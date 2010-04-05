OrderBlock Zones MT5

Übersicht

OrderBlock Zone ist ein fortschrittlicher MetaTrader 4-Indikator, der automatisch Order Blocks (Order-Blöcke) auf dem Markt erkennt und visualisiert. Er verfolgt die Spuren großer Akteure (Banken, Hedgefonds) und ermittelt potenzielle Unterstützungs- und Widerstandsniveaus.


Hauptmerkmale

 Automatische OrderBlock-Erkennung

Fraktalbasierte Analyse: Bestimmt starke Wendepunkte mit einer 36-Perioden-Fraktalanalyse (anpassbar)

Bull & Bear Zones: Grüne Pfeile markieren steigende, rote Pfeile fallende OrderBlocks

Engulfing Pattern-Unterstützung: Erkennt Engulfing-Kerzenformationen und erzeugt stärkere Signale

 Visuelle Tools

Automatische Pegel-Linien: Ober- und Untergrenzen für jeden OrderBlock

Farbige Zonen: Bull- (grün) und Bear-Zonen (rot) sind klar voneinander getrennt

Engulfing-Highlight: Engulfing-Formationen werden durch blaue/orangefarbene Rechtecke hervorgehoben

Übersichtliche Benutzeroberfläche: Das Raster wird automatisch ausgeblendet, die Grafiken werden für eine optimierte Ansicht nach links verschoben

 Anpassbare Parameter

Fraktalperiode: Stellen Sie die Empfindlichkeit ein (Standard: 36)

Linienlänge: Legen Sie fest, wie weit sich die OrderBlock-Level erstrecken sollen

Farboptionen: Bull/Bear-Farben können angepasst werden

Linienstile: Dicke und Stil (gestrichelte Linie, gerade Linie usw.) können angepasst werden

 Warnsystem (optional)

Akustische Warnungen

Pop-up-Benachrichtigungen

Push-Benachrichtigungen (mobil)

E-Mail-Warnungen

 Intelligente Zonenverwaltung

Automatische Bereinigung: Gebrochene oder ungültige OrderBlocks werden automatisch gelöscht

Touch Detection: Wenn der Preis eine Zone berührt, wird die Linie dicker und es wird eine Warnung ausgegeben

Dynamische Aktualisierung: Die Zonen werden entsprechend den Marktbewegungen in Echtzeit aktualisiert

Für wen ist es geeignet?

 Daytrader: Starke Unterstützungs-/Widerstandslevels innerhalb eines Tages

 Swingtrader: Mittel-/langfristige Ein- und Ausstiegspunkte

 Smart Money Follower Trader: Diejenigen, die institutionelle Transaktionen verfolgen möchten.

 Price Action Trader: Diejenigen, die klare Charts lesen möchten.


Anwendungsszenarien

Szenario 1 – Rückzugskauf: Wenn der Preis zu einem Bull OrderBlock zurückkehrt, bietet dieser Bereich eine potenzielle Kaufgelegenheit.


Szenario 2 – Bestätigung eines Durchbruchs: Wenn ein wichtiger OrderBlock durchbrochen wird, kann dies ein Signal für eine Trendwende sein.


Szenario 3 – Risikomanagement: Das Setzen von Stop-Loss-Levels außerhalb des OrderBlocks sorgt für sicherere Positionen.




