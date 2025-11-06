All in One Screen

5

Hallo zusammen,


Ich werde versuchen, Ihnen zu erklären, wie Sie die Funktion „All in One Screen” kostenlos nutzen können, mit der Sie mehrere Datenpunkte gleichzeitig auf einem einzigen Indikator und drei verschiedenen Indikatorbildschirmen anzeigen können.




Zunächst einmal: Wofür wird dieser Indikator verwendet? ;

Fibonacci-Niveaus

FVG- und OrderBlock-Niveaus

Ichimoku-Indikator

Umhüllungen, Bollinger-Bänder

Donchian-Kanäle

Retest-Bereiche

Unterstützungs- und Widerstandsbereiche

Stochastik und schließlich ATR-Indikatoren.





1. Was befindet sich auf dem Kontrollfeldbildschirm? ;





Echtzeit-Kursdaten aus den letzten 100 Kerzen, um die Fibonacci-Werte, HH- und LL-Werte zu erhalten.


Fibonacci-Niveaus, die durch die Analyse der letzten 100 Kerzen ermittelt wurden.


OrderBlock- und FVG-Werte (dem Benutzer auch als horizontale Rechtecke im Diagramm angezeigt).










2. Was befindet sich auf dem Kontrollfeldbildschirm? ;







ATR-Indikator-Daten.

Stochastik-Indikator-Daten.

Ichimoku-Indikator-Daten.

DonChain-Indikator-Daten.

Bollinger-Band-Indikator-Daten.

Envelopes-Indikator-Daten.

3. Was befindet sich auf dem Indikator-Bildschirm? ;







Alle Werte und Daten, die Sie auf den Bildschirmen 1 und 2 des Indikator-Bildschirms sehen, werden im Hintergrund mithilfe der Multi-Zeitrahmen-Funktion analysiert. Was sagen Ihnen diese Daten über alle Zeiträume hinweg? Buy & Sell zeigt diese Daten in Prozent an und gibt dem Benutzer eine Richtung vor.






Bitte beachten Sie, dass es sich hierbei nur um einen Indikator handelt. Er stellt keine Anlageempfehlung dar.





















Bewertungen 4
Halil DAŞTAN
122
Halil DAŞTAN 2025.12.16 05:41 
 

Yükledim teste aldım. kullandığm diğer indikatörler ile uyumuna bakacağım. ona göre yorum yapacağım. Yüreğinize sağlık.

Findolin
1910
Findolin 2025.11.12 10:39 
 

Very good and interesting idea. I'm testing it and have the impression, it's great.

