FxWorldGodfather

Smart Grid Hedging EA ist ein fortschrittliches algorithmisches Handelssystem, dasTrendfilterung,Grid-Trading undHedging-Strategienkombiniert, um eine robuste automatisierte Handelslösung zu schaffen. Dieser Expert Advisor wurde für den Forex- und Rohstoffmarkt entwickelt und speziell für den Goldhandel (XAUUSD) optimiert.

Hauptmerkmale

Dual-Engine-System

  • Engine A: Spezialisiert auf Kauf (Long) Positionen mit unabhängiger magischer Zahl

  • Engine B: Spezialisiert für Verkaufspositionen (Short) mit unabhängiger magischer Zahl

  • Unabhängiger Betrieb: Beide Engines können gleichzeitig oder einzeln laufen

Intelligente Trend-Filterung

  • Moving Average-basierte Trenderkennung

  • Konfigurierbarer Schwellenwert für die Trendstärke

  • Verhindert Gegen-Trend-Einträge

  • Optionales Aktivieren/Deaktivieren des Trendfilters

Adaptiver Rasterhandel

  • Dynamische Rasterabstände basierend auf ATR-Volatilität

  • Konfigurierbarer Rasterschritt in Pips

  • Progressive Losgrößenbestimmung mit Multiplikator

  • Maximaler Grid-Level-Schutz

Fortschrittliches Risikomanagement

  • Mehrere Methoden zur Losgrößenbestimmung:

    • Feste Losgröße

    • Prozentsatzbasiertes Risiko

    • Volatilitätsangepasste Größe

  • Stopps zum Schutz des Eigenkapitals

  • Limits für maximalen Drawdown

  • Spread-Überwachung

🛡️ Risikomanagement-Funktionen

Gewinnschutz

  • Korb-Gewinnziel: Schließen aller Positionen, wenn der Gesamtgewinn das Ziel erreicht (in Pips)

  • Halbschluss-Mechanismus: Schließen Sie 50% der Positionen, wenn die Gewinnschwelle erreicht ist.

  • Auto Close Levels: Notschließung bei bestimmten Rasterstufen

Sicherheitsmechanismen

  • Maximale Positionslimits

  • Beschränkung der Handelszeiten

  • Stop-Schutz für Aktien

  • Spread-Limit-Schutz

📊 Technische Spezifikationen

Ausführung von Aufträgen

  • Einfache Marktausführung (keine komplexen Ausführungsmodi)

  • Niedrige Latenzzeit bei der Auftragserteilung

  • Automatische Abweichungsbehandlung

  • Umfassende Fehlerprotokollierung

Verwaltung von Positionen

  • Positionsverfolgung in Echtzeit

  • Berechnung des Durchschnittspreises

  • Gewinnüberwachung in Währung und Pips

  • Automatisierte Positionssortierung und -schließung

⚙️ Wichtige Konfigurationsoptionen

Handels-Parameter

  • Raster-Einstellungen: Schrittgröße, Lot-Multiplikator, maximale Levels

  • Gewinn-Ziele: Basket-Ziel, Half-Close-Trigger

  • Risiko-Einstellungen: Drawdown-Limits, Eigenkapitalschutz

  • Trend-Einstellungen: MA-Periode, Methode, Empfindlichkeit

Flexibler Betrieb

  • Aktivieren/Deaktivieren einzelner Engines

  • Einstellbare Handelssitzungen

  • Anpassbare magische Zahlen

  • Symbolspezifische Optimierungen

🎨 Benutzeroberfläche

  • Dashboard-Anzeige in Echtzeit

  • Überwachung von Eigenkapital und Gewinn

  • Verfolgung der Positionsanzahl

  • Indikator für die Trendrichtung

  • Informationen über Rasterabstände

🔧 Technische Anforderungen

  • Plattform: MetaTrader 4/5

  • Konten: Hedge-Konten empfohlen

  • Symbole: Forex-Majors, XAUUSD, Rohstoffe

  • Zeitrahmen: Alle Timeframes werden unterstützt

💡 A nwendungsfälle

Ideal für

  • Trendfolgende Gitterstrategien

  • Volatilitätsbasierter Handel

  • Portfolio-Diversifizierung

  • Automatisierte Absicherungssysteme

Marktbedingungen

  • Trending-Märkte (mit Trendfilter)

  • Ranging-Märkte (Grid-Strategie)

  • Perioden hoher Volatilität (dynamische Abstände)

  • Gold/XAUUSD-spezifische Optimierung

🚀 Leistungsmerkmale

  • Optimierte Speichernutzung

  • Effiziente Positionsverfolgung

  • Minimaler CPU-Fußabdruck

  • Umfassende Protokollierung und Fehlersuche


