-basiertes Gewinnziel
✅ Vollständig anpassbar – Jeder Parameter kann angepasst werden
✅ Keine Latenz – Sofortige Orderausführung
✅ Funktioniert mit allen Symbolen – Forex, Gold, Indizes...
🎁 BONUS-FUNKTIONEN
🔹 Buntes Dashboard – Überwachen Sie Ihre Kontoinformationen in Echtzeit
🔹 Globale Statistiken – Alle Ihre Transaktionen werden aufgezeichnet
🔹 Magische Zahl – Führen Sie mehrere Roboter aus
🔹 Einfache Einrichtung – Plug-and-Play-System
💪 FÜR WEN IST ES GEEIGNET?
✔️ Anfänger – Vollautomatisch, kein Eingreifen erforderlich
✔️ Profis – Anpassbar mit erweiterten Parametern
✔️ Scalper – Schnelle Ein- und Ausstiegsstrategie
✔️ Investoren – Langfristiges Portfoliowachstum
🎯 ERGEBNIS
Nostradamus X Scalper sagt nicht die Zukunft des Marktes voraus, sondern nutzt Mathematik und Algorithmen, um die besten Einstiegspunkte zu finden!