Empfohlene Produkte
CRW CCI and RSI and WPR For MT5
Kaijun Wang
5 (2)
Indikatoren
Unverzichtbar für Trader: Tools und Indikatoren Waves automatisch berechnen Indikatoren, Kanal Trend Handel Perfekte Trend-Welle automatische Berechnung Kanal Berechnung , MT4 Perfekte Trend-Welle automatische Berechnung Kanalberechnung , MT5 Lokales Trading Kopieren Einfaches und schnelles Kopieren, MT4 Einfaches und schnelles Kopieren, MT5 Lokales Trading-Kopieren für DEMO Einfaches und schnelles Kopieren , MT4 DEMO Einfaches und schnelles Kopieren , MT5 DEMO Der homöopathische Indikator w
FREE
RSI abcd
Francisco Gomes Da Silva
3 (1)
Indikatoren
RSI ABCD-Musterfinder: Technische Strategie 1. Funktionsweise des Indikators Kombiniert den klassischen RSI mit automatischer Erkennung von ABCD-Harmonie-Mustern . Hauptkomponenten Standard-RSI (einstellbare Periode) Hoch- und Tiefpunkte-Markierungen (Pfeile) ABCD-Muster (grüne/rote Linien) Überkauft (70) und Überverkauft (30) Filter 2. MT5-Einstellungen period = 14 ; // RSI-Periode size = 4 ; // Maximale Muster-Größe OverBought = 70 ; // Überkauft-Level OverSold = 30 ; // Überverkauft-Level Fil
FREE
Riskcalculator
Adriano Cali
Indikatoren
Risk5Percent ist ein benutzerdefinierter Indikator für MetaTrader 5, der Ihnen hilft, Ihr Risiko genau zu steuern. Wenn Sie den gewünschten Risikoprozentsatz und die Anzahl der verwendeten Lots eingeben, berechnet er das entsprechende Kursniveau, das Ihren maximal zu erwartenden Verlust darstellt (z. B. 5 %), und zeigt es im Diagramm an, wobei er automatisch die Kontrakt- und Tickgröße für das ausgewählte Instrument berücksichtigt. Hauptmerkmale: Benutzerdefinierte Einstellungen für Handelsrich
FREE
Basic OrderBlock Support Resistance Zones SMC MT5
Mehdi Ghorbani Saeidian
Indikatoren
Einführung Der Order Block Support & Resistance Zones SMC Indicator ist ein leistungsfähiges Handelsinstrument , das entwickelt wurde, um Orderblöcke effektiv zu erkennen. Dieser Indikator zeigt sowohl Unterstützungs- als auch Widerstands-Orderblöcke an, die auf Basis von Zickzack-Levels berechnet werden. Es gibt drei Zickzack-Levels , die jeweils auf der Grundlage des vorherigen Levels berechnet werden. In der Basisversion haben Sie nur Zugang zu den Level-1- und Level-2-Blöcken . Die Orderblöc
Swing BOS Structure
Shodibek Babaev
Indikatoren
Swing BOS Structure ist ein Marktstrukturindikator für MetaTrader 5. Der Indikator erkennt automatisch: - Swing Hoch (SH) - Tiefstkurs (SL) - Bruch der Struktur (BOS) - Wechsel des Charakters (CHoCH) Umschwünge werden erst nach einer bestimmten Anzahl von Kerzen bestätigt, wodurch sichergestellt wird, dass sie sich nicht wiederholen. BOS-Signale zeigen eine Trendfortsetzung an. CHoCH-Signale weisen auf eine potenzielle Veränderung der Marktstruktur hin und können je nach Marktbedingungen und
FREE
ZigZag WaveSize
Ivan Butko
Indikatoren
Entwicklung der vorherigen Version des Indikators ZigZag WaveSize MT4 ZigZag WaveSize - modifizierter Standard-ZigZag-Indikator mit zusätzlichen Informationen über die Wellenlänge in Punkten, Ebenen und verschiedenen Warnungslogiken Allgemeine Verbesserungen: Code-Anpassung für MetaTrader 5 Optimierte Arbeit mit grafischen Objekten Neuigkeiten: Horizontale Ebenen an Extremwerten Auswahl des Ebenentyps: horizontal/Strahlen/Segmente Filter für liquide Ebenen (nicht vom Preis durchbrochen) Puffer
FREE
Best SAR MT5
Ashkan Hazegh Nikrou
4.33 (3)
Indikatoren
Beschreibung :  Wir freuen uns, Ihnen unseren neuen kostenlosen Indikator vorzustellen, der auf einem der professionellen und beliebten Indikatoren auf dem Devisenmarkt (Parabolic SAR) basiert. Dieser Indikator ist eine neue Modifikation des ursprünglichen Parabolic SAR-Indikators. Diese Überkreuzung ist kein Signal, sondern spricht über das Potenzial für das Ende der Bewegung. Sie können mit dem Kauf bei einem neuen blauen Punkt beginnen und einen Stop-Loss ein Atr vor dem ersten blauen Punkt
FREE
VFI Quantum
Nikita Berdnikov
5 (1)
Indikatoren
Wir stellen den VFI (Volume Flow Indicator) vor - einen Handelsindikator, der die Beziehung zwischen Volumen und Preisbewegung analysiert, um wichtige Handelsmöglichkeiten zu identifizieren. Der Indikator zeigt die Stärke und Richtung des Volumenflusses an und liefert klare Signale über potenzielle Einstiegs- und Ausstiegspunkte. Signale werden auf der Grundlage von Nulllinienüberkreuzungen, Überkreuzungen zwischen der VFI-Linie und ihrem exponentiellen gleitenden Durchschnitt (EMA) und wenn der
FREE
Virtual Targets MT5
Hoang Van Dien
4.63 (8)
Indikatoren
Dieser Indikator ist sehr nützlich für Daytrader oder kurzfristige Trader. (MT5-Version) Sie brauchen die Anzahl der Pips nicht manuell zu berechnen. Schauen Sie einfach auf den Chart und Sie werden die virtuelle Take Profit / virtuelle Stop Loss Ziellinie sehen und einschätzen, ob der Einstiegspunkt machbar ist, um das beabsichtigte Ziel zu erreichen oder nicht. Geben Sie die beabsichtigten Take Profit / Stop Loss Pips für Ihren Handel ein. Der Indikator zeigt die virtuellen Take Profit- und
FREE
TK Rainbow
Nguyen Trung Khiem
5 (1)
Indikatoren
TK - Rainbow Indikator Beschreibung: Der TK - Rainbow Indikator ist ein robustes Werkzeug für die technische Analyse, das entwickelt wurde, um durch einen mehrzeiligen Ansatz eine klare Sicht auf die Markttrends zu bieten. Mit 30 Linien, die in verschiedenen Zeiträumen berechnet werden, bietet er eine umfassende Analyse der Preisbewegungen. Der Indikator verwendet ein Zwei-Farben-Schema, um Aufwärts- und Abwärtstrends hervorzuheben, wodurch die Interpretation der Marktbedingungen auf einen Blick
