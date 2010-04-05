OrderBlock Zones MT5
- Indikatoren
- Burak Baltaci
- Version: 1.30
Übersicht
OrderBlock Zone ist ein fortschrittlicher MetaTrader 4-Indikator, der automatisch Order Blocks (Order-Blöcke) auf dem Markt erkennt und visualisiert. Er verfolgt die Spuren großer Akteure (Banken, Hedgefonds) und ermittelt potenzielle Unterstützungs- und Widerstandsniveaus.
Hauptmerkmale
Automatische OrderBlock-Erkennung
Fraktalbasierte Analyse: Bestimmt starke Wendepunkte mit einer 36-Perioden-Fraktalanalyse (anpassbar)
Bull & Bear Zones: Grüne Pfeile markieren steigende, rote Pfeile fallende OrderBlocks
Engulfing Pattern-Unterstützung: Erkennt Engulfing-Kerzenformationen und erzeugt stärkere Signale
Visuelle Tools
Automatische Pegel-Linien: Ober- und Untergrenzen für jeden OrderBlock
Farbige Zonen: Bull- (grün) und Bear-Zonen (rot) sind klar voneinander getrennt
Engulfing-Highlight: Engulfing-Formationen werden durch blaue/orangefarbene Rechtecke hervorgehoben
Übersichtliche Benutzeroberfläche: Das Raster wird automatisch ausgeblendet, die Grafiken werden für eine optimierte Ansicht nach links verschoben
Anpassbare Parameter
Fraktalperiode: Stellen Sie die Empfindlichkeit ein (Standard: 36)
Linienlänge: Legen Sie fest, wie weit sich die OrderBlock-Level erstrecken sollen
Farboptionen: Bull/Bear-Farben können angepasst werden
Linienstile: Dicke und Stil (gestrichelte Linie, gerade Linie usw.) können angepasst werden
Warnsystem (optional)
Akustische Warnungen
Pop-up-Benachrichtigungen
Push-Benachrichtigungen (mobil)
E-Mail-Warnungen
Intelligente Zonenverwaltung
Automatische Bereinigung: Gebrochene oder ungültige OrderBlocks werden automatisch gelöscht
Touch Detection: Wenn der Preis eine Zone berührt, wird die Linie dicker und es wird eine Warnung ausgegeben
Dynamische Aktualisierung: Die Zonen werden entsprechend den Marktbewegungen in Echtzeit aktualisiert
Für wen ist es geeignet?
Daytrader: Starke Unterstützungs-/Widerstandslevels innerhalb eines Tages
Swingtrader: Mittel-/langfristige Ein- und Ausstiegspunkte
Smart Money Follower Trader: Diejenigen, die institutionelle Transaktionen verfolgen möchten.
Price Action Trader: Diejenigen, die klare Charts lesen möchten.
Anwendungsszenarien
Szenario 1 – Rückzugskauf: Wenn der Preis zu einem Bull OrderBlock zurückkehrt, bietet dieser Bereich eine potenzielle Kaufgelegenheit.
Szenario 2 – Bestätigung eines Durchbruchs: Wenn ein wichtiger OrderBlock durchbrochen wird, kann dies ein Signal für eine Trendwende sein.
Szenario 3 – Risikomanagement: Das Setzen von Stop-Loss-Levels außerhalb des OrderBlocks sorgt für sicherere Positionen.