Hallo zusammen,





Ich werde versuchen, Ihnen zu erklären, wie Sie die Funktion „All in One Screen” kostenlos nutzen können, mit der Sie mehrere Datenpunkte gleichzeitig auf einem einzigen Indikator und drei verschiedenen Indikatorbildschirmen anzeigen können.













Zunächst einmal: Wofür wird dieser Indikator verwendet? ;

Fibonacci-Niveaus

FVG- und OrderBlock-Niveaus

Ichimoku-Indikator

Umhüllungen, Bollinger-Bänder

Donchian-Kanäle

Retest-Bereiche

Unterstützungs- und Widerstandsbereiche

Stochastik und schließlich ATR-Indikatoren.

















1. Was befindet sich auf dem Kontrollfeldbildschirm? ;

















Echtzeit-Kursdaten aus den letzten 100 Kerzen, um die Fibonacci-Werte, HH- und LL-Werte zu erhalten.





Fibonacci-Niveaus, die durch die Analyse der letzten 100 Kerzen ermittelt wurden.





OrderBlock- und FVG-Werte (dem Benutzer auch als horizontale Rechtecke im Diagramm angezeigt).





































2. Was befindet sich auf dem Kontrollfeldbildschirm? ;

























ATR-Indikator-Daten.

Stochastik-Indikator-Daten.

Ichimoku-Indikator-Daten.

DonChain-Indikator-Daten.

Bollinger-Band-Indikator-Daten.

Envelopes-Indikator-Daten.

3. Was befindet sich auf dem Indikator-Bildschirm? ;

























Alle Werte und Daten, die Sie auf den Bildschirmen 1 und 2 des Indikator-Bildschirms sehen, werden im Hintergrund mithilfe der Multi-Zeitrahmen-Funktion analysiert. Was sagen Ihnen diese Daten über alle Zeiträume hinweg? Buy & Sell zeigt diese Daten in Prozent an und gibt dem Benutzer eine Richtung vor.





















Bitte beachten Sie, dass es sich hierbei nur um einen Indikator handelt. Er stellt keine Anlageempfehlung dar.











































