FREE
Auto Fib Retracements
Ross Adam Langlands Nelson
4.2 (5)
Indikatoren
Automatischer Fibonacci-Retracement-Linien-Indikator. Dieser Indikator nimmt den aktuellen Trend und zeichnet, wenn möglich, Fibonacci-Retracement-Linien vom Swing bis zum aktuellen Preis. Die verwendeten Fibonacci-Ebenen sind: 0%, 23,6%, 38,2%, 50%, 61,8%, 76,4%, 100%. Dieser Indikator funktioniert für alle Charts und alle Zeitrahmen. Die Fibonacci-Levels werden auch in Puffern aufgezeichnet und können von anderen Trading-Bots verwendet werden. Jegliche Kommentare, Bedenken oder zusätzliche Fun
FREE
Best Linear Regression Trending
Manh Toan Do
5 (1)
Indikatoren
Der Indikator für lineare Regressionstrends analysiert Preistrends, indem er einen linearen Regressionskanal auf der Grundlage von benutzerdefinierten Parametern wie Quelle (z. B. Schlusskurse), Kanallänge und Abweichungsmultiplikator aufzeichnet. Wie es funktioniert: - Der Indikator berechnet eine lineare Regressionslinie über die angegebene Länge und bildet einen Kanal mit oberen und unteren Grenzen, die um den Abweichungswert versetzt sind. - Er erkennt Kursausbrüche aus dem Kanal und zeigt
FREE
ACI Bollinger Bands
Marat Sultanov
4 (3)
Indikatoren
Sind Sie es leid, die Einstellungen der Indikatoren zu ändern und dabei wertvolle Zeit zu verlieren? Müde von der Unsicherheit bezüglich ihrer Effizienz? Haben Sie Angst vor der Ungewissheit bezüglich ihrer Rentabilität? Dann ist der Indikator ACI (automatisch kalibrierbarer Indikator) genau das Richtige für Sie. Wenn Sie ihn starten, können Sie diese drei Probleme ganz einfach lösen, indem Sie nur auf eine einzige Schaltfläche "Kalibrieren" klicken. Um die höchste Effizienz zu erreichen, sollte
FREE
Premium Trend Entry Pro
Amani Fungo
5 (3)
Indikatoren
Premium Trend Entry Pro TZ Trade Logics präsentiert Ihnen die verbesserte Version des Premium-Trendeintrags Diese Version bietet Ihnen einen viel entspannteren Handelsstatus mit erweiterten Funktionen für die Trendfilterung und Premium-Signaleingabezeiten. Für uns ist nicht die Schaffung des Produkts wichtig! aber fortgesetzte Wartung und Schulung der Benutzer. Durch unsere engagierten Mittel, um uns zu erreichen, erhalten Sie eine genaue Anleitung zur Verwendung des Produkts und andere rele
FREE
PZ Fibonacci MT5
PZ TRADING SLU
4.57 (14)
Indikatoren
Sind Sie es leid, Fibonacci-Retracements oder -Extensions manuell zu zeichnen? Dieser Indikator zeigt automatisch Fibonacci-Retracements oder -Extensions an, die von zwei verschiedenen Preispunkten aus berechnet werden, ohne dass ein menschliches Eingreifen oder eine manuelle Objektverankerung erforderlich ist. [ Installationsanleitung | Aktualisierungsanleitung | Fehlerbehebung | FAQ | Alle Produkte ] Einfach zu benutzen Manuelle Verankerung ist nicht erforderlich Perfekt für Preiskonvergenzstu
FREE
Renko Box
Andrey Dik
5 (1)
Indikatoren
Beschreibung. Die Grundlage für die Bildung des Renko-Charts ist die Preisspanne. Wenn der Preis über seine Grenzen hinausgeht, zeigt das Diagramm eine Box über oder unter der vorherigen. Als Ergebnis sehen wir die Kursbewegung ohne zusätzlichen "Lärm" und wichtige Unterstützungs- und Widerstandsniveaus. Merkmale. Für die Verwendung in Verbindung mit dem Expert Advisor ist ein zusätzlicher Puffer implementiert - ein Box-Zähler. Zur Vereinfachung und zur Erhöhung der Testgeschwindigkeit kann der
FREE
Basic Pivot Point Indicator for MT5
Mehdi Ghorbani Saeidian
Indikatoren
Pivot-Punkte-Indikator - Ihr technischer Kompass auf dem Markt Erschließen Sie mit unserem Pivot-Punkte-Indikator leistungsstarke Ebenen der Marktstruktur - ein klassisches Tool, das für den modernen Handel erweitert wurde! Dieser für MetaTrader5 entwickelte Indikator berechnet und zeigt automatisch tägliche, wöchentliche oder monatliche Pivot-Levels sowie wichtige Unterstützungs- und Widerstandszonen an. Ganz gleich, ob Sie Scalper, Daytrader oder Swingtrader sind, Pivot-Levels helfen Ihnen, po
Heiken Ashi fxam
Ely Alsedy
5 (1)
Indikatoren
Heiken Ashi MT5 Indikator Verbessern Sie Ihre Marktanalyse mit dem Heiken Ashi MT5 Indikator. Dieses leistungsstarke Tool verwandelt Standard-Preisdaten in glattere, trendorientierte Kerzen, wodurch die Identifizierung von Markttrends und potenziellen Umkehrpunkten erleichtert wird. Hauptmerkmale: Klare Trendidentifikation: Unterscheiden Sie visuell zwischen Aufwärts- und Abwärtstrends durch unterschiedliche Kerzenfarben. Rauschreduktion: Filtern Sie Preisschwankungen heraus und erhalten Sie ei
FREE
Multi Symbols In The Same Chart For MT5
Kaijun Wang
5 (2)
Indikatoren
Unverzichtbar für Händler: Tools und Indikatoren Waves automatisch berechnen Indikatoren, Kanal Trend Handel Perfekte Trend-Welle automatische Berechnung Kanal Berechnung , MT4 Perfekte Trend-Welle automatische Berechnung Kanalberechnung , MT5 Lokales Trading Kopieren Einfaches und schnelles Kopieren, MT4 Einfaches und schnelles Kopieren, MT5 Lokales Trading-Kopieren für DEMO Einfaches und schnelles Kopieren , MT4 DEMO Einfaches und schnelles Kopieren, MT5 DEMO Kann der Zyklus für andere Sorte
FREE
Bollinger Bands Advanced Edition For 5
Kaijun Wang
4.4 (5)
Indikatoren
