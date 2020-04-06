Velocity EDS MT4

VELOCITY EVENT DRIVEN SCALPER - 專業新聞交易系統


在將「Velocity EDS」加入實盤圖表前，請務必啟用「自動新聞模式」！


Velocity EDS 是一款先進的演算法交易系統，專為捕捉高影響力經濟事件與新聞發布的交易機會而設計。此自動交易程式實施精密的進場與離場策略，特別針對重大公告前後的劇烈市場波動環境進行優化。



新聞驅動策略：

本EA透過監控經濟日曆，依據預定高影響力新聞事件執行交易。系統自動從FxFactory、Myfxbook等多重可靠來源擷取數據，確保全面覆蓋市場關鍵公告。可設定追蹤特定貨幣（美元、歐元、英鎊、日圓）或同步監控所有主要貨幣對。


專業進場演算法：

Velocity EDS採用雙掛單策略搭配精準時機控制。訂單於新聞發布前可設定時段內下達，並依據市場狀況自動調整。系統綜合考量當前波動率、停損位及經紀商要求，計算最佳進場點位，在維持風險管控的同時最大化成交機率。


進階平倉管理：

此自動交易程式具備多重平倉機制，包含損益平衡保護、追蹤止損及動態獲利目標。追蹤止損可設定於立即觸發或損益平衡達成後啟動，依風險承受度提供彈性選擇。所有調整均內建MT4優化凍結級別保護，防止經紀商拒絕交易。


動態倉位管理：

透過自動計算交易手數整合風險管控，依據帳戶餘額、風險百分比及止損距離動態調整。系統兼容黃金、主要貨幣對及新興貨幣等不同交易標的規格，確保跨市場倉位配置精準。


雙重運作模式：

- 自動新聞模式：即時監控經濟日曆，於預定事件前後自動執行交易

- 手動模式：支援手動設定交易時段，適用測試或自訂交易時程


技術規格：

- 適用所有時間框架與交易代碼

- 針對黃金、歐元/美元、英鎊/美元等主要貨幣對優化

- 內建綜合儀表板顯示帳戶狀態與即將發布的新聞事件

- 實施錯誤代碼145/10015防護機制，確保委託單修改可靠性

- 採用魔術號系統支援多圖表部署


風險管理功能：

- 可配置止損與獲利了結水準

- 最高保證金使用限制

- 緊急關閉功能

- 反向訂單移除機制防止對沖持倉

- 符合經紀商要求的最小距離檢查


配置要求：

須啟用 WebRequest 權限存取以下網址：


https://nfs.faireconomy.media


重要免責聲明

交易涉及重大虧損風險。本自動交易程式專為理解新聞交易動態及相關風險之資深交易者設計。過往績效不保證未來結果。實際部署前務必於模擬帳戶徹底測試。開發者對交易損失概不負責。請採取適當風險管理，切勿冒超出承受能力的風險。


推薦設定：

- 最低帳戶餘額：500 美元

- 單筆風險：0.5-1.5%

- 止損位：30-50點（依交易標的調整）

- 最佳運作週期：M5時間框架

- 適用於重大經濟數據發布期間的新聞交易


Velocity事件驅動型短線交易系統凝聚多年新聞交易演算法研發成果，將速度、精準度與風險管控融為一體，打造出全面自動化交易解決方案。


