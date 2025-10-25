FxWorldGodfather
- Experten
- Afjal Hussain Swapan
- Version: 2.2
- Aktivierungen: 5
Produktübersicht
Smart Grid Hedging EA ist ein fortschrittliches algorithmisches Handelssystem, dasTrendfilterung,Grid-Trading undHedging-Strategienkombiniert, um eine robuste automatisierte Handelslösung zu schaffen. Dieser Expert Advisor wurde für den Forex- und Rohstoffmarkt entwickelt und speziell für den Goldhandel (XAUUSD) optimiert.
⚡ Hauptmerkmale
Dual-Engine-System
-
Engine A: Spezialisiert auf Kauf (Long) Positionen mit unabhängiger magischer Zahl
-
Engine B: Spezialisiert für Verkaufspositionen (Short) mit unabhängiger magischer Zahl
-
Unabhängiger Betrieb: Beide Engines können gleichzeitig oder einzeln laufen
Intelligente Trend-Filterung
-
Moving Average-basierte Trenderkennung
-
Konfigurierbarer Schwellenwert für die Trendstärke
-
Verhindert Gegen-Trend-Einträge
-
Optionales Aktivieren/Deaktivieren des Trendfilters
Adaptiver Rasterhandel
-
Dynamische Rasterabstände basierend auf ATR-Volatilität
-
Konfigurierbarer Rasterschritt in Pips
-
Progressive Losgrößenbestimmung mit Multiplikator
-
Maximaler Grid-Level-Schutz
Fortschrittliches Risikomanagement
-
Mehrere Methoden zur Losgrößenbestimmung:
-
Feste Losgröße
-
Prozentsatzbasiertes Risiko
-
Volatilitätsangepasste Größe
-
-
Stopps zum Schutz des Eigenkapitals
-
Limits für maximalen Drawdown
-
Spread-Überwachung
🛡️ Risikomanagement-Funktionen
Gewinnschutz
-
Korb-Gewinnziel: Schließen aller Positionen, wenn der Gesamtgewinn das Ziel erreicht (in Pips)
-
Halbschluss-Mechanismus: Schließen Sie 50% der Positionen, wenn die Gewinnschwelle erreicht ist.
-
Auto Close Levels: Notschließung bei bestimmten Rasterstufen
Sicherheitsmechanismen
-
Maximale Positionslimits
-
Beschränkung der Handelszeiten
-
Stop-Schutz für Aktien
-
Spread-Limit-Schutz
📊 Technische Spezifikationen
Ausführung von Aufträgen
-
Einfache Marktausführung (keine komplexen Ausführungsmodi)
-
Niedrige Latenzzeit bei der Auftragserteilung
-
Automatische Abweichungsbehandlung
-
Umfassende Fehlerprotokollierung
Verwaltung von Positionen
-
Positionsverfolgung in Echtzeit
-
Berechnung des Durchschnittspreises
-
Gewinnüberwachung in Währung und Pips
-
Automatisierte Positionssortierung und -schließung
⚙️ Wichtige Konfigurationsoptionen
Handels-Parameter
-
Raster-Einstellungen: Schrittgröße, Lot-Multiplikator, maximale Levels
-
Gewinn-Ziele: Basket-Ziel, Half-Close-Trigger
-
Risiko-Einstellungen: Drawdown-Limits, Eigenkapitalschutz
-
Trend-Einstellungen: MA-Periode, Methode, Empfindlichkeit
Flexibler Betrieb
-
Aktivieren/Deaktivieren einzelner Engines
-
Einstellbare Handelssitzungen
-
Anpassbare magische Zahlen
-
Symbolspezifische Optimierungen
🎨 Benutzeroberfläche
-
Dashboard-Anzeige in Echtzeit
-
Überwachung von Eigenkapital und Gewinn
-
Verfolgung der Positionsanzahl
-
Indikator für die Trendrichtung
-
Informationen über Rasterabstände
🔧 Technische Anforderungen
-
Plattform: MetaTrader 4/5
-
Konten: Hedge-Konten empfohlen
-
Symbole: Forex-Majors, XAUUSD, Rohstoffe
-
Zeitrahmen: Alle Timeframes werden unterstützt
💡 A nwendungsfälle
Ideal für
-
Trendfolgende Gitterstrategien
-
Volatilitätsbasierter Handel
-
Portfolio-Diversifizierung
-
Automatisierte Absicherungssysteme
Marktbedingungen
-
Trending-Märkte (mit Trendfilter)
-
Ranging-Märkte (Grid-Strategie)
-
Perioden hoher Volatilität (dynamische Abstände)
-
Gold/XAUUSD-spezifische Optimierung
🚀 Leistungsmerkmale
-
Optimierte Speichernutzung
-
Effiziente Positionsverfolgung
-
Minimaler CPU-Fußabdruck
-
Umfassende Protokollierung und Fehlersuche