Necessary for traders: tools and indicators Waves automatically calculate indicators, channel trend trading Perfect trend-wave automatic calculation channel calculation , MT4 Perfect trend-wave automatic calculation channel calculation , MT5 Local Trading copying Easy And Fast Copy , MT4 Easy And Fast Copy , MT5 Local Trading copying For DEMO Easy And Fast Copy , MT4 DEMO Easy And Fast Copy , MT5 DEMO Fortgeschrittene Bollinger Bands: 1. Die Bollinger-Schiene ändert ihre Farbe mit der Richtung
FREE
Cointegration Spread Indicator
Olesia Lukian
Indikatoren
Statistischer Arbitrage Spread Generator für Cointegration [MT5] Was ist Pair Trading? Der Paarhandel ist eine marktneutrale Strategie, die darauf abzielt, die relative Preisbewegung zwischen zwei korrelierten Vermögenswerten auszunutzen, anstatt auf die Richtung des Marktes zu wetten. Die Idee dahinter? Wenn zwei Vermögenswerte, die sich normalerweise gemeinsam bewegen, über einen statistisch signifikanten Schwellenwert hinaus divergieren, ist einer von ihnen wahrscheinlich falsch bewerte
FREE
Support Resistance Dynamic
Quang Huy Quach
5 (1)
Indikatoren
Der Indikator "Support Resistance Dynamic" ist ein leistungsstarkes technisches Analysewerkzeug für die MetaTrader 5-Plattform, mit dem sich dynamische Unterstützungs- und Widerstandszonen auf Kurscharts automatisch identifizieren und darstellen lassen. Dieser Indikator hilft Händlern, wichtige Kursniveaus, potenzielle Umkehrpunkte oder Ausbruchsbereiche leicht zu erkennen und ermöglicht so fundiertere Handelsentscheidungen. 2. Hauptmerkmale Dynamische S/R-Erkennung : Identifiziert automatisch U
FREE
Qunity ADX Multi Timeframe Trend and Fibonacci
Rodion Kachkin
Indikatoren
Multi-Timeframe-Trendindikator basierend auf dem ADX / ADXWilder-Indikator mit Fibonacci-Levels Der Indikator zeigt Trendbereiche unter Verwendung von ADX- oder ADXWilder-Indikator-Daten aus mehreren Zeitrahmen an. Der Impulsmodus des Indikators ermöglicht es Ihnen, den Beginn eines Trends zu erkennen, und mehrere "Screens" mit verschiedenen Zeitrahmen ermöglichen es Ihnen, Marktstörungen herauszufiltern. Dem Preisdiagramm werden Fibonacci-Levels hinzugefügt, die sich flexibel einstellen lasse
FREE
Bounce Zone MT5
Nguyen Thanh Cong
4.56 (9)
Indikatoren
Einführung Der Bounce-Zone-Indikator ist ein hochmodernes technisches Instrument, das nicht nachzeichnet, sondern dazu dient, Schlüsselbereiche auf dem Kurschart zu identifizieren, in denen die Marktstimmung wahrscheinlich eine bedeutende Kursumkehr verursachen wird. Mithilfe fortschrittlicher Algorithmen und der Analyse historischer Kursdaten zeigt dieser Indikator potenzielle Bounce-Zonen auf. In Kombination mit anderen Einstiegssignalen kann dieser Indikator Devisenhändlern helfen, die best
FREE
KTrade Fibo For MT5
Kaijun Wang
4.5 (2)
Indikatoren
Unverzichtbar für Händler: Tools und Indikatoren Waves automatisch berechnen Indikatoren, Kanal Trend Handel Perfekte Trend-Welle automatische Berechnung Kanal Berechnung , MT4 Perfekte Trend-Welle automatische Berechnung Kanalberechnung , MT5 Lokales Trading Kopieren Einfaches und schnelles Kopieren, MT4 Einfaches und schnelles Kopieren, MT5 Lokales Trading-Kopieren für DEMO Einfaches und schnelles Kopieren , MT4 DEMO Einfaches und schnelles Kopieren, MT5 DEMO Fibo: von KTrade 1. Automatisches
FREE
Magic SMA MT5
Imre Heli
Indikatoren
Der Indikator Magic SMA ist eine große Hilfe bei der Bestimmung der Trendrichtung. Es kann eine hervorragende Ergänzung zu Ihrer bestehenden Strategie oder die Grundlage einer neuen Strategie sein. Wir Menschen können besser Entscheidungen treffen, wenn wir visuell besser sehen. Deshalb haben wir es so gestaltet, dass es für steigende und fallende Trends eine andere Farbe zeigt. Jeder kann dies so anpassen, wie es ihm am besten passt. Indem wir das Trend Period einstellen, können wir es für län
FREE
Bollinger and Envelope candle extremes
Paul Conrad Carlson
Indikatoren
Indikator und Expert Adviser EA verfügbar im Kommentarbereich dieses Produkts. Download mit Indikator muss Indikator installiert haben für EA zu arbeiten. Der Mt5-Indikator warnt bei gleichzeitigem Auftreten von Bollinger-Band und Hüllkurven-Extremen. Kaufsignal-Warnungen treten auf, wenn eine bullische Kerze sich unter dem unteren Bollinger Band und dem unteren Envelope gebildet hat Der Balken muss unterhalb dieser beiden Indikatoren eröffnen und schließen. Verkaufssignale treten auf, wenn si
FREE
Smart Entry Levels Fractal ATR
Nguyen Thanh Trieu
Indikatoren
Smart Entry Levels - Fraktaler und ATR-basierter Indikator Smart Entry Levels identifiziert wichtige Unterstützungs- und Widerstandszonen mithilfe der klassischen Fraktalerkennung und der ATR-basierten Volatilitätsmessung. Der Indikator ist auf Klarheit, Stabilität und Übereinstimmung mit den MQL5-Marktregeln ausgelegt. Merkmale Obere Zone - Widerstandsbereich basierend auf den jüngsten fraktalen Höchstständen Untere Zone - Unterstützungsbereich auf der Grundlage der jüngsten fraktalen Tiefststä
FREE
Strong movement levels
Nikolay Mitrofanov
5 (2)
Indikatoren
Sucht nach starken Kursbewegungen und zeichnet die Niveaus nach deren Abschluss. Sie bestimmen die Stärke der Bewegung selbst, indem Sie in den Einstellungen die Anzahl der Punkte und die Anzahl der Kerzen der gleichen Farbe in einer Reihe in einer Richtung angeben. In den Einstellungen gibt es 2 Arten von Gebäuden: extrenum - Hoch/Tief close - Schlusskurs Sie können auch die Anzahl der angezeigten Ebenen und die Anzahl der Kerzen für die Berechnungen einstellen. Standardmäßig zeigen die Ein
