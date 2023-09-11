Stability Pro MT4

STARTPROMO: NUR 34 9 $ statt 990$!

$ statt 990$! Nur noch wenige Exemplare zu diesem Aktionspreis verfügbar! Schauen Sie sich unbedingt unser „ Ultimatives EA-Kombipaket “ in unserem Promo-Blog an !



JOIN PUBLIC GROUP: Click here



Live-Ergebnisse mit geringem Risiko

Live-Ergebnisse hohes Risiko





Willkommen bei STABILITY PRO : Eines der fortschrittlichsten, stabilsten und risikoärmsten Gittersysteme auf dem Markt!

Dieser EA wurde über die gesamte verfügbare Historie der von ihm verwendeten Forex-Paare einem Stresstest unterzogen.

Während dieser Stresstests war der EA von 2007 bis heute in jedem Monat profitabel, wie Sie auf den Screenshots unten sehen können.

Der EA verwendet den fortschrittlichen SVG-Algorithmus (Smart Variable Grid), der keine Grid-Trades in festem Abstand hinzufügt, sondern die Marktbewegungen analysiert, um die Grid-Positionen zu bestimmen.

Ich habe große Anstrengungen unternommen, um für diesen EA ein gutes Risiko-Ertrags-Verhältnis und einen starken Erholungsfaktor zu erreichen. Sie haben also mehrere Möglichkeiten, Risiken und Verluste zu kontrollieren, und der EA erholt sich schnell von potenziellen Verlusten.

Um Kontoabstürze zu verhindern, gibt es mehrere Möglichkeiten, in jedes Raster eine „Worst-Case-Szenario“-SL einzufügen. Das Spektrum reicht von einem SL, der auf dem maximalen historischen Drawdown basiert, bis hin zu einem viel engeren SL, um große Verluste zu verhindern. Hierbei handelt es sich lediglich um „Worst-Case-Szenario“-SLs, um die hohen Eigenkapitalabzüge oder Kontoabstürze zu verhindern, die bei den meisten EAs auf dem Markt auftreten.

Alle Modi funktionieren hervorragend, aber Sie können wählen, welcher für Sie am angenehmsten ist.





Merkmale:

Sehr einfach zu bedienender EA. Es sind keine festgelegten Dateien oder speziellen Einstellungen erforderlich

Es sind keine festgelegten Dateien oder speziellen Einstellungen erforderlich Handel mit 3 Währungspaaren, die sich am besten für den Grid-Handel eignen: AUDCAD, AUDNZD und NZDCAD

Mehrere Möglichkeiten, Risiken zu ermitteln und Verluste zu begrenzen

Extremes Wachstumspotenzial bei richtiger Anwendung

Mindestguthabenanforderungen: 200 $, empfohlen werden jedoch 500 $ oder mehr.

Hebelwirkung: 1/100 oder besser wird empfohlen. Dies ist bei 1:30 möglich, jedoch nur bei niedrigeren Risikoeinstellungen

Dies ist bei 1:30 möglich, jedoch nur bei niedrigeren Risikoeinstellungen Funktioniert bei jedem Broker (Absicherung für MT5) und ist unempfindlich gegenüber Spread und Slippage

Passt sich automatisch an das Suffix des Brokers an (z. B. EURUSD.ecn usw.)



So führen Sie den EA auf Ihrem Live-Konto aus: Fügen Sie diese URL zunächst zu den „erlaubten URLs“ in den MT4/MT5 Expert Advisor-Einstellungen hinzu -> https://www. worldtimeserver.com/ (alle Leerzeichen entfernen!)

worldtimeserver.com/ (alle Leerzeichen entfernen!) Öffnen Sie ein EURUSD M5-Diagramm

Hängen Sie den EA an das Diagramm an und aktivieren Sie „onechartsetup“ in den Einstellungen

Wählen Sie Ihre Risikoeinstellungen und Sicherheitseinstellungen (unten erklärt)

Start!

Backtesting: Es wird empfohlen, die Backtests im MT5 durchzuführen. (Für eine gute Qualität der historischen Daten empfehle ich die Verwendung des Alpari-Brokers auf MT5. Sie können dafür ein Demokonto verwenden. Sie verfügen über einige der zuverlässigsten historischen Daten.) Außerdem ermöglicht MT5 die gemeinsame Ausführung aller Paare in einem Test, sodass Sie die Ergebnisse des Portfolios bei Verwendung der automatischen Losgröße viel besser sehen können. Führen Sie den Test auf EURUSD M5 durch (bei Verwendung von OneChartSetup)

Sie können für die Qualität „1 Minute OHLC“ verwenden, da der EA nur offene Kerzenpreise und nicht jeden Tick verwendet

Aktivieren Sie das OneChartSetup in den Parametern

Beim Backtesting der einzelnen Paare (kein OneChartSetup) können Sie eines der drei Paare mit M1-Zeitrahmen und „Nur Eröffnungspreise“ ausführen.