FREE
Market Shift and FVG MT5
Cruz Molina William Alberto
Indikatoren
Marktstrukturverschiebung mit FVG-Indikator für MT5 Dieser MT5-Indikator aus der apexfintech. net-Suite identifiziert Marktstrukturverschiebungen und Fair Value Gaps (FVGs), um Händlern potenzielle Handelsmöglichkeiten zu bieten. Der Indikator benachrichtigt den Nutzer über mobile Benachrichtigungen, so dass er schnell auf veränderte Marktbedingungen reagieren kann. Hauptmerkmale: Erkennung von Marktstrukturverschiebungen: Identifiziert bullishe und bearishe Marktstrukturverschiebungen auf der G
FREE
Käufer dieses Produkts erwarben auch
Smart Trend Trading System MT5
Issam Kassas
4.66 (56)
Indikatoren
Wenn Sie diesen Indikator kaufen, erhalten Sie meinen professionellen Trade Manager  + EA KOSTENLOS dazu. Zunächst einmal ist es wichtig zu betonen, dass dieses Handelssystem ein Nicht-Repainting-, Nicht-Redrawing- und Nicht-Verzögerungsindikator ist, was es sowohl für manuelles als auch für automatisches Trading ideal macht. Online-Kurs, Handbuch und Vorlagen herunterladen. Das "Smart Trend Trading System MT5" ist eine umfassende Handelslösung, die für neue und erfahrene Trader maßgeschneidert
Power Candles MT5
Daniel Stein
5 (2)
Indikatoren
Power Candles – Stärkebasierte Einstiegssignale für jeden Markt Power Candles bringt die bewährte Stärkenanalyse von Stein Investments direkt in den Preischart. Anstatt ausschließlich auf Preisbewegungen zu reagieren, wird jede Kerze anhand der realen Markstärke eingefärbt. So lassen sich Momentum-Aufbau, Beschleunigung der Stärke und saubere Trendwechsel sofort erkennen. Eine Logik für alle Märkte Power Candles arbeitet automatisch auf allen Handelssymbolen . Der Indikator erkennt selbstständig
Divergence Bomber
Ihor Otkydach
4.96 (76)
Indikatoren
Jeder Käufer dieses Indikators erhält zusätzlich kostenlos: Das exklusive Tool „Bomber Utility“, das jede Handelsposition automatisch begleitet, Stop-Loss- und Take-Profit-Niveaus setzt und Trades gemäß den Regeln der Strategie schließt Set-Dateien zur Konfiguration des Indikators für verschiedene Handelsinstrumente Set-Dateien zur Konfiguration des Bomber Utility in den Modi: „Minimales Risiko“, „Ausgewogenes Risiko“ und „Abwartende Strategie“ Ein Schritt-für-Schritt-Videohandbuch, das Ihnen hi
Game Changer Indicator mt5
Vasiliy Strukov
5 (6)
Indikatoren
Game Changer ist ein revolutionärer Trendindikator, der für jedes Finanzinstrument entwickelt wurde und Ihren Metatrader in einen leistungsstarken Trendanalysator verwandelt. Der Indikator zeichnet nicht neu und verzögert nicht. Er funktioniert in jedem Zeitrahmen und unterstützt die Trenderkennung, signalisiert potenzielle Umkehrungen, dient als Trailing-Stop-Mechanismus und liefert Echtzeit-Warnungen für schnelle Marktreaktionen. Egal, ob Sie erfahrener Trader, Profi oder Anfänger auf der Such
Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe
Sirikorn Rungsang
4.91 (33)
Indikatoren
*** Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe ist ein Echtzeit-Marktanalysetool, das auf den Smart Money Concepts (SMC) basiert. Es wurde entwickelt, um Tradern dabei zu helfen, die Marktstruktur systematisch zu analysieren und einen klareren Überblick über die gesamte Marktrichtung zu erhalten. Das System analysiert automatisch Umkehrpunkte, Schlüsslezonen und die Marktstruktur über mehrere Timeframes hinweg und zeigt dabei Points of Interest (POI), No-Repaint-Signale sowie automatische Fibona
FX Power MT5 NG
Daniel Stein
5 (28)
Indikatoren
FX Power: Analysieren Sie die Stärke von Währungen für intelligentere Handelsentscheidungen Übersicht FX Power ist Ihr unverzichtbares Werkzeug, um die tatsächliche Stärke von Währungen und Gold unter allen Marktbedingungen zu verstehen. Indem Sie starke Währungen kaufen und schwache verkaufen, vereinfacht FX Power Ihre Handelsentscheidungen und deckt Chancen mit hoher Wahrscheinlichkeit auf. Ob Sie Trends folgen oder extreme Delta-Werte nutzen, um Umkehrungen zu prognostizieren, dieses Tool p
Gold Sniper Scalper Pro
Ich Khiem Nguyen
3.29 (7)
Indikatoren
Gold Sniper Scalper Pro - Gold (XAU/USD) Handelssystem auf MetaTrader 5 Für den ernsthaften Trader: Nähern Sie sich dem Goldhandel mit einer strukturierten, datengesteuerten Methodik, die mehrere Marktanalysefaktoren kombiniert. Dieses Tool wurde entwickelt, um Ihre Gold-Handelsanalyse zu unterstützen. Begrenzte Preisgelegenheit Dies ist eine Chance, den Gold Sniper Scalper Pro zu besitzen, bevor der Preis steigt. Der Produktpreis erhöht sich nach jeweils 10 nachfolgenden Käufen um $50. Endprei
Atomic Analyst MT5
Issam Kassas
4.19 (27)
Indikatoren
Zunächst einmal ist es erwähnenswert, dass dieser Handelsindikator nicht neu malt, nicht neu zeichnet und keine Verzögerung aufweist, was ihn sowohl für manuellen als auch für Roboterhandel ideal macht. Benutzerhandbuch: Einstellungen, Eingaben und Strategie. Der Atom-Analyst ist ein PA-Preisaktionsindikator, der die Stärke und das Momentum des Preises nutzt, um einen besseren Vorteil auf dem Markt zu finden. Ausgestattet mit fortschrittlichen Filtern, die helfen, Rauschen und falsche Signale z
Azimuth Pro
Ottaviano De Cicco
Indikatoren
LAUNCH-AKTION Der Azimuth Pro Preis ist zunächst auf 299 $ für die ersten 100 Käufer festgelegt. Der Endpreis wird 499 $ betragen. DER UNTERSCHIED ZWISCHEN RETAIL- UND INSTITUTIONELLEN EINSTIEGEN IST NICHT DER INDIKATOR — ES IST DIE POSITION. Die meisten Trader steigen auf willkürlichen Preisniveaus ein, jagen dem Momentum hinterher oder reagieren auf verzögerte Signale. Institutionen warten darauf, dass der Preis strukturelle Niveaus erreicht, an denen sich Angebot und Nachfrage tatsächlich
Trend Screener Pro MT5
STE S.S.COMPANY
4.84 (99)
Indikatoren
Nutzen Sie die Macht des Trendhandels mit Trend Screener Indicator: Ihrer ultimativen Trendhandelslösung, die auf Fuzzy-Logik und einem System mit mehreren Währungen basiert! Steigern Sie Ihren Trendhandel mit Trend Screener, dem revolutionären Trendindikator mit Fuzzy-Logik. Es handelt sich um einen leistungsstarken Trendfolgeindikator, der über 13 Premium-Tools und -Funktionen sowie 3 Handelsstrategien kombiniert und ihn zu einer vielseitigen Wahl macht, um Ihren Metatrader in einen Trendanaly
Quantum TrendPulse
Bogdan Ion Puscasu
5 (20)
Indikatoren
Wir stellen   Quantum TrendPulse   vor, das ultimative Handelstool, das die Leistung von   SuperTrend   ,   RSI   und   Stochastic   in einem umfassenden Indikator vereint, um Ihr Handelspotenzial zu maximieren. Dieser Indikator wurde für Händler entwickelt, die Präzision und Effizienz suchen, und hilft Ihnen dabei, Markttrends, Momentumverschiebungen und optimale Ein- und Ausstiegspunkte sicher zu erkennen. Hauptmerkmale: SuperTrend-Integration:   Folgen Sie problemlos dem vorherrschenden Markt
Smart Stop Indicator MT5
Daniel Stein
5 (2)
Indikatoren
Smart Stop Indicator – Intelligente Stop-Loss-Präzision direkt auf Ihrem Chart Übersicht Der Smart Stop Indicator ist die maßgeschneiderte Lösung für Trader, die ihren Stop-Loss klar und methodisch setzen möchten – statt sich auf Bauchgefühl oder Zufall zu verlassen. Das Tool kombiniert klassische Price-Action-Logik (höhere Hochs, tiefere Tiefs) mit moderner Breakout-Erkennung, um das nächste wirklich logische Stop-Level zu bestimmen. Ob Trendphase, Range oder schnelle Ausbruchsbewegung – der
Trend indicator AI mt5
Ramil Minniakhmetov
5 (13)
Indikatoren
Trend Ai Indicator ist ein großartiges Tool, das die Marktanalyse eines Händlers verbessert, indem Trendidentifikation mit umsetzbaren Einstiegspunkten und Umkehrwarnungen kombiniert wird. Dieser Indikator ermöglicht es Benutzern, die Komplexität des Forex-Marktes mit Zuversicht und Präzision zu navigieren Über die primären Signale hinaus identifiziert der Trend Ai-Indikator sekundäre Einstiegspunkte, die bei Pullbacks oder Retracements auftreten, sodass Händler von Preiskorrekturen innerhalb d
FX Levels MT5
Daniel Stein
5 (12)
Indikatoren
FX Levels: Außerordentlich präzise Unterstützungs- und Widerstandszonen für alle Märkte Kurzüberblick Suchen Sie eine verlässliche Methode, um Support- und Resistance-Level in jedem Markt zu identifizieren—egal ob Währungspaare, Indizes, Aktien oder Rohstoffe? FX Levels vereint die traditionelle „Lighthouse“-Methode mit einem modernen dynamischen Ansatz und bietet nahezu universelle Genauigkeit. Durch unsere Erfahrung mit echten Brokern sowie automatischen täglichen und Echtzeit-Updates hilft
Smart Price Action Concepts MT5
Issam Kassas
4 (14)
Indikatoren
Zunächst einmal ist es wichtig zu betonen, dass dieses Handelstool ein Nicht-Repaint-, Nicht-Redraw- und Nicht-Verzögerungsindikator ist, was es ideal für professionelles Trading macht. Online-Kurs, Benutzerhandbuch und Demo. Der Smart Price Action Concepts Indikator ist ein sehr leistungsstarkes Werkzeug sowohl für neue als auch erfahrene Händler. Er vereint mehr als 20 nützliche Indikatoren in einem und kombiniert fortgeschrittene Handelsideen wie die Analyse des Inner Circle Traders und Str
IX Power MT5
Daniel Stein
4.92 (12)
Indikatoren
IX Power: Markteinblicke für Indizes, Rohstoffe, Kryptowährungen und Forex Überblick IX Power ist ein vielseitiges Tool zur Analyse der Stärke von Indizes, Rohstoffen, Kryptowährungen und Forex-Symbolen. Während FX Power die höchste Präzision für Währungspaare bietet, indem es alle verfügbaren Paardaten einbezieht, konzentriert sich IX Power ausschließlich auf die Marktdaten des zugrunde liegenden Symbols. Dies macht IX Power zu einer hervorragenden Wahl für Nicht-Forex-Märkte und zu einem zuv
Grabber System MT5
Ihor Otkydach
4.81 (21)
Indikatoren
Ich präsentiere Ihnen den hervorragenden technischen Indikator Grabber, der als eine vollständig einsatzbereite „All-Inclusive“-Handelsstrategie funktioniert. In einem einzigen Code sind leistungsstarke Werkzeuge zur technischen Marktanalyse, Handelssignale (Pfeile), Alarmfunktionen und Push-Benachrichtigungen integriert. Jeder Käufer dieses Indikators erhält zusätzlich kostenlos: Grabber Utility: ein Tool zur automatischen Verwaltung offener Orders Schritt-für-Schritt-Videoanleitung: wie man de
SynaptixQuant Dominance Matrix
Devie Arevalo Montemayor
5 (1)
Indikatoren
SynaptixQuant Dominanz-Matrix: Institutional-Grade Market State Extraction Entwickelt für Händler, die eine datengestützte Sicht auf das Marktverhalten benötigen, die über oberflächliche Indikatoren hinausgeht. Die Synaptix Quant (SQ) Dominanzmatrix ist keine herkömmliche Anzeige der Währungsstärke. Hinter der bewusst schlanken Oberfläche verbirgt sich eine ausgeklügelte analytische Architektur, die darauf ausgelegt ist, Marktbedingungen präzise zu quantifizieren. Jede Ausgabe wird durch eine m
M1 Scalper Pro MT5
Elif Kaya
5 (9)