Beachten Sie, dass der EA außer AUDCAD, AUDNZD oder NZDCAD KEINE anderen Währungspaare unterstützt. Es wird dringend empfohlen, nur diese 3 zu verwenden!

Es wird dringend empfohlen, nur diese 3 zu verwenden! Legen Sie Ihre Risikoeinstellungen fest (siehe unten für verschiedene Risiken)

Für MT4: Führen Sie alle Paare einzeln aus (kein OneChartSetup, da es beim MT4-Backtesting nicht funktioniert). Für möglichst zuverlässige Backtest-Ergebnisse wird empfohlen, jeden Tick auszuführen oder TDS2 zu verwenden Wenn Sie Probleme mit dem Backtesting haben oder Ihre Ergebnisse nicht mit meinen übereinstimmen, kontaktieren Sie mich bitte per Privatnachricht, damit ich das Problem für Sie lösen kann!

Parameterübersicht: ShowInfoPanel: Aktiviert das Informationsfeld auf dem Chart, das Handelsdaten und Gewinne/Verluste anzeigt

Anpassung für Infopanel: Zum Anpassen der Größe des Infopanels für verschiedene Bildschirmauflösungen

Infopanel während Backtests aktualisieren: um das Infopanel in Backtests zu aktivieren (langsamer)

Kommentar: Kommentar für die Trades

MagicNumber: Die für alle Trades verwendete MagicNumber

OneChartSetup: Aktivieren Sie das OneChartSetup (führen Sie alle Paare aus einem einzelnen Diagramm aus).

OneChartSetup_Pairs: welche Paare ausgeführt werden sollen

enableBuyTrades: Kaufgeschäfte zulassen

enableSellTrades: Verkaufsgeschäfte zulassen

Max Spread Allowed: Maximal zulässiger Spread für den ersten Trade

Verwenden Sie Virtual TP: Deaktivieren Sie das HardTP und beenden Sie es mit einem virtuellen Takeprofit

Stoploss-Distanz: Größe des Stoploss für die Trades (wird nicht wirklich zum Ausstieg verwendet, da es einen maximalen DD-Verlust gibt)

Safety SL: Hier können Sie einstellen, bei welchem ​​DD sich der EA im Verlustfall dem Netz nähern soll, um einen größeren Verlust zu verhindern. Der „historische Max DD“ basiert auf dem Zeitraum 2007-2023.

Der „historische Max DD“ basiert auf dem Zeitraum 2007-2023. Max. zulässiger DD in Währung (pro 0,01 Lots): Wenn Sie die Sicherheits-SL auf „manuell max. DD“ ausgewählt haben, können Sie den Wert hier festlegen. Es basiert auf 0,01 Losen und passt sich automatisch an die laufende Losgröße an

Es basiert auf 0,01 Losen und passt sich automatisch an die laufende Losgröße an Max. zulässiger DD in %: Hier können Sie den maximal zulässigen DD in % des Kontostands oder Eigenkapitals festlegen

Verwenden Sie zur Berechnung nur den Drawdown des EA: Wenn Sie mehrere EAs ausführen, wird empfohlen, dies zu aktivieren

AutoLotMode: Hier können Sie auswählen, wie der EA die Losgröße berechnen soll. „Startlots“ bedeutet eine feste Losgröße. Die anderen Optionen basieren auf der Kontogröße

„Startlots“ bedeutet eine feste Losgröße. Die anderen Optionen basieren auf der Kontogröße Startlots: Legen Sie die feste Losgröße fest

Automatischer Losgrößen-Risikowert: Hier können Sie festlegen, wie aggressiv die Losgröße eingestellt werden soll. Der Wert „5“ bedeutet mittleres Risiko. Der Wert „10“ bedeutet ein sehr hohes Risiko. Der Wert „1“ ist das geringste Risiko.

Der Wert „5“ bedeutet mittleres Risiko. Der Wert „10“ bedeutet ein sehr hohes Risiko. Der Wert „1“ ist das geringste Risiko. Saldoauswahl für automatische Lotgrößenberechnungen: Verwenden Sie „Saldo“ oder „Equity“ für alle Lotgrößenberechnungen

OnlyUp: verhindert, dass die Losgröße nach einem Verlust abnimmt

MaxLotsBroker: Legen Sie die maximal zulässige Losgröße Ihres Brokers fest (um die maximale Losgröße für den ersten Trade zu berechnen).