Indikatoren
- Real Preis ist 80$ - 45% Rabatt (Es ist 45$ jetzt) Kontaktieren Sie mich für zusätzliche Bonus-Indikator , Anleitung oder Fragen! - Lebenslanges Update kostenlos - Nicht übermalen - Zugehöriges Produkt: Gann Gold EA - Ich verkaufe meine Produkte nur im Elif Kaya Profil, alle anderen Webseiten sind gestohlene alte Versionen, also keine neuen Updates oder Support. Vorteile von M1 Scalper Pro Rentabilität: M1 Scalper Pro ist hochprofitabel mit einer strengen Ausstiegsstrategie. Häufige Gelegenhe
ARIPoint
Temirlan Kdyrkhan
1 (1)
Indikatoren
ARIPoint ist ein leistungsstarker Handelsbegleiter, der hochwahrscheinliche Einstiegssignale mit dynamischen TP/SL/DP-Levels auf Basis der Volatilität generiert. Das integrierte Performance-Tracking zeigt Gewinn/Verlust-Statistiken, PP1/PP2-Treffer und Erfolgsraten, die alle live aktualisiert werden. Hauptmerkmale: Kauf-/Verkaufssignale mit adaptiven Volatilitätsbändern TP/SL/DP-Levels in Echtzeit auf Basis von ATR Eingebauter MA-Filter mit optionaler ATR/StdDev-Volatilität Performance-Statisti
Meravith AUTO
Ivan Stefanov
5 (1)
Indikatoren
Meravith Auto ist eine automatisierte Version des Handelssystems Meravith. Der Indikator besteht aus einer Trendlinie, die ihre Farbe ändert. Bei einem Aufwärtstrend ist sie grün, bei einem Abwärtstrend rot. Dies ist die Unterstützungslinie des Trends. Eine Liquiditätslinie, bei der das Aufwärtsvolumen dem Abwärtsvolumen entspricht. Eine dreifache bullische Abweichungslinie. Eine dreifache bärische Abweichungslinie. Lila und blaue Punkte, die auf hohes Volumen hinweisen. Der lila Punkt zeigt ein
Berma Bands
Muhammad Elbermawi
5 (7)
Indikatoren
Der Berma Bands (BBs)-Indikator ist ein wertvolles Werkzeug für Händler, die Markttrends erkennen und daraus Kapital schlagen möchten. Durch die Analyse der Beziehung zwischen dem Preis und den BBs können Händler erkennen, ob sich ein Markt in einer Trend- oder Schwankungsphase befindet. Besuchen Sie den [ Berma Home Blog ], um mehr zu erfahren. Berma-Bänder bestehen aus drei unterschiedlichen Linien: dem oberen Berma-Band, dem mittleren Berma-Band und dem unteren Berma-Band. Diese Linien werden
FX Volume MT5
Daniel Stein
4.79 (24)
Indikatoren
FX Volume: Erleben Sie den echten Marktüberblick aus der Sicht eines Brokers Kurzüberblick Möchten Sie Ihre Handelsstrategie auf das nächste Level bringen? FX Volume liefert Ihnen Echtzeit-Einblicke in die Positionierung von Retail-Tradern und Brokern — lange bevor verzögerte Berichte wie der COT verfügbar sind. Ob Sie nach beständigen Gewinnen streben oder einfach einen tieferen Vorteil am Markt suchen, FX Volume hilft Ihnen, große Ungleichgewichte zu erkennen, Breakouts zu bestätigen und Ihr
Gold Entry Sniper
Tahir Mehmood
5 (1)
Indikatoren
Gold Entry Sniper – Professionelles Multi-Timeframe-ATR-Dashboard für Gold-Scalping & Swing-Trading Gold Entry Sniper ist ein fortschrittlicher MetaTrader-5-Indikator, der präzise Kauf-/Verkaufssignale für XAUUSD und andere Märkte liefert. Mit ATR-Trailing-Stop-Logik und Multi-Timeframe-Analyse ist er ideal für Scalper und Swing-Trader. Wichtige Funktionen & Vorteile Multi-Timeframe-Analyse – Trends in M1, M5 und M15 auf einen Blick. ATR-basierter Trailing Stop – Dynamische Stops, die sich der V
ACB Breakout Arrows MT5
KEENBASE SOFTWARE SOLUTIONS
5 (1)
Indikatoren
Der ACB Breakout Arrows Indikator liefert ein entscheidendes Einstiegssignal am Markt, indem er ein spezielles Ausbruchsmuster erkennt. Der Indikator scannt kontinuierlich den Chart nach einer stabilen Bewegung in eine Richtung und liefert ein präzises Einstiegssignal kurz vor der Hauptbewegung. Hier den Multi-Symbol- und Multi-Zeitrahmen-Scanner erhalten - Scanner für ACB Breakout Arrows MT5 Hauptfunktionen Stop-Loss- und Take-Profit-Level werden vom Indikator bereitgestellt. Enthält ein MTF-
Super Signal Skyblade Edition
Shengzu Zhong
5 (2)
Indikatoren
Super Signal – Skyblade Edition Professionelles No-Repaint / No-Lag Trend-Signalsystem mit außergewöhnlicher Gewinnrate | Für MT4 / MT5 Hauptmerkmale: Super Signal – Skyblade Edition ist ein intelligentes Signalsystem, das speziell für den Trendhandel entwickelt wurde. Es nutzt eine mehrstufige Filterlogik, um ausschließlich starke, richtungsbestimmte Bewegungen mit echtem Momentum zu identifizieren. Dieses System   versucht nicht, Hochs oder Tiefs vorherzusagen . Ein Signal wird nur dann ausg
Atbot
Zaha Feiz
4.62 (55)
Indikatoren
AtBot: Wie es funktioniert und wie man es benutzt ### Wie es funktioniert Der "AtBot"-Indikator für die MT5-Plattform generiert Kauf- und Verkaufssignale mithilfe einer Kombination von technischen Analysetools. Er integriert den einfachen gleitenden Durchschnitt (SMA), den exponentiellen gleitenden Durchschnitt (EMA) und den Durchschnitt der wahren Reichweite (ATR)-Index, um Handelsmöglichkeiten zu identifizieren. Darüber hinaus kann er Heikin Ashi-Kerzen verwenden, um die Signalgenauigkeit zu
TPSproTREND PrO MT5
Roman Podpora
4.74 (19)
Indikatoren
TPSproTrend PRO erkennt den Moment, in dem der Markt tatsächlich die Richtung ändert und bildet einen Einstiegspunkt zu Beginn der Bewegung. Man steigt in den Markt ein, wenn sich der Preis gerade erst zu bewegen beginnt, und nicht erst, nachdem die Bewegung bereits stattgefunden hat.   Indikator       Es zeichnet keine Signale neu und zeigt automatisch Einstiegspunkte, Stop-Loss und Take-Profit an, wodurch der Handel übersichtlich, visuell und strukturiert wird. ANLEITUNG RUS   -   MT4-VERSION
Volatility Master MT5
INTRAQUOTES
Indikatoren
Volatility Master für MetaTrader ist ein Echtzeit-Dashboard-Tool, das bis zu 56 Symbole mit bis zu 2 flexiblen Dashboards auf verschiedenen Charts scannt, um Märkte mit hoher Volatilität und Tendenzen sofort zu erkennen. Mit klaren bullish/bearish Signalen, anpassbaren Alarmen und einer benutzerfreundlichen Oberfläche hilft es Ihnen, Rangebound-Bedingungen zu vermeiden und sich auf Trades mit hoher Wahrscheinlichkeit zu konzentrieren. Klarheit führt zu Vertrauen. Handeln Sie selbstbewusst und sc
Elliott Wave Trend MT5
Young Ho Seo
4 (4)
Indikatoren
Elliott Wave Trend wurde für die wissenschaftliche Wellenzählung entwickelt. Dieses Tool konzentriert sich darauf, die Unschärfe der klassischen Elliott-Wellenzählung zu beseitigen, indem es die Richtlinien des Template- und Pattern-Ansatzes nutzt. Dabei bietet Elliott Wave Trend erstens die Vorlage für Ihre Wellenzählung. Zweitens bietet es den Wave Structural Score, um die genaue Wellenbildung zu identifizieren. Es bietet sowohl den Structural Score für Impulswellen als auch den Structure Scor
Weitere Produkte dieses Autors
OrderBlock Zones MT4
Burak Baltaci
5 (1)
Indikatoren
Übersicht OrderBlock Zone ist ein fortschrittlicher MetaTrader 4-Indikator, der automatisch Order Blocks (Order-Blöcke) auf dem Markt erkennt und visualisiert. Er verfolgt die Spuren großer Akteure (Banken, Hedgefonds) und ermittelt potenzielle Unterstützungs- und Widerstandsniveaus. Hauptmerkmale  Automatische OrderBlock-Erkennung Fraktalbasierte Analyse: Bestimmt starke Wendepunkte mit einer 36-Perioden-Fraktalanalyse (anpassbar) Bull & Bear Zones: Grüne Pfeile markieren steigende, rote Pfeil
FREE
OrderBlock Zones MT5
Burak Baltaci
Indikatoren
Übersicht OrderBlock Zone ist ein fortschrittlicher MetaTrader 4-Indikator, der automatisch Order Blocks (Order-Blöcke) auf dem Markt erkennt und visualisiert. Er verfolgt die Spuren großer Akteure (Banken, Hedgefonds) und ermittelt potenzielle Unterstützungs- und Widerstandsniveaus. Hauptmerkmale  Automatische OrderBlock-Erkennung Fraktalbasierte Analyse: Bestimmt starke Wendepunkte mit einer 36-Perioden-Fraktalanalyse (anpassbar) Bull & Bear Zones: Grüne Pfeile markieren steigende, rote Pfeil
FREE
Swing Trade Concept MT4
Burak Baltaci
1 (1)
Indikatoren
SWING-TRADE-KONZEPT WOFÜR IST ES GEDACHT? Ein MT4-Indikator, der für das Swing-Trading entwickelt wurde. Er erfasst Trendwenden mithilfe der SuperTrend-Logik und zeigt TP-Punkte mit automatischen Fibonacci-Levels an. WIE FUNKTIONIERT ES? 1. Trendverfolgung Verwendet einen ATR-basierten SuperTrend-Algorithmus. Er signalisiert, wenn der Preistrend bricht. 2. Signalerzeugung Trend kehrt sich nach oben um → Grünes KAUF-Feld + Pfeil (unterhalb der Kerze) Trend kehrt sich nach unten um →
TrendBite MT5
Burak Baltaci
Indikatoren
TrendBite v1.5 – Professioneller Trendfolgeindikator Entwickler: 8aLt4 Version: 1.5 Plattform: MetaTrader 5  Überblick TrendBite v1.5 ist ein fortschrittlicher Indikator für die technische Analyse, der entwickelt wurde, um Trendänderungen auf dem Markt zu erkennen und Anlegern klare Kauf- und Verkaufssignale zu liefern. Basierend auf dem Bollinger-Bänder-Algorithmus erfasst dieses Tool Trendwenden präzise und ist sowohl für Anfänger als auch für erfahrene Trader ideal.  Hauptmerkmale  Trender
FREE
TrendBite MT4
Burak Baltaci
5 (1)
Indikatoren
TrendBite v1.5 – Professioneller Trendfolgeindikator Entwickler: 8aLt4 Version: 1.5 Plattform: MetaTrader 4  Überblick TrendBite v1.5 ist ein fortschrittlicher Indikator für die technische Analyse, der entwickelt wurde, um Trendänderungen auf dem Markt zu erkennen und Anlegern klare Kauf- und Verkaufssignale zu liefern. Basierend auf dem Bollinger-Bänder-Algorithmus erfasst dieses Tool Trendwenden präzise und ist sowohl für Anfänger als auch für erfahrene Trader ideal.  Hauptmerkmale  Trender
FREE
XAU Flux MT4
Burak Baltaci
Experten
XAU FLUX – Professioneller Gold-Scalping-Expert Advisor XAU FLUX ist ein professioneller Handelsroboter, der für den schnellen und disziplinierten Handel auf dem Goldmarkt entwickelt wurde. Er wurde für Händler entwickelt, die mit kleinen täglichen Kursbewegungen konstante Gewinne erzielen möchten. Wichtigste Merkmale: XAU FLUX nutzt ein fortschrittliches Scalping-System, das auf den Zeitrahmen M1 und M5 basiert, um Mikro-Chancen auf dem Markt zu bewerten. Der EA analysiert kontinuierlich die M
Auswahl:
Halil DAŞTAN
122
Halil DAŞTAN 2025.12.16 05:41 
 

Yükledim teste aldım. kullandığm diğer indikatörler ile uyumuna bakacağım. ona göre yorum yapacağım. Yüreğinize sağlık.

Burak Baltaci
2244
Antwort vom Entwickler Burak Baltaci 2025.12.16 11:20
Bol kazançlar dilerim 👋
Xuan Duc Nguyen
155
Xuan Duc Nguyen 2025.11.18 21:19 
 

Der Benutzer hat keinen Kommentar hinterlassen

Findolin
1910
Findolin 2025.11.12 10:39 
 

Very good and interesting idea. I'm testing it and have the impression, it's great.

Burak Baltaci
2244
Antwort vom Entwickler Burak Baltaci 2025.11.13 17:29
I'm glad you reviewed it and liked it. I hope you make a profit.
traderspeed
423
traderspeed 2025.11.07 20:42 
 

Der Benutzer hat keinen Kommentar hinterlassen

Burak Baltaci
2244
Antwort vom Entwickler Burak Baltaci 2025.11.13 17:30
I'm glad you reviewed it and liked it. I hope you make a profit.
Antwort auf eine Rezension